Postpartita Omg: 35 - Juventus segerfirande skjuts upp

Den 35:e omgången innehöll det mesta: Kamp i botten, kamp i toppen, snygga mål många mål och många snygga mål.

Målskyttar: 1-0 Mertens 2', 2-0 Mertens 49', 3-0 Insigne 67', 3-1 Farias 90' (4-3-3): (4-4-2): Reina

Hyasaj-Albiol-Chirches-Ghoulam

Zielnski-Jorginho-Hamsik

Callejon-Mertens-Insigne Rafael

Piscane-Salamon-Alves-Murru

Isla-Ionita-Barella-Padoin

Sau-Borriello Byten:

Rog-Hamsik 69'

Milik-Mertens 77'

Giaccherini-Insigne 79' Byten:

Pedro-Ionita 68'

Farago-Murru 71'

Farias-Sau 78' Tränare: Maurizio Sarri Tränare: Massimo Rastelli Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 59.01m Medial-linje: 41.96m Distans/Snabbhet: 107.75/6.9 Distans/Snabbhet: 107.54/6.9 Zielinski Domare: Piero Giacomelli Stadio: San Paolo

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 68-32 Räddningar: 2-6 Straffar: 0-0 Skott totalt: 23-5 Skott på mål: 10-3 Direkta frisparkarsavslut: 1-0 Fasta situationer-avslut: 0-0 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 23-5 Assists: 5-2 Offsides: 2-1 Hörnor: 7-2 Orsakade fouls: 6-4 Förlorade bollar: 35-33 Vunna bollar: 25-48 Kontringar: 0-1 Krossbollar 8-2 Långbollar: 7-38 Anfall centralt: 41-11 Anfall från höger: 5-2 Anfall från vänster 7-4 Speluppbyggnader: 31-9

Målskyttar: 0-1 Ljajic 52', 1-1 Higuain 90' (4-3-3): (4-2-3-1): Neto

Lichsteiner-Bonucci-Benatia-Asamoah

Rincon-Khedira-Sturaro

Cuadrado-Dybala-Mandzukic Hart

Zappacosta-Rossettini-Moretti-Molnaro

Acquah-Baselli-

Falque-Ljajic-Boyé

Belotti Byten:

Higuain-Sturaro 56'

Pjanic-Rincon 69'

Sandro-Dybala 80' Byten:

Benassi-Boye 63'

Obi-Baselli 75'

Iturbe-Falque 83' Tränare: Massimiliano Allegri Tränare: Sinisa Mihajlovic Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 57.15m Medial-linje: 44.44m Distans/Snabbhet: 108.85/6.3 Distans/Snabbhet: 107.42/6.8 Asamoah, Dybala, Cuadrado Moretti, Molinaro

Acquah Domare: Paolo Valeri Stadio: Juventus Stadium

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 57-43 Räddningar: 1-5 Straffar: 0-0 Skott totalt: 18-8 Skott på mål: 7-2 Direkta frisparkarsavslut: 0-1 Fasta situationer-avslut: 1-1 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 16-6 Assists: 8-2 Offsides: 1-1 Hörnor: 12-1 Orsakade fouls: 8-14 Förlorade bollar: 37-27 Vunna bollar: 38-30 Kontringar: 0-2 Krossbollar 10-5 Långbollar: 10-23 Anfall centralt: 21-8 Anfall från höger: 14-4 Anfall från vänster 7-2 Speluppbyggnader: 32-21 Målskyttar: 0-1 Cristante 41', 1-1 Perica 53' (4-4-2): (3-4-2-1): Karnezis

Widmar-Danilo-Felipe-Ali Adnan

De Paul-Balic-Hallfredsson-Jankto

Zapata-Perica Berisha

Toloi-Caldara-Masiello

Raiomndi-Cristante-Grassi-Spinazzola

Kurtic-Petagna-Gomez Byten:

Kums-Balic 61'

Thereau-Zapata 72'

Ewandro-Perica 78' Byten:

D'Alessandra-Raimondi 46'

Bastoni-Kurtic 56'

Mounier-Gomez 62' Tränare: Luigi Delneri Tränare: Gian Piero Gasperini Systemändring: - Systemändring: - Medial-linje: 54.03m Medial-linje: 48.03m Distans/Snabbhet: 105.68/6.4 Distans/Snabbhet: 105.10/6.3 Balic, Felipe, Halfredsson De Paul Kurtic, Masielo Domare: Marco Di Bello Stadio: Friuli

