Cittadella-Carpi 1-2: Carpi till semifinal!

Cittadella-Carpi 1-2

Di Gaudio, stod för en fin aktion när han löpte mot målet. Han vek in och sköt mot den bortre stolpen. Alfonso var dock snabbt nere och fick ut bollen till en resultatlös hörna. Litteri hann först på en boll i djupled. Skottet gick rakt på Belec. En jämn inledning med en liten fördel för hemmalaget. Carpi låg rätt i positionerna och kunde styra bort Cittadellas anfall. Carpi jämnade ut spelet. Intensiteten som fanns inledningvis försvann och det syntes hur stor vikt denna match hade. Trettiotre minuter in i halvleken kom mantchens första mål. Lollo stod för ett riktigt kalasmål. Mittfältaren tog med sig bollen och fick till en drömträff som Alfonso inte hade någon chans på. Carpi fick luft under vingarna efter målet medan hemmalaget såg stressat ut. Lasagna fick till ett bra skott som Alfonso parerade.



Den andra halvleken började med en omdiskuterad sitaution. Efter en rörig händelse i hemmalagets straffområde, sköt Lasagna. Alfonso släppte en retur men räddade bollen i andra läget. Carpi spelarna ansåg att bollen var över mållinjen men den assisterande domaren var säker på sin sak på Alfonso tog den innan den passerade mållinjen. Reprisbilderna gav mig inget svar om domaren gjorde rätt eller fel. Bartolomei kom till ett bra läge men mittfältarens nick var alldeles för svag. Tjugo minuter in i andra utökade Carpi ledningen efter en snabb omställning. Letizia boll gick via en försvarare och fram till Mbakogu som gjorde mål. Iunco reducerade två minuter senare. Valzania måttade in bollen i straffområdet och Iunco nickade in bollen. Cittadella gjorde ett ärligt försök till att försöka få in en kvittering men kvaliteten i avsluten saknas. Det bästa läget hade Valzania. Iori sköt ett tungt skott mot mål. Belec släppte retur men var snabbt uppe på fötterna och hindrade Valzania från att göra mål.



Kommentar

Sett till förutsättningarna på förhand var Cittadella favoriter till att gå vidare från detta första steg i Play-off spelet. Hemmaplans fördel gav Cittadella större chans att gå vidare. Carpi ville dock annat och stod för en riktigt bra bortamatch. Castoris mannar agerade samspelt och man tog sig an matchen på ett imponerade sätt. Cittadella var för oskärpta defensivt vilket gjorde att man hamnade i ett tvåmålsunderläge. Den uppförsbacken blev för stor och det betyder att Carpi kommer att möta Frosinone i play-off semifinal.



Cittadella (4-3-1-2): Alfonso, Salvi, Pascali, Pelagatti, Pedrelli, Valzania, Iori, Bartolomei (Schenetti), Chiaretti (Iunco), Arrighini, Litteri (Kouame)

Carpi (4-4-2): Belec, Struna, Poli, Gagliolo, Letizia, Jelenic (Romagnoli), Lollo, Bianco, Di Gaudio (Concas), Lasagna (Sabbione), Mbakogu



Målskyttar: Lollo, Mbakogu, Iunco

0 KOMMENTARER 57 VISNINGAR

simon.weiss@live.se

På Twitter: @maistro_simon

2017-05-22 22:56:21

