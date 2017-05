Postpartita Omg. 37 - Juventus mästare!

I helgen kröntes Juventus till mästare av Italien. Sjätte raka är oerhört imponerande. Dock är läget kring andra-/tredjeplatsen ovisst. Dessutom har vi en otroligt spännande upplösning av bottenstriden att se fram emot i den sista omgången.

Målskyttar: 1-0 Castro 15', 1-1 El Shaarawy 28', 2-1 Inglese 37', 2-2 Salah 42', 3-2 El Shaarawy 58', 2-4 Salah 76', 2-5 Dzeko 83', 3-5 Inglese 86' (4-3-1-2): (4-2-3-1): Sorrentino

Cacciatore-Cesar-Gamberini-Gobbi

Depaoli-Radovanovic-Bastien

Castro

Birsa-Inglese Szczesny

Rüdiger-Manolas-Fazio-Emerson

De Rossi-Strootman

Salah-Paredes-El Shaarawy

Dzeko Byten:

Pellissier-Castro 46'

Frey-Gamberini 57'

Vignato-Inglese 87' Byten:

Nainggolan-El Shaarawy 71'

Perotti-Salah 82'

Totti-Dzeko 86' Tränare: Rolando Maran Tränare: Luciono Spalletti Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 42.79m Medial-linje: 56.14m Distans/Snabbhet: 104.74/6.9 Distans/Snabbhet: 102.55/6.6 Castro, Radovanovic Domare: Antonio Damato Stadio: M. A. Bentegodi

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 38-62 Räddningar: 6-2 Straffar: 0-0 Skott totalt: 10-16 Skott på mål: 5-11 Direkta frisparkarsavslut: 0-1 Fasta situationer-avslut: 1-1 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 8-11 Assists: 4-8 Offsides: 2-3 Hörnor: 3-6 Orsakade fouls: 10-10 Förlorade bollar: 40-49 Vunna bollar: 15-32 Kontringar: 0-0 Krossbollar 7-6 Långbollar: 24-5 Anfall centralt: 7-10 Anfall från höger: 7-1 Anfall från vänster 5-1 Speluppbyggnader: 14-26

Målskyttar: 1-0 Koulibaly 8', 2-0 Insigne 36', 3-0 Mertens 57', 3-1 Ilicic 60', 4-1 Mertens 64' (4-3-3): (4-2-3-1): Reina

Hysaj-Albiol-Koulibaly-Ghoulam

Zielinski-Jorginho-Hamsik

Callejon-Mertens-Insigne Tatarusanu

Tomovic-Rodriguez-De Maio-Olivera

Vecino-Badelj

Bernardeschi-Ilcic-Cristoforo

Kalinic Byten:

Rog-Hamsik 65'

Diawara-Jorginho 69'

Pavoletti-Mertens 79' Byten:

Babacar-Olivera 54'

Tello-Cristoforo 55'

Saponara-Kalinic 81' Tränare: Maurizio Sarri Tränare: Paulo Sousa Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 51.55m Medial-linje: 48.95m Distans/Snabbhet: 111.31/7.3 Distans/Snabbhet: 104.90/6.9 Albiol, Koulibaly Vecino Domare: Nicola Rizzoli Stadio: San Paolo

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 44-56 Räddningar: 5-5 Straffar: 0-0 Skott totalt: 17-14 Skott på mål: 12-6 Direkta frisparkarsavslut: 0-0 Fasta situationer-avslut: 1-1 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 12-6 Assists: 6-1 Offsides: 2-0 Hörnor: 5-6 Orsakade fouls: 6-10 Förlorade bollar: 32-46 Vunna bollar: 28-30 Kontringar: 1-0 Krossbollar 6-2 Långbollar: 11-12 Anfall centralt: 6-7 Anfall från höger: 8-15 Anfall från vänster 16-6 Speluppbyggnader: 19-13 Målskyttar: 0-1 Gomez 13' (4-3-1-2): (3-4-3): Skorupski

