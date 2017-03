Udinese–Juventus 1-1: Tafatt insats gav till slut en poäng på Friuli

Ett för dagen ofokuserat och ointresserat Juventus fick till slut med sig en poäng från Friuli efter en grisig och halv tråkig tillställning. Den Gamla Damen kom inte alls upp i nivå och efter 90 minuter var det bara att erkänna att 1-1 var ett fullt rättvist resultat.

Första halvlek

Det var ett oerhört tafatt och ofokuserat Juventus som kom ut till den första halvleken och så här fortsatte det egentligen under samtliga första 45 minuter. Man hade förtvivlat svårt att styra spelet och att skapa någorlunda farliga målchanser. Samtidigt står Udinese för en väldigt stabil första halvlek där man lyckas täppa till ytor på ett helt briljant sätt utan att ge Juventusspelarna en enda sekund extra med bollen. Även om domare Damato viftade bort en solkar straff för Juventus efter en hands situation i den 34’ matchminuten så förtjänade man absolut ingenting i resultatväg efter halva spelade matchen. Udinese lyckades vaska fram ett par halvchanser och det var också anfallaren Duvan Zapata som satte 1-0 till hemmalaget efter att ha gjort bort Leo Bonucci i straffområdet. Matchklockan stod då på 37 minuter. Mycket mer än så hände inte under första halvlek och i ärlighetens namn såg man inte jättemycket fram emot den andra halvleken heller. Det kändes helt enkelt som att det inte fanns något intresse överhuvudtaget för att spela den här matchen från Juventus sida. Andra halvlek

Men så blev det trots allt dags för en andra halva utav matchen och Juventus lyckas spela upp sig någorlunda men det var långt ifrån någon bländande anfallsfotboll som Den Gamla Damen bjöd på. Man tog över allt mer ju längre matchen led men man hade fortsatt svårt att skapa några goda målchanser. Det som krävdes var en frispark som Paulo Dybala lyckades förvalta på bästa möjliga sätt då han hittade Leo Bonuccis skalle vid bortre stolpen och helt plötsligt hade vi 1-1i matchen efter en timme spelad. Den forne Juventustränaren Gigi Del Neri lyckades samtidigt bli uppvisad på läktaren genom att klaga på någonting som han var den enda att uppfatta. Någon ytterligare forcering kom aldrig från Juventus sida och samtidigt som hemmalaget kändes nöjda med en pinne så ledde till att det inte blev något mer mål i matchen. Tack vare att Napoli lyckades bortaslå Roma under gårdagen ledde denna halvkassa insats trots allt till utökat försprång i Serie A. Juventus leder nu ligan med åtta poäng före Roma. Nästa match i Serie A spelas på fredag då man tar emot Milan hemma på Juventus Stadium. En match där Bianconeri minst sagt har revansch att utkräva efter förlusten på San Siro i höstas. Fino alla fine, forza Juventus. Spelarbetyg Gianluigi Buffon – 6

Världens bästa målvakt har egentligen en ganska lugn dag på jobbet där Gigi inte ställs på några större prov förutom vid målet där det inte finns mycket att göra. Godkänd. Dani Alves – 5.5

Vår brasilianska högerback hade det kämpigt idag. Slarvar ibland i försvarsspelet samtidigt som han inte riktigt får till det i anfallsväg. Kan mycket bättre än så här. Leonardo Bonucci – 7

Bäst i Juventus idag. Stabil i defensiven samtidigt som han nickar in kvitteringsmålet. Räddar dessutom Juventus under slutminuterna där han står för en klockren brytning i straffområdet. Giorgio Chiellini (Ut 56’) – 6.5

Chiellini var bra idag. Är under första halvlek en av få som visar upp grinta och inställning. Tvingas utgå tidigt i andra halvlek på grund av någon känning. Alex Sandro – 5.5

Liknande Dani Alves så gick det inte riktigt att känna igen vår bolltrollare till vänsterback idag. Har vissa problem i defensiven och har egentligen mycket mer att bidra med i anfallsspelet. Miralem Pjanic – 6

En okej insats från Pjanic men absolut inte mer. Försöker att styra spelet från sin sittande mittfältsposition men man hade gärna sätt honom lyckas oftare än vad han faktiskt gjorde idag. Sami Khedira – 5.5

Nja, heller ingen bländande insats från Khediras sida. Även om han är nyttig i defensiven så slår han idag bort alldeles för många enkla bollar, särskilt under första halvlek. Juan Cuadrado (Ut 72’) – 5.5

Har så svårt att sätta fingret på Cuadrado. Blandar helt fantastiska insatser med att vara helt osynlig. Idag har han tyvärr en utav sina sämre dagar och skapar inte alls så mycket som man vill att han ska göra. Lyckades dessutom dra på sig ett gult kort och är avstängd i nästa match mot Milan. Paulo Dybala (Ut 87’) – 5.5

Förutom en helt perfekt frispark så är Dybala helt osynlig idag. Väger lätt i närkamperna och har ganska stora problem med bollkontrollen. Sen är det ju just i dessa låsta matcher som man vill att Paulo ska kliva fram och låsa upp en parkerad buss, någonting som han inte lyckas med idag. La Joya kan så mycket mer! Mario Mandzukic – 5

?Krigar på som vanligt men idag räcker det inte långt. Får inte många bollar att jobba med men det här duger inte riktigt… Gonzalo Higuain – 5

Var precis som sina anfallskollegor mestadels osynlig. Trots det så väntar man på det där enda läget som behövs för att Gonzalo ska avgöra matchen. Det där läget kom dock aldrig och den gode Gonzalo får nöja sig med en 5a i betyg. - Medhi Benatia (In 56’) – 6

Gör inga speciella avtryck men sköter sitt jobb på ett helt okej sätt när han byter av Chiellini. Godkänd men inte mer. Marko Pjaca och Tomás Rincón spelade för kort tid för att betygsättas.

2017-03-05 17:34:00

