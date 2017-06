Mercato estivo 2017: Milan sticker ut i tranferfönstret

Silly season rullar på och rykten kommer och går.

Här får du reda på alla klara övergångar plus hur eventuella förstaelvor kan komma se ut, allt för att ha en någorlunda bild på hur det kan komma se ut när serien sätter igång den 20 augusti.



IN:

Radunovic (mv, Avellino)

Suagher (f, Bari)

Del Grosso (f, SPAL)

Monachello (a, Ternana)

Valzania (mf, Cittadella)

Vido (a, fr. lån.Cittadella)

Emmanuello (mf, Pro Vercelli)

- alla tillbka från lån.

Mancini (f, Perugia)

Gosens (f, €0,9-Heracles)

Schmidt (mf, €0-Sao Paolo)

Haas (mf, €0-Luzern)



Cornelius (a, €3,5-FC Köpenhamn)

UT:

Zukanovic (f, fr. lån-Roma)

Grassi (mf, fr. lån-Napoli)

Kessie (mf, €20-Milan)

****************************** IN:

Aguyi (mf, fr. lån-Ancona)

Kanoute (a, fr. lån-Juve Stabia)

Coda (a, Salernitana)

UT:

Cragno (mv, fr. lån-Cagliari)

Pajac (a, fr. lån-Cagliari)

Alastra (mv, fr.lån-Palermo)

Bagadur (f, fr. lån-Fiorentina)

Venuti (f, fr. lån-Fiorentina)

Pezzi (f, Cittadella)

Matera (mf, fr. lån-Andria)

Falco (a, fr. lån-Bologna)

Puscas (a, fr. lån-Inter)







****************************** IN:

Ferrari (f, fr. lån-Hellas Verona)

Boldor (f, fr. lån-Hellas Verona)

Helander (f, €2-Hellas Verona)

De Maio (f, Fiorentina)

Gonzalez (f, Palermo)

Crisetig (mf, fr. lån-Crotone)

Falco (a, fr. lån-Benevento)

Mounier (a, fr. lån-Atalanta)

UT:

Viviani (mf, fr. lån-Hellas Verona)

Sadiq (a, fr. lån-Roma)









****************************** IN:

Cragno (mv, fr. lån-Benevento)

Pajac (mf, fr. lån-Benevento)

Del Fabro (f, fr. lån-Pisa)

Balzano (f, fr. lån-Cesena)

Krajnc (f, fr. lån-Frosinone)

Colombatto (mf, fr. lån-Trapani)

Giannetti (a, fr. lån-Spezia)

Cossu (a, fr. lån-Olbia)

Cop (a, Fr. lån-Gijon)

Ibarbo (a, fr. lån-Sagan Tosu)

UT:

Gabriel (mv, fr. lån-Milan)

Miangue (f, fr. lån-Inter)

B. Alves (f, utg. kontrakt-Rangers)

Tachtsidis (mf, fr. lån-Torino)

****************************** IN:

Provedel (mv, Pro Vercelli)

Bani (f, Pro Vercelli)

Daprelá (f,Bari)

Floro Flores (a,Bari)

Pucino (f, Vicenza)

Calderoni (f, Novara)

Cinelli (mf, Novara)

Kupic (mf, Novara)

Mbaye (mf, Carpi)

Jallow (a, Trapani)

Mpoku (a, Panathinaikos)

- Alla tillbaka från lån

Gaudino (mf, Bayern München)

UT:

Bressan (mv)

Spolli (f)

Gobbi (f)

Izco (f)

Sardo (f)

- alla på utgående kontrakt

De Guzman (mf, fr. lån-Napoli)

Gakpé (a, fr. lån-Genoa)

****************************** IN:

Gelli (f, Spezia - t.fr. lån)

Di Giorgia (mf, Latina- t.fr.lån)

Di Roberto (a, Cesena-t.fr. lån)

UT:

Rosi (f, Genoa-t.fr. lån)

G.Ferrari (f, Sassuolo-t.fr. lån)

Crisetig (mf, Bologna-t.fr. lån)

Capezzi (mf, Sampdoria -t.fr. lån)

Trotta (a, Sassuolo- t.fr. lån)

