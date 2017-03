Analys: Belotti galer högst

Nästan varje säsong så kommer det fram en ny ung spelare som får extremt mycket beröm från fotbollsfans och imponerar på experter. Det är inte ovanligt att dessa spelare misslyckas med att bygga vidare på sin unga framgång och, på grund av tusen olika anledningar, får svårt att upprepa sin tidiga succé.Andrea Belottis målskytte och hans väg till toppen

Den här säsongen i Serie A har Andrea Belotti imponerat på alla efter att ha gjort 22 mål i ligan, ett facit som gör att han toppar skytteligan. Om du inte hade hört talas om den 23-åriga forwarden tidigare så skulle du enkelt kunna komma till slutsatsen att han är en "one season wonder" som man säger i England; alltså en spelare som presterar en säsong högt över sin normala nivå. Men när man kollar på Belottis karriär fram till idag så ser man att detta bara är den naturliga progressionen för en spelare som har fem års kontinuerlig förbättring bakom sig.Med smeknamnet Il Gallo, tuppen, kom Belotti över besvikelsen av att bli nekad tillträde till Atalantas välkända framgångsrika akademi genom att istället skriva på för en annan Bergamoklubb, UC AlbinoLeffe. Efter att ha tagit sig igenom akademin debuterade Belotti i a-laget säsongen 2011/12 när han lyckades göra två mål på sina åtta Serie B-framträdanden. Oturligt nog för AlbinoLeffe så blev laget nedflyttade till Lega Pro. För Belottis del så flyttades han permanent upp i a-laget och stod för en strålande säsong med tolv mål på 30 ligamatcher under sin första säsong som en ordinarie a-lagsspelare. Vid den här tidpunkten så hade hans framfart noterats av den välkände sportdirektören Giorgio Perinetti (tidigare AS Roma , SSC Napoli Juventus , Bari och Siena) som då arbetade för Palermo . Perinetti agerade snabbt och effektivt, skrev kontrakt med Belotti och fick 20-åringen att lämna norra Italien och Bergamo för söder och Sicilien. I Palermo kom Belotti till ett lag som desperat ville tillbaka till Serie A. Gennaro Gattuso hade precis blivit presenterad som ny tränare men blev bara kvar till september innan Maurizio Zamparini gav den gamle världsmästaren sparken och ersatte honom med Giuseppe Iachini. Iachini tog över en trupp som var fantastisk på Serie B-nivå; Stefano Sorrentino i mål, Eros Pisano , Ezequiel Muñoz och Sinisa Andelkovic bland försvararna, ett mittfält med Édgar Barreto, Davide Di Gennaro, Francesco Bolzoni och Valerio Verre samt ett anfall med Belotti, Abel Hernández, Paulo Dybala och Kyle Lafferty. I januari stärktes truppen ytterligare med mittfältsveteranen Enzo Maresca, yttern Achraf Lazaar och trequartistan Franco Vázquez. Belotti anpassade sig snabt, gjorde tio mål på 24 matcher och hjälpte denna högklassiga trupp till att säkra uppflyttning till Serie A.Belotti spelade sedan samtliga 38 ligamatcher den efterföljande säsongen, 2014/15, men gjorde bara sex mål när Dybala och Vázquez briljerade. Belotti stod för arbetskapaciteten och presspelet som gav de två argentinarna chansen att glänsa och konstruera Palermos anfallsspel. En bekväm mittenplacering säkrade kontraktet för en ny säsong. Dybala skulle lämna under sommaren 2015 dock, då han flyttade till Juventus i den högprofilerade flytten från Sicilien den sommaren. Han var däremot inte den enda anfallaren som lämnade Palermo för ett nytt äventyr uppe i Turin eftersom Belotti skrev på för Gian Piero Venturas Torino. För att värva anfallaren behövde Torino lägga ut 7,5 miljoner euro, men den investeringen skulle visa sig bli väl investerade pengar.I Venturas 3-5-2 så tog Belotti plats på topp bredvid Ciro Immobile. Belotti hade fortsatt svårt att producera mål i Serie A och lyckades bara göra ett mål under säsongens första halva. Men efter jul fann Belotti toppformen. Elva mål följde under ritorno-delen av säsongen och han avslutade sin första säsong i Turin med tolv mål på 35 Serie A-matcher. Efter att Ventura tagit över det italienska landslaget efter Antonio Conte fick också Belotti sin första kallelse till a-landslaget och debuterade mot Frankrike i september 2016. Han blev omgående en ordinare startspelare och har i skrivande stund stått för tre mål på sex landskamper för Italien.Den här säsongen har så Belottis form varit makalös. Efter flera godkända säsonger med en jämn nivå, med mellan sex och