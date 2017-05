Frosinone-Carpi 0-1: Playoff Semifinal Match 2:2: Carpi till final!

Frosinone-Carpi 0-1

Målskytt: Letizia

Kommentar:

Maiello slog frispark som Paganini mötte med att konstsparka mot mål dock utanför Bardis vänstra stolpe. Hemmalaget startade matchen med hög energinivå och frejdigt anfallsspel. Soddimo slog in bollen centralt. Paganini hann först till bollen och fick till ett bra avslut men Bardi reagerade snabbt och räddade. Mbakogu krigade fram bollen och släppte den vidare till Jelenic som sköt precis utanför. Dionisi tog med sig bollen och vände upp för att avsluta med vänstern men skottet gick över. Frosinones tryck avtog en del men man kontrollerade ändå matchen. Ett fint kombinationsspel av Carpi och De Gaudio avslutade det hela med ett bra skott som gick tätt över ribban. Gästerna drog på sig många frisparkar och i slutet av första blev Struna utvisad efter sitt andra gula kort.. Det sista som hände var att Dionisi dämpade en krossboll och gick förbi försvararen men sköt över.I början av andra borde Mbakogu ha gett gästerna ledningen. Jerry fick ett pass i djupled men hans skott gick i stolpen. Maiello sköt från en bra postion men mittfältarens skott gick strax utanför. Efter timmen spelad började hemmalaget skapa tryck och bra chanser till att göra mål. Dionisi vek in från vänsterkanten men sköt en bit över. Dionisi fick ett till läge efter att han fick bollen av D. Ciofani. Federico sköt ett stenhårt skott mitt på Belec som greppade bollen.Den avslutande delen var galen och innehöll det mesta. Det hela startade med att De Gaudio revs ner av Fiamozzi. Bortaspelarna var tokiga och krävde straff. Reprisen visade att domare Gersini gjorde fel som friade. Domaren stod för en klen insats. Carpi blev reducerade till nio man efter att Gagliolo också blev utvisad efter två gula. Frosinone började desperat jaga vinstmålet och tryckte tillbaka gästerna fullständigt. Trots anstormningen tog Carpi överranske ledningen. Letizia satt en frispark från 35 meter och Carpi var helt plötsligt i final. Frosinone slängde fram allt man hade och skapade två lägen till. Fraras slängnick gick utanför, kanske hade han kunnat göra det bättre. Det sista läget fick M. Ciofani som distansköt men storspelade Belec räddade även det skottet(3-5-2): Bardi, Krajnc, Terranova, M. Ciofani, Paganini (Fiamozzi), Soddimo (Frara), Gori (Mokulu), Maiello, Crivello, Dionisi, D. Ciofani(4-4-1-1): Belec, Struna, Poli, Roma gnoli, Letizia, Jelenic (Gagliolo), Bianco, Mbaye (Lasagna), Di Gaudio, Lollo, Mbakogu (Fedato)Frosinone var stora favoriter på förhand och sett till att sin motståndare fick tre utvisningar över två matcher var deras totala presatation alldeles för dålig. Sett till de chanser man hade i hemmamötet ska man vinna denna match men skärpan i avsluten saknades och man får ta en tidigare semester än vad man hade planerat. Carpi gör sett till allt som hände en fantasktisk match trots att man fick spela hela andra halvlek med en man mindre och med två mindre den sista kvarten. Man tar sig vidare tack vare sitt försvarsspel som har imponerat under den ordinarie säsongen och i detta kval. Ett insläppt mål på tre matcher är ett strålande facit. I finalen väntar vinnaren mellan Perugia och Benevento.