Amarcord: Hundbet, tunga förluster och högfärdighet

Amarcord - "jag minns" på romersk dialekt får stå som bärare för den här tråden.



Vi gör nämligen nedslag i calciohistorien. Kollar upp milstolpar, anekdoter och annan kuriosa från det italienska fotbollsfloran. Går från dåtid till nutid genom att kolla vad som hände denna vecka för ett antal år tillbaka.

Den här veckan......förhade Nils Liedholmsosedvanligt tufft motstånd i både i Europacupen och i ligan. Först en kvartsfinal i UEFA-cupen mot Svennis'(som vann med 2-1 på ett fullsatt Olimpico tack vare två mål av montenegrinen Zoran Filipovic) och bara fyra dagar efteråt seriefinal mot Trapattonisinför - om möjligt - ännu mer proppfulla läktare (70.085 biljetter såldes).Roma: Tancredi – Nappi, Vierchowod, Righetti, Nela – Falcão, Valigi, Ancelotti, Di Bartolomei – Pruzzo (58' Iorio), B. Conti.Juventus: Zoff – Gentile, Bonini, Brio, Scirea – Cabrini, Tardelli, Platini, Boniek (62' Marocchino) – Rossi, Bettega.Det började bra för Giallorossi när Paulo Roberto Falcão, dynamon i brassarnas drömlag i VM-82, nickade in 1-0 mitt i andra halvlek. Men under de sista sju minuterna vände "Le Roi" Platini resultatet till Bianconeris förmån: han kvitterade först på en frispark (83') och slog sedan inlägget som Sergio Brio (86') nickade i mål till 1-2. Gråhårige Roberto "Bobby-Gol" Bettega bäst på plan. Efter slutsignalen angreps matchhjälten Brio av en polishund: han fick ett rejält bett i låret. Enligt Juve-stoppern var den fyrbente förövaren klädd i Romahalsduk."Var livrädd att han hade någon smitta och märket efter bettet syns än idag." svarade stoppern i en intervju för några år sedan och avslutade: "Ja är säker på att han hade en romahalsduk på sig".Man ska aldrig avslöja en bra story sägs det...'* * *...förbröts den mångåriga italienska Europacupdominansen lika hastigt som oväntat:förlorade med 0-2 i Valencia förlorade 0-1 mot Leeds (Zago och Candela utvisade efter slagsmål), Celta vände 0-1 borta till 4-0 hemma mot(van der Sar katastrofal, Makeleles 1-0 efter 28 sekunder), Werder Bremen vände 0-1 till 3-1 motochvann med otillräckliga 2-1 mot Slavia Prag i UEFA-cupen!* * *...förgjorde 34-årige Gabriel Omarsitt 184:e och sista Serie A -mål (på 318 matcher) närslog Como med 4-0 inför 61.967 på San Siro.* * *...förvände Fabio Capellos0-1 borta till 2-0 efter förlängning motinför 58.956 på Stadio delle Alpi. Zlatan, frispelad av Zalayeta, sköt rakt på Casillas (6') och Buffon tippade Ronaldos skott ut via stolpen (51'). David Trezeguet gjorde 1-0 med en bicicleta, framnickad av Zlatan efter Camoranesis inlägg (75') och Marcelo Zalayeta avgjorde med ett skott från straffområdesgränsen (114'). Ronaldo och Tacchinardi utvisade (112'). Bra match av Zlatan, hård kritik mot David Beckham och Raúl. Zalayeta efter matchen: "Det var deras högfärd som sänkte dem!"Juventus: Buffon — Zebina, Thuram, F. Cannavaro, Zambrotta — Camoranesi, Émerson, Pessotto (67' Tacchinardi) — Del Piero (57' Trezeguet) — Zalayeta (118' Appiah), Ibrahimovic Real Madrid: Casillas — Raúl Bravo, Helguera, Samuel, Roberto Carlos — Figo, Gravesen, Beckham (78' Solari), Zidane (73' Guti) — Raúl (94' Owen), Ronaldo Fenômeno.Alla prossima...