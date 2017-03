Upp eller ner för Inter och Icardi?

En kvart kvar av Serie:A: Inter

Sista kvarten återstår bara av Serie:A.



La Curva-redaktionen har tagit pulsen på redaktionerna för att se hur den ligger till inför finishen.

0 KOMMENTARER 222 VISNINGAR 0 KOMMENTARER222 VISNINGAR JOHAN STISTRUP

johan.stistrup@svenskafans.com

På Twitter: @wintherbird

2017-03-28 08:05:00

ANNONS:

Fler artiklar om La Curva

La Curva

2017-03-28 08:05:00

La Curva

2017-03-27 18:19:00

La Curva

2017-03-27 17:58:00

La Curva

2017-03-27 14:34:00

La Curva

2017-03-27 08:00:00

La Curva

2017-03-26 18:38:00

La Curva

2017-03-26 08:48:00

La Curva

2017-03-25 19:09:00

La Curva

2017-03-25 08:29:00

La Curva

2017-03-24 19:33:00

ANNONS:

Turen har nu kommit till Inter och Kristian Elya på Inter-redaktionen att säga sin synpunkt på säsongen så här långt.— En minst sagt udda säsong som har präglats av två halvor med helt annorlunda resultat och prestationer. Tiden med De Boer vid rodret var inget annat än en katastrof på alla sätt och vis. Resultaten uteblev, spelarna var missnöjda och det var extremt tydligt att Inter hade gjort en felrekrytering. Den andra halvan av säsongen med Pioli har istället varit en fröjd att se så här långt. Pioli har vänt på den negativa trenden med fina resultat i ligan, samt höjt flera spelare som underpresterade tidigare. Kondogbia har visar upp hela sitt register, försvaret har börjat se stabilt ut och anfallet har öst in mål.— Jag måste säga att Kondogbia och Icardi har verkligen imponerat på mig. Vi alla vet att Icardi är en notorisk målskytt sen tidigare men denna säsong har han även visat vilken bra kapten och ledare det är. Han har lett laget igenom tuffa tider men även steppat upp genom att bidra mer i spelet. Det är synd att media har skapat en orättvis syn på honom. Kondogbia har visat hans mentala styrka denna säsong genom att höja sig efter sin tuffa inledning. Det var ingen hemlighet att Kondogbia inte var så uppskattad av De Boer, med tidiga byten och petningar. När Pioli sedan kom in och gav fransmannen förtroendet så började han spela på en väldigt hög nivå och verkligen varit en av ligans bättre mittfältare under våren. Det är svårt att inte nämna Gagliardini som har varit en av de bästa unga spelarna i ligan denna säsong.— Jag hade faktiskt hoppats mer på att Murillo skulle cementera en startplats och verkligen dominera efter hans fina första säsong i Inter. Dock har han stundtals denna säsong sett ofokuserad ut och varit väldigt ojämn. Han har egentligen alla egenskaper för att bli en fin arvtagare till Cordoba men måste bara få ut det under en hel säsong. Har ryktats till Roma på sistone i en affär för att får Manolas.— Jag skulle nog säga att tränarposten har varit största bekymret. Laget hade försäsongsträning med Mancini som inte är känd för att driva bra försäsonger och lämnade veckan innan ligan startade. De Boer som inte kände till ligan kom in och lyckades aldrig med sin taktik. Dessutom sänkte han flera spelare med sina petningar och hårda ledarstil. Nu när Pioli äntligen har fått skutan i rätt riktning så börjar det ryktas om Conte. Inter måste få till en jämnhet på tränarposten.— Kvalitén och bredden, helt klart. Inter har en otroligt stark trupp med kvalité på nästan varje position. Dessutom är truppen väldigt bred med fina spelare på bänken. Skillnaden är väl att Pioli har lyckats omvandla kvalitén till fina prestationer när det väl vankas match medans Mancini och De Boer aldrig lyckades med deras taktik.— Jag vill se ett Inter som går in för att vinna alla resterande matcher och säkra minst en EL-plats. Jag vill se Pioli ge lite mer speltid till Gabigol och även Pinamonti. Derbyt blir även den väldigt spännande.— Att laget faller ihop nu när 3e platsen ser ut att vara väldigt långt borta. Det gäller att hålla motivationen samt tron i topp för att avsluta säsongen på ett fint sätt.— Med Pioli vid rodret, skulle jag definitivt säga ja. Inter ligger 2-3 i ligan om man ser till matcherna under Piolis sejour vilket är där Inter ska ligga med denna trupp. Ser man till hela säsongen, så tycker jag inte det.— Vinnare: Juventus , CL: Roma, Napoli , EL: Inter, Lazio , nedflyttning: Palermo , Crotone, Pescara. Mitt lag: 4e platsen.Sista kvarten återstår bara av Serie:A. La Curva-redaktionen har tagit pulsen på redaktionerna för att se hur den ligger till inför finishen.Upploppsklockan har klämtat. Serie:A är inne på sin sista kvart. La Curva-redaktionen har tagit och frågat ut redaktionerna om säsongen så här långt och var det tror om avslutningen.Vi gör en djupdykning i arkiven och kollar vad som hände motsvarande vecka för en herrans massa år sedan.Ja, bara knappa "kvarten kvar" återstår av Serie;A säsongen 2016/17. La Curva-redaktionen har tagit pulsen på de andra lagredaktionerna för att se hur deras lag har skött sig och vad de väntar sig som avslutning av serien.Upploppsklockan har ringt och Serie:A ska hämtas hem. La Curva-redaktionen har tagit pulsen på de övriga redaktionerna för att se hur det tycker det har gått så här långt och vad väntar sig de sista nio matcherna.Upploppsklockan har dånat. Serie:A är inne på sin sista kvart. La Curva-redaktionen har tagit och frågat ut redaktionerna om säsongen så här långt och var det tror om avslutningen.Ja, bara knappa "kvarten kvar" återstår av Serie;A säsongen 2016/17. La Curva-redaktionen har tagit pulsen på de andra lagredaktionerna för att se hur deras lag har skött sig och vad de väntar sig som avlsutning av serien.Ja, bara knappa "kvarten kvar" återstår av Serie;A säsongen 2016/17. La Curva redaktionen har tagit pulsen på de andra lagredaktionerna för att se hur deras lag har skött sig och vad de väntar sig som avlsutning av serien.