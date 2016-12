Notizie Juve: Ny mittback på väg in?

Nyheter, uppdateringar och skvaller om Juventus.



Notizie Juve uppdateras kontinuerligt med rapporter om Juventus. Eftersom artikeln kommer användas under hela säsongen har vi inget kommentarsfält, utan hänvisar diskussion och kommentarer till forumet.

24/12 Ny mittback på väg in?

Buon Natale ärade fotbollsföljare.

Som ni troligtvis läst, hört eller sett har det ryktats om att en rad stora fotbollsklubbar följer Atalantas juveler. Atalanta som har haft en fin första halva av säsongen, har burits av några unga talanger som har axlat Serie A på ett makabert bra sätt. De mest framgångsrika har förtjänat sin mediala hype och enligt rykten ska storklubbarna flocka sig runt spelartruppen och är redo att handplocka talanger. Som det ser ut rycker Juventus i den 22-årige mittbacken Mattia Caldara, enligt Gazzetta Dello Sport. Sky Sports Italias transfer journalist Gianluca Di Marzio rapporterade att dealen är klar (€20m plus bonusar, då; €15m i transferkostnad och ytterligare €5m i bonusar). Troligtvis bekräftar man affären i januari, men Mattia Caldara kommer spela kvar i Atalanta till minst 2017/2018. Mer om detta kommer uppdateras när övergångsfönstret öppnar.

Buon Natale e felice anno nuovo.

// Alexander Ågren

3/9 Vi minns Gaetano Scirea på årsdagen av hans bortgång



Idag lägger vi ännu en ros på den heligaste av gravar. Det är nämligen exakt 27 år sedan Gaetano Scirea gick ur tiden, blott 36 år gammal. Den 3 september 1989 kommer för alltid vara en avgrundsmörk dag i klubbens historia. Det var dagen då Scirea och två andra passagerare omkom i en frontalkrock med en tankbil utanför Babsk i Polen, där gan befann sig i Juventus tjänst för att bevaka Górnik Zabrze som väntade i Uefacupen. Det var en naturkatastrof för världens alla juventini - en jordbävning som skakade den bergskedja som är Juventus i grundvalarna och som berövade oss vår allra vackraste alptopp. Vi minns vår gudabenådade libero inte bara som en av tidernas främsta försvarsspelare, utan också som en gentleman, en ledare och en hjälte som levde och dog för klubben vi alla älskar.



//Adam Yngvesson





2/9 Juventus lanserar partnerskap med Star Lager



Under gårdagen avslöjades att juventus slutit ett avtal med det nigerianska bryggeriet Star Lager som gör dem till klubbens officiella ölpartner i Nigiera under de sex kommande säsongerna. Star är ett av Arikas mest framgångsrika företag och därmed en lämplig partner för att stärka klubbens varumärke på den afrikanska kontinentens explosivt växande marknad. Partnerskapet är dock regionalt och gäller alltså bara inom Nigerias gränser, där Star Lager också är den klart bäst säljande ölen. Till saken hör också att Juventus är enormt stora i Nigeria, med har miljontals supportrar enligt Juventus officiella hemsida, ända sedan Sunday Olisehs dagar i klubben. Den gamle CL-hjälten Fabrizio Ravanelli har varit på plats i Lagos för att representera Juventus i samband med offentliggörandet av partnerskapet.



// Adam Yngvesson





1/9 Bonuccis son svårt sjuk



Deadline day och mercato i all ära, men det finns saker i livet som är viktigare än fotboll. Det vet Leonardo Bonucci bättre än någon annan just nu. Medan vi surar över uteblivna "körsbär" som Witsel och Matuidi så går Leo igenom ett levande helvete. Som alla vet så tvingades Bonucci avstå helgens match mot Lazio på grund av personliga skäl, och nu även landskampen mot Frankrike. Anledningen är att hans lilla son, tvååriga Matteo, har varit allvarligt sjuk och tvingades till en akut operation i slutet av juli. Det är oklart exakt vad lille Matteo lider av då familjen Bonucci bad pressen att respektera deras privatliv och deras tystnad i ett pressmeddelande kort efter operationen. Det är därför också oklart om det är så att Matteos tillstånd försämrats den senaste veckan, Leo har hur som helst valt att stanna med sin familj ytterligare några dagar och såvida Matteo inte blir sämre kommer han att ansluta till landslaget i tid till VM-kvalpremiären mot Israel på måndag, i alla fall enligt landslagstränare Ventura.



Runt om i Italien har fans visat sitt stöd för familjen Bonucci och lille Matteo. Juventus fans hade banderoller bland publiken redan i lördags mot Lazio, och även fans till bittra rivaler som Roma och Napoli har uttryckt sitt stöd från läktare och på sociala medier. Hela Italien lider med dig, Matteo, och ber för ett snabbt tillfrisknande, liksom Juventussupportrar världen över. Och alla svenska fans sänder sina tankar och sitt hopp för att du snart ska bli frisk igen, till din hälsa och ett långt och lyckligt liv, Forza Matteo!



//Adam Yngvesson





1/9 Juventus ilska står i zenit (ursäkta mitt försök till kvällstidningsjournalistik...)



Allt var klart för en övergång för Witsel från Zenit till Juventus, läkarundersökningen var färdig, kontraktet utprintat, summan på €18 miljoner plus bonusar var överenskommet - allt som saknades var några underskrifter. Men då vägrade ryssarna plötsligt att gå med på övergången. Juventus försökte in i det sista men alla försök var förgäves. Den sista pusselbiten i sommarens mercato tappades bort i sista stund och även om man kan tycka att det inte ska behöva hända en stor klubb som Juventus är det svårt att inte tycka att ryssarnas beteende var lite sisådär. Witsel, som totalt spenderade tretton timmar i Juventus högkvarter under gårdagen, får bita ihop och bege sig tillbaka till St Petersburg och fullfölja sitt kontrakt som går ut till sommaren. Så vida inte Juventus gör ett nytt försök i januari. Men i så fall kan nog Zenit inte räkna med några €18 miljoner...



//Christian Dahlgren



31/8 Cuadrado klar



Som väntat blev Juan Cuadrado klar under kvällen.Juventus betalar €5 miljoner för ett lån fram till juni 2019. Efter ett visst antal matcher blir man tvingad att köpa lss spelaren til priset av €25 miljoner. Upp till €4 miljoner kan tillkomma om Juventus når vissa sportsliga framgångar.



//Lucas Sjögren



31/8 Witsel och Cuadrado på ingång



Ikväll, 23:00, stängs transferfönstret i Italien och Juventus jobbat på de sista övergångarna. Flera medier rapporterar om att Juventus gjort klart med Zenits Witsel och Chelseas Cuadrado. La Stampa menar att Witsel kommer läkarundersökas senare idag och sedan skriva på ett femårskontrakt värt €4.5 miljoner/år. Cuadrado kommer på lån med köpoption som blir obligatorisk efter att ett visst antal matcher spelats. Inget är officiellt, men mycket pekar på att Juventus kommer ha en större variation på frisyrer efter att dagen är slut.



//Christian Dahlgren



30/8 Inter vill ha Lichtsteiner



Lichtsteiner, Forrest Gump eller Swiss express om du så vill - kärt barn har många namn - är eftertraktad i den blåsvarta delen av Milano (eller ska vi säga Kina?). Enligt Calciomercato.com har Inter redan kommit överens med schweizaren om ett kontrakt värt €3 miljoner/säsong, men samtidigt rapporteras det om att Juventus inte vill sälja till Inter som vägrade förhandla om Brozovic tidigare. Fortsättning följer.



//Christian Dahlgren



30/8 Cuadrado och Witsel på väg till Juventus



Enligt Gazzetta dello Sport har Juventus äntligen nått ett smärre genombrott i förhandlingarna med Chelsea angående Juan Cuadrado. Genombrottet består i att Londonklubben till slut har gått med på att öppna diskussionerna om ett potentiellt lån igen och dessutom vara mycket intresserade av Juventus nya erbjudande. I en artikel av Fabrizio Romano på Calciomercato.com ska även coach Conte, som tidigare varit emot affären, gett med sig då denne samtalat med Cuadrado och gett honom sina sympatier till att lämna. Colombianen har nämligen redan kommit överens med Juventus om ett kontrakt på ca €3 miljoner, vilket är nästan samma som han tjänar i Chelsea. Om man sedan lägger till diverse bonusar så kommer han till och med att tjäna bättre i Juventus, enligt Romanos utsago. Erbjudandet som just nu begrundas av Martina, Abramovichs betrodde, ligger på €3-4 miljoner och innehåller framför allt en obligatorisk utköpsklausul som aktiveras då Cuadrado gjort ett visst antal matcher för Juventus. Detta rapporterar både Romano och Gazzetta dello Sport.



Den sistnämnda hävdar dessutom att Juventus redan har kommit mycket närmare Axel Witsel då Zenit uppenbarligen väljer att ge vika för Juves bud på €15 miljoner hellre än att släppa honom gratis när hans kontrakt går ut nästa sommar. Om detta stämmer så är det bara att applådera Marotta & co för en helt osannolik mercato.



//Adam Yngvesson





29/8 Matuidi, Witsel eller vad?



Inom loppet av någon timme kommer det dubbla bud om Juventus välkända mittfältsjakt. Först är det franska L'equipe som presenterar den omvälvande nyheten att Blaise Matuidi fortfarande kan vara aktuell för Juventus trots allt. Sedan hävdar Sky att Juventus återigen har tagit kontakt med Zenit St Petersburg angående Axel Witsel. Det kanske låter som att dessa nyheter motsäger varandra, men så är nödvändigtvis inte fallet då det enligt L'equipe är Matuidi själv som inte är övertygad om att förlänga med PSG eftersom han befarar att hamna på bänken under Unai Emerys ledning. Budet som Juve sägs förbereda på Witsel ligger på "blygsamma" €15 miljoner (€3 miljoner lägre än det förra budet), medan Zenit tros kräva €22 miljoner för belgaren som i sin tur ska vara mer än öppen för en flytt till Turin.

Matuidi, Witsel, ingen alls? Följetången fortsätter. Med bara ett par dagar kvar på transferfönstret så är det bråda tider för Marotta & co att hitta det där körsbäret att sätta på tårtan. Frågan är om den aktuella taktiken att buda långt under det önskade priset kommer att inbringa fler nyförvärv innan fönstret stänger, eller måste man helt enkelt hosta upp, och i så fall - är det värt det? Mercatokontot är just nu välbalanserat och pengar kommer att komma in från Zaza-affären, kvartstår att se om man verkligen vill spendera dem.



//Adam Yngvesson





28/8 Zaza till West Ham



Då har det till sist blivit klart att Zaza lämnar Juventus efter bara ett år i klubben. West Ham blir ny klubbadress. Londonklubben betalar €5 miljoner för ett ettårigt lån med en köpoption på €20 miljoner som blir obligatorisk om Zaza spelar ett visst antal matcher för klubben. Kroaten Slaven Bilic som tränar West Ham uttrycker att han är nöjd med att Zaza anländer, en spelare han menar är en toppanfallare. Vi som följt honom i Juventus minns honom främst för bomben mot Napoli i våras, ett mål som var viktigt i striden om ligasegern.



//Christian Dahlgren



27/8 En fransman istället för en annan



Plötsligt var Blaise Matuidi utom räckhåll för Juventus, trots att Marotta varit öppet positiv om en övergång. PSG's president Nasser Al-Khelaifi har inte bara slagit fast att Matuidi ska stanna, han ska till och med skriva nytt kontrakt med PSG. Enligt både Mediaset Premium och Skysport Italia så är Newcastles Moussa Sissoko nästa transfermål. Det är ingen nyhet att den 27-årige fransmannen letar efter en ny större klubb hellre än att bli kvar i The Championship. Det finns dock konkurrens om Sissokos underskrift och Newcastle vet att ta betalt, vilket gör att övergångssumman kommer landa på ca €30 miljoner. Om detta blir för dyrt så finns det flera alternativ, Axel Witsel nämns återigen, liksom Luiz Gustavo och Hector Herrera. Marcelo Brozovic ser däremot ut att vara vigd åt Premier League.



//Adam Yngvesson





26/8 Zaza i London



Under gårdagen rapporteades det om att Juventus hade accepterat ett bud på Simone Zaza. På dagens presskonferans berättar Allegri att Zaza har åkt till London och att han har möjligheten att gå till West Ham och är därför inte kallad till morgondagens match. Två andra spelare som inte heller är kallade till morgondagens match är Leonardo Bonucci som inte är med i truppen på grund av personliga skäl och Luca Marrone som är påväg att lämna klubben.



26/8 Bouy klar för Palermo



Den 23 årige mitfältaren Ouasim Bouy kommer spendera den kommande säsongen på lån i Palermo. I avtalet ingår också en utköpsklaussul. Bouy kan även användas som försvarare.



//Lucas Sjögren



26/8 James Rodriguez på husjakt i Turin



Det är den italienska fastighetsförmedlingen Proto Group Ltd. som hävdar att colombianen James "Schames" Rodriguez anlitat dem för att hitta en lämplig bostad i Turin. Huruvida det är ett sätt för företaget att få publicitet eller om det verkligen ligger något bakom uppgifterna återstår att se. Marotta uttalade sig i frågan under Champions League- lottningen igår (torsdag).

Det är nästan noll (procent) chans att vi värvar James, sa han. Fritt översatt. För den som drömmer om en teknisk, offensiv storstjärna blir ordet "nästan" något att drömma vidare kring.



//Christian Dahlgren





25/8 Juve och PSG köpslår om Matuidi bakom kulisserna



Rykterna om Blaise Matuidi har blivit allt intensivare de senaste dagarna och idag kommer rapporter från flera olika källor om att Juventus ledning kommer att passa på att diskutera detaljerna kring övergången med PSG's ledning i samband med kvällens CL-lottning i Monaco. Beppe Marotta och Pavel Nedved sägs invänta PSG's sportchef Patrick Kluivert på ett hotel i Monte Carlo i detta nu, enligt Sky, för ett inofficiellt möte om en kommande övergång. Gazzetta dello Sport menar att Juventus erbjuder €20 miljoner, men att PSG vill ha minst €30 miljoner för fransmannen. Gazzettan är dock positiva till att gapet kan överbyggas eftersom mittfältaren själv mer än gärna vill till Juventus som dessutom ligger på god fot med hans agent, Mino Raiola, sedan Pogbaaffären. Franska L'equipe hävdar att klubbarna redan har en överenskommelse, men menar att övergångssumman snarare ligger på €35 miljoner med bonusar inkluderade. Matuidi ska sedan tidigare vara överens med Juventus om ett treårskontrakt värt €4,5 miljoner om året. Affären väntas av flera källor bli officiell i början av nästa vecka.



//Adam Yngvesson





24/8 De Ceglie på väg till Anderlecht?



Paolo De Ceglie, vår en gång så lovande vänsterback, ser ut att ha gjort sina sista matcher i en Juventuströja. Enligt Tuttomercatoweb är 29-åringen nämligen i förhandlingar med belgiska Anderlecht om ett treårskontrakt. Lite tråkigt kan man tycka då vi länge hoppades på att den egna produkten skulle ta det där sista klivet och på allvar konkurrera om plats i startelvan. Men efter mer eller mindre misslyckade sejourer på lån i Genoa, Parma och Marseille (där han förra säsongen utsågs till franska ligans sämsta spelare) har vi dock sedan länge gett upp hoppet om att Italiens Ashton Kutcher någonsin skulle kunna bli en viktig spelare för Juventus. De Ceglie har tidigare kopplats ihop med Cagliari (likt andra "Juve rejects"), men ser alltså istället ut att fortsätta sitt äventyr på andra sidan alperna.



//Adam Yngvesson





23/8 Matuidi fortfarande intressant för Juventus



Enligt den välrenommerade italienske journalisten Di Marzio är Matuidi fortfarande högprioriterad till Juventus mittfält som Pogbas ersättare. Det har tidigare rapporterats om att PSG vägrat släppa den franske tvåvägsmittfältaren, men Marotta och co har vad det verkar inte gett upp utan man arbetar på att få PSG att gå med på att sälja. Skulle det inte gå finns Luiz Gustavo som andra alternativ.



//Christian Dahlgren



23/8 Dortmund lägger bud på schweizaren

Lichtsteiner är en jagad man på marknaden. Enligt de senaste uppgifterna har Dortmund lagt ett bud; det är dock oklart vilken summa det kan handla om. I samma veva som ytterbacken verkar vara påväg till den tyska ligan, är Simone Zaza en eftersökt herre i England. Nu har närmare bestämt även Southampton gett sig in i racet. Juventus nöjer sig dock inte med diverse intressenter som erbjuder "icke-tillfredsställande" bud, utan den gamla damen vill ha valuta för pengarna innan man bestämmer sig för att släppa taget om Zaza.



