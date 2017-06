Carpi-Benevento 0-0: Playoff Final Match 1:2: Fördel Benevento!

Carpi-Benenvento 0-0

Kommentar:

Cisse hade matchens första avslut på mål men det blev ett ofarligt skott rakt på Belec. Viola sköt ett bra skott som gick via Belces fingertoppar ut till en resultatlös hörna. En öppen inledning av halvleken med ett bra tempo. En snabb kontring av Carpi. Letizia fick upp hög fart men hans passning var något missriktad vilket gjorde att Lasagna kom ur balans och sköt i burgaveln. Tempot gick ner ju längre halvleken gick. En väldigt jämn match än så långe. I slutet av halvleken fick Lasagna till ett skott som gick precis utanför Cragnos vänstra stolpe. Falco lurade bort en försvarare och gick in i banan innan sköt över.Benevento började den andra halveken på ett bra sätt då man styrde vad som hände i matchen och tryckte ner sina motståndare djupt ner på egen planhalva. I chansväg så sköt Cisse och Viola över utan att hota Belec. Carpis bästa målchans kom till efter att Lucioni halkade. Di Gaudio fick tag i bollen och löpte mot straffområdet. Hans avslut var alldeles för svagt från ett gynnsamt läge Carpi saknade ideer offensivt och hade svårt att få igång anfallsspelet. Bianco hade ett bra läge att skjuta men skottet gick strax utanför. Hemmalaget fick inte till något tryck på slutet och skapade därmed inga fler chanser. Cisse vann en duell och släppte bollen Falco som hittade Chibsah centralt i banen men mittfältaren sköt över.(4-4-2): Belec, Sabbione, Poli, Roma gnoli, Letizia, Concas (Pasciuti), Bianco, M'Baye, Di Gaudio (Fedato), Lasagna (Beretta), Mbakogu(4-2-3-1): Cragno, Venuti, Lucioni, Camporese, Lopez, Chibsah, Viola, Eramo, Falco, Melara (Matera), Cisse (Ceravolo)Bägge lagen hade flera avbräck och kunde inte spela med sina bästa startelvor. Carpi som har sina bästa kvaliteter defensivt gjorde en svag insats offensivt. Man skapde en del halvchanser men man måste kunna hota Benevento på ett bättre sätt. När man dessutom var i mer behov att seger så bör hemmalaget efter denna match känna sig besvikna på sin totala insats i matchen. Benevento däremot som bättre placerade lag innebär det oavgjorda resultat en stor fördel för gästerna. När man dessutom saknade sina bästa offensiva spelare men ändå gjorde en bra insats. Ett stabilt försvarsspel och ett lugnt eget spel gör att man har satt sig i en riktigt bra postion till returmatchen som spelas på torsdag. Det negativa var att Falco drog på sig en varning och är därmed avstängd. Falco har varit en vital del av det offensiva spelet under säsongen och kommer att saknas.