Amarcord: Svensk glädje, mutor och planinvasion

Amarcord - "jag minns" på romersk dialekt får stå som bärare för den här tråden.



Vi gör nämligen nedslag i calciohistorien. Kollar upp milstolpar, anekdoter och annan kuriosa från det italienska fotbollsfloran. Går från dåtid till nutid genom att kolla vad som hände denna vecka för ett antal år tillbaka.

...tog tidningen l´Ordine Nuovo (Den nya Ordningen), grundad av politiske filosofen Antonio Gramsci, upp de "de ständigt upprepade planinvasionerna" i italiensk fotboll.* * *avled Napoli presidenten Giorgio Ascarelli, Tiotusentals napoletanare gav honom en sista hälsning på den judiska kyrkogården i Posillipo. Den nyinvigda arenan, som presidenten döpt till Stadio Vesuvio, döps sedan om till Stadio Ascarelli. Ett namn som den fascistiska regimen, efter raslagarnas införande 1938, inte skulle tolerera.* * *blev Gunnar Nordahl matchhjälte när Milan slog Inter i seriefinalen inför 60.000 på San Siro - varav ett par hundra svenskar hade kommit ned med Stockholms-Tidningens sällskapsresa. hela fyra svenskar var med i de båda trupperna. Förutom målskytten även Gren och Liedholm i Milan och "Nacka" i Inter."Il Bisonte" gjorde matchens enda mål i 9:e minuten – efter att ha sprintat förbi två Interbackar – och gav de rödsvarta fem poängs försprång i tabellen.* * *var Arne Selmosson bäst på plan och gjorde dessutom ett mål för Lazio i 2-1-segern mot Roma (hans sista derby för Aquilotti). 1896 polismän och karabinjärer på plats bland de 65.000 på Olimpico.* * *sedan gjorde Roger Magnusson sitt andra – och sista – mål för Juventus , och ett bejublat sådant. Först fintade den 23-årige smålänningen bort Schmidt, sedan dribblade han Bäse och till sist Moll innan han sköt nära Wolters stolpe. Det blev matchens enda fullträff i omspelsmatchen mot Eintracht Braunschweig i EC-kvartsfinalen inför 44.701 på Wankdorfstadion i Bern.* * *avled den 25-årige Giuliano Taccola i omklädningsrummet på Stadio Amsicora, direkt efter det mållösa Serie A -mötet Cagliari-Roma. Enligt många hade Romaspelarens tragiska död att göra med Helenio Herreras vana att ge spelarna "stimulerande piller" före viktiga matcher. F d Interspelaren Ferruccio Mazzola - Sandros bror - säger till L'Espresso i maj 2005 att Herrera använde sig av samma metoder i Roma som i Inter.* * *var Juventus rejält i blåsväder: Sunday Times publicerade en dokumenterad artikel om ett korruptionsförsök gjort av en vissn Dezso Solti , med Italo Allodi vetskapDirettore generale i Juventus, , före Europacupsemifinalen Juve-Derby County sex år tidigare. Blev någon dömd? Nej.* * *var Dino Zoff stor matchhjälte när Juventus slog ut Tomislav Ivics Ajax i Mästarcupkvartsfinalen. Efter 1-1 (Marco Tardelli; Tscheu La Ling) även i returmötet räddade Zoff Geels och Van Dords straffar, medan La Ling sköt utanför till 68.497 åskådares jubel.* * *gjorde Torinos nyförvärv från Flamengo, 30-årige Júnior, sitt sitt sjunde ligamål för säsongen i 1-1-matchen mot Sampdoria på Stadio Comunale. Vänsterbacken låg därmed på sjunde plats(!) i skytteligan (före bl a Elkjær, Rummenigge och Pruzzo) och hade svarat för nästan en fjärdedel av tredjeplacerade Granatas målskörd.* * *sedan noterade Fabio Capellos Milan sin 58:e raka ligamatch utan förlust (alla tiders Serie A-rekord), men tappade ändå en 2-0-ledning borta mot Dino Zoffs Lazio inför 64.811 på Olimpico. Paul Gascoigne beklagade sig: "När man spelar mot Milan så spelar man även mot domaren och linjemännen". Milans målskyttar i de 58 matcherna: Van Basten 37, Massaro 13, Papin och Gullit 12 och Simone 10.* * *...lät Dino Zoff Alessandro Nesta Serie A-debutera: i 78:e minuten bytte han in 17-åringen mot Casiraghi i Lazios 2-2-möte med Udinese inför 16.423 på Stadio Friuli.* * *avgjordes det sista mötet som aktiva mellan "Cholo" Simeone och Zinédine Zidane: Dino Zoffs Lazio vann med 4-1 (Nedved och Crespo 2) inför 68.641 på Olimpico, som därmed såg aquilotti hjälpa blivande mästarna Roma att dra ifrån i ligatoppen.* * *sedan blev Roberto Baggio, i den 74:e matchminuten av Parma-Brescia, den femte spelaren i Serie A:s historia som uppnådde 200 mål: ett skott från straffområdesgränsen innebar 2-2 och 37-åringen hyllades med stående ovationer av de 13.992 på Stadio Tardini. Lombardiets vicepresident Viviana Beccalossi uppmanade - utan resultat - förbundskapten Trapattoni att "ge Baggio vad han fråntagits under VM 2002" och ta med honom i EM-truppen till Portugal, där han "säkerligen kan bli Azzurris trumfkort".Alla prossima...