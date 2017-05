Amarcord: Tragik i Bryssel

29 Maj kommer alltid i fotbollssammanhang präglas att av Heyselkatastrofen.

gjorde "Nacka" Skoglund ett mål och sköt ett skott som går i både ribban och stolpen när Inter slog Triestina med 4-2 inför 40.000 på San Siro: ett resultat som betydde ligaguld med en poängs marginal till Juventus . Publikinvasion, mästarna burna i triumf av planen.* * *råkade Italien ut för sin största hemmaförlust någonsin (tillsammans med matchen mot England 1948): Jugoslavien vann matchen Dr Gerö Cup med 4-0 inför 66.000 på Stadio Comunale i Turin (51 miljoner lire i intäkter). Publiken visslade ut hemmalaget redan efter den mållösa första halvleken. Efter pausen mål av Todor Veselinovic, Branko Zebec, Mario Bergamaschi i egen bur och Bernard Vukas. Det skulle dröja till Sveriges 3-0-seger i Neapel 1983 innan Azzurri förlorade en hemmamatch med minst tre mål.* * *gav ett nickmål av 21-årige Johnny Rep i 5:e minuten (hans enda fullträff för Ajax i EC) Ajax dess tredje Europacuptitel i svit. Finalmatchen mot ett ängsligt Juventus inför 89.484 på Marakana i Belgrad (40.000 Juve-fans) blev en stor spelmässig besvikelse: lågt tempo och ytterst få målchanser. Cruyff markerades hårt av Morini och glimtade bara till enstaka gånger i sin sista stora match för Ajax före flytten till Barcelona. 59% bollinnehav Ajax.* * *förlorade Nils Liedholms Roma en övertaktisk Europacupfinal mot Liverpool inför 69.693 på Stadio Olimpico. Erik Fredriksson godkände Phil Neals ledningsmål i 5:e minuten (trots ruff på Tancredi) och Roberto Pruzzo nickade in kvitteringen strax före paus. I straffläggningen, där Bruce Grobbelaar utförde sin "wobbly legs routine", missade Conti, Graziani för Roma, Nicol för Liverpool. Flera engelska supportrar misshandlades före och efter matchen.* * *inträffade Heyselkatastrofen: 39 personer (32 italienare, fyra belgier, två fransmän och en britt) avled sedan en våldsam eftermiddag kulminerat med upplopp vid Juventus' EC-final mot Liverpool i Bryssel. LFC-supportrar tog sig med lätthet in på den itaienska läktarsektionen där panik uppstod och en mur gav vika och rasade. Trots den ohyggliga tragedin beslutade UEFA:s president Jacques Georges att matchen skulle genomföras och Michel Platini gjorde det enda målet (på straffspark sedan Boniek fällts utanför straffområdet) i den 58:e minuten. Juventus blev därmed den första klubben som vunnit alla tre Europacuperna (samtliga med Trapattoni som tränare). De svartvitrandiga löpte ett kritiserat ärovarv på innerplanen. Turins borgmästare uttryckte i en officiell not sitt avståndstagande från de firanden som bröt ut i staden.(Obs! starka bilder)* * *avslutade 29-årige Frank Rijkaard sin Serie A -karriär när Milan spelade 1-1 mot Brescia inför 81.451 på San Siro och säkrade klubbens 13:e scudetto. Holländarens facit sedan debuten 1988: 142 ligamatcher med 16 mål och snittbetyget 6,32 i Gazzettan. Säsongsbetyg (Gazzettan): Maldini och Sebastiano Rossi 8, Van Basten 7,5, Franco Baresi, Papin, Rijkaard och Massaro 7, Costacurta, Simone, Tassotti, Eranio, Lentini och Gullit 6,5, Evani, Savicevic, Boban och Donadoni 6, Antonioli 5,5 och Gambaro 5.* * *sa Lecce-tränaren Zdenek Zeman"Jag vägrar se mitt lag spela för att medvetet släppa in mål", och avlägsnade sig från bänken under hemmamötet med Parma (3-3). Matchen var av fundamental betydelse för Fiorentina s kamp i nedflyttningsstriden, och föregicks av ett samtal mellan klubbpresidenten Diego Della Valle och Juventus' Luciano Moggi. Även domaren De Santis var inblandad i resultatet av operationen: "Ett mästerverk" ("un crimine perfetto"), sa han i ett avlyssnat telefonsamtal efter matchen. Lecce slutade på delad 10:e-plats trots i särklass flest insläppta mål i serien (73): framåt gjorde endast Juventus fler (67 mot 66). Mirko Vucinic noterades för 19 fullträffar, Valeri Božinov 11, Samuele Dalla Bona och Axel Konan 6, Guillermo Giacomazzi och Saša Bjelanovic 5, Marco Cassetti 4.