Toppen mot botten i Pescara

Det är mästarna mot jumbon som gäller på lördag eftermiddag när Pescara tar emot Juventus. Vårt Juventus kommer stolta till Pescara med en vacker och meriterande seger mot Barcelona i ryggen, medan hemmalaget kämpar för sitt liv på botten av tabellen.

Juventus form är riktigt stark och självförtroendet uppvridet till max. Överkörningen av Barcelona har givit eko över hela Europa och plötsligt är alla rädda för det svartvita laget från Turin. Dubbelmötet mot Napoli var krävande och lämnade en fadd smak efter sig, även om vi fick med oss det vi ville i form av resultat, så åskstormen mot Barca kunde inte regisserats bättre. I ligan är man dock obesegrade sedan fyra månader tillbaka och vi har dessutom en Paulo Dybala i fortsatt högform.Med tanke på dubbelmötet med Barcelona i Champions League , samt det faktum att vi har sex poäng ned till Roma , kommer Allegri med all säkerhet våga vila många nyckelspelare mot jumbolaget Pescara. Anfallsalternativen är dock få och mister kan bli tvingad att spela med fler stjärnor än vad han egentligen vill inför returen på Nou Camp.Hemmalaget har två raka oavgjorda matcher i bagaget inför lördagens möte med mästarlaget från Turin, vilket får betraktas som något av en positiv trend sett till Pescaras magra poängskörd den gångna säsongen.Effekten av att den nygamle tränaren Zdenek Zeman återvände till klubben dog snabbt ut efter 5-0-krossen mot Genoa i februari. Därefter följde fyra raka förluster innan de två kryssen mot Milan och Empoli. Viss del av ”nytändningen” bör kanske tillskrivas Sulley Muntaris riviga comeback, även om jag inte gillar att erkänna det efter ghanesens mål och ovårdade spel mot Juventus under hans tid i de båda MilanoklubbarnaPescara har bara tagit 14 poäng under hela säsongen och ligger tillsammans med Palermo hopplöst i botten av tabellen. Bara de allra mest optimistiska fans hoppas fortfarande på att Pescara lyckas bita sig fast i Serie A tills nästa säsong då det är hela nio poäng upp till Empoli på 17:e platsen. Lägg till det faktum att Pescara bara vunnit en ynka match av de femton senaste på hemmaplan och vi förstår att förhoppningarna inte är skyhöga när de femfaldiga mästarna kommer på besök i jakt på den historiska sjätte scudetton.Pescara har ett mer spelskickligt lag än tabellplaceringen antyder och såhär på hemmaplan kan jag absolut se att de är kapabla till att föra spelet även mot den suveräne serieledaren, särskilt som de sistnämnda kommer att rasta elvan ganska friskt på lördag. Men i ärlighetens namn så är även Juventus andralag klart bättre än något som Pescara kan ställa på planen.Juventus största utmaning i den här kampen är dock inte Pescara, utan den egna inställningen och förmågan att ställa om från den episka insatsen mot Barca i tisdags till att tagga till mot ligajumbon på östkusten. Och går det verkligen att tänka på något annat än returen i Spanien om några dagar, med alla förväntningar och förhoppningar och drömmar om stordåd, även om en historisk scudetto står på spel, när en CL-semi bara är 90 skälvande minuter bort?Fiorillo; Zampano, Bovo, Campagnaro, Biraghi; Memushaj, Brugman, Muntari; Benali, Bahebeck; CaprariBuffon; Lichtsteiner, Barzagli, Rugani, Asamoah; Marchisio, Pjanic; Lemina, Dybala, Sturaro; HiguainNär: Lördag 15/4, 15:00Var: Stadio Adriatico, PescaraTV: ViaplayTips: 0-2.