Man släpper heller inte taget om varken Matuidi eller Cuadrado. Media hävdar att den sistnämnde ska vara klar inom 48 timmar, medan den förstnämnde ser ut att bli tuffare att få in. Fransmannens agent, den namnkunnige Mino Raiola, försöker göra allt som krävs för att sänka den aktuella prissumman, medan PSG å andra sidan kräver ett bud på minst 40 miljoner euro för att överhuvudtaget kunna ta Juventus på allvar. Samtidigt har Marotta fäst blicken på Monacos defensive mittfältare Bakayoko, vilket i det här avseendet skulle vara det betydligt billigare alternativet.



//Arman Farahbakhsh



22/8 Colombianen nära en återkomst...

Det råder inga tvivel om att Juventus försöker rusta upp mittfältet inför det som komma skall, speciellt med tanke på Pereyras avgång. För att inte riskera en desperat "Hernanes-värvning" så krävs det att vara aktiva på marknaden även på slutet. Transferperioden börjar successivt närma sig sitt slut och deadline day ligger förvisso inom räckhåll. Mycket talar för att Juventus kommer att värva 1-2 spelare till innan sagan tar slut. En spelare som varit tämligen omtalad i det här sammanhanget, är ingen mindre än Cuadrado. Colombianen trivdes väl i Juve och var onekligen en av de vassare spelarna i truppen. Conte har dock hävdat att yttermittfältaren ingår i hans planer, men det ser för tillfället ut som att Cuadrado kommer att få nöta väldigt mycket bänk, vilket naturligtvis inte uppskattas från något håll. Conte har dessutom nyligen visat ett intresse för Mandzukic, vilket bidrar till att affärskontakterna mellan klubbarna intensifieras. Det återstår att se huruvida det blir en återkomst för den omtyckte Cuadrado eller inte.



För övrigt har Juventus fortfarande siktet inställt på Matuidi. Enligt källor har den gamla damen erbjudit PSG 30 miljoner euro, vilket anses vara för lågt. PSG har i sin tur visat sitt intresse för Lichtsteiner, som även jagas av bland annat Manchester City. Det är mycket möjligt att schweizaren tackar för sig, då både Alvez och Sandro prioriteras i elvan.



Det som i nuläget verkar vara mest sannolikt är att Zaza lämnar klubben. Anfallaren befinner sig i varje Serie-A konkurrents radar, men trots det inhemska intresset ser det ut att bli West Ham. Den engelska klubben har nämligen lagt in en extra växel i kampen om Juve-strikern, i takt med att Wolfsburg häromdagen valt att värva Gomez istället för att upprätthålla kampen om Zaza.



//Arman Farahbakhsh



21/8 The Sun skjuter från höften



Bara som ett exempel på hur pass silly silly season faktiskt kan vara väljer jag att rapportera om det senaste ryktet. Chiellini till Chelsea. Chelsea ska enligt The Sun lagt ett bud på €29 miljoner. För Chiellini. En del av den oförstörbara väggen vid namn BBC. Chelsea, med Antonio Conte som tränare, är inte så dumma så de slösar energi på ett sådant meningslöst försök, allra helst i slutet av mercaton. Skulle vi få se Chiellini på Stamford Bridge den här säsongen, lovar jag att sticka mig en blåsvart-randig halsduk, skriva "Guarin forever" på den och vifta frenetiskt med den under derby d'italia.



//Christian Dahlgren



20/8 Pereyra klar för Watford



Den mångsidiga argentinska landslagsmannen är officiellt klar för Watford FC. Premier League- klubben betalar enligt rapporterna (siffrorna är inte officiella än så länge) Juventus €13 miljoner plus €2 miljoner i bonusar för Roberto Pereyras tjänster. Efter en imponerande debutsäsong som lovade mer fick Roberto stora delar av förra säsongen förstörd på grund av skador, vilket kan vara en förklaring till den relativt låga övergångssumman.



//Christian Dahlgren



18/8 Mera Zaza



Som ni kan läsa nedan så blev det ingen flytt till norra Tyskland för Zaza, nu rapporterar dock Corriere Dello Sport att Napoli lagt ett bud på den förra Sassuolo-spelaren. Budet ska ligga på €21 miljoner, något som kan komma att bli för lite eftersom Juventus ska kräva €25 miljoner. Det återstår att se om De Laurentiis är beredd att svälja stoltheten, glömma Higuain-affären och sätta sig ner för att förhandla.





//Christian Dahlgren



18/8 Marotta om Zaza, Pereyra, Brozovic och Cuadrado.



I samband med gårdagens årliga träningsmatch i Villar Perosa uttalade sig Juventus transferfantom Beppe Marotta om det som återstår av mercaton. Han bekräftade att förhandlingar med Watford pågår angående Pereyra och menade att förhandlingarna kommer avslutas inom 48 timmar (från och med igår).



På frågan om Cuadrados möjliga ankomst svarade han att Juventus vill ha honom men att det är upp till Chelsea att bestämma sig om de vill släppa honom eller inte.



Det bidde ingen Zaza för Wolfsburg som valde det billigare alternativet Gomes istället, men Marotta menar att man fortfarande kan tänka sig att sälja italienaren med den oortodoxa straffansatsen om rätt bud dyker upp.



När Brozovic namn dök upp svarade Marotta kort och koncist "nej".



På övrigt-kontot tåls att tilläggas att Marotta anser €90-miljonersmannen Higuain vara hans bästa köp; att han anser Asamoahs återkomst efter två år av skador vara en viktig pusselbit; samt att han tror mycket Lemina och att många storlag frågat efter honom men att man tänker behålla honom.



//Christian Dahlgren



17/8 Cuadrado tillbaka?



Cuadrado tillbringade som bekant förra säsongen i Juventus på lån från Chelsea och gjorde det så pass bra att det talades om att Juventus skulle köpa ut honom. Men när Juventus värvade Dani Alves såg det inte ut som om Cuadrado hade någon given plats i Juventus längre. Det bar iväg tillbaka till London och äntligen skulle Conte få tillgång till Den kvicke colombianen som han suktat efter ända sedan Conte tränade Juventus. Men när Chelsea premiärspelade mot West Ham i helgen blev Cuadrado förpassad till läktaren, vilket tyder på att han trots allt inte finns i Contes planer.



Trots att Cuadrado främst spelade högermittfältare/högerback i Juventus 3-5-2- uppställningen förra året och att de platserna ser ut att tillhöra Alves och Lichtsteiner repporterar nu Sky Sport Italia om att Chelsea gått med på att låna ut honom till Juventus ytterligare en säsong. Lånet ska kosta Juventus €3-4 miljoner, mer än dubbelt så mycket som förra säsongen. Om det blir så att Cuadrado dyker upp i Turin ska det bli intressant att se hur Allegri tänkt använda honom.



//Christian Dalhgren



Wolfsburg väljer Gomez framför Zaza?



Som alla vet har Simone Zaza länge varit på väg till Wolfsburg, och gjorde till och med ett besök på klubbens anläggningar förra veckan. Förhandlingarna verkar sedan ha stannat av och inga överenskommelser har nåtts. Istället går nu klubben hårt efter Mario Gomez, då tysken helt uppenbart är på jakt efter en ny klubb. Detta uppger både SportItalia och Mediaset Premium. Fiorentina kan släppa Gomez för ca €12 miljoner, vilket är mindre än hälften av vad Zaza kostar. Återstår att se om detta blir verklighet, och om det i så fall innebär att Zaza stannar i Juve eller om det återigen gör honom aktuell för andra italienska klubbar.



//Adam Yngvesson





16/8 Pereyra närmar sig Watford



Som vi rapporterat om tidigare drar Watford i vår argentinska mittfältare. Nu ska en deal vara nära. Enligt FIFA-agenten Claudio Vagheggi ska Watford och Juventus ha kommit överens om grunderna i affären, även om han tillägger att ingenting är klart och att man aldrig kan vara säker förrän kontrakten är påskrivna. Han förnekar dock att Juventus accepterat ett bud på €13 miljoner, något som vissa medier rapporterade om tidigare.

- Ingen läkarundersökning är inbokad, så det stämmer inte, säger han till Calciomercato. Pereyra är lycklig i Juventus, men han skulle inte tacka nej till Premier League, fortsätter han.

Undertecknad kanske ska klargöra att Vagheggi inte är Pereyras agent, vilken är Sergio Furlan. Hur Vagheggi vet så mycket om affären framgår inte.



//Christian Dahlgren





15/8 Överenskommelse med Brozovic



Den kroatiske mittfältaren Marcelo Brozovic dagar i Inter kan vara räknade. Enligt uppgifter från Mediaset har Juventus och Brozovic kommit överens om ett fyraårskontrakt värt €4.5 miljoner per säsong. Även om 23-åringen vill till Juventus så återstår dock för Marotta och gänget att försöka övertala Inter - en klubb man har en rätt så ansträngd relation med minst sagt - om att sälja. Det återstår att se hur man lyckas med det.



//Christian Dahlgren





15/8 Marchisios återhämtning går långsamt



Claudio Marchisio har drabbats av skador hela sin karriär som professionell fotbollspelare. Förra säsongen (15/16) drog han på sig ytterligare en skada mot Palermo efter cirka 13 minuter. Skadan såg allvarlig ut och det förstod Claudio sett till hans kroppsspråk efter händelsen. Juventus rapporterade att han lindrigt skadat korsbandet. Juventus kunde sedan meddela via sin officiella hemsida att säsongen var färdigspelad för hans del. Enligt Juventus var ''operationen lyckad till 100%'' men däremot väntades att han skulle missa sommarens EM. Återhämtningen har gått långsamt och nu väntas han vara spelklar i mitten av oktober, ryktesvis kommer han vara borta ännu längre vilket nästan tvingar Bianconeri att agera på mercaton.



//Alexander Ågren





14/8 Efter vikthånen - Higuain sätts på strikt diet



Efter att rekordförvärvet Gonzalo Higuain landat i Turin i minst sagt tveksam form har nu Juventus satt argentinaren på en strikt viktminskningsdiet. I alla fall om man ska tro Gazzetta dello Sport. Alla som såg Pipitas debut mot West Ham kunde dock konstatera att han bar på mer än ett par kilo för mycket, vilket inte minst uppmärksammades på sociala medier där hånfulla poster haglat i en veckas tid. Gamle storspelaren Robert Prosinecki var en av dem som rostade Higuain: "Han är till och med fetare än jag. Juventus betalade 90 miljoner för Higuain men istället anlände en gris till Turin."



Juventus har givetvis inte undgått detta faktum men är heller inte oroligt över att Higuain snart kommer i form igen, med hjälp av den nya dieten, enligt gazzettan som också gör gällande att Napoli lät dietisten Raffaele Canon göra en specialdiet som argentinaren tvingades följa för att hålla matchvikten under sin tid i klubben. Huruvida Pipita har genetiskt låg förbränning eller bara gillar godsaker framgår inte av artikeln.



//Adam Yngvesson





14/8 Matuidi Pogbas ersättare?



Juventus letar som bekant efter mittfältare. Efter matchen igår mot Espanyol bekräftade Allegri det och menade till och med att man letar efter två nya mittfältare. Enligt Tuttosport kan Matuidi bli en av dessa då man förhandlar med PSG om en övergång. Matuidi trivs bäst till vänster i ett tremannamittfält, den position som Pogba haft i Juventus. Fransosen ska vara värderad till €30 miljoner, även om PSG tidigare hävdat att han inte är till salu.



//Christian Dahlgren





13/8 Eriksen och Brozovic kopplas ihop med Juve



Både Daily Mirror och Daily Telegraph rapporterar att Tottenhams danske playmaker Christian Eriksen har ställt krav på en chockartad löneförhöjning. Han sägs kräva £150,000 i veckan, fem gånger hans nuvarnade lön, vilket tolkas som en begäran om klubbyte. Bland eventualla köpare nämns tre italienska klubbar som Eriksen kopplats ihop med tidigare, nämligen Inter, Fiorentina och Juventus. Men då Inter är på väg att spendera €45 miljoner på en annan offensiv mittfältare, och dessutom redan köpt Candreva, så känns de inte som en realistiskt köpare. Detsamma kan nog sägas om Fiorentina vars ägare Andrea Della Valle sällan kommer låta sådana summor lämna plånboken. Juventus letar dock som bekant efter en ersättare till Pogba, och har pengar, vilket gör dem till den hetaste utmanaren om ryktena stämmer.



Idag forstätter också italienska tidningar spekulationerna om en transfer för Cesc Fabregas till Turin, samtidigt som Inters Marcelo Brozovic sägs vara på Juventus radar. Brozovic visade kvaliteter på Inters mittfält förra säsongen, liksom i EM, och ses som ett billigare alternativ till Fabregas. Brozovic är ännu bara 23 och ses mer som en tvåvägsspelare än spanjoren, vars prestationskurva är allmänt ifrågasatt. Max Allegri är dock en långvarig beundrare av Febregas, och övertygad om hans kvaliteter som spelare, som därför anses vara förstavalet enligt Tuttosport. Dessutom är det ytterst tveksamt huruvida Inter tänker släppa Brozovic till just Juventus.



//Adam Yngvesson





13/8 Watford vill ha Pereya



Enligt La Gazzetta dello sport har Watford lagt ett bud på €16 miljoner för Juventus offensiva mittfältare Roberto Pereyra. Den engelska Premier League- klubben, som tränas av italienaren Walter Mazzari, ska enligt uppgifter träffa Juventus på söndag för att diskutera en eventuell flytt.



//Christian Dahlgren





13/8 Zaza flyger till Wolfsburg



Det ser ut som att Juventus är på väg att tappa Simone Zaza då denne inte finns med i truppen som ska möta Espanyol i Modena idag (lördag). Den förre detta Sassuoloanfallaren sades först vara ovillig att lämna hemlandet och kopplades därför ihop med främst Milan och Roma. Men nu verkar det som att Zaza kanske har ändrat uppfattning. Enligt flera källor är förhandlingarna redan i ett långt framskridet stadium och Juventus ska ha accepterat ett bud på €25 miljoner. Zaza själv kommer att tjäna €4,5 miljoner om året och förvantas signera kontraktet så fort läkarundersökningen är avklarad.



//Adam Yngvesson





12/8 Två Premier League-stjärnor ryktas till Juventus



Efter att Iscospåret har kallnat något så har inte bara en, utan två storstjärnor kopplats ihop med Juventus för att ersätta Paul Pogbas förlorade kreativitet. Först rapporterade Tuttosport att Juve var mer än intresserade av West Hams succéspelare Dimitri Payet, som också utmärkte sig som en av de bästa under EM-slutspelet. Och sedan det framkommit att vår gamle Conte en gång för alla övertygat Nemanja Matic om att stanna i Chelsea har rykten blossat upp om att Conte istället vill erbjuda oss Cesc Fabregas. Detta uppger bland andra Tuttosport. Både Payet och Fabregas är 29 år gamla och ser kanske ut att överstiga bianconeris ekonomiska smärtgräns, inte minst den sistnämnda som troligtvis inte går loss för under €45 miljoner. Även om pengar finns så är det oklart om Juventus ledning är beredda att lägga ut sådana summor efter att ha spenderat nästan €160 miljoner redan.



//Adam Yngvesson





11/8 Juventus intresserade av fler Napoli spelare?



Den Napoli splelare det handlar om den här gången är Lorenzo Insinge, vars agent uppger att man inte är nöjda med Napoli. Man anser att Napoli inte vill erbjuda Insinge den lön man anser att han är värd. Man säger att om inte Napoli uppfyller hans önskan så kommer Insinge att vilja lämna klubben. Idag kom rapporter om att de klubbar som kan tänkas vara intresserade av Insinges tjänster är West Ham, Newcastle, Atletico Madrid och Juventus så klart. Vi ser med spänning framemot fortsättningen på den här historien...



// Lucas Sjögren





11/8 Witsel stannar i Zenit



Den Belgiske mittfältaren Witsel har länge ryktats till Juventus, nu klargör han dock att han ämnar stanna i Ryssland ytterligare en säsong. I en intervju med rsport.ru berättar han att han enbart fokuserar på kommande säsong för Zenit St Petersburg.

- Just nu är jag helt fokuserad på kommande säsong, jag vill ge allt jag har för Zenit.

Witsel, vars kontrakt löper ut 2017, öppnar dock för en flytt till Italien eller England till nästa säsong.

- Vad som händer nästa säsong vet jag inte. Italien eller England spelar ingen roll så länge det är en toppklubb.





11/8 Flera spelare på väg att lämna?



Juventus kommer definitivt att göra sig av med spelare innan säsongen drar igång. I alla fall om man planerar att hämta in fler nyförvärv. Detta är inte bara silly season-skvaller utan ett faktum. Italienska fotbollsförbundets nya regler dikterar nämligen att spelartrupperna maximalt får uppgå till 25 spelare från och med i år, vilket följer Uefas nya direktiv. Reglerna säger också att varje klubb måste ha ett visst antal egna produkter och spelare fostrade i Italien. Spelare under 21 år kan användas utöver dessa. Detta innebär att Juventus just nu måste göra sig av med en spelare för varje spelare över 21 år som de vill köpa, enligt Tuttosport.