Publik: 7.702 betalande - 10.774 säsongskort Matchstatistik: Bollinnehav (%): 44-56 Räddningar: 3-5 Straffar: 0-0 Skott totalt: 10-7 Skott på mål: 6-5 Direkta frisparkarsavslut: 0-0 Fasta situationer-avslut: 1-0 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 6-7 Assists: 1-2 Offsides: 0-2 Hörnor: 3-5 Orsakade fouls: 17-15 Förlorade bollar: 23-37 Vunna bollar: 27-15 Kontringar: 0-1 Krossbollar 7-2 Långbollar: 26-13 Anfall centralt: 7-8 Anfall från höger: 3-5 Anfall från vänster 9-5 Speluppbyggnader: 13-11 Målskyttar: 1-0 Pellissier(Straff) 67', 1-1 Goldaniga 88' (4-4-1-1): (4-3-3): Sorrentino

Frey-Gamberini-Cesar-Cacciatore

Castro-Radovanovic-Izco-Bastien

Birsa

Pellessier Fulignati

Gonzalez-Goldaniga-Andelkovic-Cionek

Jajalo-Gazzi-Chochev

Aleesami-Diamanti-Sallai Byten:

Inglese-Izco 46'

De Guzman-Bastien 79'

Sardo-Cesar 85' Byten:

Henrique-Gazzi 54'

Trajkovski-Sallai 77'

lo Faso-Gonzalez 86' Tränare: Rolando Maran Tränare: Diego Bortoluzzi Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 51.30m Medial-linje: 49.16m Distans/Snabbhet: 106.17/6.5 Distans/Snabbhet: 108.88/6.7 Cesar, Gamberini, Birsa Jajalo, Gonzalez, Sallai Domare: Marco Serra Stadio: M. A. Bentegodi

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 54-46 Räddningar: 4-1 Straffar: 1-0 Skott totalt: 4-7 Skott på mål: 2-5 Direkta frisparkarsavslut: 1-0 Fasta situationer-avslut: 0-0 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 3-4 Assists: 2-1 Offsides: 2-1 Hörnor: 5-7 Orsakade fouls: 20-18 Förlorade bollar: 35-27 Vunna bollar: 17-24 Kontringar: 4-2 Krossbollar 7-6 Långbollar: 9-25 Anfall centralt: 2-5 Anfall från höger: 7-4 Anfall från vänster 6-10 Speluppbyggnader: 24-19 Målskyttar: 1-0 Croce 5', 1-1 Verdi 11', 2-1 Pasqual 38', 3-1 Costa 47' (4-3-1-2): (4-3-3): Skorupski

Laurini-Bellusci-Costa-Pasqual

Mauri-Doiusse- Croce

El Kaddouri

Thiam-Pucciarelli Mirante

Krafth-Maietta-Gastaldello-Mbaye

Donsah-Pulgar-Taider

Verdi-Destro-Krejci Byten:

Veseli-Laurini 64'

Maccarone-Thiam 75'

Jakupovic-Mauri 88' Byten:

Petkovic-Taider 50'

Masina-Gastaldello 68'

Okwonkwo-Krejci 74' Tränare: Giovanni Martusciello Tränare: Roberto Donadoni Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 56.85m Medial-linje: 45.05m Distans/Snabbhet: 105.25/6.8 Distans/Snabbhet: 102.86/6.7 Pasqual Krejci, Gastaldello Domare: Gianpaolo Calvarese Stadio: Carlo Castellani

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 43-57 Räddningar: 2-4 Straffar: 0-0 Skott totalt: 11-5 Skott på mål: 7-3 Direkta frisparkarsavslut: 0-0 Fasta situationer-avslut: 1-0 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 6-3 Assists: 2-0 Offsides: 3-1 Hörnor: 5-1 Orsakade fouls: 14-20 Förlorade bollar: 27-31 Vunna bollar: 32-22 Kontringar: 0-1 Krossbollar 8-5 Långbollar: 7-16 Anfall centralt: 8-2 Anfall från höger: 5-7 Anfall från vänster 13-7 Speluppbyggnader: 29-21 Målskyttar: 1-0 Pandev 70' (3-4-2-1): (4-2-3-1): Lamanna

