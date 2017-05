Amarcord: Italiensk Europa-lycka

Vi kollar till vad som hände i den italenska fotbollen motsvarande vecka för en flydd tid sen.

samlades inte mindre än 80.000 betalande åskådare – men uppåt 90.000 närvarande – ser Italien slå Österrike med 3-1 (Cappello IV, Amadei, Boniperti) i Dr. Gerö Cup på Stadio Comunale i Florens. Rekordintäkterna (84 miljoner lire) gick till de anhöriga för Supergakatastrofen.* * *bröt Nereo Roccos Milan , som för första gången spela i helvita dräkter, den iberiska dominansen i Europacupen och besegrade storfavoriten Benfica med 2-1 på Wembley (som arrangerade sin första internationella final under FA:s 100-årsjubileum). 21-årige Eusébio gav Benfica ledningen sedan Torres stulit bollen (19') och José Altafini kvitterade sedan Rivera stulit bollen av Raul (59'). Minuten efteråt skadades Coluna i närkamp med Gino Pivatelli, men trots en smärre fraktur i foten blev han kvar på planen tiden ut. I den 70:e minuten avgjorde Altafini, som återigen på Riveras pass rusade ensam mot mål från mittlinjen, får sitt första skott räddat och sätter returen i mål. Åskådarantalet – 48.736 personer, enligt vissa källor 45.715 – är jämförbart med engelska amatörcupfinalen på samma arena ett par veckor innan – och spekulationer om att EC-finalen skulle spelas i hemma-/bortamöten tog fart.* * *avgjorde Kurre Hamrin (2 mål) Cupvinnarcupfinalen för Nereo Roccos Milan mot Hamburger SV inför ett fullsatt De Kuip i Rotterdam, där halva publiken (ca. 30.000 av 53.276) var tillresta HSV-fans. 1-0 i 3': vänsterskott, framspelad av Anquiletti, 2-0 i 17': efter solodribbling . För Hamrin var det andra CVC-titeln (den första var med Fiorentina , 1961).* * *avslutade Giovanni Trapattoni sin femåriga séjour i Inter med att vinna UEFA-cupen: totalt 2-1 mot Roma efter 0-1 i returmatchen inför 70.901 på Olimpico, där Ruggero Rizzitelli sköt det enda målet (80'). Inter vann därmed sin första EC-triumf på 26 år. Trapattonis facit i ligamatcher 1986-91: 87 44 31 252-134. I pressen förväntades Eriksson ta över genast.* * *bekräftades att 27-årige Gianluca Vialli skrivit på för Juventus för en ny världsrekordsumma: Sampdoria fick fyra miljarder lire plus Michele Serena, Eugenio Corini, Nicola Zanini och Mauro Bertarelli till ett totalt värde av 30 miljarder lire (12,5 miljoner pund). Juventus blev därmed den första klubben som sätter fyra transferrekord sedan det första 1893. Viallis målsnitt blev dock lägre hos bianconeri: 38 mål på 102 matcher (0,373 per match) mot 85 på 223 (0,381) hos Samp.* * *blev Angelo Peruzzi matchhjälte när Lippis blågula Juventus besegrade Van Gaals Ajax i Champions League -finalen inför 67.000 (varav 20.000 holländare) i Rom. Fabrizio Ravanelli gjorde 1-0 ur svår vinkel efter "bjudning" av Frank de Boer och Van der Sar, Jari Litmanen kvitterade i 41:a minuten sedan Vierchowod, efter frispark, först hållit finnen onside och sedan snubblat. 31-årige Gianluca Vialli missade en öppen målchans i förlängningens slutminuter i sin sista match för en italiensk klubb. I straffläggningen tog Peruzzi Edgar Davids och Sonny Silooys skott. För första gången på 9 år gjorde båda lagen mål i en EC-final.?* * *vann Inter sin första Mästarcuptitel på 45 år: Diego Milito gjorde båda målen (35', 70' efter Eto'os passing och dribbling mot Van Buyten) när José Mourinhos elva slog Louis van Gaals Bayern München inför 74.594 på Santiago Bernabéu. Hård kritik mot Bayerns mittbackspar Van Buyten-Demichelis. Inters ende italienske spelare, Marco Materazzi , kom in i andra tilläggsminuten. Inters Triplete var den första någonsin för ett italienskt lag.Alla Prossima...