Bland de spelare som ryktas vara på väg ut är Simone Zaza den som det skrivs mest om, särskilt sedan Gonzalo Higuain anlände. Wolfsburg har länge ryckt i landslagsmannen och har enligt Gianluca Di Marzio lagt ett nytt bud på €25 miljoner och erbjudit en lön på €4.5 miljoner, vilket är avsevärt mycket mer än vad han tjänar just nu i Juventus. Tidigare har West Ham nämnts som en eventuell köpare och nu ryktas även Chelsea vara en kandidat då Juventus kan använda honom för att kunna lägga vantarna på Matic. Även Milan och Roma ska vara intresserade av Zaza, främst på lån, men Juventus är bara intresserat av en direkt försäljning.



En annan spelare som sägs vara på väg ut är Hernanes som knappast ser ut att ta en ordinarie plats, särskilt inte som Allegri har börjat spela in Pjanic på den tillfälligt vakanta regista-platsen. Det har ryktats om en återkomst till Lazio för Hernanes, klubben där han firade sina hittills främsta triumfer som spelare. Mediaset Premium skriver att det rör sig om ett lån.



Dessutom sägs både Roberto Pereyra och Mario Lemina vara på Watfords radar, enligt Daily Mail har förhandlingar till och med inletts. Oavsett om det verkligen är sant så är det inte otänkbart att någon av dem lämnar då Pereyra tidigare varit nära Napoli och även Schalke 04 och Real Betis ska vara intresserade av Leminas tjänster. Juventus kräver dock minst €20 miljoner för fransmannen, om han ens är till salu.



//Adam Yngvesson





9/8 Bonucci nobbar Manchester City



Det har knappast undgått någon att Paul Pogbas övergång till Manchester United nu har blivit officiell. Den officiella summan är €105 miljoner plus bonusar. Men många menar att Uniteds utgifter uppgår till så mycket som €145 miljoner för hela affären, Raiolas provision inräknad. Men en juventini till Manchester räcker den här sommaren. Det tycker i alla fall vår mittbacksmaestro Leonardo Bonucci som enligt vitt spridda uppgifter har nobbat ett bud från den ljusblåa rivalen, trots att kontraktet skulle ha dubblat hans lön. Anledningen är uppenbarligen att Bonucci vill försöka vinna Champions Leagues med Juventus, som nu sägs vilja inleda förhandlingar om en kontraktsförlängning med försvararen. Löneförhöjning är väl att vänta?



//Adam Yngvesson





7/8 Läkarundersökningar för Pogba



Den sämst bevarade hemligheten under sommaren har nu blivit officiell. Manchester United har nämligen meddelat att Juventus givit United tillstånd att göra läkarundersökning på Paul Pogba vilket innebär att klubbarna kommit överens och endast formaliteter återstår innan Pogba drar på sig den röda tröjan. Några siffror är inte officiella men det pratas i media om €110 miljoner plus €10 miljoner i bonus till Juventus och ytterliggare €20 miljoner till Raiola.



//Christian Dahlgren





6/8 Asamoah läkarundersöks i Barccelona



Det är Premium Sports som rapporterar att den mångsidige mittfältaren Kwadwo Asamoah har landat i Barcelona för att läkarundersökas. Men alla ni Juventus-fans som håller ghananen kär kan pusta ut. Läkarundersökningen har inte med en eventuell transfer att göra, utan är endast ett återbesök av rutinmässig art. Asamoah kommer att genomgå en kontroll med den världsledande knäspecialisten Ramon Cugat, som var den som behandlade den allvarliga skada som mittfältaren ådrog sig för två år sedan.



Det har i veckan ryktats om att Contes Chelsea förnyat sitt intresse för ghanen, och även Everton har nämnts som eventuell intressant, men i nuläget ser Asamoah ut att stanna i Juventus. Han har Allegris förtroende och bar till och med kaptensbindeln under en av träningsmatcherna i Australien. Så fort professor Cugat ger grönt ljus kommer Asamoah att återvända till Juventus säsongsförberedelser.



//Adam Yngvesson





4/8 Juventus förlänger samarbetet med Balocco



Juventus.com förkunnar idag att partnerskapet med konfektyrtillverkaren Balocco förlängs med ytterligare tre år. Samarbetet inleddes redan 2010 och kommer enligt det nya kontraktet sträcka sig till och med säsongen 2018-19. Balocco är ett av Italiens mest betydande matvaruföretag och överenskommelsen gör dem till en av de mest långvariga samarbetspartnerna i klubbens historia.



//Adam Yngvesson



3/8 Rekordmånga säsongsbiljetter sålda



Juventus har som vi alla vet slagit rekord på rekord de senaste säsongerna och nu kan vi glädjas åt ännu ett. Delvis i alla fall, eftersom detta rekord innebär att bland annat vi svenskar kan få svårare att få tag på biljetter till matcherna. Det har nämligen aldrig tidigare sålts så många säsongsbiljetter som inför säsongen 2016/2017. Juventus.com meddelar att man sålt 29 300 säsongsbiljetter, vilket är 1300 mer än till förra säsongen. Nu kanske man tänker att detta höga intresse beror på Juventus hittills fantastiska mercato, men det beror snarare på att man ökat tillgängligheten på säsongsbiljetterna med, just det, 1300 stycken.



//Christian Dahlgren



1/8 Rooney hoppas på Pogba



I en intervju med Sportsmail förklarar Wayne Rooney att han skulle vilja se Paul Pogba i sitt Manchester United igen.

- Jag hoppas verkligen att han vill återvända till oss och visa världen att han är en spelare av världsklass, säger han.

Han kommer också ihåg att det kunde göra ont att möta Pogba på träningarna när de båda spelade för United.

- Han var en av de spelarna som det gjorde ont att möta, till och med på träning. Man behövde inte ens tackla honom, man behövde bara vara nära honom för att få sig ett knä eller en armbåge.

Det troliga är väl att Rooney kan förvänta sig ett och annat blåmärke på träningarna relativt snart, Pogba sägs nämligen vara på god väg att skriva på för United. Det pratas om €110 miljoner, plus lite dricks (€20 miljoner) till Mino Raiola, vilket skulle göra fransmannen till den dyraste spelaren genom tiderna.



// Christian Dahlgren



3/2 Chiellini drömmer om Zlatan, Hamsik och Ramos



I samtal med den turinbaserade sporttidningen Tuttosport har backklippan Giorgio Chiellini ombetts välja sina tre drömvärvningar till Juventus, en försvarare, en mittfältare och en anfallare.

- Så jag måste stjäla ett jobb från (Giuseppe) Marotta eller (Fabio) Paratici? Okej, om ni vill ha lite fanstasifotboll skulle jag ta Sergio Ramos till försvaret och Marek Hamsik från Napoli för mittfältet, säger han enligt fotbolltransfers.com

I anfallet faller Chiellinis val på Zlatan Ibrahimovic, då han menar att svensken är en spelare som kan förändra balansen i ett lag.

- Jag skulle vilja se honom i Juventus-tröjan igen, avslutar Chiellini.

Om förhoppningarna infrias eller inte återstår att se, men klart är iallafall att det hade varit intressant att se Chiellini i rollen som sportchef efter spelarkarriären.



//Hugo Olsson



20/1 Marotta fortsätter att dammsuga Italien på talanger

Såhär i mercatotider är det alltid extra spännande att följa Giuseppe Marottas och Fabio Paraticis arbete. Under detta fönster är det tydligt att man valt att koncentrera sig på framtiden då fokuset hela tiden har legat på unga talanger. Senaste nyförvärvet heter något så fantastiskt som Rolando Mandragora, född 1997. Mandragora kommer senast från Genoa, men har under säsongen varit på lån i Serie B-klubben Pescara, där han också kommer att stanna på lån fram till sommaren. Mandragora spelar som central mittfältare och sägs vara mycket lovande. Köpet sägs ha kostat Juventus omkring 6 miljoner euro med bonusar på upp till ytterliggare 6 miljoner.

//Calle Larsson



3/1 Isco nära en flytt?

Ryktena om Isco fortsätter att omringa massmedia, samtidigt som italiensk media menar att den gamla damen har lagt ett bud på omkring 35 miljoner euro för spanjoren. Real-stjärnan jagas dock av andra klubbar som har visat sina intressen som exempelvis Manchester City som lär buda högre än Juventus. Juve ger heller inte upp hoppet om Gundogan. Klubben förbereder nämligen ett högre bud än det tidigare nobbade försöket (ca 30 miljoner euro).



Andra spelare som kan sätta på sig den svartvitrandiga tröjan redan i januari är Sampdoria-talangen Pedro Pereira och Fulham-anfallaren Dembele. Båda anses däremot vara back-up planer ifall Caceres och Zaza väljer att lämna klubben. Den sistnämnda kan placeras i antingen West Ham eller Crystal Palace, och då ska prislappen ligga runt 30 miljoner euro. Bägge klubbarna ska även ha försökt roffa åt sig Sturaro, men Juventus vägrar att släppa kämpen.



//Arman Farahbakhsh



1/1 Då var det dags igen

För Serie A:s del inleds transferperioden den fjärde januari och avslutas den första februari. Juventus välkända VD, Marotta, har hävdat att man inte ska förvänta sig några större namn då laget verkar ha fått igång sitt spel igen. Däremot säger media annat och även om ryktena i viss mån kan bidra till en antiklimax, så är det alltid roligt att läsa om vilka spelare som dyker upp på den svartvita radarn.



Ett namn med många intressenter är Zaza, som har visat prov på fina kvaliteter i de senaste matcherna. West Ham har sedan tidigare varit intresserade, men Juventus verkar sikta på att få till en bytesaffär med Monaco och då handlar det om mittfältaren Moutinho. Andra mittfältare som det har ryktats om är Banega och Gundogan, där Dortmund-mittfältaren är hetast på marknaden. Tyskarna verkar dock vilja behålla sin stjärna, vilket de tydliggjorde genom att nobba Juventus senaste bud på ungefär 25 miljoner euro. Ett saftigare bud, fast då i motsatt riktning, kan placeras på Pogba (ca 95 miljoner dollar). Det krisdrabbade laget Chelsea är i behov av en räddare i nöden och de har under en lång period uttryckt sitt enorma intresse för fransmannen.



Den mest relevanta nyheten som för tillfället anses vara troligast att inträffa, är att Caceres kommer att lämna den gamla damen. Uruguayanen har varit skadedrabbad och fått lite speltid under säsongen och bedöms göra större nytta i exempelvis Liverpool som gärna vill värva försvararen.



För övrigt vill jag önska alla läsare en härlig inledning på det nya året!



//Arman Farahbakhsh





31/8 Deadline day (sidan kommer att uppdateras under dagen)



00.00 - Lemina och Hernanes in, De Ceglie och Isla ut

Hernanes blir Allegris trequartista. Brasilianaren köptes loss för 11 miljoner euro från Inter och har skrivit på ett treårskontrakt. Dessutom klarade Lemina läkarundersökningen och blir utlånad till Juventus med en kopplad köpoption. De Ceglie och Isla gick mot motsatt riktning (Marseille) och kan även dem köpas loss efter säsongens slut. Slutligen lånas även Buchel ut till Empoli resten av säsongen. Inga överraskningar på deadline day. Kollegan Mats kommer att sammanfatta Juventus genomgångna mercato med en separat artikel.



//Arman Farahbakhsh



18.30 - Hernanes blir trequartistan?

När det återstår dryga fyra och en halv timma av det italienska transferfönstret ser det allt mer ut som att det blir brasilianaren Hernanes som blir Allegris omtalada trequartista. Inter-spelaren sägs köpas rakt av och priset sägs ligga på omkring 11 miljoner euro.

Mario Lemina sägs dessutom ha klarat läkarundersökningarna och ska nu vara en Juventus-spelare till 100%. Lånet sägs ligga på dryga 2 miljoner euro med en köpoption på ytterligare 10 miljoner euro.

En annan spelare som börjat ryktas till Juventus under Deadline-day är den unge kroaten Andrija Balic. Balic är född 1997 och spelar som defensiv mittfältare för den kroatiska klubben Hajduk Split. Juventus bud sägs ligga på omkring 3,5 mijoner euro, men Hajduk ska enligt källor kräva minst 6 miljoner euro. Här är man dessutom inte ensam, utan även Real Madrid sägs vara mycket intresserad av den unga talangen.



Fyra och en halv timma återstår nu av sommarens omtumlande mercato. Håll ut!



// Calle Larsson



13.00 - Lemina på läkarundersökning

Lemina är i Turin just nu för att genomgå en läkarundersökning. Går allt som planerat, så kommer han att bli Juventus senaste värvning. Det handlar för tillfället om ett lån med köpoption men detta kan komma att ändras under dagen. Trots denna värvning, så fortsätter jakten efter Allegris utlovade "trequartista". Det har spekulerats kring många namn, men hetaste kandidaterna är Nasri och Hernanes. City-spelaren skrev för ett år sedan på ett femårskontrakt och kan komma att bli väldigt dyr för Juventus att köpa loss, men inget är som sagt omöjligt. Brasilianaren kan komma att bli Juventus sista värvning, då Turin-klubben är i ett stort behov av en spelare med erfarenhet och klass. Juve-supportrar ute i världen är inte glada över denna nyhet, i alla fall inte majoriteten. Detta är dock förståeligt, med tanke på de namn som dykt upp innan Hernanes. Dessutom representerar Hernanes Inter, vilket inte är ett lag man helst vill göra affärer med. Att en spelare som är bänkad i Inter ska få en startplats i Juventus är inget annat än skrattretande i teorin, men i praktiken kan faktiskt Hernanes bidra med mycket. Juve-fansen hade samma åsikter om Pirlo innan han anlände (dessutom i en högre ålder), men vi alla såg vad som hände. Hernanes är förvisso inte Pirlo, men det jag försöker understryka är att vilka spelare som helst kan få en rejäl nytändning när de väl byter klubbadress.



Lamela kommer varken att hamna hos Roma eller Juventus enligt medier. Det ser ut att argentinaren drar till Ligue 1 och Marseille. Chelsea fortsätter att försöka värva Pogba, men Juventus vägrar att sälja fransmannen. Tiden börjar bli knapp och spelare som De Ceglie och Isla måste lämna klubben innan fönstret stänger.



Håll utkik, för allt kan hända under en dag som denna.



//Arman Farahbakhsh



30/8 Coman gör Vidal sällskap

Bayern Munchen lyckades efter många om och men att värva en av Europas mest eftertraktade talanger. Coman lånas ut till tyskarna för 7 miljoner euro, där klubben har en utköpsklausul på 21 miljoner euro, vilket är en affär på totalt 28 miljoner euro för Juventus del. Vi hoppas fransmannen får den speltid han förtjänar och att vi får se ett genombrott i karriären snart.



Juventus var ytterst nära att äntligen roffa åt sig Draxler, innan Wolfsburg satte klorna i spelaren och slet loss honom från den gamla damen. Eller låt oss istället uttrycka oss på ett annat sätt: De erbjöd ett högre pris och vann därmed kampen. Turin-klubben måste efter en dålig planering, göra ett desperat försök att värva en mittfältare innan transferfönstret stänger helt. Det finns två heta kandidater som enligt olika medier kan bli Juventus "sista-minuten" värvning. Den ena är Lamela som även jagas av Inter och Roma, och den andra är Lemina (Ligue 1 motsvarighet till Pogba). För närvarande pekar det mesta åt den sistnämndas håll, där Isla kommer att ingå i en eventuell affär. Chilenaren kommer upp till 100% att lämna Juventus, vilket är något som Allegri har bekräftat. Oavsett vem det blir, så hade jag personligen hoppats på en äldre spelare som har mer rutin och erfarenhet. Juventus förlust i toppmötet för några timmar sedan var ett tydligt exempel på att vi saknar en rutinerad spelare som kan organisera spelet på mittfältet. Pirlo is not impressed, och det är inte vi heller.



//Arman Farahbakhsh



27/8 Llorente klar för Sevilla

Det händer väldigt mycket på marknaden just nu och ryktena fortsätter att spridas i hög hastighet. Juventus stod för några dagar sedan inför något som kan beskrivas som ett ultimatum. Den gamla damen fick välja mellan att låna ut Zaza till West Ham, eller att behålla italienaren genom att skeppa bort Llorente. Valet blev det sista alternativet. Lejonkungen gick över till Sevilla på en free transfer efter att ha spelat hela 66 matcher för den gamla damen, vilket bland annat resulterat i 23 gjorda mål. Spanjoren gjorde succé den första säsongen, men formen avtog med tiden och Llorentes insatser på planen försämrades successivt. Vi vill dock tacka Llorente för sin vilja och attityd på planen samt önska honom all framgång i Sevilla, som även ser ut att värva Isla innan fönstret stänger. Något som är värt att belysa är att Juventus kommer på sikt att spara mycket pengar på Llorentes avgång, då han hade en av de högsta lönerna i truppen. Dessa indirekta kostnader kan därmed läggas på annat som är av större nytta.