tolv mål, så har Belotti nu gjort 22 mål på 24 Serie A-matcher samt två mål på tre Coppa Italia-framträdanden. Det tar hans totala skörd till 24 mål på 27 matcher för Torino. Anfallaren har varit exceptionell och verkligen hittat sin roll som ensam forward i Sinisa Mihajlovic 4-3-3 efter flera år som en del av en anfallsduo.Här tar vi en titt på alla mål han gjort under säsongen, indelat i volleys, nickar, solo mål, frilägen och måltjuvsmål.De flesta av Belottis mål är avslut på ett tillslag, oftast runt målområdet. Belottis positionering och instinkt är snudd på oslagbar. I videon ser ni flera typer av volleymål, alla på ett tillslag och i hög fart.Här är flera mål när Belotti hittar rätt plats vid rätt tidpunkt. Detta är inte en slump. De bästa måltjuvarna, Filippo Inzaghi, Ruud van Nistelrooy eller Alberto Gilardino, har exceptionell speluppfattning och läser spelet för att beräkna var bollen kan hamna. Detta är varför den lata observationen att sådana forwards har "tur" är extremt naiv. Dessa spelare är otroligt intelligenta och läser spelet bättre än de flesta.Tack vare hans fysik och superba rörelse i straffområdet så är Belotti extremt svår att markera i straffområdet. Från inlägg och fasta situationer är Belotti snudd på omöjlig att få stopp på och hans huvudspel gör honom fantastisk i luften. Titta på hans strålande rörelse, timingen i löpningarna och den imponerande spänsten han besitter.Titta på det sista målet mot Milan igen. Analysera Belottis rörelse precis innan inlägget slås. Han gör en liten löpning till höger om Alessio Romagnoli för att få mittbacken att ta ett steg i den riktningen men ändrar sedan snabbt riktning och är då före försvararen till bollen. Fantastiskt.Här ser vi olika typer av mål. Det första är en kraftfull löpning från egen planhalva, det andra ett tungt avslut med hans "svagare" fot, en straff och till slut två mål där hans fysik framhävs då han trycker sig fram för att göra mål. Faktiskt så är straffar ett förbättringsområde för Belotti som missat tre denna säsong.När Belotti blir frispelad med målvakten är han lugn som en filbunke. Höger eller vänsterfot spelar ingen roll, italienaren kommer avsluta lugnt och säkert och fira med sin tuppgest. Som ni sett nu så gör inte Belotti bara mål mot de små klubbarna. Bland målen hittar vi mål mot Juventus, Roma, Inter, Milan, Napoli och Fiorentina . Försvarare med olika egenskaper i lag med olika formationer och taktiker har försökt stoppa Belotti men han gör mål mot alla.Om vi bortser från hans målskytte så är Belotti också fullt kapabel i spelet mellan straffområdena. Han är superb som bollmottagare, han kan spela kort för att länka med mittfältarna och han kan sticka in bollar i djuped för löpande medspelare. Trots sin storlek så kan Belotti också dribbla försvarare med snabbt fotarbete och teknik, utöver att trycka undan dem med kraft vilket sammantaget för honom till en komplett forward.Som ni ser så är Belotti också bra utanför straffområdet. Trots detta så behöver han utveckla sitt spel och teknik mer om han ska spela för de största lagen, dem som tenderar att dominera bollinnehavet i matcherna och där anfallare har en större roll i spelet. Som bollmottagare är han redan fullt utvecklad, men som länkforward kan han fortfarande utvecklas.Efter två framgångsrika säsonger för Granata så har nu Belotti skapat ett stort intresse runt hans tjänster. Många klubbar kommer kontakta Torino under våren och sommaren för att se om en övergång är möjlig. Klubben har redan lagt in en utköpsklausul på 100 miljoner euro i hans kontrakt, så klubbar som vill ha Belotti kommer inte lyckas värva honom billigt. Detta är fullt förståeligt då Belotti har utvecklats till en av Europas mest kompletta anfallare. Han öser in mål och imponerar även i spelet vilket gör att Belotti skulle kunna spela för de flesta lagen i Europa om han får tid på sig att anpassa sig till lagets spelstil. I Turin hoppas man så klart att deras tupp blir kvar en lång tid framöver och inleder en period där Torino kan utmana de stora klubbarna igen. Torino är trots allt en av Italiens historiskt sett största klubbar och möjligheten att bli en legend i klubben är definitivt någonting att sikta mot.Il Gallo är verkligen stekhet för tillfället och med tanke på hans kontinuerliga utveckling över de senaste fem åren så blir det spännande att se hur långt Andrea Belotti kan nå.