Postpartita Omg. 36 - Ligan öppnade sig igen

Vi närmar oss slutet på allvar. 36 omgångar spelade. I helgen var det toppmöte, det var målrikt, det var bottenmöten och det var underhållande. Ligan är fortfarande öppen i såväl botten som toppen.

Målskyttar: 0-1 Keita 55', 1-1 Babacar 67 2-1 Kalinic 73', 3-1 Lombardi(Självmål) 76', 3-2 Murgia 81' (3-4-2-1): (3-4-1-2): Tatarusanu

Tomovic-De Maio-Astori

Chiesa-Vecino-Cristorforo-Olivera

Bernardeschi-Valero

Babacar Strakosha

Bastos-Hoedt-Radu

Patric-Parolo-Murgia-Lukaku

Alberto

Djordjevic-Keita Byten:

Tello-Chiesa 65'

Sanchez-Olivera 65'

Kalinic-Cristoforo 65' Byten:

Lombardi-Lukaku 49'

Anderson-Djordjevic 70'

Immobile-Keita 71' Tränare: Paulo Sousa Tränare: Simone Inzaghi Systemändring: - Systemändring: - Medial-linje: 50.71m Medial-linje: 49.80m Distans/Snabbhet: 109.56/6.8 Distans/Snabbhet: 106.49/6.7 Astori, Valero Parolo, Radu, Hoedt Domare: Domenico Celi Stadio: Artemio Franchi

Publik: 5.616 betalande - 20.154 säsongskort Matchstatistik: Bollinnehav (%): 49-51 Räddningar: 4-6 Straffar: 0-0 Skott totalt:

-15-11 Skott på mål: 9-7 Direkta frisparkarsavslut: 0-2 Fasta situationer-avslut: 0-0 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 15-12 Assists: 3-3 Offsides: 1-2 Hörnor: 4-6 Orsakade fouls: 14-13 Förlorade bollar: 20-23 Vunna bollar: 24-27 Kontringar: 2-2 Krossbollar 3-4 Långbollar: 9-9 Anfall centralt: 16-16 Anfall från höger: 8-3 Anfall från vänster 6-10 Speluppbyggnader: 29-26

Målskyttar: 1-0 Conti 44', 1-1 Deulofeu 87' (3-5-2): (3-5-2): Berisha

Toloi-Caldara-Masiello

Conti-Freuler-Crist.-Kessie-Spinaz.

Petagna-Gomez

Donnarumma

Gomez-Zapata-Romagnoli

Kucka-Suso-Montolio-Pasalic-DSciglio

Deulofeu-Lapadula Byten:

Kurtic-Petagna 71'

Hateboer-Cristante 84'

Paloschi-Gomez 90' Byten:

Bacca-Kucka 58'

Bertolacci-Pasalic 78'

Vangioni-De Sciglio 90' Tränare: Gian Piero Gasperini Tränare: Vincenzo Montella Systemändring: 3-5-1-1 71´ Systemändring: 3-4-3 58´ Medial-linje: 53.83m Medial-linje: 49.77m Distans/Snabbhet: 106.28/6.8 Distans/Snabbhet: 105.36/6.7 Toloi, Conti Suso Domare: Gianluca Rocchi Stadio: Atleti Azzurri d'Italia

Publik: 8.783 betalande - 10.873 säsongskort Matchstatistik: Bollinnehav (%): 50-50 Räddningar: 2-6 Straffar: 0-0 Skott totalt: 10-7 Skott på mål: 7-3 Direkta frisparkarsavslut: 0-0 Fasta situationer-avslut: 0-0 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 10-8 Assists: 3-3 Offsides: 1-2 Hörnor: 10-5 Orsakade fouls: 8-9 Förlorade bollar: 27-40 Vunna bollar: 35-35 Kontringar: 0-0 Krossbollar 8-6 Långbollar: 22-18 Anfall centralt: 24-17 Anfall från höger: 9-5 Anfall från vänster 10-6 Speluppbyggnader: 22-20

Målskyttar: 0-1 Iemmello 36', 0-2 Iemmello 50', 1-2 Eder 70' (4-2-3-1): (4-3-3): Handanovic

D´Ambrosio-Murillo-Andreolli-Nagat.