Ett par vilda rykten har spridits i Juve-lägret och man vet inte riktigt vilka man ska ta på allvar. Vad det gäller mittfältet så har Juventus ännu inte gett upp hoppet om Draxler. Tysken vill gärna spela i Champions Leauge, vilket kan innebära att en övergång i sista sekunden faktiskt kan ske. En annan figur som återigen dykt upp på önskelistan är Witsel som uttryckt sin vilja att spela i Serie A. Den belgiske landslagsmannen jagas av både Milan och Juventus som inte tackar nej för spelarens signatur. Ett nytt namn som diskuterats är Alex Song som även anses vara en het kandidat bland mängden.



Enligt brittisk media så har Chelseas ledning i princip gått ut och lovat sina fans att de kommer att värva Pogba. Mourinho och company, är redo att lägga ett monsterbud som anses vara det största budet i fotbollshistorien. Fransmannen har varken sagt bu eller bä gällande fallet, och den tilldelade nummer 10 bör för tillfället vara ett tydligt tecken på att Juventus inte har som intention att göra sig av med sin guldklimp än. Comans chanser att lämna truppen är dock större, speciellt med tanke på att Bayern Munchen fortsätter att lägga bud på spelaren. Det senaste budet ligger på omkring 24 miljoner euro.



Det kanske sjukaste ryktet som fick mig att höja ögonbrynet en aning var ryktet om Zlatans återkomst. Juventus vill ge Milan sitt svar på tal, efter de sistnämndas värvning av Balotelli. Det kan möjligen bli så att Juventus lånar ut Zaza trots allt för att ge plats till en mer erfaren anfallare. Transferfönstret stänger den 1 september och det finns mycket som kan hända under den här återstående och kortvariga perioden. Så mitt tips är att hålla i hatten och inte bli för överraskade, eftersom allt kan hända i denna svängiga och oförutsägbara marknad.



Den viktigaste nyheten för dagen är att Champions Leauge grupperna har lottats. Juventus hamnade i grupp D tillsammans med motståndarna: Manchester City, Sevilla och Borussia Mönchengladbach. Frågar ni mig så är det en helt okej grupp, då saker och ting sannerligen kunde ha varit värre.



//Arman Farahbakhsh



25/8 Cuadrado klar och mycket mer

Efter den blytunga förlusten i premiären som förvisso var inget annat än en stor överraskning, så kan vi idag trösta oss med att Cuadrado äntligen skrivit på för den gamla damen. Det handlar om ett lån som sträcker sig hela säsongen ut och som kommer att kosta Juve knappt 2 miljoner euro. Detta är minst sagt en grym värvning som kan komma att bidra till en hel del krafter på den offensiva fronten. Colombianens ankomst till klubben kan innebära att Juventus släpper Coman till Bayern Munchen som nyligen lagt ett bud på 20 miljoner euro plus bonusar.



Trots den glädjande värvningen, så finns det lite kvar att göra för Marotta och gänget. Tre spelare kan komma att lämna Juventus inom kort, nämligen Llorente, Isla, och De Ceglie. Spanjoren var för några dagar sedan i princip helt klar för en flytt till Sevilla, men nu ryktas det dock om att Allegri vill behålla Llorente ytterligare en säsong för att istället låna ut Zaza. De övriga spelarna är det inte särskilt mycket snack om just nu, men räkna med ett par snabba beslut från ledningens håll innan fönstret stänger.



Juventus fortsätter sin jakt efter en mittfältare och denna gång har intresset hamnat hos Riccardo Montolivo. Italienaren kan bidra med mycket erfarenhet och briljans i passningsspelet som är något som Juventus eftertraktar, i synnerhet med tanke på Pirlos avgång.



Till sist är det värt att notera att Alex Sandro tilldelats nummer 12 och kommer att vara spelklar tills nästa omgång mot Roma.



//Arman Farahbakhsh



21/8 Llorente sägs vara oerhört nära Sevilla

Att Llorente ska lämna klubben är något som säkerligen inte förvånar någon. Sevilla verkar ha vunnit "racet" bland de övriga intressenterna som främst var brittiska. Enligt spanska medier ska övergången säkerställas inom en snar framtid.



Det har återigen ryktats väldigt mycket om Chelsea och Juventus. Juventus är förvisso intresserade av ett par spelare i Mourinhos breda trupp, men ett namn som inte har dykt upp under mercaton förrän nu är Willian. Den gamla damen har sedan länge haft ett stort intresse för den forne Schaktar-spelaren, och Juventus ser ut att ha inställningen att vilja värva vilka Chelsea-mittfältare som helst. Cuadrado är dock det mest troliga alternativet, men Chelsea har kommit upp med ett förslag att byta colombianen med Pogba plus lite pengar vid sidan, något som Juventus verkligen inte går med på. Chelsea-tränaren är dock inte särskilt glad över att Allegri uttrycker sitt intresse för portugisens spelare, och menade i en presskonferens att han inte tänker kommentera affärsrelationen mellan klubbarna.



Vad det gäller Mkhitaryan och Illaramendi så finns det inga större tecken som för tillfället tyder på att dessa herrar kommer att representera Juventus. Den förstnämnde behövs i Dortmund och den sistnämndes hjärta tillhör Madrid och han ska trots de tuffa omständigheterna försöka att kämpa till sig en startplats. Detta är dock bara påståenden, vilket innebär att det fortfarande är mycket möjligt att åtminstone en av spelarna hamnar i Juve. Något som dock är säkert, är att Juventus bör värva ytterligare en spelare innan fönstret stänger, i synnerhet med tanke på den skadesituation som råder på mittfältet.



Slutligen bör det även nämnas att Alberto Cerri lånas ut till Cagliari den kommande säsongen.



//Arman Farahbakhsh



19/8 Alex Sandro i Turin - läkarundersökningar imorgon

Det är full rulle i Juventus-lägret just nu. Under dagen spelades den traditionsenliga matchen i Villar Perosa, Juventus A mot Juventus B (Primavera). Herrlaget vann matchen med 1-0 efter ett fint mål av Paul Pogba. Men det är inte bara i Villar Perosa det hänt grejer - på mercaton händer det en hel del. Alex Sandro har anlänt till Turin - under kvällen har Gianluca Di Marzio publicerat bilder på spelaren i Turin där han anländer till hotellet tillsammans med Matteo Fabris som är team manager. På hotellet väntade även sportchef Beppe Marotta. Under morgondagen väntar de obligatoriska läkarundersöknignarna innan kontraktsskrivning.



Claudio Marchisio har som bekant drabbats av en skada. Mittfältaren har skadat sin högra lårmuskel - efter noggrannare undersökningar så har läkarteamet fastställt att prinsen blir borta i 20 dagar. Förutom premiären så pekar det mesta på att han även missar stormatchen mot AS Roma som spelas den 30 augusti på Stadio Olimpico.



Brittiska medier hävdar att Chelsea presenterat ett bud för Paul Pogba, det hela handlar om ett bud plus Juan Cuadrado för att komma åt fransmannen. Det är brittiska The Daily Express som går ut med uppgifterna. Idag kommenterade även Marotta ryktena gällande colombianen.

– Cuadrado? Han kanske hamnar på marknaden. Just nu letar vi efter en spelare som har andra egenskaper. Vi har tio dagar på oss att fylla luckan vi har på mittfältet. Vi får se vad som händer.



Under dagen har det även strömmat in rapporter om att Juventus gjort klart för Godfred Donsah. Spelaren kommer dock att lånas ut till Bologna under kommande säsong. Det är Tuttosport som går ut med uppgifterna, tidningen hävdar att Juventus träffat representanter från Cagliari i Milano där man slutligen funnit en överenskommelse.



// Anel Avdic





17/8 Äventyret fortsätter

Precis som många andra betraktar jag transferrykten som ett stort tidsbedrift som oftast resulterar i någon form av antiklimax. När vi en gång i tiden blev utlovade Thiago Silva, så fick vi Mellberg. När vi satt och höll tummarna för Kaka, så fick vi Poulsen och när vi skulle få någon av Cavani, Van Persie eller Suarez, så fick vi ingen mindre än Bendtner. Däremot måste jag trots dessa besvikelser påstå att mercaton ändå har sin charm. Även om Juventus till skillnad mot Roma har misslyckats att få in fler offensiva krafter, så ska vi inte sitta och klaga över mercaton alltför mycket. Personligen tror jag att alldeles för många förändringar kan ha en stor negativ påverkan på ett lag, i synnerhet med tanke på att det kan ta längre tid för vissa spelare att utföra det som förväntas av dem. Men nog om mina personliga åsikter, nu fokuserar vi på de senaste ryktena.



Juventus lade ett sista bud på Draxler. Denna gång låg budet på totalt 27 miljoner euro, varav 9 miljoner består av bonusar. Tyska medier skriver dock att Schalke inte tänker ändra sin inställning, vilket innebär att den gamla damen inte har nått upp till den "astronomiska" siffra som tyskarna vill ha. Juventus kan även sluta jaga efter Isco, då Real Madrid påstår sig behöva spelaren inför den kommande säsongen. Spanjorerna kommer snart att värva Kovacic, men detta innebär inte att de vill bli av med Isco.



Den gamla damen ser ut att på "allvar" satsa på tre spelare, där åtmistone ett av dessa namn till stor sannolikhet kommer att bära den svartvitrandiga tröjan inom en snar framtid. Back-up planen för Draxler är Lamela som inte lyckats imponera särskilt mycket i Tottenham. Premier-Leauge klubben vill absolut inte sälja Eriksen, men Lamela skulle man dock tänkas låta återvända till Serie A. Juventus har en annan back-up plan, vilket är Porto försvararen Alex Sandro, då förhandlingarna om Siquiera inte nått hela vägen hem. Slutligen har Juventus fäst blickarna på United-talangen Adnan Januzaj. Vi får helt enkelt se hur allvarligt detta är och hur fort Juve agerar, för det börjar nämligen att dra ihop sig. Mindre än 6 dagar kvar till avspark...



//Arman Farahbakhsh



16/8 Rykten hit, rykten dit

Juventus och Tottenham kan komma att göra affärer inom kort. Den gamla damen är inte enbart intresserade av Lamela, utan även dansken Christian Eriksen. Juventus är endast villiga att betala 16.5 miljoner euro för mittfältaren och kan även tänkas inkludera Llorente i dealen, vilket är en spelare som Premier Leauge-klubben velat värva tidigare. Skulle affären inte gå hem, så finns sannerligen andra alternativ att ta i beaktande. Sneijder och Hernanes är bland annat två namn i kretsen av många andra.



Många namn har givetvis dykt upp på Juventus radar, men inget av dessa är saftigare än Isco. Enligt medier tänker Bianconeri erbjuda Real Madrid 40 miljoner euro för spelaren och kan även här involvera Llorente i affären.



För övrigt ser saker och ting för tillfället ljusa ut i Juve-lägret. Precis som många andra har även Moggi gått ut i media och hävdat att den kommande säsongen kommer att bli klart tuffare än fjolårets upplaga, men detta innebär dock inte att Juventus inte ska anses vara favoriter. Roma har dock förberett sig mycket bättre än den gamla damen vad det gäller försäsongsmatcher där de exempelvis spelat mot klubblag som Barcelona och Sevilla.



//Arman Farahbakhsh



13/8 Dragkamp om Roberto Soriano

Det står tämligen still på marknaden för Juventus. Samtidigt som huvudkonkurrenten Roma värvar spelare som Salah och Dzeko, så har den gamla damen inte ännu lyckats finna en namnkunnig mittfältare som på riktigt kan ersätta de som lämnat. Juventus jagar spelare som: Draxler, Götze, Gundogan, Ramires, Cuadrado och numera även Mata, men ingen av dessa herrar tycks vara särskilt nära. En spelare som man däremot intresserar sig för och som befinner sig inom landets gränser är Sampdoria-mittfältaren Soriano som genomgått en strålande säsong. Spelaren jagas även av Napoli och Milan som visat sina intressen. Genoa-klubben kräver dock ett bud på minst 15 miljoner euro, som är ett klart billigare alternativ än de tidigare nämnda spelarna.



Morata som missade Supercup-finalen mot Lazio på grund av skada, ryktas återvända senast till den andra ligaomgången som spelas mot Roma.



//Arman Farahbakhsh



11/8 Simone Pepe är härmed en del av de flygande åsnorna

Efter fem säsonger som bland annat innefattat fyra vunna Serie A-titlar, så beger sig Simone Pepe mot nya äventyr. Pepe var som hetast i Juventus när han just hade värvats från Udinese, då han var en av ligans vassaste yttermittfältare. Däremot skadade italienaren sig ett par gånger under karriären, vilket gjorde honom indisponibel under långa perioder. Vi tackar Pepe för sin kärlek till klubben och inte minst för sina insatser på planen samt önskar honom all lycka och framgång i sin nya klubb, där han förvisso kan göra mer nytta.



Schalke nobbade återigen Juventus bud på Draxler och menade ännu en gång att man inte har för avsikt att sälja spelaren under mercaton. Däremot poängterade den tyska klubben att de skulle ändra sitt ställningstagande, förutsatt att de fick ett "astronomiskt" bud från Juve, vilket inte är särskilt sannolikt. Med detta lär ledningen sätta stopp för framtida bud och leta efter andra alternativ. Just nu finner vi ingen mindre än Ramires på radarn, som har Chelsea som nuvarande klubbadress. Brasilianaren har för tillfället ingen ordinarie plats i startelvan och sägs vara en bra ersättare till bland annat Pirlo och Vidal. Juventus ska inom kort lägga ett bud på 20 miljoner euro för spelaren.



Ytterbacken Siqueira uppges vara nära en flytt till Turin. Däremot är det ur ett aktuellt perspektiv en dragkamp mellan just Juventus och PSG som också uttryckt sitt intresse. Marotta har under dagen kontaktat Atletico-spelaren för att övertyga denne om att välja det bättre alternativet.



//Arman Farahbakhsh



10/8 Gundogan, rätt man för jobbet?

Juventus har fortfarande inte gett upp hoppet om Draxler. Klubben lade ytterligare ett bud och denna gång på 15 miljoner euro, plus en bonus på 9 miljoner. Schalke har tidigare varit tydliga med att Draxler inte är till salu. Andra mittfältare som det har ryktats om på senare tid är Guarin och Gundogan. Dessa är klart billigare och mer sannolika värvningar än både Götze och Draxler. Guarin var förvisso nära en flytt till Turin för ungefär två år sedan, men Inter satte då stopp för affären. Problemet är just rivaliteten mellan klubbarna som inte gör det enkelt för dessa aktörer att förhandla med varandra. Gundogan är dock ett yngre och bättre alternativ samt prislappen är inte alltför hög, dvs omkring 20 miljoner euro.



Isla verkar vara på väg bort från Juventus. Sevilla har uttryckt sitt intresse och väntas lägga ett bud, samtidigt som Arsenal förbereder ett bud på 15 miljoner euro för Llorente. Juventus tänker göra ett seriöst försök att värva Cuadrado från Chelsea, som för tillfället ser ut att komma att nöta en hel del bänk i årets upplaga av Premier Leauge. Mourinho har sagt att colombianen inte kommer att säljas förrän i januari, men vi alla vet att man ska ta det tränaren säger med en nypa salt. Juventus menar att man rent ekonomiskt inte ska ha några problem att värva mittfältaren.



Slutligen bör det även nämnas att det italienska fotbollsförbundet har upphävt sitt senaste beslut att stänga Juventus heta Curva Sud i premiärmatchen mot Udinese den 23 augusti. Den tredje september ska man dock utreda fallet mer noggrant och avgöra ifall Juventus överhuvudtaget ska få något straff för incidenten eller inte.



//Arman Farahbakhsh



6/8 Uppdateringar kring mercaton

Medans Juventus förbereder sig för fullt inför Supercupfinalen i Shanghai pågår det en hel del bakom kulisserna. Det senaste är att Atlético Madrids vänsterback Guilherme Siqueira sägs i stort sätt vara klar för Den gamla damen. Det ska enligt uppgifter handla om ett lån på omkring 2 miljoner euro, med en köpoption på ytterligare 6-8 miljoner euro.



La Gazzetta dello Sport har dessutom skrivit en del om Barcelonas mittfältsankare Javier Mascherano under de senaste dagarna. Enligt samma tidning ska spelaren vara sugen på en ny utmaning, och sägs vara intresserad av spel i Italien. Både Barcelonas president och Mascheranos agent ska dock ha nekat till detta.



När det gäller soppan kring en trequartista sägs Julian Draxler fortfarande vara förstaalternativet, och Juventus väntas återuppta förhandlingarna med Schalke efter Supercupfinalen. Mario Götze fotsätter också att nämnas hos de italienska medierna och en affär kan i dagsläget inte heller räknas bort till 100%.



