Amarcord: Baggio, Hamrin och Roma-kross

Vi gör en djupdykning i arkiven och kollar vad som hände motsvarande vecka för en herrans massa år sedan.

<br /> <strong>...1958</strong> var publiken på Stadio Appiani i Padova ursinnig på sitt lag: under 0-3-matchen mot Atalanta visslades samtliga hemmaspelare utom Kurre Hamrin ut av fansen. Anledningen till de vitrödas passivitet uppdagas senare: Atalantas anfallare Zavaglio hade nämligen mutat sin markerare, Padovas Azzini, och Bergamoklubben - med "Julle" Gustavsson i laget - dömdes till 18:e och sista plats och nedflyttning.<br /> <br /> <br /> <strong>...1959</strong> firade Arne Selmosson sin 28-årsdag med två mål när Gunnar Nordahls Roma krossade Napoli med 8-0 – partenopéernas största ligaförlust någonsin – i ett monsunlinande regn på Stadio Olimpico. Hemmalaget träffade dessutom trävirket fyra gånger, medan Rom-pressen dagen efter anklagade domaren De Marchi för att ha nekat laget två straffsparkar. Bäst i Napoli: målvakten Ottavio Bugatti!<br /> <br /> <br /> <strong>...1960</strong> var Kurre Hamrin i farten igen, den här gången med ett mål i Maradonaklass i Fiorentinas tröja. I seriefinalen mot hans gamla klubb Juventus avgjorde "Uccellino" matchen genom att möta ett inlägg, lobba över en försvarare, lätta bollen från höger till vänster fot och sedan skjuta otagbart i mål. Stort jubel bland 59.000 på Stadio Comunale och bara två poängs skillnad i tabellen.<br /> <br /> <br /> <strong>...1964</strong> ligadebuterade 18-årige Fabio Capello för Spal, som förlorade 1-3 mot Sampdoria på Marassi. Samma dag, den 29 mars, gjorde Italiens första organiserade fanclub, Genoa Little Club, sin premiärresa till en bortamatch: "Grifone" vann 3-1 mot Atalanta i Bergamo.<br /> <br /> <br /> <strong>...1967</strong> var Juventus klubbledning bekymrad över fansens nyckfullhet efter ännu ett publikfiasko i Europacupen: bara 6000 kom till Stadio Comunale för att se Mässcupskvarten mot Branko Zebecs Dinamo Zagreb. Under de sista tre åren hade stadion gapat ödslig flera gånger: 2062 mot OFK Belgrad, 7000 mot Atlético Madrid, 2300 mot Stade Français, 9242 mot Liverpool, 3400 mot Setúbal osv.<br /> <br /> <br /> <strong>...1974</strong> spelades ett hett och kaotiskt Rom-derby på Olimpico. Efter Roma-målet (självmål av keepern Pulici) försökte Curva Nord-fansen invadera planen, men polisen gick till motattack. Tårgas, avfyrade raketer, ett 50-tal skadade och fyra personer drabbade av hjärtattack. Lazio vann till sist matchen – som varit på väg att urarta även den. Siffrorna skrevs till 2-1 - Giorgio Chinaglia segerskytt på straff - och "Aquilotti" hade därmed en svit på sju derbyn utan förlust. Det var under den matchen också Geppetti tog sin <a data-cke-saved-href="http://roma.repubblica.it/sport/2014/03/31/news/quarant_anni_fa_l_indice_di_chinaglia_sotto_la_sud-82397976/#gallery-slider=82400072" href="http://roma.repubblica.it/sport/2014/03/31/news/quarant_anni_fa_l_indice_di_chinaglia_sotto_la_sud-82397976/#gallery-slider=82400072">ikoniska bild </a>på Chinaglia.<br /> ?<br /> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/qCmWMC-kI8M" width="500">

