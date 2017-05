Postpartita Omg: 34 - Atalanta i pole position för EL

Omgång 34 bjöd oss både på Rom-derby och dramatik i botten och toppen.

Målskyttar: 1-0 Conti 45', 1-1 Spinazzola 50', 1-2 Alves 83', 2-2 Freuler 89' (3-4-2-1): (4-2-3-1): Berisha

Toloi-Caldara-Masiello

Conti-Cristante-Freuler-Spnazzola

Hateboer-Kurtic-Gomez Buffon

Alves-Bonucci-Chiellini-Alex Sandro

Pjanic-Khedira

Cuadrado-Dybala-Mandzukic

Higuain Byten:

Kessie-Kurtic

Petagna-Spinazzola

Byten:

Lichsteiner-Cuadrado

Barzagli-Alves

Lemina-Dybala Tränare: Gian Piero Gasperini Tränare: Massimiliano Allegri Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 44.96m Medial-linje: 55.88m Distans/Snabbhet: 106.06/6.9 Distans/Snabbhet: 102.63/6.6 Freuler, Conti, Gomez Cuadrado, Alves Domare: Marco Guida Stadio: Atleti Azzurri d'Italia

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 43-57 Räddningar: 7-5 Straffar: 0-0 Skott totalt: 9-12 Skott på mål: 8-8 Direkta frisparkarsavslut: 1-4 Fasta situationer-avslut: 0-0 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 10-11 Assists: 1-2 Offsides: 2-4 Hörnor: 7-10 Orsakade fouls: 8-13 Förlorade bollar: 25-48 Vunna bollar: 28-24 Kontringar: 0-0 Krossbollar 8-8 Långbollar: 11-7 Anfall centralt: 9-14 Anfall från höger: 6-7 Anfall från vänster 3-2 Speluppbyggnader: 14-24

Målskyttar: 0-1 Schick 12', 1-1 Iturbe 78' (4-2-3-1): (4-3-1-2): Hart

Zappacosta-Rossettini-Carlao-Avelar

Acguah-Baselli

Falque-Ljajic-Boyé

Belotti Puggioni

Bereszynski-Skriniar-Silvestre-Regini

Linetty-Torreira-Praet

Fernandes

Quagliarella-Schick Byten:

Iturbe-Falque 72'

Lopez-Acquah 78'

Valdifiori-Baselli 87' Byten:

Budimir-Schick 46'

Alvarez-Fernandes 60'

Djuricic- Quuagliarella 84' Tränare: Sinisa Mihajlovic Tränare: Marco Giampaolo Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 52.39m Medial-linje: 49.82m Distans/Snabbhet: 112.04/6.7 Distans/Snabbhet: 115.71/6.8 Avelar Praet, Regini Domare: Savide Massa Stadio: Olimpico Grande Torino

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 55-45 Räddningar: 3-3 Straffar: 0-0 Skott totalt: 20-5 Skott på mål: 6-4 Direkta frisparkarsavslut: 0-0 Fasta situationer-avslut: 14-1 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 20-5 Assists: 2-2 Offsides: 4-0 Hörnor: 4-3 Orsakade fouls: 8-11 Förlorade bollar: 24-37 Vunna bollar: 34-32 Kontringar: 1-1 Krossbollar 11-2 Långbollar: 20-31 Anfall centralt: 24-9 Anfall från höger: 11-9 Anfall från vänster 7-4 Speluppbyggnader: 18-13 Målskyttar: 0-1 Keita 12', 1-1 De Rossi(Straff) 45', 1-2 Basta 50', 1-3 Keita 85' (4-2-3-1): (3-5-1-1): Szczesny

Rüdiger-Fazio-Manolas-Emerson

De Rossi-Strootman

Salah-Nainggolan-El Shaarawy

Dzeko Strakosha

Bastos-De Vrij-Wallace

Basta-Parolo-Biglia-Lulic-Lukaku

MilinkovicSavic

Keita Byten:

Peres-El Shaarawy 46'

Perotti-Fazio 64'

Totti-De Rossi 73' Byten:

Anderson-Lukaku 43'

Hoedt-de Vrij 74'

Djordjevic-Keita 88' Tränare: Luciano Spalletti Tränare: Simone Inzaghi Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 56.34m Medial-linje: 44.89m Distans/Snabbhet: 99.64/6.3 Distans/Snabbhet: 105.78/6.8 Rudiger Biglia, Hoedt, Keita, Parolo Domare: Daniele Orsatio Stadio: Olimpico