// Calle Larsson



1/8 - Marseille - Juventus 2-0

Det var inför fullsatta läktare som Olympique Marseille tog emot Juventus denna soliga sommarkväll på Stade Velodrome. Men vad som till en början såg ut att kunna bli en mycket rolig tillställning blev för alla juventini i slutändan en ganska bister upplevelse. Under första minuterna av matchen var det Juventus som kontrollerade händelseförloppet. Laget radade upp chanser och allra vassast var det friläge som Sami Khedira inte lyckades ta vara på efter en fin benparad av marseillemålvakten Mandanda. Men även Marseille skapade chanser. Närmast var Alessandrini som både tvingade Buffon till en kanonräddning och prickade stolpen. Sakta men säkert tog fransmännen över spelet. När Sami Khedira i den 25:e matchminuten bars ut på bår så var Juventus tur definitivt slut. Hur allvarligt skadad Khedira är står ännu inte klart, men det är inte troligt att mittfältaren kommer medverka i Supercupfinalen mot Lazio den 8:e augusti.



Tio minuter efter Khediras sorti höll sig Alessandrini framme för Marseille igen. Från en position långt ute på högerflanken lyfte han vad som såg ut att vara ett högt och missriktat inlägg, vilket ställde Buffon fullständigt innan bollen sakta och retligt dalade in i bortre krysset, fullständigt otagbart för vilken målvakt som helst. Under första halvleks tilläggsminuter förvärrades den svartvita situationen ytterligare när Lichtsteiner först tilldelades ett gult kort och sedan snackade till sig ytterligare ett. Ridå Lichtsteiner alltså, och Juventus tvingades spela hela andra halvlek i nummerärt underläge.



I kontrast till den tempofyllda första halvleken som stundtals bjöd på riktigt fin fotboll, framförallt under den inledande kvarten, så var andra halvlek en demonstration av riktigt avslaget försäsongsspel. Matchen trasades sönder av mängder av byten hos båda lagen och Juventus led av att vara en man mindre. En storspelande Buffon höll Juve kvar i matchen trots ett hårt tryck från Marseille och andra halvleks bästa och kanske rentav enda riktiga juvemöjlighet var då Paul Pogba prickade stolpen på en farlig frispark i 68:e minuten. När Mauricio Isla sedan i den 84:e minuten lite oturligt råkade nicka fram bollen till Barradaz som kunde avsluta fri i straffområdet och fastställa slutresultatet kändes det tyvärr bara signifikativt för Juventus insats. Lite oturligt, lite klumpigt och mycket försäsongskänsla. Därmed var matchen över och Juventus hade gått på ett snöpligt nederlag. Men låt oss inte dra för stora växlar av varken resultatet eller insatsen idag, då det fanns många förmildrande omständigheter och det dessutom som sagt bara var en träningsmatch.



Startelvor:

Marseilles startspelare i nummerordning: N´Kolou, Rekik, Sparagna, Lemina, Thauvin, Alessandrini, Barradaz, Batshuayi, Mendy, Dja Djedje, Mandanda.



Juventus startelva ordnade efter position: Buffon (Neto 56); Evra (Isla 64), Bonucci, Caceres (Zaza 77), Lichtsteiner (Utvisad 46); Marchisio, Khedira (Sturaro 26), Pogba (Rugani 69), Pereyra (Padoin 46); Mandzukic (Coman 69), Morata (Dybala 56).



På transfersidan rapporteras Daniele Rugani vara på väg att förlänga sitt avtal med Juventus till 2020, detta enligt Football Italia. Rugni sitter på ett kontrakt som löper ut 2019 och nu sägs Juventus vilja visa sin uppskattning för försvararen.



Därtill tycks ett eventuellt köp av Julian Draxler alltmer avlägset. Nu säger hans tränare Andre Breitenreiter nämligen till Bild:

- Julian är fortfarande hos oss och jag vill inte att han lämnar. Jag vill höra att han till 100% stannar. Om ett nytt bud kommer, då kommer jag motsätta mig hans försäljning. Ingen kubb har längre tillstånd att prata med spelaren.

En kommentar som spär på det senaste snacket kring Draxler.



Sporting Gijons Jorge Mere Perez, rapporteras däremot intressera Juventus. Den 18-årige mittbacken uppges av Football Italia dra Allegris blickar till sig, men detta är ett rykte som ännu är i sin linda och inget konkret finns att rapportera.



Vi avsluar dagens nyhetssvep med att nämna ett rykte som Forza Italian Football skriver om idag. Man skriver att Juventus och Atletico Madrid kommer att talas vid då båda klubbarna kommer befinna sig i Kina under nästa vecka. Guilherme Siqueira uppges vara på tapeten och det ska röra sig om en affär på mellan 7 och 9 miljoner euro.



//Hugo Olsson



1/8 - Benatia först, sen resten

Bayern Munchen har sedan länge försökt komma åt Juventus-talangen Coman. Juve har nobbat samtliga bud från Guardiolas gäng, men kan komma att inkludera fransmannen i en eventuell affär så länge Benatia ingår i den. Försvararen känner sig smickrad av Juves intresse, och de tyska mästarna kräver ett bud på minst 25 miljoner euro. Skulle däremot Coman som tidigare nämnt ingå i affären så kommer prislappen att sänkas en aning. Om Juventus inte lyckas roffa åt sig Benatia, så är back-up planen given: Astori eller Heurtaux.



Vad det gäller Draxler så kan en övergång för tillfället beskrivas som en utopisk dröm för ledningen med Marotta i spetsen. Schalke tog emot ytterligare ett bud från Juve, och tydliggjorde återigen att spelaren inte är till salu. Man menar att Juve ska ge upp förhoppningarna om en övergång, då spelaren behövs i truppen. Även om Juventus skulle komma att matcha Schalkes ekonomiska krav, så ser det ändå ut som att man får leta efter andra alternativ. Arsenal sägs vara på väg att lägga ett bud på 12 miljoner euro för Llorentes signatur. Spanjoren är inte uttagen till truppen som ska ta sig an Marseille på bortaplan imorgon (19:00 CET), vilket är ett tecken på att Fernando kommer att lämna den gamla damen innan transferfönstret stängs.



//Arman Farahbakhsh



31/7 Allegri uppskattar inte Moratas beteende

I den senaste träningsmatchen visade spanjoren upp ett dåligt beteende, vilket inte uppskattades av tränare Allegri. Av den anledningen beslöt sig tränaren att byta ut anfallaren. Allegri förklarade sedan i en intervju att negativa attityder kan smitta av sig och att truppen måste hålla huvudet högt samt vara optimistiska. Han hävdade dessutom att rykten går om att Juventus inte längre är favoriter inför årets upplaga av Serie A, vilket kan påverka spelarnas inställning en aning. Däremot påstår han att Juventus chans att kamma hem den femte raka ligatiteln är stor, men att konkurrensen kommer att vara tuffare än tidigare.



Cagliari nobbade tidigare idag ett bud från Juventus på 6 miljoner euro för talangen Godfred Donsah. Italiensk media menar att problemet inte var budets storlek, utan snarare att klubben för tillfället inte har någon intention att sälja honom. Dessutom menar Cagliari att man är i behov av en spelare av Donsahs kaliber som har höga förväntningar att nå upp till den kommande säsongen. Vi får se om den gamla damen kan bjuda på ett saftigare bud som kan få Cagliaris inställning att förändras.



Jakten efter en försvarare fortsätter, och denna gång har Juventus väckt sitt intresse för den belgiske försvararen Thomas Heurtaux. Även andra klubbar som exempelvis Everton sägs vara intresserade av mittbacken som haft en utmärkt säsong i Udinese.



Slutligen ska jag avsluta kvällens notis med två tråkiga nyheter. Den första är att Chiellini blir borta från spel i tre veckor efter sin skada mot Lechia Gdansk igår, vilket gör att mittbacken missar både träningsmatchen mot Marsielle på lördag och supercup finalen mot Lazio den åttonde augusti. Det återstår att se om Chiellini hinner bli frisk innan öppningsmatchen mot Udinese. Den andra tråkiga nyheten är att Juventus får spela utan supportrar i premiärmatchen mot tidigare nämnda Udinese. Orsaken till detta är att en raket kastades från Juve-sektionen mot Torino fansen i derby Della Mole i april, vilket resulterade i att 10 åskådare blev skadade. Först dömde det italienska förbundet att Juventus supportrarna skulle få två matchers avstägning, men detta ändrades till en. Dessutom får klubben betala 30 000 euros istället för 50 000 euros. De tomma läktarna väntas fyllas upp av barn, vilket vi känner igen sedan tidigare. Beslutet kan dock komma att ändras innan matchen äger rum.



//Arman Farahbakhsh



30/7 Lechia Gdansk - Juventus 1-2

Juventus, som för dagen för första gången var iklädda sitt nya rosa bortaställ, ställde upp med en 3-4-1-2-uppställning. Nyförvärv som t.ex. Zaza, Dybala, Rugani, Khedira och Mandzukic skulle alla få visa upp sig under matchen. Paul Pogba gav tidigt Juventus ledningen genom huvudet efter en välslagen hörna signerad nyförvärvet Dybala. Juventus dominerade inledningsvis spelet i matchen, men i och med många byten i halvlek tappade bortalaget lite fart och Lechia bjöds in mer i matchen. Med 10 minuter kvar på matchklockan kvitterade hemmalagets Adam Buksa och ett oavgjort resultat verkade mest rimligt. Juventus nyförvärv Mario Mandzukic fick dock sista ordet genom att elegant ta ner ett högt inlägg med fötterna för att sedermera finta bort två Lechiaförsvarare samt målvakten. Slutresultatet 1-2 var därmed ett faktum.



// Andreas Nilsson



29/7 Julian Draxler ligger ej inom räckhåll

Juventus har under en längre period förhandlat med Schalke gällande Draxlers framtid. Schalke hävdade att de förväntade sig ett bud från Juve som skulle ligga runt 30 miljoner euro. Juventus budade dock för några dagar sedan för ungefär hälften av den summan, vilket fick Schalkes ledning att tappa tålamodet och därmed betrakta Juventus som en oseriös aktör i denna affär. De har härmed bestämt sig att inte föra diskussionen vidare, och istället fokusera på andra alternativ. Juventus ger dock inte upp hoppet och förväntas lägga ytterligare ett bud inom kort.



Nasri verkar vara nästa sikte för Juventus efter att affärerna med Schalke verkar gå mot motsatt riktning. Juventus letar dock inte enbart efter sin efterlängtade trequartista, utan söker även efter en yttermittfältare som ska ersätta Asamoah helt och hållet. Ghananen har svårt att återhämta sig och verkar vara skadad i en längre period än väntat. Alex Sandro har återigen kopplats med Juventus gällande just det här fallet. Monacos ytterback Kurzawa har det dessutom ryktats om på sistone. Spelaren gjorde ett starkt intryck i Champions Leauge matcherna mot Juve och ser ut att ha en ljus framtid. 22-åringen har en prislapp på 10 miljoner euro.



Något som även bör noteras är att Juventus i kvällens träningsmatch besegrade Lechia Gdansk med 2-1. En kort sammanfattning om matchen kommer att publiceras snart.



//Arman Farahbakhsh



28/7 Bonucci förlänger till 2020

En av Europas allra främsta försvarare under föregående säsong har förlängt med Juventus. Genom en presskonferens med president Andrea Agnelli och huvudpersonen själv, Leonardo Bonucci, gjordes det officiellt att Leo förlängt sitt kontrakt med ytterligare tre år, från 2017 till 2020. Bonucci förklararde själv att den främsta anledningen till att han valde att förlänga var för att fortsätta vinna titlar och för att hjälpa de nya unga spelarna in i laget.



// Calle Larsson



27/7 - Många vill åt Comans signatur

Det är fler klubbar ute i Europa som har insett vilken potential framtidslöftet Kingsley Coman har. Förutom Bayern Munchen som tidigare lagt bud på spelaren, uppges även Arsenal och Liverpool vara ute efter fransmannen. Coman har dock uttryckt sin vilja att stanna hos Juventus, förutsatt att han får mer speltid den kommande säsongen.



Att Götze blir en Juve-spelare blir allt mindre sannolikt för varje dag som passerar. Guardiola har sagt att han inte vill bli av med spelaren, samtidigt som spelaren själv inte känner sig manad att flytta från de tyska mästarna. Vad det gäller Draxler så ser det tämligen ljust ut. Enligt Schalkes ledning, så återstår ett bud från Juventus för att affären ska bli av. Budet ska ligga omkring 30 miljoner euro om detta ska bli en verklighet. Draxler har i själva verket ett högre marknadsvärde än så, men på grund av hans skadebenägenhet så har alltså priset sjunkit en aning.



Salah som såg ut att bli en Roma-spelare för några dagar sedan, kan hamna i en annan klubb. Något som är säkert är att den egyptiske mittfältaren inte vill återvända till Chelsea, vilket är något som tränare Mourinho inte vill heller. Enligt den sistnämnde kommer han antingen att hamna i Inter, Roma eller Juventus.



Ikväll offentliggörs spelschemat för den kommande säsongen och imorgon ser det ut som att Bonucci kommer att förlänga sitt kontrakt med den gamla damen. Mer information om detta kommer lite senare på kvällen!



//Arman Farahbakhsh



26/7 - Anfallaren vill bara till Real Madrid

Fernando Llorente vill varken till Arsenal eller Porto, utan det finns endast en klubb som för tillfället intresserar spanjoren, nämligen Real Madrid. Napoli har även gett sig in i tävlingen att värva anfallaren som ur ett aktuellt perspektiv verkar bli kvar i Juventus även nästa säsong.



Juventus kämpar vidare med att övertyga Cuadrado att flytta till Turin. Den gamla damen vill helst låna colombianen som inte nått upp till Chelseas förväntningar. Mycket tyder på att Cuadrado kommer att återvända till Italien, frågan är bara när och till vilken klubb.



Ett nytt namn som dykt upp på sistone är Davide Astori som erbjudits till Juventus. Allegri är visserligen inte i behov av någon ny försvarare, då Ogbonna redan har blivit ersatt av Rugani, men allt kan förvisso bli möjligt i fotbollsvärlden.



//Arman Farahbakhsh



25/7 Första träningsmatchen avklarad

I ett sommarsoligt St. Gallen tog Juventus emot Dortmund i årets första träningsmatch. Förutsättningarna mellan lagen var något annorlunda då Dortmund gjorde sin sjätte träningsmatch medan Juvespelarna gjorde sin allra första för säsongen 2015/16.



Första halvlek kom att bli lite av ett ställningskrig där Dortmund skulle visa sig vara ett, eller ett par snäpp vassare. Efter några svettiga räddningar av Buffon lyckades Aubameyang sätta 1-0 för tyskarna i den 40' matchminuten bakom ett bolltittande Juventus-försvar. Utöver en halvfarlig nick av nyförvärvet Mario Mandzukic hade Juventus inte mycket att komma med under de första 45 minuterna.



I andra halvlek fick vi se ännu ett mål från tyskarnas sida då Marco Reus sprang sig fri och satte 2-0 efter en dryg timme spelad. Leonardo Bonuccis försvarsspel vid den här situatioen kan diskuteras, men låt oss ha överseende med det under säsongens första match. En halvfarlig frispark från ett annat nyförvärv, Paulo Dybala, var till mångt och mycket det Juventini hade att glädje sig åt under resterande 45.



I stort sett kan vi konstatera att matchen blev en ganska sömnig tillställning i sann träningsmatch-anda, iallafall från Juventus spelarnas sida. Bortsett från ett par spelares fina prestationer, däribland Buffon, Neto, Pogba och Morata, fanns det inte mycket att jubla över. Alla av lagets nyförvärv, förutom Sami Khedira, fick debutera och vi kan iallafall konstatera att samtliga ser intressanta ut. Vad vi också kan konstatera är att tränare Max Allegri har en hel del att fundera över, men så ska det väl också vara vid den här tidpunkten av säsongen? Låt oss hoppas på ett bättre spel och ett finare resultat på onsdag då Bianconeri gästar Lechia.



Startuppställningar:

Juventus: Buffon (Neto 45'); Caceres (Lichtsteiner 45'), Barzagli (Rugani 45'), Bonucci (Parodi 77'), Evra (Chiellini 45'); Pogba (Vadala 80'), Marchisio (Cerri 69'), Tello (Sturaro 46'); Dybala (Padoin 46'), Morata (Clemenza 57'); Mandzukic (Zaza 56')



Dortmund: Bürki; Piszczek, Hummels, Sokratis, Schmelzer; Weigl, Gündogan; Kampl, Mkhitaryan, Reus; Aubameyang



//Calle Larsson



25/7

Efter en tids hård träning på Vinovo är det dags för det första testet på försäsongen. Juventus kommer möta Borussia Dortmund i St Gallen, Schweiz. Detta innebär att vi troligen kommer få se nyförvärven göra debut i svartvitt. Det skrivs att Allegri tänker mönstra en julgransformation med följande startelva: Juventus (4-3-2-1): Neto; Caceres, Bonucci, Barzagli, Evra; Khedira, Marchisio, Pogba; Morata, Dybala; Mandzukic.