2017-03-27 14:34:00

hade Coppa Italia sin urpremiär. Den första omgången spelades inför fåtaliga åskådarled och två lag – Audace Livorno och Casalecchio – lämnade walk over i första omgången. Turneringen vanns av Vado – 17-årige blivande landslagsmannen Virgilio Felice Levratto avgjorde finalen mot Udinese på extra tid – men kom sedan att spelas endast sporadiskt fram till 1958, då den återupptogs permanent.* * *gick Fiume (dagens Rijeka i Kroatien) i fotbollsfeber och Stadio Cantrida var svart av åskådare inför mötet mellan Fiumana och Juventus , då tränat av engelsmannen William Aitken (även gått under namnet George och Billy Aitken) De zebrarandiga vann med 3-1 och blev därmed det första laget som tar 12 raka segrar i Serie A * * *Spelade "Gli Azzurri" sin allra första VM-kvalmatch. Trots att Italien skulle arrangera slutspelet till sommaren måste man först ta sig förbi Grekland - något som visade sig lättare än väntat. Giuseppe Meazza gjorde två mål i 4-0-segern på San Siro, där blivande tränarlegenden Nereo Rocco spelade en halvlek. Amphilóquio Guarisi Marques, född i São Paulo (i Brasilien kallad "Filó", i Italien "Anfilogino Guarisi") gjorde 1-0-målet efter en soloraid och spelade sedan fram Meazza till ett och blev sedan den förste brassen som deltagit i ett VM-vinnande lag. Hellenerna avstod från att spela returmatchen.* * *spelade Italien sin sista landskamp före Torinos flygolycka på Supergakullen - och tog sin första seger på spansk mark: 3-1 mot La Roja på Estadio Chamartín i Madrid, där tusentals poliser bildade kedja runt arenan för att hindra uppåt 40.000 biljettlösa att ta sig in. "Nackas" blivande radarkompis Lorenzi gjorde ett av målen, Grenolis lagkamrat Carapellese ett. Spanjoren Gainza sköt två straffar, en i mål och en rakt i famnen på Bacigalupo.* * *stod det klart att Juventus - utan skadade Kurre Hamrin - skulle bli utan titlar för femte året i rad (en svit som inte skulle upprepas förrän under Calciopoli-åren). Nisse Liedholm, som närmast agerade försvarare, gjorde ett av målen på straffspark, norrmannen Per Bredesen ett i Milan s 4-1-seger på San Siro.* * *firade Arne Selmosson sin 28-årsdag med två mål när Gunnar Nordahls Roma krossade Napoli med 8-0 – partenopéernas största ligaförlust någonsin – i ett monsunlinande regn på Stadio Olimpico. Hemmalaget träffade dessutom trävirket fyra gånger, medan Rom-pressen dagen efter anklagade domaren De Marchi för att ha nekat laget två straffsparkar. Bäst i Napoli: målvakten Ottavio Bugatti!* * *var dock Kurre Hamrin i farten, den här gången med ett mål i Maradonaklass i Fiorentinas tröja. I seriefinalen mot hans gamla klubb Juventus avgjorde "Uccellino" matchen genom att möta ett inlägg, lobba över en försvarare, lätta bollen från höger till vänster fot och sedan skjuta otagbart i mål. Stort jubel bland 59.000 på Stadio Comunale och bara två poängs skillnad i tabellen.* * *hade Milan hunnit ramla ner i Serie B för andra gången på tre år. När man mötte Cavese i Campanien döptes stadion i Cava de' Tirreni officiellt om till "Stadio Simonetta Lamberti" efter den nioåriga flicka som nyligen skjutits till döds av camorran. 22.000 personer – 7000 fler än arenans egentliga kapacitet – fanns på plats när Cavese och Milan spelade 2-2. Milan hade på hösten tillförskansat sig ett pinsamt nederlag mot Cavese med 2-1 på San Siro.* * *bjöd två genier på ett av de mest ikoniska målen i Serie A:s historia: i 86:e minuten av mötet Juventus-Brescia slog unge Andrea Pirlo en djupledboll som Roberto Baggio, med huvudet vridet bakåt, dämpade i samma rörelse som han fintade bort Edwin van der Sar.De 38.089 på Delle Alpi kunde inte annat än applådera bravurnumret.* * *var f d Fiorentina- och Milanstjärnan Stefano Borgonovo dödssjuk i ALS, men samlade krafter att skriva ett öppet brev till Mario Balotelli, i Gazzetta dello Sport: "Alltså Mario, respektera alla, men behåll dina drömmar och passioner för dig själv... eftersom ingen annan har rätten att blanda sig i dem. En enda sak ber jag dig om: le lite oftare. Och om du inte klarar av det så kom och besök mig, jag har en hemlighet jag vill berätta för dig. En stor kram. 