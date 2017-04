Postpartita Omg:32 : - Hatten av för två sydklubbar!

32 omgångar spelade, endast 6 återstår. Avstånd både tätnar och utökas i ligan. Juventus gjorde jobbet liksom Napoli som nu skuggar Roma rejält om andraplatsen. Kampen runt strecket fortsätter att vara dramtatisk. Crotone fortsätter att ta fina skalpar, men vad gör det när Empoli sprattlar till dåd och då?

Målskyttar: 1-0 Candreva 36', 2-0 Icardi 44', 2-1 Romangnoli 83', 2-2 Zapata 90' (4-2-3-1): (4-3-3): Byten:

Eder-Perisic 68'

Murillo-Mario 80'

Biabiany-Candreva 90'

Byten:

Locatelli-Kucka 57'

Lapadula-Sosa 75'

Ocampos-Calabria 81'

Tränare: Stefano PIoli Tränare: Vincenzo Montella Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 48.49m Medial-linje: 53.90m Distans/Snabbhet: 109.91/6.6 Distans/Snabbhet: 106.40/6.3 Candreva, Handanovic, Gagliardini Kucka, Locatelli Domare: Daniele Orsato Stadio: Giuseppe Meazza

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 43-57 Räddningar: 5-2 Straffar: 0-0 Skott totalt: 9-13 Skott på mål: 4-11 Direkta frisparkarsavslut: 0-0 Fasta situationer-avslut: 0-0 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 7-11 Assists: 2-5 Offsides: 5-3 Hörnor: 2-8 Orsakade fouls: 8-9 Förlorade bollar: 38-46 Vunna bollar: 31-27 Kontringar: 0-0 Krossbollar 9-9 Långbollar: 26-12 Anfall centralt: 9-15 Anfall från höger: 8-16 Anfall från vänster 16-11 Speluppbyggnader: 0

Målskyttar: 1-0 Borriello 11', 2-0 Sau 15', 3-0 Pedro 40', 4-0 Pedro 90' (4-3-1-2): (4-3-1-2): Byten:

Farias-Sau 67'

Barella-Deiola 74'

Colombo-Rafael 90' Byten:

Spolli-Cacciatore 17'

Gakpe-Meggiorini 26'

Bastien-De Guzman 68' Tränare: Massimo Rastelli Tränare: Rolando Maran Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 50.77m Medial-linje: 50.95m Distans/Snabbhet: 108.57/6.7 Distans/Snabbhet: 105.07/6.4 Deiola, Ionita Castro, Cesar Domare: Gianluca Manganiello Stadio: Sant'Elia

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 56-44 Räddningar: 2-7 Straffar: 0-0 Skott totalt: 20-8 Skott på mål: 11-3 Direkta frisparkarsavslut: 0-0 Fasta situationer-avslut: 0-0 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 21-8 Assists: 4-2 Offsides: 2-2 Hörnor: 1-4 Orsakade fouls: 15-21 Förlorade bollar: 25-22 Vunna bollar: 28-19 Kontringar: 0-0 Krossbollar 4-7 Långbollar: 28-19 Anfall centralt: 24-18 Anfall från höger: 3-3 Anfall från vänster 2-4 Speluppbyggnader: 0

Målskyttar: 0-1 El Kaddouri 37', 1-1 Tello 64', 1-2 Pasqual(Straff) 90' (3-4-2-1): (4-3-1-2): Byten:

Ilicic-Saponara 61'

Babacar-Bernadeschi 61'

Olivera-Chiesa 83'

Byten:

Pucciarelli-Mchedlidze 67'

Diousse-Buechel 75'

Zambelli-El KAddouri 81'

Tränare: Paulo Sousa Tränare: Giovanni Martusciello Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 54.14m Medial-linje: 46.87m Distans/Snabbhet: 107.35/6.7 Distans/Snabbhet: 112.92/6.9 Tomovic, Ilicic, Olivera, Valero

Kalinic Krunic, Barba, Diousse

Domare: Stadio:

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 57-43 Räddningar: 2-6 Straffar: 0-0 Skott totalt: 15-9 Skott på mål: 8-6 Direkta frisparkarsavslut: 0-0 Fasta situationer-avslut: 1-1 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 10-8 Assists: 3-2 Offsides: 2-2 Hörnor: 8-7 Orsakade fouls: 18-17 Förlorade bollar: 37-24 Vunna bollar: 18-18 Kontringar: 0-0 Krossbollar 8-3 Långbollar: 3-17 Anfall centralt: 16-10 Anfall från höger: 6-3 Anfall från vänster 9-5 Speluppbyggnader: 0 Målskyttar: 1-0 Simeone 10', 1-1 Biglia 45', 2-1 Pandev 78', 2-2 Alberto 90' (3-4-3): (4-3-3): Byten:

Pandev-Veloso 61'

Cataldi-Rigoni 73'

Hiljemark-Simeone 89' Byten:

Lombardi-Anderson 67'

Lukaku-Radu 72'

Alberto-Parolo 80' Tränare: Ivan Juric Tränare: Simone Inzaghi Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 45.53m Medial-linje: 55.55m Distans/Snabbhet: 108.07/6.4 Distans/Snabbhet: 109.89/6.4 Palladino, Rigoni, Burdisso, Pandev Parolo, Milinkovic-Savic, Basta, Lombardi Domare: Fabio Maresca Stadio: Luigi Ferraris

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 44-56 Räddningar: 5-5 Straffar: 0-0 Skott totalt: 9-13 Skott på mål: 7-7 Direkta frisparkarsavslut: 0-0 Fasta situationer-avslut: 0-1 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 7-11 Assists: 4-2 Offsides: 0-2 Hörnor: 7-7 Orsakade fouls: 13-13 Förlorade bollar: 27-31 Vunna bollar: 22-23 Kontringar: 0-0 Krossbollar 11-12 Långbollar: 13-10 Anfall centralt: 5-7 Anfall från höger: 7-10 Anfall från vänster 9-6 Speluppbyggnader: 0 Målskyttar: (4-3-3): (4-3-3): Byten:

Lo Faso-Balogh 40'

Sallai-Trajkovski 73'

Diamanti-Jajalo 75' Byten:

Sadiq-Petkovic 77'

Krejci-Di Francesco 84'

Krafth-Verdi 88' Tränare: Diego Bortuluzzi Tränare: Roberto Donadoni Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 53.73m Medial-linje: 47.46m Distans/Snabbhet: 104.12/6.7 Distans/Snabbhet: 96.98/6.6 Jajalo, Cionek, Aleesami, Sunjic

Verdi, Masina

Pulgar Domare: Luca Banti Stadio: Renzo Barbera

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 63-37 Räddningar: 5-0 Straffar: 0-0 Skott totalt: 8-9 Skott på mål: 0-5 Direkta frisparkarsavslut: 0-0 Fasta situationer-avslut: 0-0 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 5-5 Assists: 1-1 Offsides: 4-2 Hörnor: 3-5 Orsakade fouls: 9-13 Förlorade bollar: 22-15 Vunna bollar: 18-18 Kontringar: 0-0 Krossbollar 14-4 Långbollar: 3-22 Anfall centralt: 2-4 Anfall från höger: 11-6 Anfall från vänster 23-11 Speluppbyggnader: 0 Målskyttar: 0-1 Higuain 22', 0-2 Higuain 43' (4-3-3): (4-2-3-1): Byten:

Benali-Muntari 57'

Bahebeck-Bruno 68'

Verre.Brugman 77' Byten:

Rincon-Pjanic 46'

Sturaro-Dybala 54'

Lemina-Cuadrado 88' Tränare:Zdenek Zeman Tränare: Massimiliano Allegri Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 49.01m Medial-linje: 51.12m Distans/Snabbhet: 107.55/6.8 Distans/Snabbhet: 105.01/6.7 Muntari, Coulibaly, Caprari, Coda Pjanic Domare: Marco Di Bello Stadio: Adriatico

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 40-60 Räddningar: 5-2 Straffar: 0-0 Skott totalt: 4-13 Skott på mål: 2-7 Direkta frisparkarsavslut: 0-0 Fasta situationer-avslut: 0-1 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 2-11 Assists: 1-7 Offsides: 0-3 Hörnor: 2-1 Orsakade fouls: 10-18 Förlorade bollar: 58-59 Vunna bollar: 26-32 Kontringar: 0-0 Krossbollar 1-2 Långbollar: 14-6 Anfall centralt: 7-9 Anfall från höger: 1-4 Anfall från vänster 2-0 Speluppbyggnader: 0 Målskyttar: 0-1 Kurtic 22', 1-1 Dzeko 50' (4-2-3-1): (3-5-2): Byten:

