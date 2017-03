En kvart kvar av Serie:A: Juventus

Snaret är det dags att ta hem Serie:A och vi har kollat runt på redaktionerna för att se hur det gått så här långt och vad det hoppas och tror att avslutningen kommer att förtälja dem.

Sist ut bland lagen är mästarna Juventus . Där har vi tahit hjälp av Arman Farahbakhsh för ge oss läget hos Turin-klubben.— Lite som Pax Roma na - den 200 år långa freden som drog igång strax innan Kristus då Romarriket nådde sin peak. Ja, det går bra nu och ja det har gått bra sedan en tid tillbaka. Men för varje lyckad säsong som vi lägger bakom oss kan inte pessimisten i mig låta bli att nervöst höja ett varningens finger. Är det här början på slutet?Att Juventus skulle misslyckas att hålla undan för Roma och Napoli med nio omgångar kvar känns osannolikt, även om vi inte ska ta ut någonting i förskott. Således är det hittills en lyckad säsong. Vi leder ligan, har slagläge i Coppasemin och ser fram emot en CL-kvart av rang. Men det har smugit sig in tendenser vi inte sett förut. Förlust i tre av stormatcherna, internt gnabb och viss brist på kontinuitet i backlinjen är små orosmoln på en annars zebrarandig himmel.— I en trupp fylld av klasspelare är det svårt att bli riktigt överraskad, men att Higuain skulle vara så bra även i spelet med boll har gjort positiva intryck på mig. 90 miljoner är stora pengar för någon som “bara” gör mål så det är kul att se att han bidrar på andra sätt. Sen kanske jag inte hade tippat Alex Sandro som lagets bästa spelare innan säsongen.— Lemina. Jag hade skyhöga förhoppningar på att killen skulle ta kliv på kliv den här säsongen. Istället ser det som det är han som kommer att offras för att plocka in mittfältsförstärkningar i sommarfönstret. Han har egentligen alla tekniska förutsättningar för att lyckas som mezzala men det verkar inte som att huvudet är på plats. Synd, för jag gillar kap.— Inget bekymmer har varit stort. Juventus leder ligan med åtta poäng, att diskutera bekymmer känns på gränsen till hånfullt mot de andra lagen. Om jag ändå måste så får jag väl nämna Allegris sökande efter den rätta formationen som kanske tog onödigt lång tid. I början av säsongen användes det vanliga 3-5-2 mest, vilket inte passade Pjanic. Allegri testade också 4-3-1-2 med Pjanic som trequartista, det funkade inte heller. När han till slut bestämde sig för att testa 4-2-3-1 föll dock det mesta på plats. Bonuccis gräl på planen med Allegri kunde ha blivit ett bekymmer men det verkar vara löst.— Juventus styrkor är att man har det bästa laget på papperet, den bästa vinnarmentaliteten, den bästa ekonomin och den bästa ledningen. Basta— Tycker helt klart vi har motsvarat förväntningarna. Vi ligger i skrivande stund etta i ligan, 8 poäng före Roma och 10 poäng före Napoli med mindre än 10 matcher kvar att spela. Vi är vidare i den inhemska cupen och är vidare i CL. Det ser lovande ut.— Nästa match mot Napoli (2/4) på bortaplan blir tuff. Förlorar man där samtidigt som Roma slår Empoli så skiljer det endast fem poäng lagen emellan och då återfinner sig spänningen i ligan. Skador skulle också kunna ställa till det, även om vi har bra ersättare. Annars är det väl matcherna mot Barcelona i Champions League som skapar den största oron hos de flesta av oss juventino.— Förutom att jag alltid ser fram emot matcher med Juventus så hoppas jag att Pjaca, vår talang köpt för dyra pengar, börjar prestera. Omställning från den kroatiska ligan till den italienska och kanske framför allt till en storklubb (kanske hade han lyckats bättre i mindre lag som Udinese , Genoa eller Inter till exempel), har vad det verkar varit för stor. Han har dock några matcher kvar att visa att han duger, hoppas han tar dem. Givetvis ser jag också fram emot slutstriden i ligan och hoppas och tror att vi återigen får höja bucklan.— Vi har väl aldrig haft sådan dålig kvalité bland lagen. Tycker det syns tydligt när ett lag som Empoli med 17 förluster ligger ovanför nedflyttningsstrecket. Nu är det Juventus vi diskuterar och just Juve har presterat helt klart bra men jag vill gärna se en mer konkurrenskraftig liga. Det skulle nog gynna Juventus mer.Juventus bör ta hem segern i serien. Vi ligger överlägset etta och kan snart säkra lo scudetto. CL blir svårt. Självklart vill jag med hela mitt hjärta att vi tar hem CL för engångskull och det känns som tiden är rätt nu för Juve. Tar vi Barcelona kommer vi ha en bra chans att gå hela vägen. Annars står det väl mellan vinnaren av Real – Bayern. Men om jag får säga ett lag så säger jag Juventus. Palermo , Crotone och Pescara åker ner. Juventus vinner trippeln! Forza JUVE!