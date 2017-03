Anmäl dig till Serie A-coachen

Tror du att du kan mycket om Serie A? Då är det dags att bevisa det!

SvenskaFans lanserar Serie A-coachen under seriens sista skälvande månader. Här premieras inte bara kunskaper om ditt favoritlag i ligan – utan här gäller det att vara uppdaterad på heta spelare i hela Serie A.



Serie A-coachen är ett managerspel där det gäller att plocka ut de spelare i ligan som gör poäng – dvs mål och assist och undviker gula kort. Eller om det gäller målvakter – vilka som är duktiga på att hålla nollan. Pricka också in den manager som samlar ihop mest poäng till sitt lag under april och maj.



Allt genererar poäng till ditt eget lag som du köper ihop för den ringa summan av 35 miljoner kronor. Och det går inte att bara välja storspelare som Higuain, Icardi och Dzeko eftersom dina pengar som coach inte räcker till…



Vinn biljetter till VM-kvalet – gratis att delta

Självklart är det gratis att skapa sin favoritelva och vara med i tävlingen. Prisbordet består av collegetröjor och t-shirts från SvenskaFans. Och är du riktigt kunnig om Serie A så torde du ha chans på förstapriset – två åtråvärda matchbiljetter till VM-kvalet Sverige-Frankrike på Friends Arena den 9 juni.

Anmäl dig med en gång!

Själva tävlingen startar 2 april med de första poänggivande matcherna, men fram till dess går det att sälja och köpa spelare. Serie A-coachen innehåller också en uppskattad ”Liga”-funktion där du kan tävla internt mot kompisgänget, arbetskamraterna etc.

Må bäste coach vinna!



» Anmäl dig till Serie A-coachen

0 KOMMENTARER 233 VISNINGAR 0 KOMMENTARER233 VISNINGAR SVENSKAFANS.COM

2017-03-17 10:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om La Curva

La Curva

2017-03-17 10:00:00

La Curva

2017-03-17 09:00:00

La Curva

2017-03-15 10:39:00

La Curva

2017-03-14 11:37:00

La Curva

2017-03-13 18:00:00

La Curva

2017-03-13 15:46:00

La Curva

2017-03-10 09:00:00

La Curva

2017-03-10 08:58:00

La Curva

2017-03-08 07:29:00

La Curva

2017-03-07 13:33:00

ANNONS:

Tror du att du kan mycket om Serie A? Då är det dags att bevisa det!Ingen Lacazette, Icardi i farten, Checkpoint Dardai, klass har ingen ålder, Vardy nitar sig själv.La Curva Podcast - där kvaliteten på diskussionen är garanterat bättre än kvaliteten på ljudet - tar och fördjupar sig i aktuella frågor kring italiensk fotboll i allmänhet och Serie:A i synnerhetSPAL nya serieledare efter vinst hemma i derbyt mot Cesena och Ternana fick effekt av tränarbytet och slog Trapani i bottenmötet.En podcast om italiensk fotboll med Robin Salomonsson och Fredrik Tillberg.Amarcord - "jag minns" på romagnolsk dialekt får stå som bärare för den här tråden. Vi gör nämligen nedslag i calciohistorien. Kollar upp milstolpar, anekdoter och annan kuriosa från det italienska fotbollsfloran. Går från dåtid till nutid genom att kolla vad som hände denna vecka för ett antal år tillbaka.Fransk kollaps, Ramos i luften, tyska tavelmaskiner, tryck i Neapel, ”den tiden på året”.Välkommen till La Curva Big Match - specialpodden som kollar läget hos berörda redaktioner och snackar upp den kommande stormatchen. I helgen gäller det alla vinnares vinnare - Juventus mot Milan.Här får du reda på små som stora notiser om av som händer i allmänhet ner på apenninska halvön med dess öar.