Matchen startar 19 05.



// Kristoffer Hansson



24/7

Cagliaris mittfältstalang Godfred Donsah är nära att skriva på för Juventus. Den 19-årige ghananen sägs ha en lovande framtid och har redan fått kött på benen i Serie A sammanhang. Förra säsongen medverkade han i 21 ligaomgångar där han bland annat gjorde två mål och assisterade till ett. Det har redan förts samtal gällande övergången och det ryktas att det ska bli klart redan i helgen. Det handlar om ett lån och en köpoption på 8 miljoner euro, samtidigt som Cagliari vill att Juve-talanger som: Buchel, Cerri eller Tello ska ingå i affären.



Kampen mellan Draxler och Götze fortsätter samtidigt som oavbrutna rykten sprids om andra spelare som kan tänkas stärka klubbens olika lagdelar. Vänsterbacken Guilherme Siqueira som för närvarande spelar i Atletico Madrid väntas bli klar inom kort. 29-åringen ska lånas ut till Turin-klubben med en väntad köpoption.



Huruvida det blir med Llorentes framtid är fortfarande osäkert. Förutom tidigare välkända intressenter som Real Madrid, Tottenham och Liverpool, sägs även Arsenal ha gett sig in i dragkampen. Juventus kräver dock ett bud på minst 12 miljoner euro om denna affär ska gå igenom. Spanjoren har inte presterat särskilt väl under den gångna säsongen och har dessutom en av de högre lönerna i truppen, vilket innebär att Juventus inte enbart blir av med en spelare de inte är i behov av, utan även en indirekt kostnad som kan användas till smartare projekt. Juventus har för tillfället sju registrerade anfallare i form av: Mandzukic, Dybala, Zaza, Morata, Boakye, Vadala och just Llorente. Vi får heller inte glömma Coman som under säsongens gång främst agerade som anfallare. Av dessa anledningar pekar mycket mot att Llorentes framtida speltid kommer att vara begränsad om han väljer att stanna. Juventus är trots dessa namn inte nöjda med lagets offensiva front, utan sökandet efter den nya "nummer 10" fortsätter. Arsenal har hittills förberett ett bud på 10 miljoner euro, men Juventus vill som tidigare nämnt ha lite mer än så. En eventuell kompromiss kan avgöra fallet.



Marotta och gänget håller även på att scouta unga talanger ute i Europa och precis som tidigare har fransmännen varit hetast. För tillfället snackas det mycket om Saint-Etiennes 18-åriga yttermittfältare Allan Saint-Maximin som även jagas av både Inter och Roma.



Slutligen bör det även nämnas att Henrikh Mkhitaryan återigen har förknippats med den gamla damen som tidigare försökt värva Dortmunds mittfältare. Enligt Allegri skulle han passa utmärkt i truppen.



//Arman Farahbakhsh



23/7

En tung juvedag går mot sitt slut. Under förmiddagen bekräftade Bayern Münchens vicepresident för klubbens officiella hemsida att Arturo Vidal är på väg att ansluta till den sydtyska storklubben. Nu återstår bara för Vidal att läkarundersökas och att sedan signera kontraktet. En populär spekulation är att Juventus väljer att sälja nyckelspelaren på grund av den rattfylleolycka han var inblandad i under Copa America. Andra tror att Allegri bygger om truppen för att matcha hans filosofi och en tredje teori är helt enkelt att Vidal vill ha en ny utmaning. Vidal väntas säljas för omkring 345 miljoner kronor.



Vi tackar Arturo för hans alla storslagna insatser i Juvetröjan och önskar honom lycka till i Bayern München.



När nu Arturo Vidal lämnat Bianconeri ryktas det fortsatt flitigt om vem som ska värvas som ersättare för honom på den offensiva mitfältspositionen. Draxler tycks fortsatt vara huvudmålet och nu rapporterar RevierSport att tysken har tagit farväl av sina lagkamrater och är på väg att signera ett femårskontrakt med Juventus. Stick i stäv med dessa uppgifter uppger SportMediaset att Juve avvaktar med att slutföra Draxler-affären då man fortfarande ska hoppas på att locka Mario Götze till Turin. Men enligt ett tredje rykte som vi hämtar från ESPN så är Götze inte intresserad av att lämna Bayern. Vicepresident Rummenigge säger följande:

- Jag vet inte om Juventus har haft kontakt med honom. Jag får intrycket av att han vill stanna. Om jag hade vart hans agent hade jag gett honom rådet att stanna i Bayern och att gå på full gas.

Draxler däremot uppges även enligt detta rykte vara mycket intresserad av en övergång.

– Julian är en spelare som tänker mycket på saker. Just nu är han fokuserad på att jobba med oss, men jag får intrycket att han är smickrad av Juventus intresse. Juventus är knappast en avkroksklubb, säger Schalke 04:s sportchef Horst Held.

– Han är en Schalke-produkt och har ett löpande kontrakt här, det vore lite fel att inte låta en spelare tänka på en sådan fråga. Vi kan handskas med ett bud om det kommer, men just nu har inget hänt, så vi är rätt avslappnade, tillägger Held.



I och med detta avslutar vi denna dystra dag med viss tillförsikt och hopp om nya stjärnspelare.



//Hugo Olsson



22/7

Precis som skrevs igår så tycks Schalke 04:s 21-åring Julian Draxler i nuläget vara närmast att bli Juventus efterlängtade playmaker den kommande säsongen. Idag bekräftade talangens agent att förhandlingar förs med Juve. För Tuttosport berättade hans agent Roger Wittman att hans utköpsklausul på 45 miljoner euro gick ut den 30:e juni och därmed inte påverkar mittfältarens eventuella övergång till Bianconeri.

- Men det är också sant att vi förhandlar med Juventus om en övergång. Jag tror att affären kan slutföras för en övergångssumma på 25 miljoner euro, tillade Wittman.



Vidare uppges Juventus vara intresserade av Cagliaris eftertraktade mittfältslöfte Godfred Donsah. Den 19-årige ghananen har tidigare kopplats samman med AS Roma samt en rad engelska storklubbar, såsom Arsenal, Manchester City, Tottenham och Liverpool. Men nu uppger Sky Sport Italia att spelaren istället kan närma sig en flytt till Juventus Stadium. Affären som väntas kunna förseglas till helgen ska bestå av ett lån med köpoption och Donsahs prislapp antas ligga på omkring 7 miljoner euro.



Därtill sägs Bayern München vara intresserade av juventusanfallaren Kingsley Coman. Trots att det tidigare har rapporterats om att Juventus avvisat ett bud från münchenklubben så sägs Bayern inte ha gett upp hoppet om 19-åringen, detta enligt en artikel i franska L´Equipe. Coman har tidigare uttryckt en önskan om mer speltid, men om han kan uppnå det i München är än så länge oklart.



Avslutningsvis följer en ny tråd i ryktesföljetongen kring Juventus forward Fernando Llorente och var spanjoren ska spela i höst. Sedan Juventus gjorde klart med Mario Mandzukic för några veckor sedan har det ryktats flitigt om framför allt Liverpool, men under den senaste veckan också om Real Madrid för anfallaren. Nu rapporterar Daily Mail att Llorente kan vara den mystiska överraskningsvärvning som Manchester Uniteds manager Louis van Gaal har pratat om. Manchester United ska enligt uppgifter vara inbegripna i förhandlingar om 30-åringen och prislappen sägs kunda landa på 12 miljoner euro.



//Hugo Olsson



21/7

Mycket har hänt under de senaste dagarna av mercaton. Juventus har i en klargörande presskonferens gett besked om att det primära målet är en trequartista, men att även ytterligare spelare kan köpas in om det rätta läget dyker upp. Marotta och Allegri bekräftade i princip att Arturo Vidal är klar för Bayern München, även om en läkarundersökning återstår. Ett gäng spelare har presenterats i tur och ordning, och idag var det Daniele Ruganis tur att ha sin presentation.



Under gårdagskvällen kom rapporter om att Fabio Paratici rest till Tyskland, närmare bestämt Gelsenkirchen, för att förhandla med Draxlers entourage. Enligt Sky träffade man Julian Draxler själv, som ska ha begärt en lön på 5 miljoner euro, enligt Gianluca Di Marzio. Mario Götze är likväl under noggrann uppsikt, och Marotta berättade att om Götze och Bayern uttrycker en vilja att sälja spelaren, så kommer Juventus vara först fram för att inleda förhandlingar. Ytterligare ett namn som figurerat i pressen är Kevin De Bruyne, men hans prislapp ska enligt Sky ligga på 60 miljoner euro, en summa som inte är aktuell att betala för Juventus.



Portos vänsterback Alex Sandro fortsätter vara ett omtalat namn i pressen. Marotta dementerade emellertid ett intresse under gårdagens presskonferens, men tillade att Sandro trots allt är en bra spelare. Det återstår att se om det är något i görningen på den fronten.



//Arash Moosavian



16/7

Idag genomförde ett par spelare från truppen sitt första träningspass sedan semesterupphållet. Nyförvärven Khedira, Mandzukic och Dybala var några spelare som var på plats.



Vad det gäller transfersläget, så är det ett par rykten som återigen har dykt upp. Vidal ryktas placeras i Bayern Munchen som håller tummarna för en eventuell övergång. Övergångssumman ser ut att landa på cirka 40 miljoner euro och det rör sig om ett femårskontrakt. Italienska medier är säkra på denna övergång, medan tyska klubbens ordförande påstår att man inte kan lova något, men att det ser ganska ljust ut. Huruvida chilenaren lämnar Juventus eller inte, lär bli klart inom kort. Något som dock är klart är att Juventus kommer att leta efter en värdig ersättare. Det talas flitigt om bland annat Schalkes spelfördelare Julian Draxler. Som back-up plan nämns bland annat även Cuadrado och Götze.



En annan spelare som kan försvinna från Juve är Rugani som redan fått ett bud från Napoli. Rivalerna sägs ha lagt ett bud på omkring 20 miljoner euro och förutom italienarna, så står även Arsenal på tur att lägga ytterligare ett bud på ynglingen. Slutligen kan Isla försvinna från truppen. Yttermittfältaren stod för en väl genomförd turnering i Copa America, men prestationen i Juventus har inte varit något att skryta om direkt. Några officiella bud har ännu inte hamnat på Marottas kontorsbord.



//Arman Farahbakhsh



13/7

"Vi kommer inte att värva några fler" men blir det verkligen så?

Marotta har sedan tidigare gått ut och hävdat att Juventus känner sig redo för den kommande säsongen. Han påstod att klubben redan har två spelare i varje position och att den befintliga truppen är tillräckligt stark för att kunna uppfylla klubbens ambitioner. Han poängterade dessutom att Juventus tog en aktiv ställning i transfersmarknaden redan från början, och om några viktiga pjäser skulle välja att byta klubb, så skulle Juventus se till att den tomma luckan fylls med en värdig ersättare. Trots detta bestämda uttalande, så ryktas det dock om ett par spelare som kan tänkas dra på sig den svartvitrandiga tröjan den kommande säsongen.



I samband med Ogbonnas övergång, letar Juventus efter en mittback som kan stärka truppen. Ett namn som ständigt dyker upp är Schalkes mittback Matija Nastasic. Försvararen själv har sagt att Turin-klubben inte varit i kontakt med honom och att han trivs där han spelar för tillfället. Dessutom har det förts diskussioner om vad som händer om antingen Vidal eller Pogba väljer att lämna klubben. Några kandidater som Juventus tänker satsa på då är den belgiske mittfältaren Axel Witsel och PSG-stjärnan Javier Pastore.



Ett annat namn som varje år hamnar på Juves agenda är Lavezzi. Argentinaren har stundtals uttryckt sin vilja att återvända till Serie A, men frågan är om Juventus är villiga att inleda några förhandlingar med PSG. Dessutom är konkurrensen stenhård, då många andra klubbar vill åt spelaren. En annan spelare som är i fokus är Fernando Llorente. Med tanke på spanjorens märkligt höga lön och den nästintill usla insats han stod för den gångna säsongen, så råder det inga tvivel om att Juventus bör göra sig av med anfallaren. Tottenham och Liverpool vill värva spelaren, men även Monaco och Porto har sedan tidigare visat sina intressen.



Barcelona lämnade ett bud på 80 miljoner euro för Pogba, vilket förkastades omedelbart då Marotta återigen påstod att Juventus inte är en säljande klubb. För någon dag sedan nobbade Juventus ett annat bud på en annan fransman, närmare bestämt Kingsley Coman som mottog ett bud på 15 miljoner euro från Bayern Munchen. Det verkar som om Juventus och Marotta i spetsen står fast vid det de säger, men huvudfrågan som kvarstår är om detta håller i längden. Ledningen har dock gått ut och sagt att det enda sättet att Juventus blir av med spelare, är om spelarna själva i demokratisk anda väljer att lämna klubben.



//Arman Farahbakhsh



12/7

Ett par nämnvärda förändringar

I samband med Tevez-affären lånas Boca Juniors anfallstalang, Guido Vadala, ut till Juventus. Lånet sträcker sig enda fram till sommaren 2017, vilket totalt kommer att kosta Juve 3,5 miljoner euro. Därefter har Juventus en köpoption på ungefär 9,4 miljoner euro för att köpa loss spelaren.



Den gamla damen har även ägnat sig en hel del åt att låna ut spelare, i synnerhet på försvarsfronten. Federico Mattiello lånas ut till Chievo, samtidigt som Luca Marrone lånas ut till Serie A nykomlingen Carpi. Dessutom blev det klart idag att Nicola Leali lånas ut till en annan nykomling, nämligen Frosinone. Det återstår att se vem som får agera tredjemålvakt, om inte Rubinho får fortsatt förtroende på den positionen.



Slutligen bör det även sägas att dansken Frederik Sörensen som återvände från lånet i Hellas Verona, har bytt klubbadress till Bundesliga-klubben Köln. Den danske försvararen har signerat ett fyraårigt kontrakt och övergångssumman sägs ha legat på ungefär 2 miljoner euro.



//Arman Farahbakhsh



11/7

OFFICIELLT: Ogbonna klar för spel i West Ham

Det har varit på gång i flera veckor men igår blev det klart att Angelo Ogbonna flyttar till Premier League och West Ham. 27-åringen har kritat på för fyra säsonger hos London-klubben, West Ham har inte gått ut med några detaljer kring övergången, däremot har Juventus släppt en del uppgifter. Övergångssummman landar på €11 miljoner euro som ska betalas ut över tre år. ?Det blev en framgångsrik tid i Turin med två ligatitlar, en Coppa Italia-titel och en Supercoppa-titel.



Vi tackar Ogbonna för hans insatser i Juventus-tröjan och önskar honom ett stort lycka till i West Ham.



// Anel Avdic



7/7

Juventus värvar anfallare

Efter en tids spekulation är det äntligen officiellt att Juventus värvar Simone Zaza från Sassuolo. Anfallaren har kritat på ett femårs kontrakt. Övergångssumman hamnar på €18 miljoner euro som betalas ut över tre år. Den vänsterfotade "bombern" gjorde 11 mål för Sassuolo förra säsongen.

Varmt välkommen Simone!



// Kristoffer Hansson



6/7

Simone Pepe ut, Allegri och Marchisio förlänger

Sommaren 2015 har visat sig vara en känslosam sommar för alla Juventini. Efter Tévez, Pirlos och Storaris avsked är det nu också klart att Simone Pepe får lämna Juventus för nya äventyr. I skrivande stund finns ingen ny klubbadress presenterad. Desto gladare nyheter fick vi däremot under eftermiddagen då Juventus kallade till presskonferens med president Agnelli och Claudio Marchisio. Där gjordes det officiellt att Marchisio förlänger sitt kontrakt till 2020, samtidigt som tränare Massimiliano Allegri får förlängt till 2017. Vad som också bör nämnas är att Roberto Pereyra sedan tidigare köps loss, och tillhör därför Juventus till 100% numera.



// Calle Larsson



6/7

Officiellt: Andrea Pirlo blir Frank Lampards och David Villas nya lagkamrat

Efter fyra framgångsrika år med Juventus, lämnar professorn den gamla damen. Det finns ingen spelare som kan fylla Pirlos plats i laget, i synnerhet med tanke på att Pirlo är en av få spelare i fotbollsvärlden som kan beskrivas som "one of a kind". Pirlo är en gentleman med en fantastisk spelförståelse som inte på något sätt går att ersätta och samtliga Juve-supportrar ute i världen kommer att sakna honom enormt mycket. Tack så hemskt mycket för alla fina stunder som du tillbringat med oss Pirlo och stort lycka till framöver.



