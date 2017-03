Nainggolan har visat klass i år

En kvart kvar av Serie:A: Roma

Upploppsklockan har dånat. Serie:A är inne på sin sista kvart.



La Curva-redaktionen har tagit och frågat ut redaktionerna om säsongen så här långt och var det tror om avslutningen.



2017-03-26

Dags för ett av Rom-lagen att göra sin röst hörd.Vi kollar med Philip Lantz hos läget är hos Giallorosso— Det har varit en helt ok säsong hittills. Några missöden men det brukar vara så varje säsong. Men att inte lyckas kvala in till Champions League och ligga så pass många poäng efter Juventus i ligan är väl det som svider mest.— Nainggolan har varit den bästa i laget och det känns som han växer som fotbollsspelare för varje säsong. Han är en spelare som tar jobbet oavsett om det är defensivt eller offensivt, en ledargestalt i allt han gör. Dzeko är även en spelare som har kommit igång i år. Han har lyckats hitta nätet igen och är en stark spelare i straffområdet, men det är också en spelare som kan missa lite mycket ibland och det krävs oftast rätt många lägen för att bollen ska sitta. Även Fazio är en spelare som man inte riktigt visste vad man fick när vi värvade honom men det är en spelare som har varit riktigt bra hittills trots sin plattmatch mot Napoli — Vermaelen är den spelaren som har satt mest avtryck negativt hittills. Han har varit en syndabock hela säsongen och det ser väldigt svajit ut när han kommer in på planen.— Det som varit det största problemet har varit att man inte har tillräckligt bred trupp för att slåss på tre fronter. Man märker att spelarna börjar bli lite trötta och när man inte har samma kvalité bakom så riskerar man både poängtapp i ligan men även att åka ur Coppa Italia. Europa League åkte man ur på grund av att man har för tunn trupp för att kunna utmana på alla tre fronterna och det är de som avgör mot Lyon.— Styrkorna är att man helt plötsligt har fått en stabil defensiv och man kan vinna matcher med 1-0. Detta har varit vår svaghet de senaste åren men det ser plötsligt väldigt stabilt ut bakåt och detta blir självklart en trygghet för alla spelare.— Jag hoppas man kan fortsätta som man gjort hela säsongen och kunna behålla andraplatsen i ligan så att man får direktplatsen till Champions League till nästa år. Förhoppningen är väl självklart också att vi ska kunna vända på dubbelmötet i Coppa Italia och slå ut Lazio så vi får spela final.— Jag är lite orolig för att det kan bli för tufft spelschema gentemot den trupp vi har och att vi ska gå på knäna på alla fronter. Det gäller att vara smart och vila de mest tongivande spelarna i matcher som kanske är lite lättare så som mot bottenlagen i Serie A . Detta blir en utmaning för Spalletti att laborera så att det blir så bra som möjligt.— Både ja och nej. I ligan kan man nog inte förvänta sig bättre än en andraplats i och med att Juventus har både en starkare och bredare trupp och över en säsong så bör man inte vinna om man inte har byggt en bred trupp för skador och dippar uppstår alltid. Jag förväntade mig av laget att vi skulle kvalificera oss till Champions League men detta misslyckades man med och det var nog en missräkning både ekonomiskt och sportsligt.— Jag tycker topplagen har varit bra och vi håller hög nivå på ligan med topp fem men däremot är nedre delen av ligan väldigt svaga så det känns som att det är alldeles för stort glapp mellan de bästa och de sämsta. Detta är självklart ingen positiv utveckling i ligan och jag hoppas att man krymper avståndet och att bottenlagen är bättre rustade inför kommande säsonger.1. Juventus2. Roma 3. Napoli4. Lazio5. Inter6.Atalanta7. Milan 18. Palermo 19. Pescara20. CrotoneJag tror Roma kommer ta sig till final i Coppa Italia.Upploppsklockan har dånat. Serie:A är inne på sin sista kvart. La Curva-redaktionen har tagit och frågat ut redaktionerna om säsongen så här långt och var det tror om avslutningen.Ja, bara knappa "kvarten kvar" återstår av Serie;A säsongen 2016/17. La Curva-redaktionen har tagit pulsen på de andra lagredaktionerna för att se hur deras lag har skött sig och vad de väntar sig som avlsutning av serien.Ja, bara knappa "kvarten kvar" återstår av Serie;A säsongen 2016/17. La Curva redaktionen har tagit pulsen på de andra lagredaktionerna för att se hur deras lag har skött sig och vad de väntar sig som avlsutning av serien.Billigare biljetter, video, kramar & stenkastning, #PoldibutGoldie och Mbappé.Ja, bara knappa "kvarten kvar" återstår av Serie;A säsongen 2016/17. La Curva redaktionen har tagit pulsen på de andra lagredaktionerna för att se hur deras lag har skött sig och vad de väntar sig som avlsutning av serien.Ja, bara knappa "kvarten kvar" återstår av Serie;A säsongen 2016/17. La Curva redaktionen har tagit pulsen på de andra lagredaktionerna för att se hur deras lag har skött sig och vad de väntar sig som avlsutning av serien.En podcast om italiensk fotboll med Robin Salomonsson och Fredrik Tillberg.Ja, bara knappa 15 minuter återstår av Serie:A timman säsongen 2016/17. Vi kollat runt lite på redaktionerna och hört oss för vad de har att säga om säsongen så här långt och lite om vad de tror om avslutningen.