Laurini-Bellusci-Costa-Pasqual

Krunic-Buchel-Croce

El Kaddouri

Maccarone-Pucciarelli Gollini

Toloi-Caldara-Masiello

Conti-Kessié-Freuler-Spinazzola

Kurtic-Petagna-Gomez Byten:

Diousse-Buechel 34'

Dimarco-Krunic 51'

Thiam-Pucciarelli 66' Byten:

Grassi-Kessie 71'

Paloschi-Petagna 78'

Hateboer-Spinazzola 85' Tränare: Giovanni Martusciello Tränare: Gian Piero Gasperini Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 56.04m Medial-linje: 46.11m Distans/Snabbhet: 11-05/6.7 Distans/Snabbhet: 110.20/6.7 Pasqual, Beuchel, El Kaddouri Conti, Masiello Domare: Paolo Valeri Stadio: Carlo Castellani

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 47-53 Räddningar: 4-1 Straffar: 0-0 Skott totalt: 6-7 Skott på mål: 3-5 Direkta frisparkarsavslut: 1-0 Fasta situationer-avslut: 1-0 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 6-7 Assists: 3-4 Offsides: 2-3 Hörnor: 6-5 Orsakade fouls: 14-15 Förlorade bollar: 33-28 Vunna bollar: 29-40 Kontringar: 0-1 Krossbollar 2-6 Långbollar: 21-27 Anfall centralt: 12-18 Anfall från höger: 5-1 Anfall från vänster 6-7 Speluppbyggnader: 14-18 Målskyttar: 1-0 Rigoni 32', 2-0 Simeone 54', 2-1 Ljajic 89' (3-4-2-1): (4-2-3-1): Lamanna

Biraschi-Burdisso-Gentiletti

Lazovic-Veloso-Cofie-Laxalt

Rigoni-Palladino

Simeone Hart

De Silvestri-Ressettini-Moretti-Avelar

Acquah-Baselli

Iturbe-Ljajic-Boyé

Belotti Byten:

Pandev-Simeone 60'

Munoz-Rigoni 63'

Ntcham-Biraschi 76' Byten:

Lukic-Baselli 17'

Lopez-Acquah 61'

Falque-Iturbe 68' Tränare: Ivan Juric Tränare: Attilio Lombardo Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 50.37m Medial-linje: 52.7m Distans/Snabbhet: 98.40/6.2 Distans/Snabbhet: 97.18/6.2 Rigoni, Veloso Rossetini, Acquah, Lukic,

Ljajic, Boye Domare: Marco Guida Stadio: Luigi Ferraris

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 42-58 Räddningar: 0-2 Straffar: 0-0 Skott totalt: 6-2 Skott på mål: 4-1 Direkta frisparkarsavslut: 1-1 Fasta situationer-avslut: 2-1 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 3-1 Assists: 2-0 Offsides: 3-0 Hörnor: 4-5 Orsakade fouls: 17-17 Förlorade bollar: 20-40 Vunna bollar: 29-15 Kontringar: 0-0 Krossbollar 7-3 Långbollar: 16-5 Anfall centralt: 6-6 Anfall från höger: 11-7 Anfall från vänster 19-10 Speluppbyggnader: 17-20 Målskyttar: 1-0 Mandzukic 12', 2-0 Dybala 39', 3-0 Sandro 83' (4-2-3-1): (4-3-3): Buffon

Alves-Bonucci-Benatia-Sandro

Marchisio-Pjanic

Cuadrado-Dybala-Mandzukic

Higuain Cordaz

Rosi-Ceccherini-Ferrari-Martella

Rohdén-Cristeig-Barberis

Nalini-Tonev-Falcinelli Byten:

Barzagli-Cuardado 70'

Lemina-Marchisio 74'

Rincon-Pjanic 84' Byten:

Sampirisi-Rosi 34'

Nkwankwo-Tonev 56'

Acosty-Rohden 78' Tränare: Massimiliano Allegri Tränare: Davide Nicola Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 51.75m Medial-linje: 49.80m Distans/Snabbhet: 100.49/6.4 Distans/Snabbhet: 101.24/6.4 Alves Martella Domare: Paolo Silvio Mazzoleni Stadio: Juventus Stadium

