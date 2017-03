Notizie: Izzo riskerar 6 års avstängning

Här får du reda på små som stora notiser om av som händer i allmänhet ner på apenninska halvön med dess öar.

Juventus 19 16 0 0 3 41-14 48 0 39 (+9) 2 Roma 19 13 2 4 40-18 41 34 (+7) 5 Milan 19 12 3 4 29-20 39 29 (+10) 8 Napoli 19 11 5 3 42-22 38 41 (-3) 1 Lazio 19 11 4 4 33-21 37 27 (+10) 9 Atalanta 19 11 2 6 31-22 35 24 (+11) 11 Inter 19 10 3 6 30-22 33 39 (-6) 3 Fiorentina 19 8 6 5 30-25 30 38 (-8) 4 Torino 19 8 5 6 36-27 29 23 (+6) 13 Chievo 19 7 4 8 20-24 25 25 (0) 10 Udinese 19 7 4 8 25-26 25 24 (+1) 12 Sampdoria ... 19 6 5 8 22-26 23 23 (0) 14 Genoa 19 6 5 8 21-23 23 19 (+4) 17 Cagliari 19 7 2 10 27-43 23 B - Bologna 19 5 5 9 17-26 20 22 (-2) 15 Sassuolo 19 5 3 11 24-33 18 32 (-14) 6 Empoli 19 4 5 10 11-25 17 30 (-13) 7 Palermo 19 2 4 13 16-36 10 21 (-11) 16 Crotone 19 2 3 10 14-33 0 9 B - Pescara 19 2 3 10 15-35 0 9 B -

Så här lite under radarn är det nu officiellt. Juventus är vintermästare.I och med matcherna Crotone-Juventus och Bologna-Milan är höstsäsongen äntligen avslutad - även teoretiskt.Självklart är det på sin plats att redovisa hur serien slutade och hur det gått jämfört med förra åretSom ni kan se så tog Milans vinst borta mot Bologna dem upp till tredje plats i hösttabellen. Känns långt ifrån nu på något sätt.Juventus, Milan, Lazio och Atalanta var väl de som snyggade till sig bäst sen för ett år sedan medan Sassuolo,Empoli och Palermo gick åt rakt motsatt håll.spelade-vunna-oavgjorda-förlorade-målskillnad-poäng-poäng förra säs.-förr årets plac. motsv. tidDå var det äntligen klart. Igår klubbade UEFA igenom beslutet att att "de fyra stora" England, Spanien, Tyskland och Italien ska få fyra direktplatser var till Champions League säsongen 2018/19.Förslaget som kom upp i augusti har alltså nu klubbats igenom. Detta innebära att värdet på italienska klubbar kommer att öka och fler investerare kommer vilja satsa på de italienska lagen.Ja, Glöm BBC-ligan och Buffon i Juventus, det är firma målvaken Iannarilli med försvararna Varutti-Celiento-Scardala-Dierna som gäller.Förstår att ni rynkar pannan men dessa gubbar håller vargen borta i Lega Pro-klubben Viterbese, hemmahörande i provinsen Lazio.De har, självklart tack vare alla andra i laget och Mister Cornacchini, bara släppt in ett enda mål så här långt på åtta matcher i Lega Pro-serien.Det har gjort att laget inte förlorat en enda match och ligger tvåa efter Alessandria (som heller inte förlorat).Målet de släppte in var mot provinskollegan, bottenlaget Racing Roma, där laget ändå vann matchen med 3-1 efter ett avgörande på övertid.Många vill dra fram att det är bäst i Europa bland proffsklubbar men det vill jag låta vara osagt men helt klart de mest tryggaste klippan i Italien - sett till sin klass.Får se om sviten håller i sig efter morgondagens match mot mittenlaget Giana Erminio uppe i Gorgonzola.FC Crotone har det inte lätt. En poäng och klart sist och sura hemmaresor till Pescara.Efter att deras uppflyttning blev klar stod det klart att deras stadio Scida inte hade tillräckliga faciliteter för Serie:A (främst för TV och övrig press) vilket gjorde att klubbens president Vrenna beslutade att bygga en ny stadio.Tyvärr har platsen som valts haft en gammal grekisk agorá och bygganden på antik mark är inget man tar lätt på i Italien, så grävandet har gjort med största försiktighet för att bevara allt enligt kommunens regler.Under tiden har klubben fått spela i Pescara inför en publikströmning som inte ens en Superettan klubb hade varit mallig över.Och kommunen har inte varit nöjd med jobbet av stadion så har långt vilket gjort att klubben har gjort att klubben fått skjuta upp sin planerade debut gång efter gång.Det klubben jobbat på de senaste veckorna var att det skulle bli en klang jubel föreställning mot Napoli nästkommande helg.Och kan ni tänka, kommunen hittade något som inte var till belåtenhet den här gången heller, så nu räknar klubben kallt med att de inte hinner ordna upp saken så den troliga starten för hemmapremiären - all time - i Serie:A blir mot Chievo den 30 Oktober.Vi får se vad som kommer skriva in sig i klubbens historieböcker först - seger eller hemmapremiär.EM 2020 går som bekant av stapeln lite runt om i Europa och igår blev det klart att Rom kommer få en kvartsfinal att värda för.Där gör de sällskap av München, Baku och S:t Petersburg.Åttondelsfinalerna går i Amsterdam, Bilbao, Bryssel, Bukarest, Budapest, Dublin, Glasgow, Köpenhamn,Dessförinnan har alla städer tre gruppspelsmatcher att visa upp sig på.Finalen och semifinalerna spelas på Wembley i London