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 67-33 Räddningar: 4-5 Straffar: 1-0 Skott totalt: 7-0 Skott på mål: 6-8 Direkta frisparkarsavslut: 1-0 Fasta situationer-avslut: 1-2 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 3-9 Assists: 3-4 Offsides: 0-6 Hörnor: 8-5 Orsakade fouls: 10-9 Förlorade bollar: 34-21 Vunna bollar: 26-31 Kontringar: 0-4 Krossbollar 8-2 Långbollar: 7-11 Anfall centralt: 8-7 Anfall från höger: 13-8 Anfall från vänster 11-10 Speluppbyggnader: 40-23 Målskyttar: 1-0 Destro 2', 2-0Taider 45', 3-0 Destro 59', 4-0 Danilo(Självmål) 68' (4-3-3): (4-3-3): Mirante

Torosidis-Maietta-Gastaldello-Mbaye

Donsah-Vivani-Taider

Verdi-Destro-Krejci Karnezis

Widmer-Danilo-Angella-Felipe

Badu-Hallfredsson-Jankto

De Paul-Zapata-Thereau Byten:

Krafth-Torosidis 52'

Petkovic-Viviani 75'

Oikonomou-Gasteldello 87' Byten:

Perica-De Paul

Matos-Jankto

Kums-Thereau 60' Tränare: Roberto Donadoni Tränare: Luigi Delneri Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 41.85m Medial-linje: 57.33m Distans/Snabbhet: 99.48/6.6 Distans/Snabbhet: 99.66/6.5 Viviani Halfredsson, Zapata, Danilo Domare: Domenico Celi Stadio: Renato Dell'Ara

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 51-49 Räddningar: 3-2 Straffar: 0-0 Skott totalt: 8-8 Skott på mål: 5-4 Direkta frisparkarsavslut: 0-0 Fasta situationer-avslut: 3-4 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 6-4 Assists: 7-5 Offsides: 5-1 Hörnor: 5-10 Orsakade fouls: 12-13 Förlorade bollar: 14-27 Vunna bollar: 15-15 Kontringar: 3-0 Krossbollar 5-12 Långbollar: 15-10 Anfall centralt: 5-4 Anfall från höger: 4-6 Anfall från vänster 4-5 Speluppbyggnader: 11-19 Målskyttar: 1-0 Pedro(Straff) 23' (4-3-2-1): (4-3-3): Rafael

Piscane-Salamon-Alves-Murru

Ionita-Tachtsidis-Barella

Pedro-Borriello

Farias Fiorillo

Zamapano-Bovo-Milicevic-Fornasier

Koulibaly-Muntari-Memushaj

Benali-Cerri-Caprari Byten:

Farago-Ionita 58'

Sau-Farias 65'

Padoin-Barella 77' Byten:

Kastanos-Benali 72'

Brugman-Coulibaly 72'

Crescenzi-Milicevic 90' Tränare: Massimo Rastelli Tränare: Zdenek Zeman Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 51.73m Medial-linje: 51.08m Distans/Snabbhet: 113.82/6.9 Distans/Snabbhet: 112.20/6.8 Alves Fornaiser, Milicevic, Kastanos

Muntari (två gula) Domare: Daniele Minelli Stadio: Sant'Elia

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 55-45 Räddningar: 10-3 Straffar: 1-0 Skott totalt: 11-13 Skott på mål: 4-10 Direkta frisparkarsavslut: 1-1 Fasta situationer-avslut: 0-0 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 5-8 Assists: 5-4 Offsides: 3-1 Hörnor: 3-5 Orsakade fouls: 16-16 Förlorade bollar: 57-66 Vunna bollar: 36-23 Kontringar: 1-6 Krossbollar 4-3 Långbollar: 20-8 Anfall centralt: 10-12 Anfall från höger: 1-5 Anfall från vänster 0-3 Speluppbyggnader: 15-16 Målskyttar: 1-0 Trotta 8', 1-1 Paletta 50' (4-4-2): (4-3-3): Cordaz

Rosi-Ceccherini-Ferrari-Martella

Rohdén-Barbaeris-Crisetig-Nalini

Trotta-Falcinelli Donnarumma

Calabria-Zapata-Paletta-Vangioni

Kucka-Locatelli-Fernandes

Suso-Lapadula-Deulofeu Byten:

Stoian-Nalini 54'

Dussenne-Ceccherini 70'

Capezzi-Rohden 80' Byten:

Ocampos-Fernandez 78'

Bacca-Deulofeu 86'

Gomez-Vangioni 90' Tränare: Davide Nicola Tränare: Vincenzo Montella Systemändring: Systemändring: Medial-linje: Medial-linje: Distans/Snabbhet: Distans/Snabbhet: Ferrari, Crisetig, Falcinelli