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 64-36 Räddningar: 1-4 Straffar: 0-0 Skott totalt: 16-6 Skott på mål: 8-2 Direkta frisparkarsavslut: 1-0 Fasta situationer-avslut: 1-0 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 11-2 Assists: 4-0 Offsides: 2-1 Hörnor: 9-2 Orsakade fouls: 15-11 Förlorade bollar: 33-25 Vunna bollar: 20-29 Kontringar: 1-2 Krossbollar 12-4 Långbollar: 18-25 Anfall centralt: 10-4 Anfall från höger: 12-2 Anfall från vänster 5-6 Speluppbyggnader: 27-14 Målskyttar: 1-0 Deulofeu 69', 2-0 Hona 73', 3-0 Lapadula 90' (3-5-2): (4-2-3-1): Donnarumma

Gomez-Paletta-Romagnoli

D-lofeu-Bertol.-Montol.-Pasalic-Vangioni

Lapadula-Bacca Mirante

Torosidis-Gastaldello-Helander-Mbaye

Donsah-Taider

Di Fancesco-Verdi-Krejci

Destro Byten:

Fernandez-Bertolacci 46'

Honda-Bacca 57'

Cutrone-Deulofeu 85' Byten:

Okwonkwo-Di Francesco 15'

Rizzo-Krejci 56'

Krafth-Mbaye 64' Tränare: Vincenzo Montella Tränare: Roberto Donadoni Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 59.68m Medial-linje: 42.34m Distans/Snabbhet: 104.73/6.6 Distans/Snabbhet: 104.20/6.6 Deulofeu, Crutone Helander, Gastaldello Domare: Piero Giacomelli Stadio: Giuseppe Meazza

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 61-39 Räddningar: 0-2 Straffar: 0-0 Skott totalt: 18-5 Skott på mål: 7-0 Direkta frisparkarsavslut: 1-0 Fasta situationer-avslut: 2-0 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 10-1 Assists: 7-1 Offsides: 5-4 Hörnor: 10-3 Orsakade fouls: 8-8 Förlorade bollar: 21-26 Vunna bollar: 17-18 Kontringar: 0-0 Krossbollar 10-6 Långbollar: 5-18 Anfall centralt: 11-2 Anfall från höger: 17-13 Anfall från vänster 11-4 Speluppbyggnader: 32-22 Målskyttar: 1-0 Magnanelli 7', 2-0 Berardi 12', 3-0 Politano 13',

3-1 Sau 25', 4-1 Borriello(Självmål) 34', 5-1 Iemmello(Straff) 56',

5-2 Ionita 60', 6-2 Matri(Straff) 90' (4-3-3): (4-2-3-1): Consigli

Lirola-Antei-Acerbi-Peluso

Sensi-Magnanelli-Aquilani

Berardi-Iemmello-Politano Rafael

Isla-Piscane-Alves-Murru

Tachtsidis-Padoin

Sau-Pedro-Farias

Borriello Byten:

Matri-Iemmello 66'

Biondini-Aquilani 75'

Ragusa-Politano 84' Byten:

Ionita-Padoin 46'

Farago-Borriello 61'

Han-Pedro 74' Tränare: Eusebio Di Francesco Tränare: Massimo Rastelli Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 52.72m Medial-linje: 49.22m Distans/Snabbhet: 101.13/6.3 Distans/Snabbhet: 99.01m Peluso Pisacane, Alves, Borriello, Isla, Sau Domare: Luigi Nasca Stadio: Citta del Tricolore

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 57-43 Räddningar: 2-1 Straffar: 2-0 Skott totalt: 8-10 Skott på mål: 7-6 Direkta frisparkarsavslut: 3-1 Fasta situationer-avslut: 2-0 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 10-8 Assists: 1-2 Offsides: 4-2 Hörnor: 4-10 Orsakade fouls: 22-12 Förlorade bollar: 47-43 Vunna bollar: 28-25 Kontringar: 0-0 Krossbollar 6-2 Långbollar: 12-11 Anfall centralt: 8-11 Anfall från höger: 7-4 Anfall från vänster 7-4 Speluppbyggnader: 25-10 Målskyttar: 1-0 Thereau 5', 1-1 Muriel(Straff) 64' (4-4-2): (4-3-1-2): Scuffet

