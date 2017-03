Kan Atalantafansen få sina drömmar uppfyllda?

En kvart kvar av Serie:A: Atalanta

Ja, bara knappa "kvarten kvar" återstår av Serie;A säsongen 2016/17.



La Curva redaktionen har tagit pulsen på de andra lagredaktionerna för att se hur deras lag har skött sig och vad de väntar sig som avlsutning av serien.

2017-03-23 05:04:00

Då har turen kommit till säsongens komet - Atalanta. Där tar vi vår nye skribent för laget,till hjälp för att analysera säsongen så här långt.— Jag tycker bortamatchen mot Napoli symboliserar Atalantas säsong på bästa sätt. Matchhjälten är mittbacken Mattia Caldara som gör sin debutsäsong i Serie A . Laget får Franck Kessié utvisad men istället för att falla ihop så står man upp och gör ett 2-0 mål bara några minuter senare. Det är Atalantas sjätte raka säsong i högsta ligan och man hade som mål att nå en högre tabellplacering än förra året där man slutade på en trettondeplats. Just nu ligger man på en sjätteplats i ligan vilket man såklart är otroligt nöjda med.Tränare Gian Piero Gasperini klev in som ny tränare inför säsongen har byggt ett väldigt starkt lag med små resurser. Man har som vanligt inte kunnat köpa kvalitetsspelare på de nödvändiga positionerna utan man har behövt plocka av spelare inom klubben och utväxlingen man har fått på dessa spelare är imponerande. Man har tagit flera imponerande vinster mot bland annat Napoli på hemma- och bortaplan samt Inter och Roma på hemmaplan. Nu med 9 matcher kvar har man chans att knipa en Europa League -plats och det är klart att det hade varit underbart att avsluta en fin säsong med en sådan fantastisk bedrift.— Efter säsongen 2015-2016 så lämnade två tongivande spelare i Marten de Roon samt Luca Cigarini . Dessa två spelade 36 respektive 24 matcher den säsongen på innermittfältet. I backlinjen tappade Atalanta också Gabriel Paletta tillbaka till Milan och offensivt lämnade argentinarna Maximiliano Moralez och German Denis. Flera erfarna herrar skulle ersättas med yngre talanger och det kändes som att det kunde gå åt många håll för Atalanta inför säsongen.Mattia, Franckoch Andreaär tre exempel på spelare som skulle ersätta dessa mer rutinerade spelare. Samtliga kom tillbaka från lån från respektive klubbar inför säsongen och de har bildat en stark centrallinje som med hjälp av ett starkt lagbygge runtomkring sig burit laget igenom denna hittills framgångsrika säsong. Caldara gjorde det tillräckligt bra för att bli köpt av Juventus för 15 miljoner euro (+ bonusar) i januaris transferfönster.Kessié har varit en mittfältsmotor av rang och ligger i dagsläget på andra plats i lagets interna skytteliga med 5 stycken fullträffar, något man inte riktigt kunde se hända i somras när han kom tillbaka från lånet hos Cesena En annan spelare på mittfältet som imponerat på mig är Schweizaren Remohar axlat rollen som startspelare bredvid Kessié och jag tror att det är mycket tack vare honom som Europas toppklubbar hållet ett öga på Atalantas ivorianska guldklimp.Sist men inte minst måste jag bara nämna kaptenen och ledaren Alejandro. Papu Gomez är den enda i truppen som spelat samtliga 29 matcher i ligan. Han har blivit matchens spelare i 8 av dem och verkligen varit den stöttepelare som yngre spelare och ett lag som Atalanta måste kunna luta sig mot när det känns jobbigt och man vill att någon ska ta ansvar på planen. Han har redan nu gjort fler mål än någon tidigare säsong och jag räknar med att hans namn kommer synas i målprotokollet vid flera tillfällen nu när säsongen går in i sitt slutskede.