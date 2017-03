En kvart kvar av Serie:A: Napoli

Upploppsklockan har klämtat. Serie:A är inne på sin sista kvart.



La Curva-redaktionen har tagit och frågat ut redaktionerna om säsongen så här långt och var det tror om avslutningen.

0 KOMMENTARER 105 VISNINGAR 0 KOMMENTARER105 VISNINGAR JOHAN STISTRUP

johan.stistrup@svenskafans.com

På Twitter: @wintherbird

2017-03-27 18:19:00

ANNONS:

Fler artiklar om La Curva

La Curva

2017-03-27 18:19:00

La Curva

2017-03-27 17:58:00

La Curva

2017-03-27 14:34:00

La Curva

2017-03-27 08:00:00

La Curva

2017-03-26 18:38:00

La Curva

2017-03-26 08:48:00

La Curva

2017-03-25 19:09:00

La Curva

2017-03-25 08:29:00

La Curva

2017-03-24 19:33:00

La Curva

2017-03-24 09:00:00

ANNONS:

Turen har kommit till att kolla in partenopei. Napoli och Sarri har ju gjort , i stort sett, en liknande säsong som förra. Är Fredrik Kreuger på Napoli-redaktionen nöjd med det?— Att det är ungefär enligt plan. Napoli slåss om andraplatsen, gick vidare ur gruppen i CL och har förvaltat bakslaget med en flyttad skyttekung helt ok.— Nyförvärven, främst Milik, Rog, Diawara och Zielinski har samtliga visat prov på mycket gott - det känns som det finns något hos samtliga fyra. Dock behöver alla dessa ta kliv i utvecklingen framåt för att de på allvar ska färga Napoli. Men dessa fyra har imponerat, de har inte sett så valpiga ut trots sin ringa ålder och erfarenhet. De har vågat och tagit för sig.— Allan och Jorginho som var så fina på det centrala mittfältet i fjol har inte haft bra säsonger. De var viktiga förra året, hjälpte försvaret bra, var helt enkelt tongivande. I år har de inte alls levererat.— Det har givetvis varit det defensiva spelet, laget släpper in för många mål, kan inte stänga matcher osv. Det är märkligt då det är samma spelare längst bak som i fjol. Dock tror jag svaret ligger i att Sarri och Napoli möjligtvis har lagt lite mer fokus på offensiven. Dels efter Higuains flytt, men kanske framförallt då Milik gick sönder. Kanske var det så att fler spelare skulle upp offensivt och att laget blottades lite mer. I fjol skyddades backlinjen enormt av det centrala mittfältet, så har det inte varit i år på samma sätt.Dessutom var det så att Higuain gjorde mål själv, det klarar ingen av Napolis nuvarande målskyttar på samma sätt. Då kunde flera spelare stanna kvar och vara på rätt sida vilket inte är fallet nu. Så jag tror att den svaga defensiven hänger ihop lite med fokuset på offensiven.— Lagets styrka har varit de många målen. Vilket blir en aning ironiskt i och med just poängterade teori om lagets svaga sida. Men många mål har det blivit och det är positivt att de har fördelat det fint efter Higuains flytt. MEN (trist att vara negativ) det känns fortfarande som Napoli (på den nivå klubben trots allt är i Italien de senaste åren) borde ha ett jämnare målskytte och en bättre striker. Mertens är ojämn och egentligen inte tillräckligt bra tror jag, de övriga är inte heller några rena målskyttar.— Napoli möter Juve två gånger på tre dagar i april, semifinal i Coppa Italia samt i ligan, det blir intressanta dagar. Tyvärr tror jag att detta inte är bra, det är svårt att vinna båda. Å vilken match är viktigast? I övrigt hoppas jag att Napoli kommer in i ett flyt och klarar att leverera vinster och jagar ifatt Roma . Nu blir det egentligen bara ligan att fokusera på, det kan jag se fram emot nu mot slutet.— Att Roma går rent. Eller att Napoli faller helt ur spår och inte kan hota. Dock tror jag att de är tillräckligt bra för att ta minst, om inte fler, lika många poäng som huvudstadsklubben under resterande matcher.— Ja, det har de. Ok plats i ligan, vidare från gruppen i CL. Det kändes trots Higuains flytt som om Napoli är näst bäst i Italien, den känslan fick sig en törn efter Miliks skada, men repade sig sedan igen i december månad. Tar de andraplatsen har de definitivt levererat enligt förväntningarna, även tredjeplatsen är ok.— I stort som förväntat. Milan olagen känns dock lite konstiga, de verkar ha svårt att växla upp igen. Trodde det skulle bli lite tuffare och bredare bakom Juventus — Juventus vinner.Napoli och Roma tar CL-plats, frågan är om Napoli går om?Lazio, Inter och Milan tar plats fyra-sex. Jag ser ett klassiskt "orkar inte längre-tapp" hos Atalanta även om det vore roligt för deras del med en plats i EL.Jag tror inte på någon "great escape" hos Palermo , så de lär åka ner ihop med Crotone och Pescara.Napoli borde ta 18-20 poäng till, räknar med minst tre-fyra matcher med poängförluster. Frågan är Romas form i avslutningen, samlar de ihop sig nu när bara Serie A återstår eller tappar de fart efter uttåget ur EL? De ligger trots allt före och Napoli och måste tappa för att det ska gå.Upploppsklockan har klämtat. Serie:A är inne på sin sista kvart. La Curva-redaktionen har tagit och frågat ut redaktionerna om säsongen så här långt och var det tror om avslutningen.Vi gör en djupdykning i arkiven och kollar vad som hände motsvarande vecka för en herrans massa år sedan.Ja, bara knappa "kvarten kvar" återstår av Serie;A säsongen 2016/17. La Curva-redaktionen har tagit pulsen på de andra lagredaktionerna för att se hur deras lag har skött sig och vad de väntar sig som avslutning av serien.Upploppsklockan har ringt och Serie:A ska hämtas hem. La Curva-redaktionen har tagit pulsen på de övriga redaktionerna för att se hur det tycker det har gått så här långt och vad väntar sig de sista nio matcherna.Upploppsklockan har dånat. Serie:A är inne på sin sista kvart. La Curva-redaktionen har tagit och frågat ut redaktionerna om säsongen så här långt och var det tror om avslutningen.Ja, bara knappa "kvarten kvar" återstår av Serie;A säsongen 2016/17. La Curva-redaktionen har tagit pulsen på de andra lagredaktionerna för att se hur deras lag har skött sig och vad de väntar sig som avlsutning av serien.Ja, bara knappa "kvarten kvar" återstår av Serie;A säsongen 2016/17. La Curva redaktionen har tagit pulsen på de andra lagredaktionerna för att se hur deras lag har skött sig och vad de väntar sig som avlsutning av serien.Billigare biljetter, video, kramar & stenkastning, #PoldibutGoldie och Mbappé.