Deulofeu

Kucka Domare: Banti Stadio: Ezio Scida - Crotone

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 43-57 Räddningar: 6-3 Straffar: 0-0 Skott totalt: 8-11 Skott på mål: 4-9 Direkta frisparkarsavslut: 1-0 Fasta situationer-avslut: 4-2 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 7-8 Assists: 0-5 Offsides: 4-2 Hörnor: 6-11 Orsakade fouls: 11-16 Förlorade bollar: 37-41 Vunna bollar: 30-21 Kontringar: 0-0 Krossbollar 6-5 Långbollar: 27-28 Anfall centralt: 5-16 Anfall från höger: 11-16 Anfall från vänster 11-20 Speluppbyggnader: 8-16 Målskyttar: 0-1 Peluso 19', 1-1 Pucciarelli(Straff) 24', 1-2 Matri 34', 1-3 Duncan 57' (4-3-1-2): (4-3-3): Skorupski

Laurini-Bellusci-Barba-Pasqual

Tello-Diousse-Krunic

El Kaddouri

Thiam-Pucciarelli Consigli

Adjapong-Acerbi-Letschert-Peluso

Sensi-Aquilani-Duncan

Berardi-Matri-Ricci Byten:

Maccarone-Thiam 64'

Dimarco-Tello 79'

Zambelli-Laurini 88' Byten:

Politano-Ricci 75'

Cannavaro-Letschert 75'

Lirola-Duncan 79' Tränare: Giovanni Martusciello Tränare: Eusebio Di Fransesco Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 58.73m Medial-linje: 43.07m Distans/Snabbhet: 107.26/6.6 Distans/Snabbhet: 112.63/6.9 Diousse, Maccarone Duncan, Letschert, Sensi Domare: Daniele Doveri Stadio: Carlo Castellani

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 52-48 Räddningar: 2-9 Straffar: 1-0 Skott totalt: 16-11 Skott på mål: 11-5 Direkta frisparkarsavslut: 1-0 Fasta situationer-avslut: 5-6 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 16-9 Assists: 3-3 Offsides: 2-2 Hörnor: 12-4 Orsakade fouls: 10-9 Förlorade bollar: 30-30 Vunna bollar: 24-21 Kontringar: 0-0 Krossbollar 14-6 Långbollar: 11-21 Anfall centralt: 24-12 Anfall från höger: 5-2 Anfall från vänster 11-4 Speluppbyggnader: 28-17

109 Målskyttar: 1-0 Pandev 43', 1-1 Bastien 60', 1-2 Birsa 70' (3-4-2-1): (4-2-3-1): Lamanna

Burdisso-Munoz-Gentiletti

Lazovic-Veloso-Rigoni-Laxalt

Pandev-Palladino

Simeone Sorrentino

Depaoli-Dainelli-Cesar-Gobbi

Izco-Radovanovic

Castro-Birsa-Bastien

Inglese Byten:

Hiljemark-Lazovic 77'

Pellegri-Munoz 87'

Ninkovic-Pandev 87' Byten:

Spolli-Dainelli 19'

Pellissier-Inglese 66'

De Guzman-Birsa 82' Tränare: Ivan Juric Tränare: Rolando Maran Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 55.43m Medial-linje: 46.06m Distans/Snabbhet: 110.12/6.6 Distans/Snabbhet: 109.89/6.7 Laxalt Radovanovic, Gobbi

Depaoli Domare: Luca Pairetto Stadio: Luigi Ferraris

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 61-39 Räddningar: 0-0 Straffar: 1-0 Skott totalt: 11-5 Skott på mål: 1-2 Direkta frisparkarsavslut: 0-0 Fasta situationer-avslut: 0-0 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 6-3 Assists: 2-2 Offsides: 2-3 Hörnor: 3-4 Orsakade fouls: 12-13 Förlorade bollar: 40-38 Vunna bollar: 46-33 Kontringar: 0-1 Krossbollar 8-3 Långbollar: 18-31 Anfall centralt: 7-6 Anfall från höger: 12-10 Anfall från vänster 20-6 Speluppbyggnader: 16-11 Målskyttar: 1-0 Diamanti 32', 2-0 Aleesami 90' (3-5-1-1): (3-4-2-1): Fulignati

Cionek-Goldaniga-Andelkovic

Rispoli-Jajalo-Gazzi-Chochev-Aleesami

Diamanti-Nestorovski Tatarusanu

Salcedo-Sanchez-Astori

Tello-Vecino-Badelj-Milic

Ilcic-Valero

Kalinic Byten:

Gonzalez-Andjelkovic 68'

Sallai-Nestorovski 82'

Henrique-Diamanti 90' Byten:

Chiesa-Milic 38'

Saponara-Salcedo 57'

Mlakar-Ilicic 70' Tränare: Diego Bortoluzzi Tränare: Paulo Sousa Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 37.87m Medial-linje: 63.34m Distans/Snabbhet: 103.49/6.7 Distans/Snabbhet: 99.10/6.6 Nestorovski, Diamanti Salcedo, Badelj

Astori Domare: Paolo Tagliavento Stadio: Renzo Barbera

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 31-69 Räddningar: 4-0 Straffar: 0-0 Skott totalt: 6-11 Skott på mål: 2-4 Direkta frisparkarsavslut: 1-0 Fasta situationer-avslut: 1-1 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 7-11 Assists: 2-3 Offsides: 5-1 Hörnor: 1-10 Orsakade fouls: 10-10 Förlorade bollar: 19-25 Vunna bollar: 25-27 Kontringar: 4-0 Krossbollar 1-8 Långbollar: 23-6 Anfall centralt: 14-27 Anfall från höger: 1-8 Anfall från vänster 3-14 Speluppbyggnader: 8-25 Målskyttar: 0-1 Callejon 43' (4-2-3-1): (4-3-3): Handanovic

D´Ambrosio-Murillo-Medel-Nagatomo

Gagliardini-Brozovic

Candreva-Joao Mario-Eder

Icardi Reina

Hysaj-Albiol-Koulibaly-Ghoulam

Zielisnki-Diawara-Hamsik

Callejon-Mertens-Insigne Byten:

Perisic-Mario 60'

Banega-Eder 73'

Andreolli-Murillo 77' Byten:

Rog-Zielinski 63'

Allan-Hamsik 72'

Milik-Mertens 81' Tränare: Stefano Pioli Tränare: Maurizio Sarri Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 50.87m Medial-linje: 51.25m Distans/Snabbhet: 114.35/7.2 Distans/Snabbhet: 112.61/7.1 Murillo, Brozovic Koulibaly, Rog Domare: Gianluca Rocchi Stadio: Giuseppe Meazza

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 45-55 Räddningar: 3-3 Straffar: 0-0 Skott totalt: 9-12 Skott på mål: 3-5 Direkta frisparkarsavslut: 0-0 Fasta situationer-avslut: 6-7 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 5-12 Assists: 3-6 Offsides: 2-2 Hörnor: 8-4 Orsakade fouls: 9-9 Förlorade bollar: 51-49 Vunna bollar: 32-23 Kontringar: 1-1 Krossbollar 13-5 Långbollar: 16-11 Anfall centralt: 11-14 Anfall från höger: 10-7 Anfall från vänster 6-7 Speluppbyggnader: 23-31





Juventus 34 27 3 4 70-22 84 Roma 34 24 3 7 75-31 75 Napoli 34 22 8 4 78-35 74 Lazio 34 20 7 7 63-39 67 Atalanta 34 19 7 8 58-39 64 Milan 34 16 9 9 51-38 59 Inter 34 17 5 12 63-33 56 Fiorentina 34 15 10 9 55-47 55 Torino 34 12 13 9 54-55 50 Sampdoria 34 12 10 12 42-42 47 Udinese 34 12 7 15 43-48 43 Chievo 34 12 5 17 38-53 41 Cagliari 34 12 5 17 47-64 41 Sassuolo 34 11 6 17 45-53 39 Bologna 34 10 8 16 35-49 38 Genoa 34 7 9 18 33-59 30 Empoli 34 7 8 19 23-54 29 Crotone 34 6 7 21 29-54 25 Palermo 34 4 7 23 29-73 19 Pescara 34 2 8 24 32-75 14 109