Prese-Manolas 46'

El Shaarawy-De Rossi 78'

Totti-Perrotti 87' Byten:

D'Alessandro-Cristante 54'

Cabezas-Kurtic 68'

Paloschi-Petagna 84' Tränare:Luciano Spalletti Tränare: Gian Piero Gasperini Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 58.64m Medial-linje: 43.63m Distans/Snabbhet: 108.20/6.8 Distans/Snabbhet: 111.89/7.0 Rui, Ruediger Kurtic, Hateboer, Gollini Domare: Piero Giacomelli Stadio: Olimpico

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 57-43 Räddningar: 0-5 Straffar: 0-0 Skott totalt: 13-6 Skott på mål: 8-2 Direkta frisparkarsavslut: 0-0 Fasta situationer-avslut: 0-0 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 11-5 Assists: 4-2 Offsides: 1-2 Hörnor: 11-3 Orsakade fouls: 17-8 Förlorade bollar: 40-22 Vunna bollar: 17-23 Kontringar: 0-0 Krossbollar 11-1 Långbollar: 7-13 Anfall centralt: 19-12 Anfall från höger: 8-2 Anfall från vänster 4-3 Speluppbyggnader: 0 Målskyttar:1-0 Belotti(Straff) 66', 1-1 Nwankwo 81' (4-3-1-2): (4-4-2): Byten:

Boya-Lopez 46'

Lukic-Valdifiori 76'

Benassi-Baselli 84' Byten:

Sampirisi-Rohden 56'

Nalini-Trotta 67'

Nwankwo-Martella 76' Tränare: Sinisa Mihajlovic Tränare: Davide Nicola Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 55.56m Medial-linje: 46.51m Distans/Snabbhet: 105.28/6.5 Distans/Snabbhet: 109.37/6.7 Rossettini, Lukic Cordaz, Ceccherini, Rosi Domare: Daniele Doveri Stadio: Olimpico Grande Torino

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 75-25 Räddningar: 1-7 Straffar: 0-0 Skott totalt: 17-5 Skott på mål: 10-2 Direkta frisparkarsavslut: 0-0 Fasta situationer-avslut: 1-0 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 10-3 Assists: 6-1 Offsides: 1-1 Hörnor: 11-5 Orsakade fouls: 11-10 Förlorade bollar: 33-32 Vunna bollar: 45-39 Kontringar: 0-0 Krossbollar 7-4 Långbollar: 23-32 Anfall centralt: 15-5 Anfall från höger: 13-5 Anfall från vänster 15-4 Speluppbyggnader: 0 Målskyttar: 0-1 Schick 28', 1-1 Ragusa 49', 2-1 Acerbi 56' (4-3-3): (4-3-1-2): Byten:

Iemmello-Matri 73'

Duncan-Pellegrini 75'

Adjapong-Politano 85' Byten:

Linetty-Praet 46'

Alvarez-Fernandes 57'

Djuricic-Barreto 68' Tränare: Eusebio Di Francesco Tränare: Marco Giampaolo Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 50.89m Medial-linje: 52.15m Distans/Snabbhet: 107.43/6.7 Distans/Snabbhet: 105.51/6.6 Pellegrini, Peluso, Politano Bereszynski, Linetty Domare: Luca Pairetto Stadio: Citta del Tricolore

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 46-54 Räddningar: 3-1 Straffar: 0-0 Skott totalt: 6-9 Skott på mål: 3-4 Direkta frisparkarsavslut: 0-0 Fasta situationer-avslut: 0-0 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 6-6 Assists: 1-0 Offsides: 5-3 Hörnor: 11-6 Orsakade fouls: 12-9 Förlorade bollar: 27-17 Vunna bollar: 18-15 Kontringar: 0-0 Krossbollar 4-5 Långbollar: 16-13 Anfall centralt: 8-9 Anfall från höger: 9-4 Anfall från vänster 8-7 Speluppbyggnader: 0 Målskyttar: 1-0 Mertens 48', 2-0 Allan 63', 3-0 Callejon 72' (4-3-3): (4-3-3): Byten:

Rog-Allan 71'

