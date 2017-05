Carpi-Frosinone 0-0: Playoff Semifinal Match 1:2

Carpi-Frosinone 0-0

En tät och tight inledning där lagen kände på varandra. Dionisi testade ett långskott dock utanför målet. Fiamozzis inlägg träffade D. Ciofani som nickade precis över ribban. Frosinone är bättre spelmässigt och har det mesta av bollen. Carpi är mer kontringsinriktade. Den täta matchbilden bestod under hela den första halvleken. Matchbilden speglade verkligen hur mycket som stod på spel. Få klara målchanser skapades under halvleken men några halvchanser. Dionisi rann igenom i djupled men Belec gjorde det bra som var snabbt ute och räddade. D. Ciofani testade också men anfallarens skott gick en bit utanför. En jämn första halvlek men fördel för gästerna.



Det var ett aningen högre tempo i den andra halvleken men det var fortsatt två lag som höll igen en del offensivt. Hemmalaget började trycka fram positionerna i mitten av den andra halvleken. Målchanserna lyste dock med sin frånvaro och det gynnade gästerna mer än vad det gynnade Carpi. Dionisi fick ett bra läge efter en omställning men han lyckades inte curla in bollen vid den bortre stolpen. Sabbione försvårade för sig själv och sina medspelare när han blev utvisad med dryga tio minuter kvar att spela. Carpi tilläts att fortsätta anfalla ocg det syntes att Frosinone var nöjda med 0-0. De Gaudio kom till en öppen yta men hans skott var alldeles för svagt. Sett till matchbilden var det mållösa resultatet mest logiskt.



Carpi (4-5-1): Belec, Struna, Poli, Gagliolo (Romagnoli), Letizia, Lollo, Sabbione, Bianco (Mbakogu), Concas, De Gaudio, Lasagna (Jelenic)

Frosinone (3-5-2): Bardi, Terranova, Ariaudo, M. Ciofani, Fiamozzi (Paganini), Sammarco (Frara), Gori, Maiello, Crivello, D. Ciofani, Dionisi (Mokulu)



Kommentar:

Det blev som väntat en tät match mellan två lag som släpper in få mål. Carpi som placerade sig sämre i tabellen borde ha vart mest piskade att vinna denna match. Man hade kunnat tro att det skulle försöka skapa mer offensivt eftersom som känslan är att man behövde vinna denna match för att kunna ta sig vidare till finalen. Frosinone gjorde en riktigt bra defensiv insats och har satt sig själva i förarsättet inför returmatchen hemma på Matusa. Frosione har dessutom råd att kryssa över 120 minuter och ändå kvalificera sig för Play-off finalen. Carpi måste finna ett sätt att bli spetsigare offensiv till returmatchen, gör man det så är man ett farligt lag att möta.

0 KOMMENTARER 167 VISNINGAR 0 KOMMENTARER167 VISNINGAR SIMON WEISS

simon.weiss@live.se

På Twitter: @maistro_simon

2017-05-26 22:46:31