// Arman Farahbakhsh



3/7

Officiellt: Neto in, Storari ut

Den 38-årige Storari har gjort sitt i den svartvitrandiga tröjan, när han idag fick beskedet att det inte blir något förlängt kontrakt för hans del. Storari har varit en oerhört viktig tillgång för truppen och har stundtals betraktats som Serie A:s bästa andremålvakt. Vi tackar Storari för hans insatser i klubben och önskar honom all lycka och framgång i Cagliari. En målvakt av hans kaliber förtjänar förvisso att få en startplats i Serie A.

Storaris plats fylls dock av en betydligt yngre målvakt (25 år), närmare bestämt Norberto Murara Neto. Den forne Fiorentina målvakten har skrivit på ett fyraårigt kontrakt med den gamla damen. Brasilianaren anländer till Turin på fri transfer efter att ha vägrat skriva på ett nytt kontrakt med Viola. Välkommen Neto!



//Arman Farahbakhsh



27/6

Officiellt: Carlos Tévez till Boca Juniors

Det som alla väntat på och förutspått är nu officiellt. Carlos Tévez lämnar Juventus för spel i hemlandet Argentina och Boca Juniors, detta meddelar Boca själva på klubbens officiella hemsida. Vi tackar Carlitos för två fantastiska år och önskar honom all lycka i framtiden. På 96 matcher svarade Tevez för 50 mål och 20 assist i Juventus-tröjan. Gracias Apache.



// Calle Larsson



26/6

En trequartista ska in

Med Rugani, Dybala, Khedira och Mandzukic klara innan sommarens tranfserfönster ens öppnat kan man minst sagt säga att Juventus öppnat mercaton starkt. Näst på listan sägs en trequartista stå och ryktena är många. Oscar sägs vara en favorit hos Allegri, men ser ut att bli för dyr. Alternativen ser i nuläget ut att vara Juan Cuadrado, Stevan Jovetic och Dennis Praet.



// Calle Larsson



26/6

Officiellt: Juventus säljer sin halva av Domenico Berardi

Igår kväll skulle samtliga delägarskap lösas ut. Efter många om och men beslutade Marotta och gänget att sälja andra halvan av Berardi till Sassuolo för 10 miljoner euro. Juventus sägs redan till nästa sommar ha en återköpsklausul på anfallaren som ska ligga runt 18 miljoner euro (detta är ännu inte officiellt). Denna affär innebär till stor sannolikhet att Juventus kommer att behålla och dra nytta av Kingsley Coman under kommande säsong.



// Arman Farahbakhsh



22/6

Mario Mandzukic skriver på för den gamla damen

Efter att ha klarat läkarundersökningen skrev idag den kroatiska anfallaren på ett fyra års kontrakt med Juventus. Han kostar 19 miljoner Euro med en eventuell bonus på ytterligare 2 miljoner. I sin första intervju med klubben säger han att han är lycklig över att var här. "Jag kommer ge allt på planen och hoppas så klart att jag kommer göra många mål, men det viktigaste är att vi vinner"

Vi säger hjärtligt välkommen Mario!



// Kristoffer Hansson



18/6

U21: Italien förlorade mot Sverige

Sverige tog en imponerande seger mot Italien, då de i öppningsmatchen vann med två mål mot ett. Matchen var tät och jämn, i synnerhet i inledningen av den första halvleken. Ur svartvita synvinklar fanns tre intressanta spelare på planen, nämligen Sturaro, Rugani och Berardi. Den sistnämnde såg länge ut att bli matchhjälte efter att Milosevic dragit ner italienaren i straffområdet genom en klumpig satsning. Svensken blev förstås utvisad och Berardi satte säkert in ledningsmålet. Men skam den som ger sig. Sverige bjöd på en rejäl uppryckning i den andra halvleken och vände samt vann genom Guidetti och Thelin som gjorde varsitt mål.



Berardi stod för en tämligen bra insats, då han bland annat bjöd på ett par tekniska nummer som var glädjande att se. Varken Rugani eller Sturaro gjorde någon vidare match, speciellt inte den sistnämnde som likt Milosevic fick se det röda kortet men dock på grund av andra skäl. Mittfältaren tappade nämligen förståndet efter att ha tilldelat Ishak en "örfil". Orsaken till detta handlande var att Ishak sekunden innan medvetet rensat bollen på den liggande Sturaro, vilket resulterade i ett inkast för Sveriges del. Sturaro kunde inte hålla känslorna i styr och förklarade sitt missnöje med en "hurring". Visserligen var inte Ishaks agerande särskilt schysst heller, men det var ett tillräckligt smart drag för att få Sturaro ur balans. Det är oerhört tråkigt att den mest erfarne spelaren på planen, inte kan framstås som en förebild för de övriga.



// Arman Farahbakhsh



17/6

Vidal orsakade bilkrasch

Chilenaren greps efter att ha kraschat sin Ferrari en bit utanför Santiago i Chile. Händelsen slutade lyckligtvis med att både Vidal och hustrun som satt bredvid, klarade sig oskadda efter singelolyckan. Orsaken till olyckan var enligt medier att Vidal var alkoholpåverkad under körningen, vilket resulterade i att han blev av med körkortet i rättegången som ägde rum idag. Han blev dessutom av med sin Ferrari som numera inte är annat än skrot. Det är ännu oklart om Vidal får delta i Copa America efter detta vårdslösa och oansvariga beteende. I en presskonferens efter händelsen fick vi se en ångerfull Vidal som gråtandes bad om ursäkt till det chilenska folket.





/Arman Farahbakhsh



4/6

Giorgio Chiellini missar CL-finalen

Rapporterna kom in igår och det var inga positiva nyheter från Juventus-lägret. Giorgio Chiellini klev av träningen i förtid med en befarad muskelskada - idag har vi fått det bekräftat. Chiellini missar finalen mot Barcelona på grund av en bristning i vaden, detta efter att Juventus släppt ett pressmeddelande på klubbens officiella hemsida. Andrea Barzagli har tränat med truppen under hela veckan och är kvitt sin skada, det mesta pekar på att Barzagli kliver in bredvid Leonardo Bonucci i backlinjen.



Senaste gången vi var i final fick vi klara oss utan Pavel Nedved, denna gång utan Giorgione. Låt oss samla kraft och ta segern för vår mittbacksklippa.



På lördag gör vi det för Chiellini - FORZA!



// Anel Avdic





30/4

Avstängning väntar för Curvan



Lega Serie A beslutade att stänga av Juventus Curva i två matcher efter det som hände under helgens Derby della Mole då en smällare kastades in på Torinos fans. Dessutom får Juventus böta 50 000 Euro. Matcherna som drabbas är mötena med Cagliari och Napoli.



// Kristoffer Hansson

- - - - -



9/3

Säsongen över för Cáceres?



Ytterligare en Juventus spelare har blivit skadad. Försvararen skadade sig under gårdagens träning. Först trodde man att det bara var en vrickning men det visade sig vara en fraktur på ankeln. Cáceres kommer idag opereras på Fornica kliniken i Turin, först efter operationen får man en bättre uppfattning om hur länge han kommer bli borta.

Det spekuleras i att han kommer missa resten av säsongen.



// Kristoffer Hansson

- - - - -



8/3

Federico Mattiello är skadad



Den utlånade Juve produkten har brutet benet och blir borta säsongen ut

detta hände i samband med Roma matchen där Chievo lyckades ta med sig 1 poäng.

Juventus läkarteam är på plats för att undersöka spelaren tillsammans med Chievo Veronas läkarteam.







- - - - -

Ayell Al Aokite



5/3

nära att skriva på för Juventus



Det ryktas att Fiorentinas målvakt är nära att skriva ett 4 års kontrakt med den gamla damen

summan är oklart men Neto förväntas tjäna ca 2m EUR per säsong.

mer info kommer senare..

-----

Ayell Al Aokite



19/2

Allegri talar med pressen

* Vi har redan tappat många poäng i ligan. Det är tre väldigt viktiga poäng på spel imorgon.

* Rotation? Det blir de som är i bäst fysisk form som startar imorgon.

* Andrea Barzagli är nära spel, men behöver något mer test innan han är tillbaka.

* Stefano Sturaro fungerar väl och kommer få speltid.

* Tevez är en fundamental spelare och är redo för slutspurten. Vi borde dock ha vunnit mot Cesena utan honom.



Domare i fredagens match blir Massimiliano Irrati. Han har dömt Juventus vid två tidigare tillfällen.



// Kristoffer Hansson

- - - - -



2/2

Officiellt Stefano Sturaro till Juve

Juventus har valt att avbryta Sturaros lånekontrakt från Genoa, spelaren skrev på för den gamla damen i somras men blev direkt utlånad och nu väljer alltså styrelsen att avbryta lånekontraktet då han ses som en bra backup-spelare inför den tuffa våren som stundar.

-----

Ayell Al Aokite



22/1

Antonio Conte besöker Vinovo



Enligt Tuttosport blir det finbesök på Juventus träningsanläggning imorgon. Antonio Conte kommer på besök, och enligt TS så inleds besöket vid lunchtid.



Andrea Pirlo har dragits med sjukdom under dagarna, även Gigi Buffon. Den senare ska vara friskförklarad och borde kunna spela helgens match. Återstår att se hur Pirlo känner sig framöver.



Stefano Sturaro är allt närmare en flytt till de regerande mästarna. Enligt Gianluca Di Marzio ska Juventus och Genoa vara överens, och det blir en flytt. Sturaro förväntas anlända till Turin i slutet av transferfönstret, först ska han avverka två matcher till med Genoa.



// Anel Avdic

- - - - -



21/1

Manchester United planerar jättebud på Pogba

Turerna kring Juventus mittfältsstjärna verkar aldrig få ett slut. Trots att klubben förlängt kontraktet och att man tydligt gått ut med att man inte kommer att släppa sin guldklimp så fortsätter ryktena att hagla in. Dagens upplaga av La Stampa kommer med spektakulära uppgifter, Pogbas gamla klubb Manchester United ska vara redo att lägga ett monsterbud på fransmannen. Det snackas om 80 miljoner euro, samt ett kontrakt värt 9 miljoner euro.



Det är redan officiellt att Sebastian Giovinco lämnar Juventus för Toronto FC och MLS till sommaren. Senaste nytt är att Juventus funderar på att släppa atommyran redan i januari, för att på så sätt frigöra en plats i anfallet och försöka värva Simone Zaza. Under de senaste dagarna har det skrivits om Tottenhams intresse för Zaza något som kan ha fått Beppe Marotta att agera. Marotta ska enligt uppgifter erbjudit både Simone Pepe och Marco Motta som en del i affären något som inte riktigt gått hem hos Sassuolo. Det är fortfarande långt kvar tills fönstret stänger och mycket kan hända de kommande veckorna.



Simone Padoin fick igår tvillingar, Andrea och Daniele. Romulo som opererades i Brasilien för sin skada är tillbaka i Turin för att genomföra sitt rehabiliteringsprogram. Om man frågar Marcello Lippi hurvida man borde sälja eller behålla Pogba, så borde man enligt den gode Lippi göra sig av med honom. Han förklarar att det skulle vara en stor uppoffring men att Juventus skulle kunna använda pengarna till att förstärka laget med två eller tre spelare av världsklass.



// Anel Avdic

- - - - -



8/1

Sneijder allt närmare en flytt till Juventus

Nu kan det vara riktigt nära. Enligt rapporter från GdS så har Galatatasary sänkt sina krav från 20 miljoner euro till 10-13 miljoner euro. Samma tidning menar att Juventus endast är villiga att erbjuda cirka 7 miljoner euro för holländarens underskrift. Det är långt ifrån klart men förhandlingsläget är betydligt bättre än vad det var för några dagar sedan. Under kvällen rapporterar även turkiska medier om att Sneijder och Juventus har en muntlig överenskommelse gällande kontraktet. Holländaren har även meddelat ledningen om sin vilja att spela för Juventus och allt lutar just nu åt att Sneijder lämnar Turkiet.



// Anel Avdic

- - - - -





6/1

Juventus letar försvarare och playmaker

Det bekräftade Allegri på gårdagens presskonferens.

De namn som nämnts flitigast i media har varit Wesley Sneijder, Xherdan Shaqiri och Alessandro Diamanti som playmakers.

Gällande försvarare är det först och främst Portos Rolando som nämnts som den som ligger bäst till, i Rolandos fall skrivs det om ett lån med köpoption till sommaren i sann Marotta anda.

Vad det gäller trequartista så är Sneijders namn som nämnts oftast de senaste dagarna.

Shaqiri tros ligga närmare Inter eller Liverpool och Diamanti gillas av Fiorentina.



Spelare som ryktas vara på väg ut är främst Giovinco som sitter på ett utgående kontrakt. Juventus vill sälja spelaren men Giovincos agent menar att han kommer vara kvar i Juventus till Juni och sedan välja ny klubb.

Manolo Gabbiadini som delägts med Sampdoria är nu helt såld till Napoli.



Till andra nyheter så är Caceres och Marrone skadefria och finns tillgängliga för Allegri i fortsättningen. I truppen som ska möta Inter fattas nu bara Barzagli, Asamoah och Romulo.



/ Kristoffer Hansson

- - - - -



18/12

Massimiliano Allegri´s avstängning hävd

och får leda sitt Juve ikväll mot Cagliari.

Juevntus tränaren blev bestraffad med en matchs avstängning efter helgens drabbning mot Sampdoria för att ha förolämpat domarna, matchen slutade 1-1.

Giudice Sportivo (Italienska idrottsdomstolen) har hävt denna avstängning men Allegri slipper inte böter på 10.000 euro.



/Ayell Al Aokite

- - - - -



4/12

Juve jagar Sassuolo´s talang

Marotta letar aktivt efter en mittback och nu ryktas det att man är intresserad av att värva sassuolo´s mittbacken Vrsaljko, den forna Genoa spelaren skulle vara ett tillskott i truppen då laget har ett stort behov av en mittback sen Barzagli skaddade sig i somras.



/Ayell Al Aokite

- - - - -

28/11

Kwadwo Asamoah tvingas till operation

Detta besked gick Juventus ut med under eftermiddagen. Asamoah kommer flyga till Barcelona på Tisdag för att där operera sitt knä.

Tuttosport och Sky spelulerar i att han kommer vara borta från spel runt 2-3 månader.

Krya på dig Asa!



/ Kristoffer Hansson

- - - - -

20/11

Buffon och Giorgio Chiellini har förlängt

Idag meddelade styrelsen att de lyckats förlänga kontrakten med stjärnspelarna Buffon och Giorgio Chiellini fram till år 2017 respetive 2018.

Dessa nyheter glädjer säkerligen alla Juventini runt om i världen.

Forza Juve!



Ayell Al Aokite

- - - - -

18/11

Juventus på mittbacksjakt



* Turin-baserade tidningen La Stampa går idag ut med att Juventus aktivt letar efter förstärkningar till försvaret. Enligt tidningen ligger Manchester Citys Matija Nastasic riktigt bra till och ska finnas tillgänglig för cirka fem miljoner euro. Andra alternativ är Galatsarays Semih Kaya, Stefan Savic, Vladi Chiriches från Tottenham och sista alternativet Daniele Rugani som ägs utav Juventus.



*Lotito har uttalat sig inför helgens möte mot Juventus: "Mot mästarna borde vi spela med mycket ilska".*Montella har ögonen på Sebastian Giovinco och följer hans kontraktssituation mycket noga.



*Enligt Lorik Cana ska Pogba ha sagt till honom att Juventus fruktar Lazio. Spänningen är i full gång inför helgens match.



// Anel Avdic



17/11

Senaste nytt i kortform:

*Gällande Barzagli så är det oklart hur länge han blir borta, Marotta letar aktivt efter en ersättare till januarifönstret.

*Juventus är intresserade av Barcelona's Dani Alves och hoppas kunna värva spelaren till nästa sommar.

* Adidas vill att Juve ska ha 3 stjärnor på matchtröjan till nästa säsong och hoppas att ledningen överväger detta.

*Pogba ser sin framtid endast i Juventus samt meddelar " Jag är glad att jag undertecknat ett nytt kontrakt men jag är inte klar här, jag vill vinna mer med den gamla damen.



Ayell Al Aokite

- - - - -



6/11

Asamoah är skaddad

och förväntas vara borta i ca 2 veckor, skadan skedde under champions league matchen mot olympiakos.

Det är fortfarande oklart om mittfältaren hinner återhämta sig till matchen mot Lazio den 22/11 men förhoppningsvis är han i alla fall spelklar till den viktiga bortamatchen mot Malmö FF.



Ayell Al Aokite

- - - - -



1/11

Grattis Juventus FC!!

Idag fyller världens finaste klubbar 177år, vi på Svf-redaktionen önskar klubben ännu mera vinster och fortsatta framgångar!

Hipp Hipp, Hurra!



Ayell Al Aokite

- - - - -



27/10

Evra borta i en månad



Patrice Evra ådrog sig en skada förra veckan på träning. Tester som genomfördes under dagen visade en sträckning i låret.