Silva-Danilo-Angella-Felipe

De Paul-Hallfredsson-Balic-Jankto

Thereau-Zapata Puggioni

Sala-Silvstre-Skriniar-Pavlovic

Barreto-Torreira-Djuricic

Praet

Schick-Muriel Byten:

Agyemang-Badu-Balic 60'

Matos-Thereau 61'

Ewandro-Halfredsson 90' Byten:

Fernandes-Djuricic 53'

Linetty-Praet 77'

Budimir-Barreto 82' Tränare: Luigi Delneri Tränare: Marco Giampaolo Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 49.82m Medial-linje: 52.50m Distans/Snabbhet: 94.06/6.6 Distans/Snabbhet: 92.01/6.4 Jankto

De Paul, Danilo Torreira, Sala

Muriel Domare: Riccardo Pinzani Stadio: Friuli

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 37-63 Räddningar: 3-2 Straffar: 0-1 Skott totalt: 6-7 Skott på mål: 3-5 Direkta frisparkarsavslut: 0-1 Fasta situationer-avslut: 1-1 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 2-3 Assists: 1-1 Offsides: 2-2 Hörnor: 6-5 Orsakade fouls: 10-10 Förlorade bollar: 38-43 Vunna bollar: 40-36 Kontringar: 3-2 Krossbollar 5-3 Långbollar: 27-16 Anfall centralt: 4-1 Anfall från höger: 17-12 Anfall från vänster 9-5 Speluppbyggnader: 7-23 Målskyttar: 1-0 Keita(Straff) 18', 1-1 Andreolli 31', 1-2 Hoedt(Självmål) 37', 1-3 Eder 74' (3-5-2): (4-3-3): Vargic

Wallace-De Vrij-Hoedt

Anderson-Sergej-Biglia-Alberto-Lulic

Immobile-Keita Handanovic

D´Ambrosio-Murillo-Andreolli-Nagatomo

Gagliardini-Medel-Brozovic

Candreva-Eder-Perisic Byten:

Basta-de Vrij 59'

Lombardi-Alberto 67'

Crecco-Anderson 78' Byten:

Santon-Murillo 23'

Pinamonti-Eder 81'

Banega-Medel 86' Tränare: Simeone Inzaghi Tränare: Stefano Vecchi Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 49.92m Medial-linje: 51.09m Distans/Snabbhet: 102.64/6.9 Distans/Snabbhet: 111.34/7.2 Hoedt, Lombardi

Keita, Lulic Murillo, Eder

Domare: Marco Di Bello Stadio: Olimpico

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 53-47 Räddningar: 0-0 Straffar: 1-0 Skott totalt: 2-8 Skott på mål: 2-3 Direkta frisparkarsavslut: 1-0 Fasta situationer-avslut: 1-2 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 2-9 Assists: 1-5 Offsides: 2-2 Hörnor: 6-6 Orsakade fouls: 14-16 Förlorade bollar: 41-22 Vunna bollar: 21-39 Kontringar: 0-0 Krossbollar 1-8 Långbollar: 3-11 Anfall centralt: 10-10 Anfall från höger: 2-9 Anfall från vänster 5-9 Speluppbyggnader: 28-29 Målskyttar: 1-0 Muric 15', 2-0 Mitrita 87' (4-3-3): (3-5-2): Fiorillo

Zampano-Bovo-Fornasier-Biraghi

Verre-Brugman-Memushaj

Muric-Cerri-Caprari Fulignati

Cionek-Goldaniga-Gonzalez

Rispoli-Henriq.-Jajalo-Chochev-Aleesami

Diamanti-Nestorovski Byten:

Mitrita-Muric 46'

Gilardino-Cerri 76'

