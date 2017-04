Postpartita Omg: 30 "Belotti räddade Torino"

Tungviktsmöte i Neapel, Räddningsplanka i Verona & Palermo och "måstesegrar" i Rom, Pescara och Milano stod för dörren.



Hur gick det då?

Målskyttar: 1-0 Berardi 26', 1-1 Immobile 42', 1-2 Consigli(Självmål) 83' (4-3-3): (4-3-3): Consigli

Lirola-Cannavaro-Acerbi-Dell´Orco

Pellegrini-Aquilani-Missiroli

Berardi-Defrel-Politano Strakosha

Patric-De Vrij-Hoedt-Radu

Parolo-Biglia-MilinkovicSavic

Anderson-Immobile-Lulic Byten:

Duncan-Missiroli 64'

Matri-Defrel 70'

Ragusa-Politano 85' Byten:

Keita-Lulic 58'

Lukaku-Hoedt 58'

Lombardi-Anderson 79' Tränare: Eusebio Di Francesco Tränare: Simone Inzaghi Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 50.17m Medial-linje: 52.41m Distans/Snabbhet: 111.16/7.1 Distans/Snabbhet: 106.92/7.0 Pellegrini, Lirola Lulic, Strakosha, Hoedt, Keita Domare: Piero Giacomelli Stadio: Mapei - Reggio Emilia

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 48-52 Räddningar: 2-2 Straffar: 0-0 Skott totalt: 8-6 Skott på mål: 4-4 Direkta frisparkarsavslut: 0-0 Fasta situationer-avslut: 0-1 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 8-7 Assists: 3-2 Offsides: 2-4 Hörnor: 2-3 Orsakade fouls: 12-12 Förlorade bollar: 40-28 Vunna bollar: 41-29 Kontringar: 0-0 Krossbollar 2-4 Långbollar: 27-32 Anfall centralt: 11-16 Anfall från höger: 3-3 Anfall från vänster 7-61-0 Speluppbyggnader: 16-17

Målskyttar: 1-0 Dzeko 12', 2-0 Dzeko 56' (3-4-2-1): (4-2-3-1): Szczesny

Manolas-Fazio-Rüdiger

Peres-Paredes-Nainggolan-Rui

Salah-Perotti

Dzeko Skorupski

Laurin-Veseli-Barba-Pasqual

Krunic-Buchel-Croce

El Kaddouri

Marilungo-Tham Byten:

Grenier-Perotti 62'

Totti-Dzeko 73'

Jesus-Fazio 85' Byten:

Tello-Marilungo 58'

Maccarone-El Kaddouri 73'

Cosic-Barba 77' Tränare: Luciano Spalletti Tränare: Giovanni Martusciello Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 52.37m Medial-linje: 50.47m Distans/Snabbhet: 104.44/6.5 Distans/Snabbhet: 111.10/6.9 Krunic Domare: Davide Massa Stadio: Olimpico - Rom

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 55-45 Räddningar: 3-3 Straffar: 0-0 Skott totalt: 15-11 Skott på mål: 6-3 Direkta frisparkarsavslut: 0-0 Fasta situationer-avslut: 0-1 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 10-6 Assists: 2-1 Offsides: 1-3 Hörnor: 14-4 Orsakade fouls: 7-16 Förlorade bollar: 19-17 Vunna bollar: 17-10 Kontringar: 0-0 Krossbollar 2-0 Långbollar: 6-6 Anfall centralt: 15-10 Anfall från höger: 6-7 Anfall från vänster 2-5 Speluppbyggnader: 20-15 Målskyttar: 0-1 Jankto 50', 0-2 Perica 68', 1-2 Moretti 70', 2-2 Belotti 83' (4-3-3): (4-3-3): Hart

Zappacosta-Rosset.-Moretti-Molinaro

Acquah-Lukic.Baselli

Falque-Belotti-Ljajic Scuffet

Widmer-Danilo-Angella-Samir

Badu-Kums-Jankto

De Paul-Zapata-Perica Byten:

Iturbe-Falque 13'

