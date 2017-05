Perugia-Benevento 1-1: Playoff Semifinal Match 2:2: Benevento får möta Carpi finalen!

Perugia-Benevento 1-1

Benevento skapade ett bra läge efter en hörna direkt i den första halvleken. Viola slog in hörnan och en försvarare nickade bort bollen. Lopez tog tag i bollen och sköt via en försvarare och Brignoli räddade. Cisse spelade fram Puscas som fick ett bra läge men skottet var för svagt. Perugia hade det svårt att få igång sitt egna etablerade anfallspel under den första halvleken. Benevento låg rätt i postionerna och gjorde det bra när läget gavs att kontra. Hemmlaget hade en bra period efter en halvtimme. Man skapade två halvchanser att göra mål. Dezi volleysköt utanför straffområdet. En bra aktion men skottet gick över. Del Prete slog ett inlägg och Di Carmine nickade över från ett bra läge, dålig träff med pannan.



Matchbilden förändrades inte särskilt mycket i början av andra halvleken. Perugia hade fortsatt svårt att få till något konkret och Benevento hotade på sina omställningar. Falco och Viola avslutade varsin kontring men Brignoli stod pall vid dessa olika tillfällen. Nicastro var ett av få hot hos hemmalaget. Di Carmine nickade fram bollen och Nicastro cyckelsparkade bollen över ribban. Di Chiaras inlägg blev till ett farligt skott men Cragno räddade med fingertopparna. Puscas fick två chanser att göra mål men Brignoli gjorde en bra räddning. Han gjorde en riktigt bra match. Puscas skulle dock vara den som avgjorde detta dubbelmöte. Viola slog in hörnan och Camporese nickade mot mål. Puscas tog tillvara på returen och stänkte in bollen i mål. Först efter målet vaknade Perugia och började skapa chanser. Nicastro fick ett dubbelläge men Cragno fick bort bollen tillslut. Det återstod tre minuter när reducering kom. Di Carmine slog in bollen och Mustacchio sköt. Cragno räddade det första skottet men Mustacchio satt returen. Närmare än så kom man alltså inte.



Kommentar:

Perugia underpresterade över detta dubbelmöte. Jag tycker att man borde kunnat ha gjort betydligt mycker mer i matcherna. Det offensiva spelet var för svagt och man skapade på tok för få målchanser. Benevento däremot gjorde en imponerade prestation. Den defensiva taktiken var så gott som fläckfri och det la grunden till att man kunde vinna. Man tog tillvara på omställningslägen man fick och tillslut var man bättre över två möten. Benevento är klara för finalen och där väntar Carpi. Första matchen spelas på söndag.



Perugia (4-3-3): Brignoli, Del Prete, Volta (Guberti), Mancini, Di Chiara, Brighi (Acampora), Ricci (Mustacchio), Dezi, Nicastro, Di Carmine, Terrani

Benevento (4-2-3-1): Cragno, Venuti (Gyamfi), Camporese, Lucioni, Lopez, Chibsah, Viola, Eramo, Falco (Padella), Puscas, Cisse (Pezzi)



Målskyttar: Puscas, Mustacchio