Milik-Mertens 78'

Zielinski-Hamsik 78' Byten:

Perica-De Paul 51'

Marcos-Thereau 70'

Evangelista-Jankto 78' Tränare: Maurizio Sarri Tränare: Luigi Delneri Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 57.28m Medial-linje: 44.74m Distans/Snabbhet: 109.53/7.0 Distans/Snabbhet: 107.50/6.9 Agyemang-Badu Domare: Davide Massa Stadio: San Paolo

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 61-39 Räddningar: 1-3 Straffar: 0-0 Skott totalt: 13-4 Skott på mål: 6-2 Direkta frisparkarsavslut: 0-0 Fasta situationer-avslut: 0-0 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 7-3 Assists: 2-0 Offsides: 5-2 Hörnor: 15-2 Orsakade fouls: 7-8 Förlorade bollar: 27-28 Vunna bollar: 27-24 Kontringar: 0-0 Krossbollar 9-3 Långbollar: 1-37 Anfall centralt: 18-3 Anfall från höger: 9-2 Anfall från vänster 3-2 Speluppbyggnader: 0

Juventus 32 26 2 4 64-20 80 Roma 32 23 3 6 70-27 72 Napoli 32 21 7 4 75-33 70 Lazio 32 18 7 7 54-36 61 Atalanta 32 18 6 8 53-35 60 Milan 32 16 8 8 49-35 58 Inter 32 17 5 10 59-37 56 Fiorentina 32 14 10 8 50-41 52 Torino 32 11 12 9 60-53 46 Sampdoria 32 12 9 11 40-39 46 Udinese 32 11 7 14 41-43 40 Chievo 32 11 5 16 35-49 38 Cagliari 32 11 5 16 45-62 38 Bologna 32 9 8 15 29-46 35 Sassuolo 32 10 5 17 40-50 35 Genoa 32 7 9 16 32-53 30 Empoli 32 6 8 18 20-50 26 Crotone 32 5 6 21 26-52 21 Palermo 32 3 7 22 25-67 16 Pescara 32 2 8 22 31-70 14