Boye-Lukic 55'

Lopez-Baselli 72' Byten:

Heurtaux-De Paul 61'

Adnan-Kums 77'

Matos-Perica 85' Tränare: Sinisa Mihajlovic Tränare: Luigi Delneri Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 58.4m Medial-linje: 43.51m Distans/Snabbhet: Distans/Snabbhet: Rossettini, Kums, Angella, Jankto Domare: Davide Ghersini Stadio: Olimpico Grande Torino - Turin

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 71-29 Räddningar: 1-4 Straffar: 0-0 Skott totalt: 17-7 Skott på mål: 11-3 Direkta frisparkarsavslut: 0-0 Fasta situationer-avslut: 0-0 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 16-6 Assists: 3-4 Offsides: 4-1 Hörnor: 13-2 Orsakade fouls: 14-12 Förlorade bollar: 28-23 Vunna bollar: 20-22 Kontringar: 0-0 Krossbollar 11-5 Långbollar: 6-38 Anfall centralt: 9-2 Anfall från höger: 10-3 Anfall från vänster 7-5 Speluppbyggnader: 39-12 Målskyttar: 0-1 Ferrari 51', 1-1 Pellissier 57', 1-2 Falcinelli 82' (4-3-1-2): (4-4-2): Seculin

Frey-Dainelli-Gamberini-Cacciatore

Castro-Radovanovic-De Guzman

Birsa

Pellissier-Inglese Cordaz

Rosi-Ceccherini-Ferrari-Martella

Rohdén-Capezzi-Crisetig-Stoian

Trotta-Falcinelli Byten: Meggiorini-Birsa 57'

Spolli-Gamberini 64'

Gakpe-Inglese 83' Byten: Nalini-Rohden 60'

Barberis-Capezzi 80'

Sampirisi-Falcinelli 86' Tränare: Rolando Maran Tränare: Davide Nicola Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 51.88m Medial-linje: 51.65m Distans/Snabbhet: 108.78/6.7 Distans/Snabbhet: 110.10/7 Casreo, Radovanovic Ceccherini, Rosi Domare: Gianpaolo Calvarese Stadio: M. A. Bentegodi - Verona

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 60-40 Räddningar: 5-3 Straffar: 0-0 Skott totalt: 13-13 Skott på mål: 5-7 Direkta frisparkarsavslut: 0-0 Fasta situationer-avslut: 1-0 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 11-12 Assists: 2-4 Offsides: 2-4 Hörnor: 2-8 Orsakade fouls: 8-8 Förlorade bollar: 37-31 Vunna bollar: 23-22 Kontringar: 0-0 Krossbollar 8-4 Långbollar: 11-15 Anfall centralt: 13-13 Anfall från höger: 6-4 Anfall från vänster 5-7 Speluppbyggnader: 23-18 Målskyttar: 1-0 Babacar 51' (3-4-2-1): (3-5-1-1): Tatarusanu

Sanchez-Tomovic-Astori

Tello-Cristoforo-Badelj-Milic

Ilcic-Valero

Kalinic Mirante

Torosidis-Maietta-Gastaldello

Mbaye-Donsah-Viviani-Taider-Krejc

Verdi

Destro Byten:

Babacar-Kalinic 46'

Saponara-Ilicic 70'

Chiesa- Tello Herrera 84' Byten:

Dzemaili-Vivivani 54'

Nagy-Taider 54'

Di Francesco-Torosidis 77' Tränare: Paulo Suosa Tränare: Roberto Donadoni Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 58.48m Medial-linje: 42.97m Distans/Snabbhet: 112.93/6.8 Distans/Snabbhet: 115.48/6.9 Badelj, Tomovic, Cristoforo Destro, Krejci Domare: Daniele Doveri Stadio: Artemio Franchi - Florens

