Fotboll i förändring: ”Nya spelregler kan komma införas”

Videogranskning är på väg stort - är vi på väg med ytterligare stora förändringar i fotbollen?

Slå en frispark till sig själv

En utspark från målvakten ska inte nödvändigtvis behöva gå utanför straffområdet.

Frisparkar får slås på boll i rörelse (blir väl automatiskt så då man får slå en frispark till sig själv)

Medveten bakåtpass till målvakten ger straff i stället för frsipark som nu.

Att mål ges om en boll skulle ta på handen på försvarande spelare stående på mållinjen.

Match kan bara blåsas av när bollen inte är i spel.

Inga returer vid straffar (som i hockey mao).

Tidstoppning varje gång bollen är i spel. Vi snackar effektiv speltid här, förslagsvis 60 minuter.

Enligt den engelska morgontidningen the Times är en mindre revolution på väg inom fotbollen.IFAB (International Football Association Board) ska ha tagit fram en hel rad av nya regler för att, i deras ögon, förbättra fotbollen.Och nu pratar vi inte om Videogranskning eller småuddiga frågor utan stora konkreta saker.David Ellery, som är teknisk direktör på IFAB , säger verkligen att det är revolutionerande.”Min tanke med arbetet var att gå igenom all regler , bit för bit, och fråga mig... vad är det där för, gör de längre någon nytta och kan vi förbättra fotbollen genom att ta bort dem?”Förslagen han tagit fram är verkligen drastiska.Som till exempel:Många intressanta saker onekligen och jag var själv på det där med effektiv speltid i Veckans Viktigaste när många matcher i Serie:A var nere på under 50 minuter och det var inte ovanligt med några runt 45.Extremfallet var väl Sassuolo-Cagliari i våras:Extra långa firandet efter mål, målvaktsutsparkar och rullande i gräs kommer garanterat inte försvinna. Trötthet, rytmbrytning och andra saker kommer fortfarande finnas.Men, som jag ser det nu finns det två regler som motsäger sig själva; Hur kan man blåsa av en match när bollen inte är i spel när man har effektiv speltid?Vad säger ni? Regler som kommer förbättra eller ser ni några avigsidor?