Den 32:a omgången inleddes med kokande derby i lunchsolen på Giuseppe Meazza. Vackert!Ett derby med många infallsvinklar. Vilen klubb Slutar före den andre i tabellen? Vad säger det om framtiden? Kommer Piolis trupp någonsin bevisa sin kvalitet? Kommer Milan s nya ägare få se ett fräscht och inspirerat lag?Många frågetecken, som sagt - men vissa rätades ut. Personligen tycker jag att matchen var jämn. Böljande. Milan inledde inspirerat och hade några farliga lägen i inledningen av matchen.. De var starka i första halvlek och gick ut med en 2-0-ledning ipaus. Icardi gjorde sitt första mål någonsin mot Milan.En jämn match igenom som Milan tills slut lyckas få med sig en pinne ifrån. Zapata blev sen hjälte för de rödsvarta.Delad poäng får ses som en förlust för båda lagen. Visst, man undvek att ge den andre ett försprång, men samtidigt lyckades ingen haka på Atalanta i kampen om Europa-platserna.Cagliari- Chievo var en ensidig historia. Hemmalaget inledde med två snabba mål genom Borriello och Sau, och efter det hade Chievo varken ork eller kvalitet att bjuda upp tll match. Båda lagen har i praktiken säkrat nytt kontrakt inför nästa säsong.Helgens kupongrensare stod Empoli för. I derbyt mot Fiorentina tung, tung skalp genom att plocka med sig alla tre poäng hem. I matchens 91:a minut filmade Empolis Pucciarelli till sig en straff. Den förre Viola-spelaren Paqual satte dit straffen innebärande 1-2 och tre poäng til Empoli. Otroligt viktiga poäng då man nu håller Crotone på behörigt avstånd i tabellen.På Luigi Ferraris spelades det en underhållande match. 4 mål blev det och delad pott. Genoa hade segern fram till matchens sista minuter då Luis Alberto klev fram som räddare för Lazio . Tufft poängtapp för Genoa som ändå får trösta sig med att en poäng får ses som ett fall framåt. Man gjorde mål för första gången på fem matcher och får se poängen som något positivt trots allt. Genoa är i allra högsta grad neddragna i bottenstriden och Ivan Juric mannar får bygga vidare på detta. Poängen var lika viktig för Lazio som fortsätter att kriga om Europa-platserna.Omgångens ändå mållösa tillställning var den mellan Palermo och Bologna . Det mesta är redan sagt om Palermo och deras säsong. Måste erkänna att det tar på en att se de rosa gå mot sin död och Serie B. Just på det sättet man gör det. Känns ovärdigt en klubb som Palermo. Första poänen på sex matcher för Palermos del.Efter uppvisningen i Champions League var det återigen dags för Juventus att spela ligafotboll. Denna gång var det Pescaras tur att bli övrkört av den vit-svart-randiga maskinen. Gonzalo Higuain gjorde sitt 22:a- och 23:e mål för säsongen och argentinaren skuggar Dzeko och Belotti i skytteliga-toppen.Pescara har bara tagit 4 poäng på de 13 senaste matcherna i ligan. Juventus, i sin tur, har inte förlorat i ligan sedan den 15:e januari.I matchen skadade sig Paulo Dybala . Det rapporteras om att argentinaren ska ha fått en smäll på ankeln. Allegri är dock optmistisk kring att Dybala ska kunna medverka i onsdagens returmötet mot Barcelona i Champions League.Årets mästare i Serie A heter nu officiellt Juventus. I och med vinsten mot Pescara, samt att Roma endast krysssade mot Atalanta, gör att "Den gamla damen" nu vunnit sin sjette raka titel.Complimenti, Campioni!Och... DÄR var säsongen över för Roma! Det var bara en tidsfråga egentligen innan Juventus skulle säkra titeln och och totalt utplåna Spallettis mannars hopp om något annat.Matchen mot Atalanta var en frustrerande historia. Bortalaget tog ledningen genom Jamin Kurtic, och resten av matchen genomgicks av ett Roma på desperat kvitteringsjakt. De Rossi cyckelsparkade, men missade. Nainggolan sköt en missi, men nekades av ribban. Till slut klev, som så många gånger tidigare, Edin Dzeko fram. Bossniern gjorde sitt 25:e mål för säsongen innebärande 1-1. Så slutade också matchen.Nöjdast med poängen var Atalanta som fortsatt håller Milan bakom sig i tabellen.Crotone har visat strålande form på senaste. Efter seger först mot Chievo, och nu senast Inter, visade sydklubben att man kommer ge allt för att försöka säkra nytt kontrakt. I helgens möte med Torino lyckades Crotone få med sig en tung poäng hem. För det kan man tacka Torinos burväktare Joe Hart. Engelsmannen har varit skakig under säsongen och stod återigen för ett tveksamt ingripande. Denna gång var det Crotones Simmy Nwankwo som tog vara på Harts bristande kvalitet när det gäller att bedömma inlägg.Tidigare hade Belotti gjort mål på straff. Italienarens 25:e mål för säsongen. Kampen om skytteligan blir en historia att följa med spänning.I mötet mellan Sassoulo och Sampdoria var det de förstnämnda som drog det längsta strået. Fine Patrick Schick gav dock Samp ledningen i första halvlek. De grönsvarta skulle dock vända på steken genom mål av Ragusa och Acerbi.Tre poäng var otroligt viktigt för Sssoulo som nu är uppe på 35 poäng. Nedanför sig har man Genoa på 30 poäng och Empoli på 26 poäng.Napoli fortsätter att vinna och man fortsätter också att göra många mål. Mot Udinese tog man sin andra raka 3-0-seger genom mål av Mertens, Allan och Callejon.Neapel-klubben har gjort 12 mål på de fem senaste matcherna. Man har inte heller förlorat i ligan sedan den 25:e februari.Svenskarna hade en tuff omgång i ligan. Endast Marcus Rohden(5) spelade från start. Han medverkade i Crotones fina skalp innebärande 1-1 borta mot Torino. I samma match fanns Samuel Gustafsson med. Dock gavs han inga spelminuter av Sinisa Mihajlovic. Emil Krafth samt Oscar hiljemark fick båda knappa 5 minuter var då de byttes in i sina respektive lag. Stefan Silva är fortsatt skadad vilket kanske, för honom, är rätt skönt eftersom hans Palermo bara sjunker och sjunker mot Serie B.Helander fanns inte med i Bolognas trupp.Nya tag, grabbar!