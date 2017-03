Locatelli en av höjdpunkterna så här långt för Milan

En kvart kvar av Serie:A: Milan

Ja, bara knappa "kvarten kvar" återstår av Serie;A säsongen 2016/17.



La Curva-redaktionen har tagit pulsen på de andra lagredaktionerna för att se hur deras lag har skött sig och vad de väntar sig som avlsutning av serien.

2017-03-25 19:09:00

Dags för Montellas pojkar ta ställning till. Har han gjort milan istas nöjda så här långt?Milanredaktionen kör, i vanlig ordning, frågorna runt mellan sig i redaktionen.— Tyvärr känner jag mig ganska likgiltig till prestationen så här långt. Inga starkare känslor väcks när jag tänker tillbaka på de senaste 7 månaderna. Vinsterna mot Juventus skuggas av Perisic sena kvittering i derbyt och Milan har helt enkelt varit för ojämna för att jag ska vara övervägande positiv i min summering av säsongen 16/17. Om vi pratar enskilda spelare är känslorna något annorlunda. Suso framfart denna säsong har varit och är en fröjd att se. Han är en av få spelare i Milan som håller nog hög klass för att vara med i ett vinnarlag och jag hoppas innerligt att han fortsätter spela med sådant engagemang. Ännu gladare är jag över att se Locatellis utveckling. Jag skiter fullständigt i hans mål mot Juventus eller hans fina tårar efter vinsten i Supercupen, det som gläder mig mest är hans klokhet och noggrannhet med bollen. Jag vidhåller att han kan bli nästa De Rossi, tiden lär avslöja om klubben rankar honom lika högt som jag.— Susos höga nivå hade jag faktiskt på känn tidigare och därför är jag inte förvånad vad gäller honom. Däremot hade jag inte några förväntningar alls på Paletta, som motbevisat mig med råge. Han är rena stabiliteten själv och håller mycket bra klass, match efter match. Locatelli är också en spelare som jag inte hade några förväntningar på. Jag har aldrig gillat Montolivo och blev väl inte särskilt bedrövad över hans plötsliga frånvaro. Locatelli har gjort det minst lika bra som Montolivo någonsin hade klarat av, och är dessutom är riktigt frisk fläkt i ett oberäkneligt mittfält.— Jag skulle vilja säga att den fortsatt största besvikelsen är att Mattia De Sciglio inte når upp till den potential som han tidigare bevisat att han besitter. Personligen hade jag inför den här säsongen en förhoppning om att det skulle lossna för honom efter hans fina insatser i EM och efter att han talat ut om sin depression som han nu kommit över. Tyvärr är inte det något som hjälpt honom den här säsongen heller och jag vidhåller att det bästa för både Milan och Mattia skulle vara att parterna går skilda vägar. Jag tror att potentialen fortsatt finns där och att han kan blomma i annan omgivning.— Bonaventuras skada måste klassas som det svåraste bekymret under säsongen. Milans bäste utespelare har som vanligt haft en fantastiskt fin säsong och saknaden av honom resten av säsongen kommer med garanti att leda till en sämre placering än annars. Sen att det kan räcka till en plats i Europa ändå är en annan sak.— Milan har visat en annan attityd, något som jag efterlyst långt och länge. Laget har börjat fungera mer som ett lag och man har tagit väldigt många poäng just tack vare det. Truppen är inte så mycket bättre än den varit förut, men mentaliteten har definitivt förbättrats sedan Montella kom in. Dessutom har laget en fantastisk målvakt som också räddat många poäng.— Jag hoppas verkligen att vi kan få en "ren" säsongsavslutning där alla matcher spelas på ett professionellt sätt oavsett motstånd och tabellplacering. Jag vill inte se en så kallad "scansarsi" (flytta på sig) taktik för att släppa förbi storklubbarna som är i behov av poäng. Milan har en oviss framitd och en lika oviss tabellplacering, men vi MÅSTE vinna Madonninaderbyt. För övrigt har vi väl ett ganska mjukt spelschema med tanke på att vi kommer att möta lag som Genoa, Pescara, Palermo , Empoli och Crotone. I första halvan av säsongen lyckades Rossoneri plocka hela 13 poäng mot samma motstånd så det är bara att hoppas på repris!— Milan ligger just nu sjua i tabellen och det känns inte särskilt troligt att laget skulle kunna knipa en Europa Cup-plats. Min oro är istället för nästa säsong, då laget fortfarande inte har ett stabilt grundspel att luta sig mot. Det är fortfarande individuell briljans snarare än taktisk skicklighet som plockar poäng åt Milan. För att jag skall kunna se ljust på säsongen 17/18, måste grundspelet klicka innan denna vårsäsong är över.Sedan är man givetvis orolig över det som händer utanför plan. Vi måste under våren få ett slut på klubbförsäljningsparodin. Är ägarfrågan inte löst tills mercaton öppnar kan laget inte förstärkas och vi riskerar att Donnarumma vägrar förlänga sitt kontrakt.— Ja i stort sett har de gjort det. Vissa perioder har varit väldigt bra medan andra varit raka motsatsen. Men lägstanivån har ökat jämfört med förra säsongen och därmed inneburit flera poäng även i matcher som sett riktigt svajiga ut. Det var den ökade stabiliteten och lägstanivån jag önskade mig för den här säsongen samt att man är med och slåss om Europaplatserna hela vägen in i kaklet. Så har gjorts, och jag tror det blir spel i Europa League trots allt. Tyvärr försvann ju Bonaventura och därmed även reella chanser på spel i CL.inte en speciellt överraskande säsong skulle jag vilja säga. Same old story, Juventus kan kamma hem ännu en Scudetto någorlunda ostört och vi har knappt två lag som är med och utmanar fram till våren. Jag är dock ganska förvånad över att Inters supestarprojekt inte räckte till för att sikta mot Scudetto, vilket slöseri. För Milans del måste jag tyvärr redan nu konstatera att Europa League -placeringen är den enda möjliga ambitionen. En osannolikt usel månad krossade alla våra drömmar och nu återstår det bara att gilla läget. Eländigt spel, trasslig matchkalender, tveksamma domslut och skador är "klagomålspokern" som vi kan använda för att förklara Rossoneris kollaps under vintermånaderna.1. Juventus 2. Napoli 3. Roma 4. Inter 5. Milan … 18-20. Palermo, Crotone och Pescara.Plats 1-3 är redan cementerade, men jag tror att Napoli tar andraplatsen och därmed kvalificerar sig direkt till CL. Inter är det klart bästa laget bakom de tre i toppen och ska bara ta fjärdeplatsen, trots att det är en ganska stor missräkning sett till deras satsning. Jag hoppas att Milan ska kunna knipa den sista EL-platsen, bara för att jag vill se klubben i Europa igen. Sportsligt vore det kanske bäst att missa EL, om det nu blir en satsning till nästa säsong, men det är ju trots allt det uttalade målet. Jag tror att Atalanta är en farligare utmanare om femteplatsen än Lazio , vilket i somras hade låtit helt sjukt att påstå. Nedflyttningsstriden är tyvärr ingen strid alls och har heller inte varit det på länge. Palermo, Crotone och Pescara KOMMER åka ur. Amarcord - "jag minns" på romagnolsk dialekt får stå som bärare för den här tråden. Vi gör nämligen nedslag i calciohistorien. Kollar upp milstolpar, anekdoter och annan kuriosa från det italienska fotbollsfloran. Går från dåtid till nutid genom att kolla vad som hände denna vecka för ett antal år tillbaka.