Chiesa en av ljuspunkterna

En kvart kvar av Serie:A: Fiorentina

Ja, bara knappa "kvarten kvar" återstår av Serie;A säsongen 2016/17.



La Curva redaktionen har tagit pulsen på de andra lagredaktionerna för att se hur deras lag har skött sig och vad de väntar sig som avlsutning av serien.

0 KOMMENTARER 166 VISNINGAR

johan.stistrup@svenskafans.com

På Twitter: @wintherbird

2017-03-25 08:29:00

tur att synas. mellanmjölk eller finns det några ljusglimtar så här långt? Vi kollar upp medpå Viola-forumet— Jag skulle summera säsongen som en rätt sömnig säsong. Vi har inte fått se några riktiga topprestationer av Fiorentina i år, utan mer av en stabil halvdålig nivå. Hade det inte varit för ett par osannolika tappade ledningar hade man nog kunnat sova sig igenom denna säsongen utan att egentligen missa något.— Den stora överraskningen har helt klart varit Federico Chiesa . Sonen till den gamle storspelaren Enrico Chiesa har tagit sig från att knappt vara påtänkt i truppen till att vara en startspelare i Fiorentina i år. Han har en bit kvar till den absoluta toppnivån, men har förtjänat sin plats i laget med sina prestationer och spås en lysande framtid i laget.— Det är ingen enskild spelare som verkligen presterat under förväntningar. Att Tomovic är en säkerhetsrisk för laget har nog inte överraskat någon. Däremot har det varit mycket skriverier kring kontraktssituationen för Milan Badelj och Gonzalo Rodriguez . Huruvida spelarna gjort något fel eller ej låter jag vara osagt, men speciellt i fallet Badelj hade nog många fans sluppit oroa sig över spelarnas framtid i klubben.— Det har funnits flera bekymmer, men det allra största har varit oförmågan att kunna hantera Europaspel och ligaspel parallellt. Har man presterat i Europa har det blivit på bekostnad i ligan och tvärtom. Med den relativt breda trupp som Sousa besitter hade man kunnat förvänta sig lite piggare ben på banan även vid perioder med hårt matchande.— Fiorentina har under säsongen 16/17 avgjort väldigt många matcher i slutminuterna. Så länge man inte haft en ledning att försvara har man därmed visat en stark moral och koncentration ändå än i slutminuterna.Ser man till spelartruppen har man ett väldigt starkt innermittfält som kunnat diktera tempot i matcherna och styrt mycket av Fiorentinas spel.— Jag ser fram emot att se om yngre spelare som Chiesa och Cristoforo fortsätter visa framfötterna och om Saponara kan bidra med något till Fiorentinas spel. Jag ser också fram emot att se om Fiorentina lyckas greppa det halmstrå som fortfarande finns till Europaspel. I övrigt ser jag mest fram emot att säsongen ska ta slut...— Sett till resultat har vi inte längre särskilt mycket att förlora så fokuset för många ligger nu på vad som sker utanför plan. Det som oroar mig mest är därmed att vi inte hittar någon lösning på utgående kontrakt eller på Milan Badelj s situation. En längre skada på Bernardeschi hade inte heller varit särskilt roligt då han visat hur viktig han är för Fiorentina.— Jag tycker inte Fiorentina motsvarar förväntningarna fullt ut. Att det skulle bli en tight kamp om europaplatserna var det ingen tvekan om, men Fiorentina har legat efter i det racet under en längre period och aldrig riktigt varit med i spelet. Samtidigt besitter man inte riktigt spelarmaterialet att man kan kräva mycket mer av Fiorentina i nuläget. Säsongen får ses som knappt godkänd, men inte mer än så.— Bottenstriden har varit en besvikelse i år då tre lag tidigt stack ut som klart sämre än övriga. I toppen har Juventus inte varit riktigt så överlägsna som de brukar, vilket gjort att det sett lite mer öppet ut än vanligt. Men framförallt har det varit spännande att följa kampen om CL-och-EL-platser. Där kan det fortfarande hända mycket och flera lag aspirerar på spel i Europa.— Jag tror Juve håller undan och att Roma och Napoli tar CL till slut. i kampen om EL-platser tror jag Inter och Lazio är snäppet vassare än övriga lag. Eftersom Milan har ett lite lättare spelschema än Atalanta tror jag man kniper den sista platsen, men det är lite hugger som stucket mellan dessa två lag. Fiorentina slutar runt 7-9 och i botten ramlar Crotone, Palermo och Pescara ut.  