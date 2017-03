Amarcord: Maradona, demonen och granaten

Amarcord - "jag minns" på romagnolsk dialekt får stå som bärare för den här tråden.



Vi gör nämligen nedslag i calciohistorien. Kollar upp milstolpar, anekdoter och annan kuriosa från det italienska fotbollsfloran. Går från dåtid till nutid genom att kolla vad som hände denna vecka för ett antal år tillbaka.

2017-03-21 08:36:00

...invigdes Italiens första riktiga fotbollsstadion,i Genua (senare kallad Marassi och Luigi Ferraris), med mötet. Arenan rymde 25.000 åskådare och var belägen inte långt ifrån rivalen Andrea Dorias plan, kallad Caienna pga den klaustrofobiska känslan som uppstod med publiken helt nära planen.* * *spelades mötet mellanoch(som Inter kallades under fasciståren) med avspark kl. 10 på morgonen(!) för att ge plats åt firandet till ära av kronprinsenåterkomst från bröllopsresan (prinsen bodde på Palazzo Reale i Turin). Drömmål av "Peppin" Meazza, som sprintade ifrån Rosetta, dribblade Ferrero och målvakten Combi och promenerade in i mål med bollen inför 27.000 förbluffade på Stadio Mussolini. "Han är inte en man, han är en demon", kommenterade hemmaspelarna efter 1-2-förlusten.* * *spelades det sistamed svenskar i båda lagen. Brassen José Altafini gav Milan ledningen efter bara 20 sekunders spel och 38-årige Nils Liedholm utökade – hans sista av totalt 81 ligamål på elva säsonger för Milan – innan Bengt Lindskog reducerade på straffspark inför 79.124 på San Siro.* * *Inters tränare, men de svartblå gjorde ändå en mäktig insats i derbyt mot Cesare Maldinis Milan: det resulterar i en 5-1-seger, den första i ett derby på 64 år. Målskyttar: Oriali (bäst på plan), Sabadini (självmål), Boninsegna, Mazzola och Mariani för Inter; Chiarugi för Milan. Sandro Mazzolas mål var hans 109:e i Serie A : lika många som hans far, legendaren Valentino (död i Supergakatastrofen), gjorde i karriären.* * *dök denupp på fotbollsarenorna: en handgranat, kastad ur Bentegodis sydkurva, hittades av en bollkalle under. Granaten låg kvar hela mötet, som slutade mållöst. Verona hade ett mål inne i slutminuten, men målet dömdes bort av okänd anledning och målskytten Patrini visades sedan ut för protester tillsammans med Juventus Cuddureddu.* * *var Italien på väg attsitt långaav fotbollsspelare och spekulationerna tog alltmer fart i pressen. Bland de mest eftertraktade - och högst värderade - var Diego(Argentinos Juniors),(Flamengo), Trevor(Nottingham Forest), Tony(Köln) och Laurie(Real Madrid). Den ende svensken som nämndes var Standard Lièges, vars värde uppskattades till 200-400 miljoner lire.* * *valdes TV-magnatentill Milans nye president. Exakt ett år senare tog 50-årige il Cavaliere sitt privatjet till Eindhoven, där han ficks namnteckning på övergångspappren. Övergångssumma: 10 miljarder lire (ca. 50 miljoner kronor). Några dagar senare kritade ävenpå för Rossoneri.* * *gjordesin sista Serie A-match: Napoli förödmjukades av serieledande Sampdoria och 4-1 på Marassi (Vialli 2, Toninho Cerezo, Lombardo) var närmast i underkant. Några dagar senare hördes Diego av Neapels riksåklagare angående inblandning i internationell drogtrafik och ytterligare några dagar efteråt hittades rester av(lämnat efter Bari-Napoli den 17 mars). Maradona "försvann" genast till Argentina; den 6 april dömdes han till 15 månaders avstängning.* * *hadeEfter 27 vinster och sex oavgjorda förlorade Chelsea för första gången enpå hemmaplan: "Aquilotti" slog Viallis "Blues" med 2-1 på Stamford Bridge sedan Mihajlovic avgjort på frispark mitt i andra halvlek. Marcelo Salas bad därefter "Svennis" fara dit pepparn växer när han byts ut mot Gottardi i slutminuterna. I helgens derby vände sedan Lazio underläge (Montella 3') till seger mot Roma efter mål av Nedved (25') och Verón på frispark (28'). Säsongens två möten sågs av sammanlagt 152.064 betalande – alla tiders rekord för il derby capitolino.* * *14.764 på Stadio Rigamonti Brescia s lagkapten Pep Guardiola, som gjorde comeback efter fyra månaders dopingavstängning (nandrolon). Hat-trick av Luca Toni i 3-0-segern mot Perugia.* * *gjorde tremålsskytten Giampaologjorde det allra första målet på nya. Efter bara 28 sekunders spel slog "Pazzo" till när Englands och Italiens U21-landslag spelade 3-3 inför 55.700 åskådare. Tror du att du kan mycket om Serie A? Då är det dags att bevisa det! Välkommen till La Curva Big Match - specialpodden som kollar läget hos berörda redaktioner och snackar upp den kommande stormatchen. I helgen gäller det alla vinnares vinnare - Juventus mot Milan.