Gagliardini-Brozovic

Candreva-Joao Mario-Perisic

Icardi Consigli

Lirola-Acerbi-Letschert-Peluso

Biondini-Sensi-Missiroli

Berardi.Iemmello-Politano

Byten:

Eder-Mario 46'

Ansaldi-Nagatomo 46'

Gabriel-Andreolli 78' Byten:

Defrel-Iemmello 66'

Cannavaro-Politano 77'

Aquilani-Missiroli 85' Tränare: Stefano Vecchi Tränare: Eusebio Di Francesco Systemändring: 4-2-3-1 46´och

3-4-3 78´ Systemändring: 5-3-2 77´ Medial-linje: 57.62m Medial-linje: 44.46m Distans/Snabbhet: 105.90/6.7 Distans/Snabbhet: 101.22/6.5 Ansaldi, Eder, Gabriel Peluso Domare: Davide Massa Stadio: Giuseppe Meazza

Publik: 42.222 Matchstatistik: Bollinnehav (%): 62-38 Räddningar: 2-6 Straffar: 0-0 Skott totalt: 16-7 Skott på mål: 9-4 Direkta frisparkarsavslut: 0-0 Fasta situationer-avslut: 1-1 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 11-6 Assists: 4-3 Offsides: 2-0 Hörnor: 15-2 Orsakade fouls: 13-13 Förlorade bollar: 29-22 Vunna bollar: 13-21 Kontringar: 0-3 Krossbollar 10-2 Långbollar: 8-24 Anfall centralt: 19-10 Anfall från höger: 12-3 Anfall från vänster 13-2 Speluppbyggnader: 21-14

Målskyttar: 1-0 Destro 8', 1-1 Bahebeck 24', 2-1 Di Francesco 48', 3-1 Destro 90' (4-2-3-1): (4-3-3): Mirante

Torosidis-Helander-Maietta-Mbaye

Donsah-Taider

Verdi-Di Francesco-Krejci

Destro Fiorillo

Zamapano-Bovo-Fornasier-Biraghi

Coulivaly-Brugman-Memushaj

Bahebeck-Mitrita-Caprari Byten:

Krafth-Maietta 57'

Okwonkwo-krejci 73'

Puögar-Donsah 74' Byten:

Muric-mitrita 53'

Milicevic-Coulibaly 53'

Gilardino-Bahebeck 73' Tränare: Roberto Donadoni Tränare: Zdenek Zeman Systemändring: - Systemändring: - Medial-linje: 48.84m Medial-linje: 54.73m Distans/Snabbhet: 100.27/6.4 Distans/Snabbhet: 93.26/6.3 Donsah, Destro Bovo, Coulibaly Domare: Antonio Di Martino Stadio: Renato Dell'Ara

Publik: 7.800 betalande - 13-746 säongskort Matchstatistik: Bollinnehav (%): 53-47 Räddningar: 3-5 Straffar: 0-0 Skott totalt: 14-9 Skott på mål: 8-4 Direkta frisparkarsavslut: 1-0 Fasta situationer-avslut: 0-0 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 9-6 Assists: 3-4 Offsides: 5-2 Hörnor: 9-5 Orsakade fouls: 14-9 Förlorade bollar: 46-59 Vunna bollar: 33-23 Kontringar: 1-1 Krossbollar 5-7 Långbollar: 20-9 Anfall centralt: 10-13 Anfall från höger: 4-6 Anfall från vänster 6-6 Speluppbyggnader: 18-15

Målskyttar: 1-0 Sau 7', 2-0 Farias 17', 3-0 Farias 45', 3-1 Zajc 79', 3-2 Maccarone 85' (4-3-2-1): (4-3-1-2): Rafael

Isla-Piscane-Alves-Murru

Tachtsidis-Barella-Farias

Pedro-Sau

Borriello Skorupski

Laurini-Costa-Bellusci-Pasqual

Mauri-Diousse-Croce

El Kaddouri

Thiam-Pucciarelli Byten:

Ionita-Pedro 67'

Padoin-Barella 75'

Han-Sau 81' Byten:

Krunic-El Kaddouri 51'

Maccarone-Mauri 61'

