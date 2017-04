Efter Chievo Verona: Matchen innan matchen - Andiamo noi!

Tufft spelschema avklarat, nu kan vi blicka framåt. Allegri visar att han vill vinna varje match till varje pris.

Allegri har under den senaste veckan (de tre senaste matcherna) luftat lite i startelvan, vilket har givit utrymme för vila för dom tänkta startspelarna mot den hittils viktigaste drabbningen. Naturligtvis pratar jag om den vitala dundermatchen mot FC Barcelona. Innan man ska ställas mot den spanska giganten ska man först ta emot kvällens varmt välkomna gäst - Chievo Verona . En viss Gonzalo Higuaín visar form och muskler inför tisdagkväll.Vi har lagt en tuff vecka bakom oss och kan äntligen blicka framåt. Spelschemat har varit pressat och Allegri har visat att han vill vinna allt som man han kan vinna. Full fart fram i cupen där vi nu slagit ut ärkerivalen Napoli och dessutom förlorade vi inte heller i ligamötet kort därefter. Eller, Napoli vann inte i ligamötet. Vi håller undan även under lördagkväll mot elfte-placerade Chievo Verona som kom in till denna match med en rad förluster och ett dåligt målsnitt. Det kändes på förhand att det skulle bli en matchbild som Juventus skulle äga, vilket dom dessutom gjorde. Fina kombinationer och man ledde spelet kontrollerat i vanlig ordning.Startuppställningen gav oss några frågor samt svar inför semifinalen i Champions League . exempelvis att Marchisio troligtvis kommer börja på bänken och Pjanic börjar, Alves, Cuadrado och Bonucci kommer med hög sannolikhet börja från start på tisdag.Juventus hade inte ett monstertempo inledningsvis och man ville hålla bollen och låta Chievo jaga. Första chansen kom efter dryga kvarten, sen flöt allting på som vanligt som kanoterna gör på Po River som går igenom staden. Gonzalo Higuaín sätter sitt 20 mål för säsongen efter 23 minuters spel och framspelningen av Dybala var mycket vacker att skåda. En kroppsfint och ett par snabba fötter, snett in bakåt för Higuaín - 1-0.Trots en chansfattig första halvlek så tar man fortfarande matchen på fullaste allvar för att vägra släppa in Roma i striden. Man trycker på för att vässa klorna mot ett bättre motstånd samt att man tar 3 poäng. Man gör jobbet i 90 minuter, Higuaín gör ett andra mål efter ett vackert avlsutat anfall från Juventus där man visar lugn och pondus. Nu laddar vi upp inför stormötet på tisdagkväll! Fino alla Fine.... Barcelona förlorade mot Malaga med 2-0 under lördagkvällen.Spelarbetyg:Buffon - 7Höll nollan ikväll igen. Sällan han behövde ingripa.Lichtsteiner - 6,5Gedikert arbete på högerkanten. Vacker framspelning till 2-0 målet.Barzagli - 7Mycket bra, mycket säker. Han behövs på tisdag.Rugani - 6,5Bra insats, har saknat honom, det var på tiden att han fick chansen.Sandro - 6,5Löper som en häst efter sin vänsterkant, hade några dåliga inlägg. I övrigt bra.Marchisio - 6,5Bra, tenderade till att hamna lite snett. Bra i defensiv samt bollfördelande.Khedira - 7Vilken säsong denna man har haft.Cuadrado - 6,5Aktiv och rörlig. Några vassa dribblingar. Bra match.Dybala - 7,5Han vill så mycket och är redo för större utmaningar än Chievo. Fin assist till Higuaíns första.Sturaro - 5Attans, inte igen. Jag behåller min tro på Sturaro men ikväll var han dålig.Higuaín - 7Krävs inte många chanser för argentinaren. Däremot kunde han gjort 4-5 baljor. Nöjde sig med en doppietta.Inhoppare: Lemina, Bonucci & Alves.