Den 34:e omgången bjöd på en hel del fina matcher. En av dessa var just Atalanta- Juventus . Hemmalaget har varit säsongens succé i Serie A och visade återigen att man är svårslagna. Mot Juventus stod man för en väldigt god insats där en poäng är i underkant av vad man förtjänade från mötet.Atalanta ligger fortsatt på femte plats och är nu hela fem poäng före jagande Milan . Endast fyra omgångar återstår nu, och det ser ut att bli de blå-svarta som tar sista Europa-platsen.För Juventus var det första poängtappet i ligan sedan den andra april då man kryssade mot Napoli . "Den gamla damen" har nio poäng ner till Roma och kan säkra Scudetton i nästa omgång.Två lag som sällan lyckas spika igen möttes på Stadio Olimpico i Turin. Det var Torino mot Sampdoria och det var 1-1 på resultattavlan efter nittio minuters spel. Inget av lagen har något att spela för och det syntes rätt väl på hur matchen artade sig. Fine spelaren Schick nätade tidigt för bortalaget. En spelare som inte ville vara sämre var Iturbe, som bara några minuter efter sin entré i matchen, kvitterade för Torino.Helgens möte måste krönas åt Rom-derbyt. Kunde det här bli Fransesco Tottis sista? Ja, den frågan har ställts en del gånger tidigare. Hur som helst så var matchen väldigt undrhållande. Inte minst tack vare de båda kurvorna, som dagen till ära var välfyllda. Roma var det förande laget i matchen, men Lazio är ruggigt effektiva och vann tack vare just sin effektivitet. Keita var åter målskytt. Två baljor blev det för 22:åringen som även stod för ett hattrick mot Palermo senast. Het minst sagt.Roma visade återigen att man inte riktigt kan utmana Juventus under en hel säsong. Någonting saknas i Spalettis lagbygge. Frågan är om inhämtade sportchefen Monchi kan lösa detta. Vem vet? Udinese blev en ensisdig historia. Mattia Destro satte tonen för matchen redan efter 2 minuters spel. Udinese var blekt och hade inte alls mycket att komma med. Segern var Bolognas enda i april månad och innebar att laget säkrade spel i Serie A även nästa säsong.Anmärkningsvärt var att bara 48% av speltiden var effektiv. Inte ens halva matchen.Två lag som man vet var man har möttes på Sant'Elia. Det var längesedan något av lagen Pescara eller Cagliari hade något att spela för i ligan. Vi har vetat om ett tag att Pescara kommer åka ur Serie A samt att Cagliari kommer spela här nästa säsong. Matchen de två lagen emellan lär inte gå till historien som en drabbning att minnas.Matchens enda mål sattes på straff i den första halvleken. Signifikativt för matchen och signifikativt för de båda lagens säsonger.Crotone fortsätter att imponera stort i ligan. Man har under sina senaste matcher tagit poäng mot bland annat Inter och Torino. Sydlaget har nu även spelat fem matcher sedan sin senaste förlust i ligan.Lika mycket som Crotone stod för en bra insats mot Milan stod de sistnämnda för en blek. Många gånger under säsongen har Milan-spelarna misslyckats med att uppfylla fansens förhoppningar. Många gånger har man misslyckats att ta tre poäng i de matcher man borde ta poäng i. Fokus efter matchen ska hamna på Crotone som verkligen inte gett upp kampen om ett nytt kontrakt.Empoli hade chansen att skapa sig utrymme gentemot Crotone i botten. I mötet med Sassoulo misslyckades man dock med detta. Det blev inga poäng alls för Empoli som fortsatt krigar för att säkra nytt kontrakt. Med fyra omgångar kvar ligger man fyra poäng före Crotone. Likt Crotone har Empoli gått bra på slutet och förlusten mot Sassoulo var klubbens första på fyra matcher.Bottenstriden i Serie A är fortsatt mycket intressant att följa.På tal om bottenstrid så var det match för Genoa i helgen. Man ställdes mot Chievo och förväntades absolut ta poäng i matchen. Genoa, som på senare tid presterat dåliga resultat och därför tvingats blanda sig i kampen runt strecket, gjorde sina fans besvikna hemma på Luigi Ferraris. Trots att Goran Pandev gett laget ledningen i matchen lyckades Chievo vända och till slut vinna med 2-1. Genoa har bara tagit ett poäng på sina sju senaste matcher. Det är tungt nu för "Jeansen".Avsågade Palermo tog emot Paolo Sousas mannar som kommit till Renzo Barbera för att hämta hem tre poäng. Matchen kom istället att bli helgens överraskning då de rosa vann med hela två mål mot noll.Förre IFK Göteborgs-backen Haitam Aleesami stod för ett mål i matchen. Segern var en mindre tröst för Palermo som i praktiken är nedflyttade till Serie B.Omgångens avslutande drabbning var av rejäl tyngd. Stormatch på Guiseppe Meazza mellan Inter och Napoli. Inter tampas medAtalanta Europa-platserna, samt att man vill hamna ovanför Milan i tabellen. Mötet med Napoli slutade 0-1 och hjälpte inte direkt Inter att nå något av sina mål. Callejon stod för matchens enda mål och såg till att Napoli återigen har häng på Roma om andraplatsen. Den så viktiga andraplatsen som gör att man undviker ett kval till nästa års Champions League