Zajc-Thiam 76' Tränare: Massimo Rastelli Tränare: Giovanni Martusciello Systemändring: - Systemändring: 4-2-3-1 61´ Medial-linje: 42.88m Medial-linje: 59.65m Distans/Snabbhet: 107.38/6.6 Distans/Snabbhet: 106.81/6.5 Pisacane, Alves Bellusci, El Kaddouri Domare: Maurizio Mariani Stadio: Sant'Elia

Publik: 5.060 betalande - 6.961 säsongskort Matchstatistik: Bollinnehav (%): 52-48 Räddningar: 1-3 Straffar: 0-1 Skott totalt: 13-8 Skott på mål: 6-3 Direkta frisparkarsavslut: 0-1 Fasta situationer-avslut: 1-1 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 9-5 Assists: 7-1 Offsides: 4-2 Hörnor: 1-5 Orsakade fouls: 9-16 Förlorade bollar: 31-37 Vunna bollar: 29-22 Kontringar: 2-0 Krossbollar 2-7 Långbollar: 24-15 Anfall centralt: 13-7 Anfall från höger: 5-23 Anfall från vänster 11-11 Speluppbyggnader: 13-15

Målskyttar: 1-0 Rohden 18' (4-4-2): (4-4-2): Cordaz

Rosi-Cecchereini-Ferrari-Sampirisi

Rohdén-Crisetig-Barberis-Nalini

Trotta-Falcinelli Scuffet

Widmer-Danilo-Felipe-Ali Adnan

De Paul-Kums-Badu-Jankto

Zapata-Thereau Byten:

Acosty-Nalini 72'

Suljic-Barberis 85'

Nwankwo-Trotta 90' Byten:

Perica-Thereau 61'

Balic-Kums 61'

Ewandro-De Paul 81' Tränare: Davide Nicola Tränare: Luigi Delneri Systemändring: Systemändring: 4-2-3-1 46´,

4-4-2 61´och 4-2-4 81´ Medial-linje: 47.51m Medial-linje: 56.66m Distans/Snabbhet: 101.1/6.6 Distans/Snabbhet: 101.42/6.5 Falcinelli, Sampirisi Kums, Adnan Domare: Michael Fabbri Stadio: Ezio Scida

Publik: 2009 betalande - 6.221 säsongskort Matchstatistik: Bollinnehav (%): 40-60 Räddningar: 4-7 Straffar: 0-0 Skott totalt: 10-9 Skott på mål: 9-5 Direkta frisparkarsavslut: 0-0 Fasta situationer-avslut: 1-0 Ramträffar: 1-1 Målchanser: 8-5 Assists: 2-1 Offsides: 4-0 Hörnor: 4-8 Orsakade fouls: 8-9 Förlorade bollar: 24-23 Vunna bollar: 15-22 Kontringar: 3-1 Krossbollar 8-4 Långbollar: 22-29 Anfall centralt: 7-3 Anfall från höger: 5-9 Anfall från vänster 6-2 Speluppbyggnader: 14-31

Målskyttar: 1-0 Rispoli 13' (3-5-1-1): (3-5-2): Fulignati

Cionek-Goldaniga-Andelkovic

Rispoli-Rugg.-Henriq.-Chochev-Aleesami

Diamanti

Nestorovski Lamanna

Birsachi-Munoz-Gentiletti

Lazovic-Veloso-Cataldi-Rigoni-Laxalt

Pandev-Pinilla Byten:

Sallai-Nestorovski 60'

Suljic-Goldaniga 71'

Gonzalez-Andjelkovic 83' Byten:

Palladino-Cataldi 21'

Simeone-Pinilla 56'

Ninkovic-Lazovic 72' Tränare: Diego Bortoluzzi Tränare: Ivan Juric Systemändring: - Systemändring: 3-4-2-1 34´ Medial-linje: 43.11m Medial-linje: 59.91m Distans/Snabbhet: 105.45/6.8 Distans/Snabbhet: 104.17/6.8 Henrique Rigoni Domare: Daniele Doveri Stadio: Renzo Barbera