Biraschi-Burdisso-Gentiletti

Lazovic-Cataldi-Veloso-Beghetto

Rigoni-Palladino

Simeone Handanovic

DÁmbrosio-Medel-Andreolli-Nagatomo

Gagliardini-Kondogbia

Candreva-Eder-Perisic

Icardi Byten:

Pandev-Simeone 19'

Munoz-Lazovic 74'

Cofie-Palladino 89' Byten:

Palacio-Icardi 72'

Gabriel-Eder 72'

Banega-Nagatomo 82' Tränare: Ivan Juric Tränare: Stefano Pioli Systemändring: 5-4-1 74´ Systemändring: 3-4-2-1 82´ Medial-linje: 48.53m Medial-linje: 52.17m Distans/Snabbhet: 109.69/6.7 Distans/Snabbhet: 111.92/6.8 Biraschi, Burdisso, Rigoni

Nagatomo, Medel

Kondogbia Domare: Antonio Damato Stadio: Luigi Ferraris

Publik: 2939 betalande - 18.041 säsongskort Matchstatistik: Bollinnehav (%): 37-63 Räddningar: 5-2 Straffar: 0-1 Skott totalt: 9-8 Skott på mål: 5-5 Direkta frisparkarsavslut: 1-1 Fasta situationer-avslut: 1-0 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 7-7 Assists: 2-2 Offsides: 3-3 Hörnor: 4-3 Orsakade fouls: 25-11 Förlorade bollar: 60-57 Vunna bollar: 17-23 Kontringar: 1-0 Krossbollar 7-8 Långbollar: 24-10 Anfall centralt: 3-5 Anfall från höger: 5-3 Anfall från vänster 2-4 Speluppbyggnader: 15-21 Målskyttar: 1-0 Keita 2', 2-0 Immobile(Straff) 19', 2-1 Linetty 32', 3-1 Hoedt 36', 4-1 Anderson(Straff) 38', 5-1 de Vrij 45', 6-1 Lulic 65', 7-1 Immobile 70', 7-2 Quagliarella 72', 7-3 Quagliarella(Straff) 90' (3-5-2): (4-3-1-2): Strakosha

Wallace-De Vrij-Hoedt

Anders.-Milink.S-Biglia-Lukic-Lukaku

Immobile-Keita Puggioni

Bereszynski-Silvestre-Skriniar-Dodó

Barreto-Torreira-Linetty

Djuricic

Quagliarella-Schick Byten:

Patric-de Vrij 63'

Murgia-Milinkovic-Savic 63'

Lombardi-Biglia 68' Byten:

Regini-Schick 20'

Pavlovic-Dodo 46'

Sala-Bereszynski 68' Tränare: Simone Inzaghi Tränare: Marco Giampaolo Systemändring: 4-2-4 68´ Systemändring: 4-4-1 20´ Medial-linje: 58.12m Medial-linje: 43.33m Distans/Snabbhet: 101.25/6.6 Distans/Snabbhet: 94.67/6.6

Quagliarella

Skriniar Domare: Paolo Silvio Mazzoleni Stadio: Olimpico

Publik: c:a 40.000 (inga officiella uppgifter) Matchstatistik: Bollinnehav (%): 53-47 Räddningar: 4-4 Straffar: 2-1 Skott totalt: 16-8 Skott på mål: 11-7 Direkta frisparkarsavslut: 0-1 Fasta situationer-avslut: 2-1 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 10-5 Assists: 5-3 Offsides: 0-2 Hörnor: 11-2 Orsakade fouls: 6-13 Förlorade bollar: 40-41 Vunna bollar: 52-44 Kontringar: 2-0 Krossbollar 3-1 Långbollar: 11-21 Anfall centralt: 11-6 Anfall från höger: 11-3 Anfall från vänster 9-2 Speluppbyggnader: 22-8 Målskyttar: 0-1 Tonev 71' (4-3-3): (4-4-2): Fiorillo

Zampano-Fornasier-Bovo-Biraghi

Verre-Brugman-Memushaj

Benali-Bahebeck-Caprari Cordaz

Rosi-Ceccherini-Ferrari-Martella

Rohdén-Capezzi-Barberis-Nalini

Simy-Trotta Byten:

Muric-Bahebeck 66'

Coulibaly-Memushaj 67'

Cerri-Biraghi 82' Byten:

Acosty-Rohden 52'

Tonev-Nwankwo 64'