Campagnaro-Biraghi 86' Byten:

Lo Faso-Henrique 64'

Trajkovski-Rispoli 76'

Sallai-Diamanti 81' Tränare: Zdenek Zeman Tränare: Diego Bortoluzzi Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 52.42m Medial-linje: 48.88m Distans/Snabbhet: 106.72/7.0 Distans/Snabbhet: 107.01/7.1 Biraghi, Mitrita Domare: Luca Pairetto Stadio: Adriatico

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 47-53 Räddningar: 3-2 Straffar: 0-0 Skott totalt: 10-9 Skott på mål: 5-3 Direkta frisparkarsavslut: 0-0 Fasta situationer-avslut: 1-1 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 11-8 Assists: 5-3 Offsides: 2-1 Hörnor: 2-2 Orsakade fouls: 9-17 Förlorade bollar: 50-38 Vunna bollar: 32-26 Kontringar: 0-0 Krossbollar 8-6 Långbollar: 6-14 Anfall centralt: 18-11 Anfall från höger: 9-8 Anfall från vänster 7-5 Speluppbyggnader: 28-26



Juventus 37 28 4 5 75-26 88 Roma 37 27 3 7 87-36 84 Napoli 37 25 8 4 90-37 83 Lazio 37 21 7 9 73-48 70 Atalanta 37 20 9 8 61-41 69 Milan 37 17 10 10 56-43 63 Inter 37 18 5 14 67-47 59 Fiorentina 37 16 11 10 61-55 59 Torino 37 12 14 11 66-63 51 Sampdoria 37 12 12 13 47-51 49 Sassuolo 37 13 7 17 55-58 46 Udinese 37 12 9 16 45-51 45 Cagliari 37 13 5 19 53-75 44 Chievo 37 12 7 18 43-60 43 Bologna 37 11 8 18 39-56 41 Genoa 37 9 9 19 36-61 36 Empoli 37 8 8 21 28-59 32 Crotone 37 8 7 22 31-57 31 Palermo 37 5 8 24 31-76 23 Pescara 37 3 8 26 35-79 17