Publik: 2.540 betalande - 6.323 säsomgskort Matchstatistik: Bollinnehav (%): 40-60 Räddningar: 1-2 Straffar: 0-0 Skott totalt: 7-6 Skott på mål: 3-3 Direkta frisparkarsavslut: 0-0 Fasta situationer-avslut: 4-3 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 4-3 Assists: 2-1 Offsides: 1-7 Hörnor: 3-8 Orsakade fouls: 15-16 Förlorade bollar: 18-25 Vunna bollar: 16-19 Kontringar: 2-0 Krossbollar 4-15 Långbollar: 32-0 Anfall centralt: 2-7 Anfall från höger: 6-15 Anfall från vänster 8-17 Speluppbyggnader: 18-30

Målskyttar: 1-0 Quagliarella 11', 1-1 Inglese 46' (4-3-1-2): (4-3-1-2): Puggioni

Sala-Silvestre-Regini-Pavlovic

Barreto-Torreira-Linetty

Fernandes

Quagliarella-Schick Sorrentino

Cacciatore-Gamberini-Cesar-Gobbi

Depaoli-Radovanovic-Bastien

Castro

Inglese-Pellissier Byten:

Muriel-Quagliarella 29'

Praet-Linetty 58'

Djuricic-Fernandes 80' Byten:

Gakpe-Pellissier 70'

Frey-Gamberini 75'

Tränare: Marco Giampaolo Tränare: Rolando Maran Systemändring: - Systemändring: - Medial-linje: Medial-linje: Distans/Snabbhet: Distans/Snabbhet: Regini, Djuricic Pellissier, Depaoli, Castro Domare: Fabio Maresca Stadio: Luigi Ferraris

Publik: 1.374 betalande - 16.789 säongskort Matchstatistik: Bollinnehav (%): 61-39 Räddningar: 0-2 Straffar: 0-0 Skott totalt: 8-7 Skott på mål: 5-2 Direkta frisparkarsavslut: 1-0 Fasta situationer-avslut: 0-0 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 8-7 Assists: 2-1 Offsides: 1-5 Hörnor: 5-1 Orsakade fouls: 11-17 Förlorade bollar: 32-22 Vunna bollar 31-35 Kontringar: 0-1 Krossbollar 2-7 Långbollar: 25-30 Anfall centralt: 18-12 Anfall från höger: 4-6 Anfall från vänster 3-4 Speluppbyggnader: 21-14

Målskyttar: 0-1 Callejon 7', 0-2 Insigne 60', 0-3 Mertens 72', 0-4 Callejon 77', 0-5 Zielinski 78' (4-2-3-1): (4-3-3): Hart

Zappacosta-Rossettini-Carlao-Molinaro

Benassi-Baselli

Falque-Ljajic-Boyé

Belotti Reina

Hysaj-Albiol-Koulibaly-Ghoulam

Allan-Jorginho-Hamsik

Callejon-Mertens-Insigne Byten:

Gustafsson-Benassi 52'

Iturbe-Boye 59'

Obi-Baselli 75' Byten:

Zielinski-Allan 63'

Rog-Hamsik 66'

Milik-Callejon 81' Tränare: Sinisa Mihajlovic Tränare: Maurizio Sarri Systemändring: - Systemändring: - Medial-linje: 47.35m Medial-linje: 53.04m Distans/Snabbhet: 103.50/6.5 Distans/Snabbhet: 109.21/6.9 Baselli, Gustafsson Albiol Domare: Irrati Stadio: Grande Torino

Publik: 12.799 betalande - 11.468 säsongskort Matchstatistik: Bollinnehav (%): 45-55 Räddningar: 1-2 Straffar: 0-0 Skott totalt: 8-13 Skott på mål: 3-6 Direkta frisparkarsavslut: 0-0 Fasta situationer-avslut: 0-1 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 3-10 Assists: 0-5 Offsides: 2-5 Hörnor: 2-7 Orsakade fouls: 7-11 Förlorade bollar: 40-46 Vunna bollar: 45-48 Kontringar: 0-1 Krossbollar 3-5 Långbollar: 15-8 Anfall centralt: 3-5 Anfall från höger: 5-7 Anfall från vänster 9-9 Speluppbyggnader: 8-24

Målskyttar: 0-1 Lemina 21', 1-1 De Rossi 25', 2-1 El Shaarawy 56', 3-1 Nainggolan 65' (4-2-3-1 (4-3-3): Szczesny