Sampirisi-Nalini 75' Tränare: Zdenek Zeman Tränare: Davide Nicola Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 53.45m Medial-linje: 50.03m Distans/Snabbhet: 110.06/6.9 Distans/Snabbhet: 114.04/7.1 Caprari, Brugman, Coulibaly

Benali Capezzi, Tonev Domare: Carmine Russo Stadio: Adriatico

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 54-46 Räddningar: 2-1 Straffar: 0-0 Skott totalt: 6-8 Skott på mål: 3-3 Direkta frisparkarsavslut: 0-0 Fasta situationer-avslut: 0-1 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 4-5 Assists: 2-1 Offsides: 3-1 Hörnor: 5-6 Orsakade fouls: 21-11 Förlorade bollar: 48-35 Vunna bollar: 22-37 Kontringar: 0-0 Krossbollar 9-8 Långbollar: 19-50 Anfall centralt: 11-4 Anfall från höger: 23-13 Anfall från vänster 12-11 Speluppbyggnader: 24-12 Målskyttar: 0-1 Chiesa 37', 1-1 Politano(Straff) 74', 2-1 Iemmello 85', 2-2 Bernadeschi 90' (4-3-3): (3-4-2-1): Consigli

Adjapong-Acerbi-Cannavaro-Peluso

Sensi-Aquilani-Duncan

Beradi-Matri-Ragusa Tatarusanu

Tomovic-Rodrguez-Sanchez

Chiesa-Vecino-Badelj-Olivera

Cristoforo-Valero

Kalinic Byten:

Politano-Ragusa 46'

Iemmello-Matri 71'

Ricci-Aquilani 79' Byten:

Bernadeschi-Badelj 16'

Herrera-chiesa 62'

Babacar-Cristoforo 77' Tränare: Eusebio Di Fransesco Tränare: Paolo Sousa Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 57.30m Medial-linje: 45.49m Distans/Snabbhet: 108.62/6.6 Distans/Snabbhet: 105.26/6.6 Ragusa, Berardi, Adjapong, Sensi, Ricci Chiesa, Vecino

Rodriguez Domare: Claudio Gavillucci Stadio: Citta del Tricolore

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 47-53 Räddningar: 2-6 Straffar: 1-1 Skott totalt: 10-10 Skott på mål: 8-5 Direkta frisparkarsavslut: 1-1 Fasta situationer-avslut: 0-0 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 11-11 Assists: 1-2 Offsides: 5-2 Hörnor: 10-6 Orsakade fouls: 16-13 Förlorade bollar: 25-26 Vunna bollar: 28-29 Kontringar: 2-4 Krossbollar 9-5 Långbollar: 22-21 Anfall centralt: 18-15 Anfall från höger: 13-5 Anfall från vänster 12-6 Speluppbyggnader: 15-17 Målskyttar: 0-1 Dzeko 8', 0-2 Dzeko 28', 1-2 Pasalic 76', 1-3 El Shaarawy 78', 1-4 De Rossi(Straff) 87' (4-3-3): (4-2-3-1): Donnarumma

De Sciglio-Paletta-Zapata-Vangioni

Pasalic-Sosa-Fernandez

Suso-Lapadula-Deulofeu Szczesny

Emerson-Fazio-Manolas-Jesus

De Rossi-Paredes

Salah-Nainggolan-Perotti

Dzeko Byten:

Bertolacci-Fernandez 46'

Ocampos-Vangioni 69'

Gomez-Sosa 88' Byten:

El Shaarawy-Perotti 60'

Grenier-Nainggolan 71'

Peres-Dzeko 84' Tränare: Vincenzo Montella Tränare: Luciano Spalletti Systemändring: 3-4-3 69´och

4-4-1 88´ Systemändring: 3-6-1 84´ Medial-linje: 55.77m Medial-linje: 47.09m Distans/Snabbhet: 102.45/6.5 Distans/Snabbhet: 104.88/6.6 Vangioni, Lapadula, Bertolacci, Ocampos

Paletta Manolas

Domare: Nicola Rizzoli Stadio: Giuseppe Meazza

Publik: 37.572 betalande - 16.450 säsongskort Matchstatistik: Bollinnehav (%): 55-45 Räddningar: 6-1 Straffar: 0-1 Skott totalt: 7-21 Skott på mål: 2-11 Direkta frisparkarsavslut: 0-1 Fasta situationer-avslut: 0-0 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 5-18 Assists: 2-7 Offsides: 2-0 Hörnor: 9-6 Orsakade fouls: 9-10 Förlorade bollar: 45-37 Vunna bollar: 19-28 Kontringar: 0-1 Krossbollar 10-4 Långbollar: 9-13 Anfall centralt: 11-17 Anfall från höger: 7-11 Anfall från vänster 10-5 Speluppbyggnader: 29-18