— Det finns nog ingen jag tycker har överraskat negativt i Atalanta. Jag kan dock säga att jag är besviken på till exempel Mauricio Pinilla och Alberto Paloschi som jag trodde skulle hjälpa till med målproduktionen mer än de gjort. Pinilla lämnade för spel i Genoa under januari-fönstret och Paloschi har fortfarande inte lyckats hitta målet trots sina 8 framträdanden för Atalanta denna säsong.— Ett bekymmer man haft är att man tappat tongivande spelare som Mattia Caldara, Roberto Gagliardini och Marco Sportiello till ligakonkurrenter. Caldara har förvisso spelat kvar och kommer göra det säsongen ut, medan de andra lämnade direkt för spel i Inter respektive Fiorentina . Att tappa sina bästa spelare är något Atalanta kommer fortsätta göra då man trots allt är en säljande klubb som inte har ekonomin att behålla sina toppspelare. Januari-fönstret var nog bara en början på den utrensning av spelare som Atalanta kan förvänta sig. Räkna med att det kommer ringas titt som tätt under sommaren angående spelare som Andrea Conti, Franck Kessié och Andrea Petagna med flera. Frågan är om man kommer lyckas klara av det med.— En styrka laget visat under säsongen är att man tror på sig själva och den taktik Gasperini lagt fram. Jag tycker man kan se detta i resultaten under säsongen. Man har aldrig låtit sig sjunka ner i en svacka utan man har max förlorat två matcher i rad innan man revanscherat sig med en vinst och 3 poäng. Det är nog mycket tack vare detta som man nu ligger och slåss om sjätteplatsen istället för att harva runt på undre halvan som man gjort de senaste säsongerna.Jag tycker man kan se en karaktär hos laget som inte många andra så kallade ”mittenlag” i Serie A har visat denna säsong och det har också gjort att man dragit ifrån dem poängmässigt. I vintras tappade man både målvakten Marco Sportiello och mittfältaren Roberto Gagliardini till ligakonkurrenterna Fiorentina och Inter. Man kanske trodde att vårsäsongen skulle bli tuff för Atalanta men saken är den att man detta år endast förlorat två matcher och det var när man mötte Lazio och Inter på bortaplan. Man lyckades med en man mindre öka på sin 1-0 ledning och vinna borta mot Napoli och trots att man blev rejält knockade av Inter där man förlorade med 7-1 så lyckades man resa sig, med hjälp av ett fantastiskt stöd från supportrarna som mötte laget vid flygplatsen, och vinna mot Pescara med 3-0 veckan därpå.— Förväntningarna man hade för Atalanta inför den här säsongen har såklart överträffats. Efter att ha hamnat på en trettondeplats förra säsongen så kändes övre halvan som ett rimligt mål för denna säsong. Att Atalanta nu i dagsläget slåss om Europaplatserna med Lazio, Inter och Milan känns jättekul. Jag är väldigt imponerad av de spelare som verkligen tagit ansvar och ryckt tag i startplatserna. Det är inte många som var med förra året som nu i år spelat majoriteten av matcherna. Det är endast Andrea Masiello, Rafael Toloi, Jasmin Kurtic och Alejandro Gomez som startade majoriteten av förra säsongens matcher samt startat majoriteten av denna säsongs matcher. Resten av spelarna som oftast räknas till startelvan har kommit från bänkplatser, utlåningar eller andra lag. Det visar på stark karaktär att kämpa sig till en startplats och det är nog mycket tack vare det som laget har haft en sådan lyckad säsong hittills.— Det ska bli spännande att se hur laget klarar av de sista matcherna nu när det verkligen börjar dra ihop sig. Det är snart 30 år sedan Atalanta spelade en europamatch, och förväntningarna är såklart höga från supportrarna att man når en chans till Europa League nu när man är så nära. Men man måste samtidigt ha respekt för lagen man slåss mot. Det är lag med helt andra förutsättningar och har europaspel som krav och de kommer fortsätta kämpa in i det sista för att lyckats med det. Jag ser framemot att se hur supportrarna till laget kommer fira vinsterna, hur de kommer lyfta upp spelarna efter förlusterna och hur hela Bergamo kommer sluta upp bakom sitt Nerazzurri för att hjälpa till att lyckas med något som länge känts avlägset, att äntligen komma ut i Europa.