Benevento-Carpi 1-0: Playoff Final Match 2:2: Benevento till Serie A!

Benevento-Carpi 1-0

Kommentar:

Målskytt: Puscas

Ett högt tempo i början av matchen där bägge lagen försökte komma till offensivt. Carpi satte hög press på hemmaspelarna under den första halvleken men hemmaspelarna hanterade det på ett bra sätt. Puscas sköt från kanten i straffområdet. Rumänen fick iväg ett ganska bra skott men sköt en bit utanför. Mbakogu som var aktiv i den första halvleken och skapade flera bra chanser. Det var spelmässigt jämnt den första delen av halvleken sedan började Benevento styra matchen. Mbakogu tog mot bollen och höll undan sin försvarare innan han vände om och sköt precis utanför. Lucioni avslutade efter att bollen nickades in i straffområdet efter en misslyckad hörna. Mittbacken fick iväg skottet men Belec gjorde en stabil räddning. Puscas fick ett jätteläge att göra mål efter att Viola hittade honom i djupled. Han fick iväg ett skapligt avslut men Belec kunde rädda bollen ut till en resultatlös hörna. Det tog trettiotvå minuter innan det första målet kom och det var Puscas som gjorde målet. Eramo släppte bollen till Venuti ute på högerkanten. Venuti tog sig in i straffområdet och spelade sedan in bollen mot den första stolpen där Puscas styrde in bollen upp i nättaket.Den andra halvleken startade med att Viola sköt ett mäktigt långskott i stolpen med vänsterfoten. Carpi fick ett riktigt bra frisparksläge men Jelenic sköt rakt i muren. Benevento spelade mer avvaktande i den andra halvleken och det syntes tydligt att man försvarade ledningen. Carpi försökte att lyfta spelet och visst spelade man lite bättre i andra men inte tillräckligt bra för att på allvar hota Benevento som relativt enkelt kunde spela av halvleken. Bortalaget gjorde offensiva förändringar vilket betydde att Lasagna och Mbakogu spelade tillsamans längst fram. Det lägena man skapade var dock halvchanser och man var inte tillräckligt bra i sitt egna anfallsspel för att göra mål.Benevento gjorde vad som krävdes för att man skulle vinna matchen. Man var över två matcher bättre. Man var effektivare när man tog vara på sina chanser vilket inte Carpi gjorde. Carpi saknade offensiv spets för att kunna vinna detta dubbelmöte. Benevento är det tredje laget som tar steget upp till Serie A . Benevento gör därmed debut i den högsta serien.(4-2-3-1): Cragno, Venuti, Camporese, Lucioni, Pezzi (Padella), Chibsah, Viola, Eramo, Puscas (Cisse), Lopez (Del Pinto), Ceravolo(4-4-1-1): Belec, Struna (Sabbione), Poli (Lasagna), Roma gnoli, Letizia, Jelenic, Bianco, Mbaye, Di Gaudio, Lollo (Fedato), Mbakogu