Falcinelli (a, Sassuolo-t.fr. lån)

























****************************** IN :

Lezzerini (p, Avellino)

Diks (f, Vitesse)

Gilberto (f, Vasco da Gama)

Bagadur (f, Benevento)

Rebic (a, Frankfurt)

M.Fernandez (mf, Milan)

Petriccione (mf, Ternana)

Baez (a, Spezia)

- alla tillbaka från lån

Milenkovic (f, Partizan Belgrad)

Vitor Hugo (f, €8-Palmerias)

Gaspar (f, €4-Vitoria Guimaraes)

UT:

G.Rodriguez (f, utgående kontrakt)

De Maio (f, Bologna)

Salcedo (f, Frankfurt)

Scalera (f, fr. lån-Bari)

Tello (mf, fr. lån- Barcelona)

****************************** IN:

Landre (f, Pisa)

Rosi (f, Crotone)

Fiamozzi (f, Frosinone)

Gorga (f, Gimnasia)

Ghiglione (mf, SPAL)

Improta (a, Salernitana)

Gakpé (a, Chievo)

Panico (a, Cesena)

- alla tillbaka från lån.

Reinholds (mv, Racing Roma)

UT :

Burdisso (f, utg. kontrakt)

Orban (a, utg. kontrakt)

Ntcham (a, fr. lån-Manchester C)

Cataldi (mf, fr. lån-Lazio)







****************************** IN:

Gonzalez (f, Avellino)

Viviani (mf, Bologna)

Brosco (f, Latina)

Laner (mf, Modena)

Torregrossa (a, Brescia)

- alla tillbaka från lån

UT:

A. Ferrari (f, Bologna)

Boldor (f, Bologna)

B.Zuculini (mf, Manchester City)

Ganz (a, Juventus)

Helander (f, €2-Bologna)

Troinaiello (a, utg. kontrakt)

***************************** IN:

Ranocchia (f, Hull)

Dimarco (f, Empoli)

Miangue (f, Caglari)

Caprari (a, Pescara)

Manaj (a, Pisa)

Jovetic (a, Sevilla)

Puscas (a, Benevento)

- alla tillbaka från lån.

Camara (a, Brescia)

Padelli (mv, Torino)

UT:

Carrizo (mv, Monterrey)

Palacio (a, utg. kontrakt)

****************************** IN:

Leali (mv, Olympiakos)

Romagna (f, Brescia)

Bentancur (mf, Boca Juniors)

Tello (a, Empoli)

Thiam (a, Empoli)

Marrone (mf, Zulte Waregem)

Cassata (mf, Ascoli)

Orsolini (a, Ascoli)

Cerri (a, Pescara)

Ganz (a, Hellas Verona)

- alla tillbaka från lån

Schick (a, Sampdoria)

UT:

De Ceglie (f, utgående kontrakt)



****************************** IN:

Guerrieri (mv, Trapani)

Germoni (f, Ternana)

Palombi (a, Ternana)

Mauricio (f, Spartak Moskva)

Cataldi (mf, Genoa)

Marchi (f, Salernitana)

Ronaldo (mf, Salernitana)

Minala (mf, Salernitana)

Kishna (a, Lille)

Oikonomidis (a, Aarhus)

Morrison (mf, Queens Park Rangers)

- alla tillbaka från lån.

UT:

-

****************************** IN:

Gabriel (mv, Cagliari)

Mauri (mf, Empoli)

Niang (a, Watford)

Zigoni (a, SPAL)

- alla tillbaka frpn lån.

Musacchio (f, €18-Sevilla)

Kessié (mf, €20-Atalanta)

R.Rodriguez (f, €18-Wolfsburg)

A. Silva (a, €38-Porto)

UT:

Pasalic (mf, Chelsea)

Deulofeu (a, Everton)

M. Fernandez (mf, Fiorentina)

Ocampos (a, Marseille)

- alla tillbaka från lån.