Rüdiger-Manolas-Fazio-Emerson

De Rossi-Paredes

Salah-Nainggolan-El Shaarawy

Perotti Buffon

Lichtsteiner-Bonucci-Benatia-Asamoah

Lemina-Pjanic-Sturaro

Cuadrado-Higuain-Mandzukic Byten:

Grenier-Perotti 69'

Jesus-Nainggolan 78'

Totti-Salah 90' Byten:

Alves-Lichsteiner 64'

Dybala-Sturaro 69'

Marchisio-Cuadrado 78' Tränare: Luciano Spalletti Tränare: Massimiliano Allegri Systemändring: 4-3-3 78´ Systemändring: 4-2-3-1 78´ Medial-linje: 45.76 Medial-linje: 53,36 Distans/Snabbhet: 105.87/6.5 Distans/Snabbhet: 103.7/6,3 Fazio, De Rossi, Paredes Benatia, Higuain Domare: Banti Stadio: Olimpico - Rom

Publik: 34.001 betalande - 19.022 säsongskort Matchstatistik: Bollinnehav (%): 41-59 Räddningar: 4-5 Straffar: 0-0 Skott totalt: 12-13 Skott på mål: 9-8 Direkta frisparkarsavslut: 1-0 Fasta situationer-avslut: 1-1 Ramträffar: 0-1 Målchanser: 10-11 Assists: 2-5 Offsides: 1-2 Hörnor: 5-6 Orsakade fouls: 5-9 Förlorade bollar: 44-40 Vunna bollar: 26-23 Kontringar: 0-0 Krossbollar 3-9 Långbollar: 18-10 Anfall centralt: 10-12 Anfall från höger: 3-9 Anfall från vänster 5-4 Speluppbyggnader: 19-28

Juventus 36 27 4 5 72-26 85 Roma 36 26 3 7 82-33 81 Napoli 36 24 8 4 86-36 80 Lazio 36 21 7 8 71-45 70 Atalanta 36 19 9 8 60-41 66 Milan 36 16 10 10 53-43 60 Fiorentina 36 16 11 9 60-50 59 Inter 36 17 5 14 64-46 56 Torino 36 12 14 10 55-61 51 Sampdoria 36 12 11 13 46-50 48 Udinese 36 12 8 16 44-50 44 Cagliari 36 13 5 18 51-69 44 Chievo 36 12 7 17 40-55 44 Sassuolo 36 12 7 17 49-56 43 Bologna 36 11 8 17 39-53 41 Genoa 36 8 9 19 34-61 33 Empoli 36 8 8 20 28-58 32 Crotone 36 8 7 21 31-54 31 Palermo 36 5 8 23 31-74 23 Pescara 36 2 8 26 31-79 14