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 54-46 Räddningar: 1-4 Straffar: 0-0 Skott totalt: 11-4 Skott på mål: 5-1 Direkta frisparkarsavslut: 0-0 Fasta situationer-avslut: 1-0 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 6-2 Assists: 5-2 Offsides: 7-1 Hörnor: 11-1 Orsakade fouls: 11-10 Förlorade bollar: 55-41 Vunna bollar: 26-26 Kontringar: 0-0 Krossbollar 2-4 Långbollar: 7-23 Anfall centralt: 16-4 Anfall från höger: 4-2 Anfall från vänster 1-4 Speluppbyggnader: 19-13 Målskyttar: 0-1 Conti 25', 0-2 Gomez 32', 0-3 Gomez (straff) 63', 0-4 Caldara 76', 0-5 Gomez 83' (5-3-2): (3-4-3): Rubinho

Izzo-Burdisso-Munoz-Lazovic-Gentil.

Ntcham-Rigoni-Laxalt

Simeone-Pinilla

Berisha

Toloi-Caldara-Masiello

Conti-Kessie´-Freuler-Spinazzola

Kurtic-Petagna-Gomez Byten:

Hiljemark-Gentilletti 46'

Morosini-Ntcham 56'

Beghetto-Lazovic 72' Byten:

D'Alessandro-Conti 79'

Grassi-Freuler 81'

Hateboer-Gomez 83' Tränare: Andrea Mandorlini Tränare: Gian Piero Gasperini Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 48.8m Medial-linje: 53.08m Distans/Snabbhet: 102.31/6.7 Distans/Snabbhet: 106.37/6.9 Rigoni, Burdisso, Pinilla

Pinilla (andra gula) 60´ Kessie Domare: Claudio Gavillucci Stadio: Luigi Ferraris - Genua

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 42-58 Räddningar: 8-4 Straffar: 0-0 Skott totalt: 7-17 Skott på mål: 4-13 Direkta frisparkarsavslut: 0-0 Fasta situationer-avslut: 0-0 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 6-16 Assists: 3-10 Offsides: 0-3 Hörnor: 3-7 Orsakade fouls: 15-14 Förlorade bollar: 36-51 Vunna bollar: 28-16 Kontringar: 0-0 Krossbollar 5-2 Långbollar: 20-7 Anfall centralt: 7-16 Anfall från höger: 4-7 Anfall från vänster 6-7 Speluppbyggnader: 14-33 Målskyttar: 1-0 Gonzalez 26', 1-1 Ionita 48', 1-2 Borriello 58', Ionita 88' (3-5-2): (4-3-2-1): Fulignati

Vitiello-Gonzalez-Goldaniga

Rispoli-Henriq.-Gazzi-Chocev-Pezzella

Trajkovski-Nestorovski Rafael

Isla-Piscane-Alves-Murru

Padoin-Tachtsidis-Ionita

Pedro-Sau

Borriello Byten:

Balogh-Gazzi 67'

Sallai-Vitiello 80'

Lo Faso-Henrique 88' Byten:

Farago-Pedro 81'

Han-Sau 86'

Deiola-Borriello 90' Tränare: Diego Lopez Tränare: Massimo Rastelli Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 54.29m Medial-linje: 49.8m Distans/Snabbhet: 108.92/6.7 Distans/Snabbhet: 111.57/6.8 Gazzi, Henrique, Trajkovski Isla Domare: Paolo Valeri Stadio: Renzo Barbera - Palermo

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 57-43 Räddningar: 5-4 Straffar: 0-0 Skott totalt: 11-14 Skott på mål: 5-9 Direkta frisparkarsavslut: 0-0 Fasta situationer-avslut: 0-0 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 5-8 Assists: 1-5 Offsides: 2-0 Hörnor: 13-4 Orsakade fouls: 12-12 Förlorade bollar: 27-21 Vunna bollar: 23-26 Kontringar: 0-0 Krossbollar 14-9 Långbollar: 8-21 Anfall centralt: 2-4 Anfall från höger: 19-4 Anfall från vänster 15-15 Speluppbyggnader: 30-21 Målskyttar: 1-0 Paletta(Självmål) 12', 1-1 Pasalic 41' (4-3-3): (4-3-3): Fiorillo