Den 37:e omgången inleddes med ett intensivt möte i Verona Chievo tog emot Roma som där och då fortfarande hade hoppet om ligatiteln. Den möjligheten såg dock ut att rinna Luciano Spallettis mannar ur händerna då Chievo hade ledningen långt in i första halvlek. Roma lyckades dock vända och till slut vinna matchen. Mohamed Salah s mål i den 42:a minuten gav gästerna hopp inför den andra halvlken. Där tog man helt och hållet tag i matchen och vann till slut komfortabelt. Skytteligasegern ser ut att gå till Edin Dzeko , och bossniern gjorde, som så ofta tidigare under säsongen, mål i matchen. Francesco Totti byttes in i slutet och fick ta ett sista(?) farväl av Stadio M. A. Bentegodi.Den andra lördagsmatchen huserade på San Paolo där ett Europa-jagande Fiorentina gästade ett formstark Napoli . Hemmalaget hade inför matchen inte förlorat i ligan sedan slutet av februari. En, på förhand, jämn tillställning blev det motsatta där Napoli var det markant bättre laget och vann välförtjänt med 4-1. Dries Mertens gjorde sitt bästa för att skugga Edin Dzeko i skytteligatoppen. Belgaren stod för två mål i matchen.Atalanta är klara för Europa-spel nästa säsong för första gången på 25 år. Mot Empoli visade man varför. Genom att kontrollera spelet under stora delar av matchen. Empoli, som verkligen var i behov av poäng för att hålla avståndet till Crotone, Hade inte mycket att sätta emot Ataanta som verkligen varit säsongens överraskning. Gian Piero Gasperinis mannar har under säsongen blandat skönspel med förmågan att vara svårslagna och behöver verkligen inte be om ursäkt för sin mycket fina 5:e-plats.Genoa är klart för spel i den italienska högstaligan även nästa säsong. Inför den sista omgången kommer laget, från italiens största hamnstad, ha ointagliga fem poäng ner till Crotone. Detta såg Luca Rigoni och Giovanni Simeone till att ordna då dessa stod för vars ett mål i matchen. Torino har haft för vana att släppa in många mål under säsongen, och nya tränaren Attilio Lombardo har som främsta uppgift att styra upp försvarsspelet inför nästa säsong. JUVENTUS ÄR MÄSTARE FÖR SJÄTTE ÅRET I FÖLJD! Historisk bedrit av "Den gamla damen" som såg till att säkra ligasegern genom en komfortabel seger hemma mot nedflyttningshotade Crotone. I matchen stod Paulo Dybala för ett mycket vackert frisparksmål vilket såg till att skjuta hem Lo Scudetto till Turin-klubben.Crotone behöver minst ett oavgjort resultat i den sista omgången för att överleva och stanna kvar. Man möter då Lazio på bortaplan i en match som kan gå hur som helst egentligen. Lazio känns för tillfället omotiverat, speciellt efter förlusten i cup-finalen. Crotone kommer ha alllt att vinna och får också förlita sig till att Empoli max kryssar.Det som stod klart när domaren blåste för full tid på Giuseppe Meazza var att Milan spelar i Europa nästa säsong och att man hamnar före Inter i tabellen. Mot Bologna tog man en stark 3-0-seger som aldrig kändes hotad. Milans säsong har, likt Inters varigt väldigt mycket upp och ner. Men man spelar i Europa nästa säsong vilket kommer vara viktigt för att locka till sig nya spelare.Omgångens målrikaste tillsällning var den mellan Sassuolo och Cagliari där hemmalaget vann med hela 6-2. I matchen fick vi, bland annat, se två straffar och ett självmål. Båda lagen har stått för godkända säsonger, men det ser inte ut som att någon av dem varken har de sportsliga- eller ekonomiska musklerna för att ta nästa steg.Mötet mellan Udinese och Sampdoria var en rätt kantig match som inte innehöll speciellt mycket skönspel. Däremot hann publiken på Stadio Friulu med att se hela 3 röda kort och två mål. Sampdoria dominerade bollinnehavet men lyckades inte skapa något farligare än en straffsituation. Muriel satte straffen i mitten av den andra halvleken och såg till att matchen slutade oavgjort. Precis som det tidigare mötet under säsongen.Söndagens mest kvalitativa match var den mellan Lazio och Inter. De förstnämnda Rom-laget har visat prov på strålande anfallsspel under årets säsong av Serie A . I synnerhet har Balde Diao Keita tagit kliv och visat sig vara en av lagets viktigaste spelare. Den blott 22-årige yttern har stått för hela 16 mål i ligan. Keita gjorde ledningsmålet på en fint placerad straff men lyckades också bli utvisad efter drygt 66 minuters spel. Inter såg till slut till att vinna matchen, då med två man mer på banan. det blir dock inget Europa-spel för Milano-klubben nästa säsong. Däremot för Lazio.Den 37:e omgångens sista match spelades på Stadio Adriatico. Palermo gästade Pescara som snodde åt sig alla tre poängen. Båda lagen har varit avsågade sedan en tid tillbaka(Pescara inte minst) och visade inte direkt upp någon större motivation. För Pescara var det första poängskörden på fem raka matcher, samt första trepoängaren sedan mitten av februari. Palermo hade inte förlorat på de tre tidigare matcherna, men fick nu se sig åter i den form som präglat laget under säsongen.var väl hetast ut bland svenskarna denna helg då hans lag krigar frönestiskt för att stanna kvar.Visserligen fick han vara med om fest men det var motståndarna Juventus. Det belv för svårt för kalabreserna på Juventus Stadium. Västgöten hade annars ett ypperligt läge att göra mål men då ledde redan hemmalaget med 2-0. Klart godkänd insats av svensken.körde från start när Bologna gästade Milan. Inget att skriva hem då semesterfotbollen gjorde sitt intåg. Laget förlorade klart med 3-0.kom in i andra och gjorde än mindre avtryck. En riktig "spela av"-match.ochfick alla nöta bänken.