Den 36:e omgången i Serie A inleddes med en, på förhand, spännande tillställning. Matchen kom helt klart att leva upp till förväntningarna, och speciellt den andra halvleken var en sprakande historia. Keita i Lazio fortsätter att visa prov på strålande målform då han återigen noterades för en balja. Trots en Keita i storform lyckades Fiorenina vända och vinna matchen tack vare ett snöpligt självmål av Lombardi.Grattis, Atalanta! Ja, det får man väl ändå ta och säga efter att laget åter är ute i Europa efter 26 år. 1-1 hemma mot Milan räckte för att man minst ska få kvala till nästa års Europa League . Matchen var till fördel för Atalanta som, i ärlighetens namn, absolut kunde tagit alla tre poängen. Istället blev Everton-lånet Gerard Deulofeu poängräddare för Milan. Milan som förövrigt blev de stora förlorarna i och med Atalantas säkrande av Europa-spel. Med nya ägare får Milan se till att rusta inför nästa säsong.På söndagen spelades det lunch-match på Giuseppe Meazza i Milano. Inter tog emot Sassoulo och det var de sistnämnda som gick hem med alla tre poäng. Inter, med nya tränaren, Stefano Vecchi kom verkligen inte upp i nivå och var knappt värda någon poäng alls. Sassoulo var vassare framåt och försvarade bra bakåt. Med två matcher kvar står det klart att Inter missar Europa-spel nästa säsong. Bologna har verkligen blandat och gett under säsongen. Efter att senast ha förlorat mot Empoli ryckte man, under söndagen, upp sig och såg till att göra processen kort för nedflyttningsklara Pescara. Mattia Destro stod för två mål i matchen och såg till att hans Bologna inte kan bli sämre än 15:e-placerade i årets Serie A.Empoli mötte Cagliari på bortaplan och hade möjlgheten att skaffa sig lite mer mark gentemot jagande Crotone. Detta misslyckades man dock med då Cagliari var numret förstort och snodde åt sig alla tre poängen. Likt Crotone har Empoli gått väldigt bra på slutet och tagit en del fina skalpar. Dock har man två förluster på sina tre senaste matcher och man ligger risigare till än på länge ner det gäller bottenstriden.Empolis återstående matcher är bra mycket behagliagare än Crotones. Empoli har Palermo och Atalanta kvar att möta medan Crotone kommer ställas mot både Juventus och Lazio.Med bara två matcher kvar av säsongen blir det viktigare än någonsin att plocka poäng. Crotone, som visat fenomenal form på sistone, lyckades ta alla tre poängen i hemmamötet med Udinese . Matchhjälte blev Marcus Rohden som stod för drabbningens enda mål. Efter Rohdens mål fick Crotone försvara sitt mål till slutet. En enorm krigarinsats och tre enormt viktiga poäng för Davide Nicolas mannar. Hoppet lever för sydklubben som gör sin allra första säsong någonsin i Serie A.Två lag i botten möttes på Scicilien. Palermo tog emot ett Genoa som numera tvingas kämpa för överlevnad. Att förlora mot Palermo var en rejäl missräkning för Oscar Hiljemarks lag. Genoa har nu bara två poäng till godo på Crotone. Genoa har bara vunnit en match på sina åtta senaste, samt har man bara tagit åtta poäng av de senaste fyrtiotvå möjliga.Varken Sampdoria eller Chievo har något att spela för under resten av säsongen. Detta märktes på matchen som inte direkt var någon historia att minnas. 1-1 var ett rättvist resultat. För Chievos del så var det deras fjärde poäng på de åtta senaste matcherna. För Sampdoria var det ett litet steg i rätt rikting efter förra helgens förnedring då man åkte på sju mål bakåt i mötet med Lazio.Tre saker är säkra: Skatter, döden och att Sinisa Mihajlovic lah släpper in mål. Torino har inte hållit nollan sen runt nyår och mpt Napoli såg man stora tendenser till varför. Ett ihåligt Torino-försvar ställdes mot ett heltaggat Napoli, på jakt efter andraplatsen i ligan. En andraplats man snodde åt sig efter en överkörning som hette duga. 0-5 slutade matchen efter att Callejon bland annat stått för två mål.Omgångens sista match var också den mest kittlande. Roma tog emot Juventus hemma på Olimpico. Juventus hade chansen att bli mästare i kavaj om man tog minst en poäng. Efter första halvlek såg detta ut att bli fallet, men Roma växlade upp genom mål av Nainggolan och El Shaarawy. Matchen slutade 3-1 till Roma som återtar andraplatsen i ligan.Fransesco Totti byttes in med ett par minuter kvar. Grande Totti!Äntligen för! Mål och matchensspelare enligt La Gazzetta dello Sport. Första gången Crotones nötare får sjua i betyg.I övrigt så fick äntligenhoppa in. (5). Blev dock en riktigt smällkaramell då Torino förlorade med hela 5-0 hemma mot Napoli. Den stackars Samuel fick alltså ingen mjukstart i sin comeback och han drog också på sig ett gult redan efter ett par minuter på planen. Hans femma lyser dåligt, fast det var ingen annan i Toro som överträffade det.I Bologna kom faktiskt båda svenskarna till spel.(5,5) från start direkt medan(6) kom in i början på andra. Trots enkel seger så gjorde de svenske inte något större väsen av sig. Det var Helander första start sen i Mars.hamnade återigen i Palermo. Den här gången med sitt Genoa. Han fick dock se sina forna lagkamrater ta hem segern från bänken. Juric har inte mycket förtroende för svensken just nu men det kanske blir ändring på det när ligurierna på allvar kan åka ut.I hemmalaget kom äntligenmed i truppen efter sitt långa skadeuppehåll. Dock blev han, likt Oscar, fast på bänken.