Zampano-Campagnaro-Bovo-Biraghi

Memushaj-Muntari-Koulibaly

Benali-Bajebeck-Caprari Donnarumma

Calabria-Paletta-Romagnoli-Vangioni

Pasalic-Sosa-Fernandez

Ocampos-Bacca-Deulofeu Byten:

Bruno-Muntari 66'

Cerri-Caprari 75'

Milicevic-Memushaj 85' Byten:

Lapadula-Bacca 58'

Lacatelli-Sosa 70'

Kucka-Fernandez 77' Tränare: Zdenek Zeman Tränare: Vincenzo Montella Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 41.72m Medial-linje: 57.62m Distans/Snabbhet: 104.98/6.8 Distans/Snabbhet: 107.79/6.9 Biraghi, Bovo, Coulibaly,

Memushaj, Bruno Paletta, Sosa, Locatelli Domare: Paolo Silvio Mazzoleni Stadio: Adriatico - Pescara

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 35-65 Räddningar: 6-4 Straffar: 0-0 Skott totalt: 9-21 Skott på mål: 4-13 Direkta frisparkarsavslut: 0-0 Fasta situationer-avslut: 1-0 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 5-11 Assists: 1-2 Offsides: 2-1 Hörnor: 5-6 Orsakade fouls: 9-23 Förlorade bollar: 29-32 Vunna bollar: 15-26 Kontringar: 0-0 Krossbollar 8-12 Långbollar: 33-10 Anfall centralt: 8-24 Anfall från höger: 13-22 Anfall från vänster 14-13 Speluppbyggnader: 11-20 Målskyttar: 0-1 Khedira 7', 1-1 Hamsik 60' (4-3-3): (4-2-3-1): Rafael

Hysaj-Albiol-Koulibaly-Strinic

Allan-Jorginho-Hamsik

Callejon-Mertens-Insigne Buffon

Lichsteiner-Bonucci-Chiellini-Asamoah

Khedira-Marchisio

Lemina-Pjanic-Mandzukic

Higuain Byten: Zielinski-Allan 68'

Rog-Hamsik 76'

Ghoulam-Strinic 79' Byten: Cuadrado-Lemina 61'

Dybala-Marchisio 80'

Rincon-Pjanic 87' Tränare: Maurizio Sarri Tränare: Massimiliano Allegri Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 58.08m Medial-linje: 42.20m Distans/Snabbhet: 114.21/7.0 Distans/Snabbhet: 110.87/6.8 Insigne 37' - Domare: Daniele Orsato Stadio: San Paolo - Neapel

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 54-46 Räddningar: 0-4 Straffar: 0-0 Skott totalt: 13-3 Skott på mål: 6-1 Direkta frisparkarsavslut: 0-0 Fasta situationer-avslut: 0-0 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 9-1 Assists: 2-2 Offsides: 1-0 Hörnor: 5-2 Orsakade fouls: 8-9 Förlorade bollar: 34-36 Vunna bollar: 25-22 Kontringar: 0-0 Krossbollar 6-1 Långbollar: 5-21 Anfall centralt: 14-4 Anfall från höger: 7-2 Anfall från vänster 11-3 Speluppbyggnader: 35-8 Målskyttar: 1-0 D'Ambrosio 35', 1-1 Schick 50', 1-2 Quagliarella(Straff) 85' (4-2-3-1): (4-3-1-2): Handanovic

D`Ambrosio-Medel-Miranda-Ansaldi

Gagliardini-Brozovic

Candreva-Banega-Perisic

Icardi Viviano

Sala-Silvestre-Skriniar-Dodó

Linetty-Torreira-Barreto

Fernandes

Quagliarella-Schick Byten: Kondogbia-Gagliardini 46'

Eder-Banega 66'

Joao Mario-Perisic 78'

Byten: Bereszynski-Sala 16'

Alvarez-Fernandes 60'

Regini-Dodo 70'

Tränare: Stefano Pioli Tränare: Marco Giampaolo Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 54.70m Medial-linje: 47.61m Distans/Snabbhet: 114.33/6.9 Distans/Snabbhet: 113.37/6.8 Brozovic, Miranda - Domare: Domenico Celi Stadio: Giuseppe Meazza - Milano