Juventus 35 27 4 4 71-23 85 Roma 35 25 3 7 79-32 78 Napoli 35 23 8 4 81-36 77 Lazio 35 21 7 7 70-42 70 Atalanta 35 19 8 8 59-40 65 Milan 35 16 9 10 52-42 59 Inter 35 17 5 13 63-44 56 Fiorentina 35 15 11 9 57-49 56 Torino 35 12 14 9 55-56 51 Sampdoria 35 12 10 13 45-49 47 Udinese 35 12 8 15 44-49 44 Chievo 35 12 6 17 39-54 42 Cagliari 35 12 5 18 48-67 41 Sassuolo 35 11 7 17 47-55 40 Bologna 35 10 8 17 36-52 38 Genoa 35 8 9 18 34-60 33 Empoli 35 8 8 19 26-55 32 Crotone 35 7 7 21 30-54 28 Palermo 35 4 8 23 30-74 20 Pescara 35 2 8 25 32-76 14

Omgången inleddes med eftermiddagsmatch på San Paolo. Napoli tog emot Cagliari. Ett Cagliari som inte hade någonting att sätta emot ett hemmalag som fullkomligt kontrollerade matchen, från början till slut. Matchen känndes avgjord tidigt då Dries Metens, efter bara några minuters spel, satte 1-0 för Napoli. Trots sin ringa storlek var belgaren matchens gigant och såg även till att göra ytterliggare ett mål, samt en assist till Insigne innan matchen var slut. Inbytte Farias putsade till siffrorna för Cagliari och såg till att slutresultatet skrevs till 3-1.I och med segern gick Napoli tillfälligt om Roma i tabellen. Juventus och Torino bjöd upp til Derby della Mole. Ett derby som Torino inte vunnit sedan 2015. Än längre har det gått sedan man vann det på bortaplan. Hela 22 år. Denna tunga svit såg länge ut att brytas. Torino tog ledningen i början av andra halvlek efter att Adem Ljajic slagit in en av säsongens snyggaste frisparkar. Och den såg länge ut att bli matchavgörande. Men om det är något som kännetecknar Juventus så är det att de aldrig ger sig. Inbytte Gonzalo Higuain såg till att, precis som många gånger tidigare, frälsa Juventus och se till att derby-sviten fasstår.Tungt för Torino som kämpade tappert, men som i ärlighetens namn kanske inte var värda tre poäng trots allt.Juventus får vänta till efter nästa omgång på ett eventuellt firande av Scudetton.På söndagen spelades det lunch-match mellan Udinese och Atalanta. En match som gällde en hel del för Atalanta, men egentligen ingenting för Udinese.Efter en jämn, trevande inledning av matchen kunde Benfica-lånet Bryan Cristante nickade in ledningsmålet efter en hörna strax före paus.Gästerna, som med största sannolikhet ser ut att spela i Europa nästa säsong, lyckades dock inte få med sig alla tre poäng hem. Perica kvitterade drygt 10 minuter in i andra och såg till slutresultatet skrevs till 1-1."Slaget om ingenting" hette matchen mellan Chievo och Palermo . Bortalaget Palermo kommer åka ur Serie A samtidigt som Chievo ligger i ingenmansland i tabellen. För Palermo var det faktisk andra raka matchen utan förlust, och det har inte hänt sedan i början av februari.Matchen i sig var inte av något större värde underhållningsmässigt. 1-1 var det rättvist resultat då inget av lagen sprakade till nämnvärt.Empoli tog en otroligt viktig trepoängare i kampen om att undvika nedflyttning. Man gjorde det hemma mot Bologna och man gjorde det övertygade. 3-1-segern innebär att man fortsatt håller Crotone fyra poäng bakom sig. Med tre matcher kvar att spela har Empoli ett bra utgångläge för att klara sig kvar.Likt Crotone har man verkligen sprattlat till mot slutet av säsongen och tagit en del skalpar. Man har nu vunnit tre matcher av de fyra senaste samt bara förlorat en på de fem senaste.I och med att både Crotone och Empoli vann i helgen var en seger mer eller mindre ett måste för Genoa. Ett krav man lyckades uppfylla. Stark hemmaseger mot Inter där ett mål av förre Inter-spelaren Goran Pandev blebv avgörande. Detta trots att Inter fick straff i slutet av matchen. En straff som Antonio Candreva gavs förtroendet att förvalta, men misslyckades med just detta. Genoa