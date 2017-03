Vazquez har lämnat och Palermo spretar åt alla håll.

En kvart kvar av Serie:A: Palermo

Ja, bara knappa 15 minuter återstår av Serie:A timman säsongen 2016/17.



Vi kollat runt lite på redaktionerna och hört oss för vad de har att säga om säsongen så här långt och lite om vad de tror om avslutningen.

0 KOMMENTARER 69 VISNINGAR

johan.stistrup@svenskafans.com

På Twitter: @wintherbird

2017-03-22 08:58:00

— Inte så svårt att svara på, ett misslyckande och allt talar ju för en nedflyttning så om inte Palermo gör en magisk avslutning så kommer säsongen 16/17 vara ett misslyckande. Och jag är inte förvånad.— Finns väl egentligen bara ett svar och det är makedonen Ilija Nestorovksi som faktiskt såg fruktansvärt dålig ut i början men som har levererat över förväntan och pangat in hela tio mål vilket är en stor bedrift i sin första Serie A säsong. Med all säkerhet följer inte Nestorovski med klubben ner i Serie B om så blir fallet, vilket betyder att makedonen kan vara ett minne blott inom ett par månader.Finns flera som jag kan nämna men Alessandro Diamanti är en spelare som verkligen inte har gjort speciellt många glada i Palermo vilket man kanske hade hoppats på att han skulle när han anlände.— Ja...vart ska jag börja spelarmaterialet har varit uselt, de bästa spelarna har sålts både innan och under säsongen, otaliga tränarbyten (dock ingen anomali), ingen framtidstro, presidentbyte, och sist men inte minst oviljan att kämpa som ett lag.— Ser egentligen inga vidare styrkor, men att man trots allt inte är längre ifrån säker mark än sju poäng får ses som någon slags styrka möjligtvis.— Att se om tränaren Diego Lopez kan fortsätta sätta sin prägel på laget då han är en av de tränare Palermo haft under den senaste tiden som verkligen har ambitioner och som vågar byta spelare i matcher och mellan dem och gör allt för att laget ska vinna.— Givetvis nedflyttning, men hoppet sägs ju vara det sista som lämnar en, om Diego Lopez kan implementera en vilja att klara sig kvar hos spelarna kan det med lite tur faktiskt gå vägen men det ser som sagt ganska mörkt ut för tillfället.— Med tanke på hur dåligt spelarmaterialet är och hur klubben sköts så är det mycket rimligt att Palermo befinner sig där dem gör så jag kan inte säga att jag är förvånad, mer besviken egentligen.Serien har väl varit som man har trott, Inter har kanske gått lite sämre än vad man trott även om de har chans på CL fortfarande, Torino trodde jag skulle ligga lite högre upp i tabellen än vad dem gör, Atalanta gör en fin säsong , Napoli gör en stark säsong med Sarri vid rodret, och Juventus är i sedvanlig ordning överlägsna längst upp i tabellen.— Juventus kammar ju hem scudetton utan tvivel, Roma och Napoli kniper resterande CL platser, sedan hoppas jag att Atalanta kan ta en EL plats troligtvis tillsammans med Inter. Jag tippar med hjärtat och "tror" att Empoli, Pescara och Crotone åker ur och att Palermo klarar sig kvar med nöd och näppe på en 17 plats.