— Orolig är jag nog inte för någonting. Det hade varit respektlöst att säga att jag är orolig för att Atalanta inte når en Europaplats. Säsongen hittills har varit över förväntan och tack vare det så har Atalanta just nu en chans att nå Europa. Det var inget mål inför säsongen utan istället en förväntan som vuxit fram ju längre säsongen lidit.Just nu ligger laget bra till så visst hade det varit lite synd om de tappade den Europaplatsen efter en sådan här fin säsong, men hur det än går så är det en säsong som kommer ge klubben bra förutsättningar att utveckla det redan intressanta bygget vidare.— Serien skulle jag säga har varit ganska väntad. Vi har inga uppstickare i toppen utan det är samma tre lag som jag tror kommer kvalificera sig till Champions League i år igen. Placeringarna nedanför topp 3 brukar kunna innehålla olika lag för varje år så det är inget nytt. Men ett lag jag trodde skulle gå bättre är nog ändå Sassuolo som förra säsongen kom på en sjätte plats och i år är man nere på undre halvan. Nykomlingar brukar ha det svårt så det var ganska väntat att minst två av de tre nykomlingarna skulle ligga under strecket. Så är också fallet med Crotone och Pescara som verkar få med sig Palermo ner till Serie B. Cagliari lyckades till skillnad från just Crotone och Pescara att rusta upp sig tillräckligt bra för att hålla sig kvar och de jag har sett från Cagliari har varit positivt och jag tror de har stor chans att etablera sig i högsta ligan.— Vinnare av åretskommer vara Juventus. Man ligger 8 poäng före Roma på andra plats och än en gång visar man att man är det klart bästa laget i Italien. Jag tror att de resterande tvåkommer att gå till Roma och Napoli. De har 8 respektive 6 poäng ner till Lazio och det tror jag kommer räcka för att de ska ha en relativt bekväm resa till Champions League-spel nästa säsong.Platserna tilltror jag kommer gå till Lazio, Inter och Atalanta. Eftersom vinnaren av cupen kommer vara något av lagen som lär kvalificera sig till Europaspel genom ligan så kommer även laget på sjätteplats få en chans till spel i Europa. Det står just nu mellan Lazio, Inter, Atalanta och Milan och jag tror att Milan blir laget som inte lyckas slå sig fram. Jag tror samtliga lag har lika stor chans att plocka lika många poäng i deras resterande matcher och eftersom Milan ligger 2 poäng bakom Inter och Atalanta så tvingas jag säga dem.De lag som tvingas spela itror jag kommer vara Palermo, Crotone och Pescara. Crotone och Pescara har uppenbarligen inte varit tillräckligt bra för att klara av spel i Serie A och det känns nästan som att Palermo själva gav upp i vintras när man släppte formstarka spelare som Oscar Hiljemark och Robin Quaison för att slippa dyra löner samt vara tvungna att sälja dem billigt när man åker ner till Serie B.tror jag som sagt kommer klara av att knipa sjätteplatsen före Milan. Jag tycker inte spelschemat ser svårare ut för oss än det gör för dem så det ska nog kunna gå att hålla dem bakom sig med 9 matcher kvar.Ja, bara knappa "kvarten kvar" återstår av Serie;A säsongen 2016/17. La Curva redaktionen har tagit pulsen på de andra lagredaktionerna för att se hur deras lag har skött sig och vad de väntar sig som avlsutning av serien.En podcast om italiensk fotboll med Robin Salomonsson och Fredrik Tillberg.Ja, bara knappa 15 minuter återstår av Serie:A timman säsongen 2016/17. 