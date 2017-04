Postpartita Omg:33 - Vi närmar oss slutet

Den 33:e omgången av Serie A var en omgång som liknade den förra. Juventus närmar sig titeln, Roma fortsätter vinna och det är fortsatt dramatiskt i botten. Crotone ska återigen hyllas för de fina skalpar de tagit under den senaste tiden.

Målskyttar: 1-0 Conti 3', 2-0 Freuler 14', 2-1 Destro 16', 2-2 Di Francesco 61', 3-2 Caldara 75' (3-4-3): (4-3-3): Berisha

Toloi-Caldara-Masiello

Conti-Kessié-Freuler-Spinazzola

Kurtic-Petagna-Gomez Da Costa

Mbaye-Maietta-Gastaldello-Masina

Taider-Viviani-Dzemaili

Di Francesco-Destro-Krejci Byten:

Cristante-Kessie 22'

D'Alessandro-Toloi 63'

Grassi-Petagna 72' Byten:

Krafth-Mbaye 74'

Okwonkwo-Krejci 78'

Ptkovic-Viviani 83' Tränare: Gian Piero Gasperini Tränare: Roberto Donadoni Systemändring: 4-4-2 63´och

4-3-3 72´ Systemändring: 4-4-2 83´ Medial-linje: 49.51m Medial-linje: 50.42m Distans/Snabbhet: 108.86/6.6 Distans/Snabbhet: 112.45/6.8 Caldara, Masiello Dzemaili, Gastaldello, Mbaye Domare: Carmine Russo Stadio: Atleti Azzurri d'Italia

Publik: 6.655 betalande - 10,873 säsongskort Matchstatistik: Bollinnehav (%): 48-52 Räddningar: 4-0 Straffar: 0-0 Skott totalt: 4-7 Skott på mål: 3-6 Direkta frisparkarsavslut: 0-1 Fasta situationer-avslut: 0-0 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 6-8 Assists: 5-1 Offsides: 2-3 Hörnor: 3-3 Orsakade fouls: 17-18 Förlorade bollar: 31-26 Vunna bollar: 33-25 Kontringar: 0-0 Krossbollar 1-4 Långbollar: 14-21 Anfall centralt: 13-11 Anfall från höger: 5-5 Anfall från vänster 5-3 Speluppbyggnader: 15-16

Målskyttar: 1-0 Vecino 23, 1-1 Perisic 28', 1-2 Icardi 34', 2-2 Astori 62', 3-2 Vecino 64', 4-2 Babacar 70', 5-2 Babacar 79', 5-3 Icardi 88', 5-4 Icardi 90' (3-4-2-1): (4-2-3-1): Tatarusanu

Tomovic-Sanchez-Astori

Tello-Badelj-Vecino-Milic

Valero-Bernardeschi

Kalinic Handanovic

D´Ambrosio-Medel-Miranda-Nagatomo

Gagliardini-Kondogbia

Candreva-Joao Mario-Perisic

Icardi Byten:

Salcedo-Tomovic 54'

Ilicic-Bernadeschi 57'

Cristoforo-Tello 82' Byten:

Eder-Nagatomo 73'

Brozovic-Kondogbia 76'

Tränare: Paulo Sousa Tränare: Stefano Pioli Systemändring: - Systemändring: 3-4-3 73´ Medial-linje: 50.88m Medial-linje: 50.79m Distans/Snabbhet: 114.04/ 7.1 Distans/Snabbhet: 112.79/7.0 Astori, Sanchez, Cristoforo Handanovic Domare: Paolo Valeri Stadio: Artemio Franchi

Publik: 9.857 betalande - 20.154 säsongskort Matchstatistik: Bollinnehav (%): 51-49 Räddningar: 1-5 Straffar: 1-0 Skott totalt: 11-9 Skott på mål: 9-6 Direkta frisparkarsavslut: 1-0 Fasta situationer-avslut: 1-0 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 10-7 Assists: 3-3 Offsides: 3-2 Hörnor: 7-10 Orsakade fouls: 9-10 Förlorade bollar: 39-26 Vunna bollar: 16-24 Kontringar: 0-0 Krossbollar 8-4 Långbollar: 12-8 Anfall centralt: 20-14 Anfall från höger: 5-4 Anfall från vänster 6-12 Speluppbyggnader: 28-20 Målskyttar: 0-1 Mertens 52', 1-1 Berardi 59', 2-1 Mazzitelli 80', 2-2 Milik 84' (4-3-3): (4-3-3): Consigli