D. Lopez (mv, Espanyol)

****************************** IN:

Lasicky (mv, Carpi)

Zuniga (f, Watford)

Luperto (f, Pro Vercelli)

Grassi (mf, Atalanta)

De Guzman (mf, Chievo)

Maiello (mf, Frosinone)

Dezi (mf, Perigia)

Gnahoré (mf, Perugia)

Bifulco (a, Carpi)

D.Zapata (a, Udinese)

Dumitru (a, Nottingham F)

R.Insigne (a, Latina)

- alla tillbaka från lån.

UT:

-



****************************** IN:

Skorupski (mv, Empoli)

Seck (f, Carpi)

Iturbe (a, Torino)

Gyomber (f, Pescara)

Zukanovic (f, Atalanta)

Vainqeur (mf, Marseille)

Doumbia (a, Basel)

F.Ricci (a, Sassuolo)

Sadiq (a, Bologna)

Verde (a, Avellino)

- alla tillbaka från lån

Moreno (f, PSV Eindhoven)

Capradossi (f, Bari)

Calabresi (f, Brescia)

UT:

Szczesny (mv, Arsenal)

Vermaelen (f, Barcelona)

Grenier (mf, Lyon)

- alla tillbaka från lån.

Salah (mf, €38-Liverpool)

****************************** IN:

Verre (mf, Pescara)

Ivan (mf, Bari)

Capezzi (mf, Crotone)

Martinelli (mf, Brescia)

Bonazolli (a, Brescia

UT:

Frenandes (mf, Sporting Lissabon)

Schick (a, Juventus)

























****************************** IN:

Fontanesi (f, Brescia)

Sbrissa (mf, Brescia)

Laribi (mf, Cesena)

Falcinelli (a, Crotone)

Trotta (a, Crotone)

G. Ferrari (f, Crotone)

- alla tillbaka från lån.

UT:

Aquilani (mf, Pescara)

F. Ricci (a, Roma)

- båda tillbaka från lån

****************************** IN:

Murano (a, Savona)

UT:

Meret (mv, Udinese)

Pontisso (f, Udinese)

Bonifazi (f, Torino)

Del Grosso (f, Atalanta)

Ghiglione (mf, Genoa)

Zigoni (a, Milan)

- alla tillbaka från lån.





****************************** IN:

Bonifazi (f, SPAL)

Tachtsidis (mf, Cagliari)

- alla tillbaka från lån.

V.Milinkovic-Savic (mv, Lechia Gdansk)

Lyanco (f, Sao Paolo)

UT:

Hart (mv, Manchester City)

Castan (f, Roma)

Iturbe (a, Roma)

- alla tillbaka från lån.

Padelli (mv, Inter)

















****************************** IN:

Meret (mv, SPAL)

Pordisso (f, SPAL)

Wague (f, Leicester)

Coppolaro (f, Latina)

Insua (f, Racing)

Iniguez (mf, Tigres)

Kone (mf, Granada)

Guilherme (mf, La Coruna)

Edenilson (mf, Internacional)

Aguirre (a, Montevideo)

Lasagna (a, Carpi)

A.Zapata (a, Millionarios)

- alla tillbaka från lån.

Velasquez (f, Caracas)

Barak (mf, Slavia Prag)

Bizzarri (mv €0-Pescara)

UT:

Kums (mf, Gent)

D.Zapata (a, Napoli)

- alla tillbaka från lån.

******************************

Ja, Juni har varit en ganska relativt lugn månad transfermässigt - förutom på ett håll.De nya ägarna i Milan har inte vilat på hanen. Fyra tunga startspelare har plockats in, både från grannbyn och och lite runt om i Europa.Nästgårds är det Atalantas succemittfältarer förr saäsongen Franck Kessie som kritat på för ca €20milj.Från den iberiska halvön kommer anfallaren Andres Silva (Porto) och Musacchio (Villarreal) och från tyskland ha de plockat in Wolfsburgs Ricardo Rodríguez.Visst, även Viola har smygit med i Milans svallvågor och plockat in lite i försvarslinjen. Portugisen Bruno Gaspar från Vitoria Guimaraes och så brassen Vitor Hugo från Palmeriras.Annars är det just nu mest bara övergångar som ligger och väntar på att bli klara - så som Schick till Juvnetus t.ex.OBS! Beloppen är i miljoner om inget annat angesKällor: La Gazzetta dello Sport, Transfermarkt.it, Corriere dello Sport