Han väntas bli borta från spel i 30 dagar.



/ Kristoffer Hansson

- - - - -



24/10

Pogba förlänger till 2019.



Efter Onsdagens tråkiga förlust så kom det lite goda nyheter.

Paul Pogba skriver på en kontraktsförlängning med Juventus som sträcker sig till 2019.

Detta bekräftar Giuseppe Marotta på dagens möte med aktieägare.



/ Kristoffer Hansson

- - - - -



17/10

Presskonferens med Allegri inför Sassuolo-Juventus



* Sassuolo är väldigt starka i anfallet och det kommer verkligen inte bli lätt imorgon.

* Våra skador? Marrone mår bättre. Barzagli fortsätter att jobba med ett individuellt program. Romulo är på väg tillbaka och kommer vara tillgänglig om en vecka. Caceres rehabilitering går utmärkt.

* Vidal kommer inte ingå i truppen mot Sassuolo, han har spelat två 90 minuters matcher med Chile. Han behöver stanna i Turin och fortsätta träna.

* Det är högst troligt att Tevez och Llorente startar på topp imorgon. Fernando saknar bara ett mål.

Längre sammanfattning av Allegris presskonferens finns tillgänglig på juventus.com



Domare i morgondagens match är Luca Banti.





/ Kristoffer Hansson

- - - - -



9/10

Buffon:Förlorare har alltid ursäkter



I en kort intrevju som gjordes av carraresecalcio.it så ville kaptenen ge ett viktigt meddelande till alla:

”VINNAREN - har alltid en handlingsplan. FÖRLORAREN - har alltid en ursäkt. Det är ett motto som passar väl in i vardagen och inom sportvärlden.

"Jag råder alla att inte hitta på ursäkter som mediokra människor skulle göra, utan kavla upp ärmarna och se till att det fungerar eller hitta en lösning på problemet ."

Kloka ord i jämförelse med en annan kapten, säger inget mer om det.

Forza JUVE



Ayell Al Aokite

- - - - -



7/10

Cacers borta i en månad

Martin Caceres skadade sig i helgens match mot Roma. Nu går Juventus ut på sin hemsida och bekräftar skadan. Urugayanen blirt borta i en månad med en muskelskada i baksida lår. Även Andrea Barzagli blir borta i ytterligare en månad efter att han drabbats av en stressfaktur i sin skadade fot.



Andrea Pirlo är uttagen i Antonio Contes EM-kvaltrupp.



Pavel Nedved gick idag ut i italiensk media och uttalades sig om Romas Francesco Totti:



"Han har aldrig spelat i en klubb som Juventus. Domarna är oftast emot oss och rädda att döma till fördel för oss. Dessutom hade Totti aldrig varit kapten i mitt lag", sa tjecken i programmet Tiki-Taka.



Leonardo Bonucci har en personlig motivator i Alberto Ferrarini. Förberedelserna var stora inför mötet med Roma i helgen, man spenderade närmare tre timmar på hotellet innan matchen allt för att förberedelserna skulle bli så bra som möjligt. När arbetet var klart fick han en bit vitlök av Ferrarini och blev tillsagd att andas i Gervinhos och Tottis ansikte. Det slutade ju bra för Bonuccis del, en stabil insats och ett avgörande mål. Vitlöken verkar ha gett effekt.



// Anel Avdic



- - - - -



1/10

Simeone pratar om Juve



Gällande kvällens drabbning så passade Atletico-tränaren på att ge sin synpunkt på kvällens motståndare:

"Jag har stor respekt och beundran för Juventus, det är en stor klubb och de har en historia av att ha stora spelare samt framgångar i alla tävlingssammanhang. Dom arbetar väldigt hårt och det är ett väldigt konkurrenskraftigt lag.

Jag förväntar mig inte att dom ska hålla laget tätt i defensiven och spela på kontringar. De gillar att trycka högt upp på banan med Tévez, Llorente eller Morata. Laget gillar att spela runt i straffområdet och försöker spela så nära som möjligt till målet ".

De har alltid varit konkurrenskraftiga, som motståndare är det svårt att räkna ut deras svagheter. De är snabba i omställningen och vi måste vara på en toppnivå när vi möter dem ".



/Ayell Al Aokite

- - - - -

30/9

Romulo opererad



En 22-manna trupp åker till Madrid under Tisdagen, men en som missar resan är Romulo.

Han har under dagen opererats i Monaco för bråck. Han kommer skrivas ut imorgon och väntas vara tillbaka om 30 dagar.

Fler som missar matchen är Pirlo, Barzagli och Marrone.



En som dock är tillbaka och tillgänglig för spel är Martin Caceres.



/ Kristoffer Hansson

- - - - -



26/9

Kort från dagens PK



Allegri talade med media inför morgondagens match:

* Llorente spelar bra och hjälper laget på ett bra sätt, målen kommer att komma.

* Morata har stor talang och kommer bli bättre. Han behöver minuter i benen.

* Pirlo tränade med laget igår och hans tester har varit positiva, han kommer spela en träningsmatch på Söndag.

* Barzagli genomgår ett personligt träningsprogram och vi hoppas att han skall ansluta till truppen om en veckas tid.

* Efter Lördagens match kommer vi direkt vända våra blickar mot veckans match i CL mot Atletico.

Längre sammanfattning av Allegris presskonferens finns tillgänglig på juventus.com



/ Kristoffer Hansson

- - - - -



25/9

Llorente hyllar Allegri

Den spanska anfallaren väljer att berömma coachen med ett par fina ord:

"Han är en bra tränare med bra egenskaper som person, Jämfört med Conte så talar han mer enskilt med spelarna och jag anser att han är den perfekta coach för oss.

Det var svårt att ersätta någon som Conte som gjorde allt för att vinna, men jag tror att Allegri är rätt person för detta jobbet.

det brukar ta lite tid för en ny tränare att anpassa sig i klubben men jag tror att så småningom kommer vi att bli ännu starkare än förra säsongen"



/Ayell Al Aokite

- - - - -



19/9

Allegri talar inför Milan Juventus

* Morgondagens match kommer bli intressant med två lag som verkligen vill vinna.

* Vidal gör framsteg från hans skada, han kommer träna med resten av laget idag.

* Pereyra är tillgänglig, vi hoppas ha Pirlo tillbaka nästa vecka.

* Roma är ett starkt lag som gjort bra ifrån sig på transfermarknaden. Inter, Milan och Napoli kommer konkurrera om titeln.



/ Kristoffer Hansson

- - - - -



17/9

Biljettinformation, Malmö FF-Juventus

Igår släppte MFF äntligen informationen kring biljettförsäljningen till lagets Champions League-matcher i höst. För bortasupportrar var den tyvärr inte särskilt upplyftande:

* Biljetterna säljs inledningsvis endast i paket som omfattar alla tre hemmamatcherna i CL.

* MFF:s egna årskortsinnehavare och medlemmar har förtur, och kan kan köpa biljett från idag (årskort) och på måndag (medlem).

* Torsdag den 25 september släpps biljettpaket till allmän försäljning.

* Först därefter släpps resterande biljetter till enskilda matcher, om det skulle finnas några kvar (vilket jag för egen del betvivlar starkt).



Den som enbart vill se Juventus-matchen får nog därmed finna sig i att lösa biljett till tre matcher. Biljetterna är inte personliga. MFF har den mycket sympatiska policyn att deras biljetter inte får säljas vidare till högre pris. (Jag kan för all del inte se att de skulle ha några som helst möjligheter att se till att den policyn efterlevs, men det är åtminstone psitivt att klubben markerar var den står.) Rekommendationen till er som vill se MFF-Juventus den 26 november får därmed bli att hänga på låset den 25 september kl 10.00 (Ticketmaster.com eller Ticnets telefonlinje), lägga ut pengar för tre matchbiljetter och sälja de två resterande biljetterna vidare för en tredjedel av inköpspriset.



Fullständig information och prisuppgifter hittar ni här:

http://www.mff.se/Aktuellt/Nyheter/2014-09-16_biljettslapp_CL



/ Mats Engman

- - -



16/9

Chiellini om kvällens match.

I en intervju gällande kvällens CL drabbning sa landslagsbacken: "Vi förväntar oss inte en lätt seger, Vi upplevde en stor besvikelse förra året och för två år sedan mot Köpenhamn och Nordsjaelland och jag kan likna Malmö FF med Dessa lag, vi har en stor respekt för våra motståndare i år.



Samt så passade backen på att kommentera sin skada: "Min kondition är bra, sedan fredag har jag tränat med laget utan några problem, så jag är tillgänglig för matchen ikväll."

Forza Juve!!!



/Ayell Al Aokite

- - - - -



11/9

Tevez är redo

Argentinaren verkar vara spelklar mot Udinese detta meddelade han via sin twitter idag, frågan är om han spelar 90 min eller så väljer Allegri att vila sin stjärna till Champions League matchen mot Malmö FF.



Det är fortfarande oklart gällande Vidal´s och Chiellini´s skada.



Ayell Al Aokite

- - - - -



10/9

Bonucci målskytt och senaste nytt om Vidals skada

Det blev ett lyckat landslagsuppehåll för Italien och Juventusspelarna. Leonardo Bonucci gjorde mål för sitt Italien och Buffon fick hålla nollan i 0-2 segern över Norge. Paul Pogba kom med i målprotokollet när hans Frankrike ställdes mot Serbien.



Arturo Vidal är tillbaka i Turin. Han vilade idag när laget tränade och förväntas genomgå ytterligare tester imorgon. Tuttosport spekulerar om att chilnearen kan bli borta i cirka 20 dagar.



// Anel Avdic

- - - - -



8/9

Alvaro Morata nära comeback!

Alvaro Morata närmar sig en comeback efter hans knäskada som han ådrog sig den 22 juli. Enligt dagens Tuttosport så kommer han bli uttagen i helgens hemmapremiär mot Udinese, men inleda på bänken. Han förväntas starta i Champions League premiären mot Malmö FF. Samma tidning fortsätter att spekulera i ett formationsbyte för att få in Morata i startelvan. Allegri funderar på ett 4-3-3 med Tevez och Llorente på topp bredvid spanjoren.



// Anel Avdic



- - - - -

Dirigenten, regissören och kreatören berättar i en kort intrevju med Mediaset att han fruktar Roma i år som han anser kommer att bli farliga att utmana om förstaplatsen i Serie A, därefter så passade Pirlo på att kommentera Champions League där han föklarade att hela laget måste ge allt i år och att dem senaste årens fiasko får inte upprepas. ( vågar vi hoppas på hans ord!? )

Mittfältaren ville även kommentera de nya Gli azzurri: "jag har pratat med Antonio Conte och har ett ok för att återvända till landslaget.

Jag gillade verkligen att titta på matchen mot Holland, där kan man redan se påverkan av den nya tränaren."



/Ayell Al Aokite



- - - - -



5/9

Juventini på landslagsuppdrag.

*Italien mötte Holland i en träningslandskamp som slutade 2-0 till italienarna. Immobile och De rossi (straff) målskyttar.

Bonucci och Marchisio spelade hela matchen medans Giovinco fick nöja sig med ett kortare inhopp.

Detta var för övrigt förra tränare Contes första match som förbundskapten.

*Pogba spelade hela matchen i Frankrikes 1-0 vinst över Spanien. Evra blev utbytt efter 68 minuter.

*Kingsley Coman var också i farten igår, då han medverkade i Frankrikes U21 lag som vann över Kazakstan med 5-1.



/ Kristoffer Hansson



- - - - -



4/9

Rapporter från Chile: Vidal har ont i knäet.



Nu kommer det rapporter från Chile att Arturo Vidal avbröt dagens träning med landslaget på grund av känningar i knäet. Det handlar allstå om samma knä som han opererade innan sommarens VM. Mer info inom kort.



// Anel Avdic



- - - - -

Detta meddelade Allegri till sky Italia, samt så passade tränaren på att kommentera sommarens mercato:

”Jag är nöjd med de nyförvärven klubben har gjort, vi ska inte köpa bara för att köpa. Våra nyanlända spelare är en smart lösning för klubbens långsiktiga lagbygge. ”



/Ayell Al Aokite

- - - - -



2/9

Chiellini skadad under träningen

och verkar missa matchen mot Holland på torsdag, dom italienska läkarteamet vill inte avslöja mer då man tänkte undersöka skadan imorgon (onsdag).

Conte hoppas på att king kong blir klar till spel mot Norge på tisdag, vi håller tummarna!



/Ayell Al Aokite

- - - - -



1/9

De Ceglie till Parma

Paolo De Ceglie lämnar Juventus för Parma. Han lämnar på ett säsongslångt lån.

Moving on som hans singel så passande heter.



/ Kristoffer Hansson



- - - - -



1/9

Antingen Falcao eller ingen

Juventus verkar inte vilje ge upp Colombianen samt man har lagt ett lånebud på ca 20EUR, för hur länge vet man inte, men skulle nog gissa att de gäller bara i 1 år.

många spekulationer lär florera runt omkring Falcao just idag då han jagas typ av halva Europas toppklubbar, vi få avvakta o se.



/Ayell Al Aokite



- - - - -



30/8

Kommentarer efter Chievo Juventus

Allegri: *Buffon är extraordinär. Räddade oss idag.

*Trebackslinje? Vi valde alternativet som var bäst mot just Chievo.

*Coman spelade som en veteran, men är en kille född 1996.

Coman: Jag är nöjd med min debut. Jag njuter av tillvaron i Juventus.



/ Kristoffer Hansson

- - - - -



30/8

Juventus ger inte upp Chicharito

Nu vill klubben låna 26-åringen i 1 år för 2m EUR, med köpoption för 17m EUR.

Enligt Italienska medier så har Juve kommit överens med spelaren, allt hänger på Man-United´s godkännande.



/Ayell Al Aokite

- - - - -



29/8

Juventus lånar ut spelare

Klubben väljer att låna ut Sorensen som går till Hellas Verona, samt Rosseti flyttar till Atalanta.

Man bekräftar detta via hemsidan, vi önskar dom lycka till!!



/ Ayell Al Aokite

- - - - -



29/8

Dagens presskonferens

Allegri gav några svar inför morgondagens match:

*Vidals knä känns bra och han kommer starta matchen.

*Marchiso tar Pirlos plats på mittfältet.

*Llorente och Giovinco inleder på bänken.



/ Kristoffer Hansson



29/8

Bud på Man-United's stjärna

Det ryktas att Båda Juventus och Valencia har lagt ett bud på runt £15m ( ca 183M kr ) på Manchester United anfallaren Javier Hernandez.

Förutom Mexikanaren så har även Juve visat intresse för AS Monacos stjärna Radamel Falcao och Arsenals Lukas Podolski.



/Ayell Al Aokite



29/8

Vidal bryter tystnaden

Och meddelar att han stannar i Juventus denna säsong,Uppgifterna ryktas komma från en nära vän till just Vidal, vi håller tummarna att detta stämmer.

Även Allegri har meddelat att han inte tänker sälja Chilenaren med tanke på Pirlos skada som håller han borta från spel i 30 dagar.



/Ayell Al Aokite

- - - - -



28/8

Marotta om årets Champions League

Förutom övertygelsen om ett avancemang så meddelar även Beppe Marotta på klubbens hemsida att han är nöjd med lottningen Atletico Madrid, Olympiacos FC och Malmö FF. Han tror att den senaste tidens Champions League-erfarenheter kommer att hjälpa laget när de förbereder sig för att möta Europas bästa lag för tredje året i rad. Marotta kommenterade även förra säsongens fiasko:

"Jag tror att det som hände förra året kommer att hjälpa oss att inte upprepa samma misstag igen. I Italien så måste vi se till att försvara Scudetton, men i Champions League finns det en stor klyfta mellan oss och de stora klubbarna. Vi hoppas att vi kan nå framsteg i Europa och fansen kan vara säkra på att vi kommer att göra vårt bästa i varenda match, minsta lilla misstag kan straffa oss i denna tävlling."



/ Ayell Al Aokite

- - - - -



28/8

Pirlo borta i 30 dagar

Andrea Pirlo fick en smäll mot höften i matchen mot Milan i TIM cup och idag kom domen. Han kommer vara borta från spel i 30 dagar.



Pirlo är inte den ende som har problem inför ligapremiären.

* Vidal har fortfarande känningar i sitt knä och har endast spelat 45 minuter under försäsongen.

* Morata och Barzagli är skadade sedan tidigare och ej tillgängliga. Men båda gör framsteg och tros vara tillbaka inför matchen mot Udinese om två veckor.

* Llorente ser ut att missa matchen på grund av feber.

* Även Giovinco har haft influensa, men verkar ha repat sig och tros vara redo för spel.



Som läget är nu är alltså Tevez den enda anfallaren som är 100% redo för spel. Det kanske kan öppna för unge Coman, hade varit spännande att se fransmannen få lite speltid.



/ Kristoffer Hansson