har bliit indragna i bottenstriden sedan ett paromgångar tillbaka. Segern innebär att man håller jagande Empoli och Crotone ett respektive fem poäng bakom sig. För Inters del innebar förlusten att Europa-spel nästa säsong till 99 procent är utom räckhåll. Atalanta på femte plats ligger, med tre omgångar kvar, nio poäng före Inter och Gasperinis succé-lag lär inte kamma noll i samtliga av sina återstående matcher.Att ens försöka göra en matchanalys av mötet mellan Lazio och Sampdoria anser jag vara omöjligt. För oss som såg matchen var det ett målfyrverkeri av rang. Årets Serie A är målrikare än på mycket länge och det märktes helt klart på matchen. Tio mål är tennissiffror.I första halvlek tycker jag inte att Sampdoria bjuder upp till match överhuvudtaget. Visst, Lazio nätade tidigt och kunde rida på vågen, men ändå. Som lag måste man ändå kunna rycka upp sig och fokusera på att rätta till saker.Det ska sägas att Lazio var ruskigt effektiva. Mittbackarna Hoedt och de Vrij stod för vars ett mål på fasta situationer, samt att Filipe Anderson och Ciro Immobile båda målade på sraff. Liten tröst för Sampdoria får vara att man på något sätt lyckades putsa till siffrorna. Vad det nu är värt?Som tidigare nämnts har Crotone, likt Empoli, verkligen sprakat till på slutet och tagit fler poäng än förväntat. Synd för Crotones del är just att Empoli lyckas matcha deras resultat. Jag har verkligen blivit imponerad av Crotone på senaste tid, och om sydlaget med Marcus Rohden, åker ur Serie A kommer de i alla fall ha någon som följer dem - jag.Det kan argumenteras för att avsågade Pescara bara ställde ut skorna, men jag anser ändå att Crotone gör det väldigt bra. En match med liknande utgångsläge spelades i Premier League igår. Hull City tog emot Sunderland hemma. Sunderland var inför matchen klara att åka ur Premier League, samtidigt som Hull försöker undvika just detta. Trots detta lyckades inte Hull vinna och ta de tre poäng som sågs- och ses som livsviktiga för att överleva bottenstriden i Premier League. Marcos Silva bör kika lite på Davide Nicola.Matchen mellan Sassoulo och Fiorentina var en sevärd historia. Mycket skedde i denna drabbning som innehöll fyra mål. Ett av dessa fyra stod Violas Bernadeschi för. Den tekniske mittfältaren såg till att rädda sitt lag i slutminutrarna genom ett snyggt mål då han placerade bollen i målvaktens bortre hörn. Tidigare i matchen hade Fiorentinas Kalinic missat en straff och Rodriguez fått syna det röda kortet. Resultatet påverkar inget av lagen då båda är hör hemma i ingenmansland.Omgångens avslutande match spelades på Giuseppe Meazza och det var Milan som tog sig ann Roma. En match som betydde mycket på förhand. Roma var tvugna att vinna för att behålla sin andraplats i tabellen och därmed slippa kvala till Champions League . Milan, å andra sidan, behövde tre poäng för att inte halka allt för långt efter Atalanta. Atalanta som ligger femma och innehar den sista Europa-platsen.Matchen slutade 4-1 till Roma efter att Dzeko inlett med två mål i första halvlek. Anfallaren drygar därmed ut sin ledning i skytteligan.Nä, det här var inte mycket att spara till eftervärlden. Visserligen vann(5) och hans Crotone med 1-0 men boråsaren blev själv utbytt redan i början av andra. Känns lite som han står och trampar vatten just nu. Hans nötande har varit oerhört viktigt för Crotone men på söndagen var det tungt.Den andre svensken som var på plan hade det än värre.(4,5) och hans kollegor hade ingen lyckad eftermiddag mot Empoli. Slarvigt där bak och fokuseringen inte den bästa.Övriga svenskar kom inte till start.är i alla fall tillbaka från skada, vilket är glädjande.ochfastklistrade på bänken ochfortfarande på skadelistan i Palermo