Benevento-Spezia 2-1: Det blev Benevento som fick möta Perugia!

Benevento-Spezia 2-1

Kommentar:

Målskyttar: Ceravolo, Puscas, Nene

Djokovics frispark letade sig fram till Vignali som från nära håll inte alls fick till sitt avslut. En försiktig inledning av matchen där bägge lagen kände var man hade varandra. Tjugo minuter in i matchen fick hemmalaget en straff. Det var efter att Djokovic rev ner Eramo i straffområdet. Beneventos målkung Ceravolo missade straffen efter att Chichizola gjorde en fin räddning. Ceravolo revanscherade sig bara två minuter senare. Viola slog inlägget som Fabio nickade in vid den bortre stolpen. En mycket intensiv period av halvleken avslutades med att Falco iscensatte ett anfall och Puscas fick bollen centralt. Rumänen sköt ett distinkt skott vid ena stolpen. Benevento hade skapat sig en tvåmålsledning. Spezia jämnade ut spelet efter målen dock utan att skapa klara målchanser.Förutom att tempot gick ner i början av andra såg matchbilden ut på samma sätt som i slutdelen av första. Hemmalaget kunde ganska ohotat spela av matchen men Spezias reduceringen kom oväntat. Nene slängde iväg ett skott som gick igenom Cragno. Svagt målvaktsspel. Spezia fick en del energi i anfallsspelet efter målet men Benevento försvarade bra. Vignali fick sitt andra gula kort men utvisningen förändrade inte matchbilden utan gästerna fortsatte att anfalla. Det bästa läget att kvittera kom till efter Mastinus avslut men Cragno klarade av det. Spezias ork tog slut och hemmalaget kunde fira att man gick vidare till semifinalen mot Perugia.Matchens avgjorde i den första halvleken. Benevento var effektiva i sitt anfallsspel och man hade kunnat göra mer än två mål i första. Spezia kom inte upp i den nivå som krävdes för att man skulle vinna borta mot ett starkt hemmalag. Ligurienlaget har nu spelat play-off fyra säsonger i följd utan att förmått att ta steget upp till Serie A . Benevento får alltså möta Perugia i ett dubbelmöte och går in i det mötet som underdog. Det känns trots detta som ett ganska öppet möte.(4-2-3-1): Cragno, Gyamfi, Camporese, Lucioni, Lopez, Chibsah, Viola, Eramo, Falco (Ciciretti), Puscas, Ceravolo (Melara)(3-5-2): Chichizola, Valentini, Terzi, Ceccaroni, De Col (Sciaudonne), Djokovic (Mastinu), Fabbrini, Vignali, Maggiore, Granoche (Nene), Giannetti