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 53-47 Räddningar: 1-5 Straffar: 0-0 Skott totalt: 16-7 Skott på mål: 6-5 Direkta frisparkarsavslut: 0-0 Fasta situationer-avslut: 0-0 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 7-6 Assists: 2-1 Offsides: 8-2 Hörnor: 16-2 Orsakade fouls: 12-13 Förlorade bollar: 26-22 Vunna bollar: 31-18 Kontringar: 0-0 Krossbollar 16-5 Långbollar: 14-26 Anfall centralt: 4-4 Anfall från höger: 19-4 Anfall från vänster 21-7 Speluppbyggnader: 33-17



Juventus 30 24 2 4 60-20 74 Roma 30 22 2 6 66-26 68 Napoli 30 19 7 4 69-33 64 Lazio 30 18 6 6 52-31 60 Atalanta 30 18 4 8 51-33 58 Inter 30 17 4 9 56-33 55 Milan 30 15 7 8 43-33 54 Fiorentina 30 14 9 7 47-37 51 Sampdoria 30 12 8 10 37-35 44 Torino 30 10 11 9 56-50 41 Chievo 30 11 5 14 35-43 38 Udinese 30 10 7 13 38-40 37 Cagliari 30 10 5 15 39-59 35 Bologna 30 9 7 14 29-43 34 Sassuolo 30 9 4 17 37-48 31 Genoa 30 7 8 15 30-48 29 Empoli 30 5 7 18 17-48 22 Crotone 30 4 5 21 23-50 17 Palermo 30 3 6 21 25-63 14 Pescara 30 2 7 21 30-67 13

Efter ett landslagsuppehåll som alltid känns som rent för långt, var det återigen dags för den finaste av fotboll att spelas.Omgångens första drabbning skedde på "Tricolore" där ett självmål till slut blev avgörande. Consigli blev otursfågel då han styrde in ett inspel från nyligen inbytte Lombardi. Tidigare under matchen hade Immobile och Berardi hunnit göra varsitt mål. Berardis mål kom på straff och var hans blott tredje för säsongen.På Stadio OLimpico gjorde Roma sitt bästa för att fortsatt hålla liv i slaget om Scudetton. Dzeko gjorde sitt 22:a och 23:e mål för säsongen och skuggar nu Belotti i skytteligatoppen. Roma har för övrigt inte förlorat mot Empoli på över femton år. I ligan var det den fjortonde vinsten på femton hemmamatcher under säsongen. Endast Juventus har ett bättre hemmafacit innebärande full pott.Vill man se en match med mål ska man slå på en drabbning där Torino är inblandat. Mihajovic är trött på det bristande försvarsspelet men fick inte se Joe Hart & co spika igen. Enligt rykten skulle det ha funnits scouter från flera av Europas storklubbar på plats för att följa Udinese s Jankto. Den tjugoårige tjecken sänkte inte direkt sin prislapp i och med sitt mål i matchen. Tyvärr för Udinese skulle det inte bli tillräckligt. Belotti gjorde det han gör bäst och räddade Torino i slutet. Målet tog anfallaren upp i ensam skytteligaledning.Omgångens viktigaste seger stod Crotone för. Man mötte Chievo på bortaplan i en match som, precis som alla andra fram till säsongen slut kommer, handlade om att plocka poäng. Uppgiften klarade sydlaget utmärkt. Man gick hem med alla pinnar tack vare ett vackert mål av Falcinelli i slutskedet. I samband med sitt målfirande skadade sig denne så allvarligt att han senare fick föras ut på bår."Slaget om ingenmansland", mötet mellan Fiorentina och Bologna slutade med vinst för Viola som nog ändå får se jakten på Europa-platser som förlorad. I matchen var det bara Khouma Babacar som nätade. Senegalesen byttes in till andra halvlek och behövde bara drygt fem minuter på sig innan han gett sitt lag ledningen. Bologna ligger med sina 34 poäng på, i nuläget, säker mark. Inte ycket talar för att deras avstånd till bottenlagen ska ätas upp, trots att Crotone stod för en fin vinst.Atalanta! Helt galet vad de rullar upp resultat. Sjunde vinsten på tio matcher och endast en förlust på dessa tio är minst sagt imponerande. Utser här med nordlaget till säsongens lag i Italien. Ett bortamöte med Genoa såg på förhand ut att bli en möjlig historia. "Jeansen" har haft det tungt på slutet och radat upp förluster hellre än vinster. På förhand var det dock få som såg ett resultat skrivas till 0-5 i detta möte. Alejandro Gomez stod återigen för en riktigt bra insats som kröntes med ett hattrick.Genoas Pinilla lyckades bli utvisad efter att först ha gått in i en onödig satsning på Berisha, vilket renderande i ett gult kort, och efter det snacka till sig ytterliggare ett gult. Palermo s Serie B-spel nästa säsong kommer allt närmare. Trots att ligan för deras del mer eller mindre är körd, lyckades man inte spela till sig lite heder genom en god prestation. Cagliari. De rosa tog förvisso ledningen, men man lyckades inte spika igen. Två mål av Ionita och ett av Borriello såg till att ge bprtalaget Cagliari tre poäng. I matchens 86:e minut bytte Massimo Rastelli in 18:årige Kwang-Song Han som i och med sin entré blev den förste Nordkorean att spela i Serie A.Ett Milan i bra form lyckades inte vinna mot Pescara. En tavla av Donnarumma gav hemmalaget ledning, men Pasalic kvitterade för Milan innan paus. Det som sitter kvar på näthinnan är att Milan sedermera inte lyckades få hål på Pescara på en hel halvlek. Slutresultatet skrevs därför till 1-1.Den förlorade sonen Higuain var tillbaka i Neapel för första gången sedan flytten till Juventus. Denne skulle mötas av en rejäl storm av bussvisslingar från läktaren. Trots detta gick det rykten om att Napoli s kurvor gått ut med att man hellre skulle stötta laget än att kasta hat på Higuain. Matchen var mycket på många sätt. Maurizio Sarri visade att han är en otroligt bra tränare offensivt, och Massimiliano Allegri visade detsamma, fast defensivt. Omgångens överlägset hetaste match som absolut levde upp till förväntningarna.Snyggast var Marek Hamsik s mål, och anfallet som föregick detta. Klass!Omgången avslutande drabbning, Inter- Sampdoria , slutade med överraskande hemmaförlust. Detta efter att Icardi misslyckats med att sätta dit bollen från öppet mål. Surt för Milano-klubben som tappade sin sjätteplacering, innebärande Europa-spel, till Atalanta. Trots segern får Sampdoria se årets säsong som ett mellanår och fokusera på att bygga nytt inför nästa. Att Sampdoria slog Inter på bortaplan har inte skett på nära tio år.Veckans spelare: Återigen Alejandro Gomez som lyser starkast i Atalanta. Ett hattrick i helgen som tog hans lag upp på Europa-plats.Veckans tränare: Tilldelas Crotones Davide Nicola. Hans lag tog en tung skalp innebärande vinst borta mot Chievo. Otroligt viktig seger som skapar häng på Empoli som just nu står i vägen för att Crotone ska klara kontraktet.Veckans mål: Där väljer jag Marek Hamsiks strut mot Juve. Klassanfall krönt med ett klassavslut!En lycklig svensk fick ta del av efter den här omgången.(6,5) och hans Crotone tog sin första bortaseger för säsongen när de gästade Chievo i Verona Det var den enda poängen, och mål för den delen också som svenskarna fick uppleva.(5) startade på bänken men fick komma in i andra och vara med om den totala förnedringen mot Atalanta. Var lika usel som de andra i laget.Och det var väl egentligen det enda att skriva om förochsatt kvar på bänken i Bologna respektive Torino ochi Palermo ochi Bologna var inte med i truppen pga av skador.