Lirola-Cannavaro-Acerbi-Dell´Orco

Pellegrini-Sensi-Duncan

Berardi-Defrel-Ragusa Reina

Hysaj-Albiol-Koulibaly-Strinic

Allan-Jorginho-Hamsik

Callejon-Mertens.Insigne Byten:

Mazzitelli-Pellegrini 46'

Matri-Defrel 46'

Ricci-Berardi 79' Byten:

Zielinski-Allan 69'

Milik-Jorginho 81'

Ghoulam-Strinic 85' Tränare: Eusebio Di Francesco Tränare: Maurizio Sarri Systemändring: - Systemändring: 4-2-3-1 81´ Medial-linje: 45.24m Medial-linje: 57.26m Distans/Snabbhet: 102.14/6.5 Distans/Snabbhet: 103.57/6.6 Mazzitelli, Sensi, Duncan Strinic Domare: Antonio Damato Stadio: Citta del Tricolore

Publik: 12.368 betalande - 6.502 säsongskort. Matchstatistik: Bollinnehav (%): 38-62 Räddningar: 4-3 Straffar: 0-0 Skott totalt: 7-14 Skott på mål: 5-9 Direkta frisparkarsavslut: 0-1 Fasta situationer-avslut: 0-1 Ramträffar: 0- Målchanser: 4-12 Assists: 1-3 Offsides: 1-1 Hörnor: 2-9 Orsakade fouls: 16-9 Förlorade bollar: 36-33 Vunna bollar: 27-28 Kontringar: 0-0 Krossbollar 5-8 Långbollar: 22-6 Anfall centralt: 6-16 Anfall från höger: 1-4 Anfall från vänster 5-13 Speluppbyggnader: 3-25 Målskyttar: 0-1 Ljajic 52', 0-2 Zappacosta 56', 1-2 Pellissier 65', 1-3 Falque 75' (4-3-1-2): (4-2-3-1): Sorrentino

Depaoli-Dainelli-Spolli-Frey

Castro-Radovanovic-Hetemaj

Birsa

Inglese-Pellissier Hart

De Silvestri-Rossettini-Moretti-Avelar

Acquah-Baselli

Falque-Ljajic-Boyé

Belotti Byten:

Gakpe-Birsa 64'

Kiyine-Hetemaj 70'

Izco-Depaoli 83' Byten:

Zappacosta-De silvestri 24'

Valdifiori-Baselli 78'

Barecca-Avelar 83' Tränare: Rolando Maran Tränare: Sinisa Mihajlovic Systemändring: 4-4-2 64´ Systemändring: - Medial-linje: 48.72m Medial-linje: 52.36m Distans/Snabbhet: 107.28/6.7 Distans/Snabbhet: 106.95/6.6 Kiyine Zappacosta Domare: Maurizio Mariani Stadio: M. A. Bentegodi

Publik: c:a 7500 (inga officiella siffror) Matchstatistik: Bollinnehav (%): 42-58 Räddningar: 3-2 Straffar: 0-0 Skott totalt: 10-16 Skott på mål: 3-7 Direkta frisparkarsavslut: 1-1 Fasta situationer-avslut: 1-0 Ramträffar: 0-1 Målchanser: 5-10 Assists: 4-1 Offsides: 2-0 Hörnor: 5-9 Orsakade fouls: 11-12 Förlorade bollar: 32-31 Vunna bollar: 19-23 Kontringar: 0-0 Krossbollar 8-7 Långbollar: 27-9 Anfall centralt: 5-12 Anfall från höger: 6-7 Anfall från vänster 6-6 Speluppbyggnader: 19-28 Målskyttar: 1-0 Immobile 8', 2-0 Immobile 10', 3-0 Keita 21', 4-0 Keita(Straff) 24', 5-0 Keita 27', 5-1 Rispoli 47', 5-2 Rispoli 52', 6-2 Grecco 90' (3-5-2): (3-4-2-1): Strakosha

Wallace-De Vrij-Hoedt

Anderson-Parolo-Biglia-Mil.Savic-Lulic

Immobile-Keita Posavec

Sunic-Gonzalez-Goldaniga

Rispoli-Gazzi-Jajalo-Morganella

Sallai-Lo Faso

Nestorovski Byten:

Lukako-Parolo 46'

Grecco-Milinkovic-Savic 70'

Lombardi-Keita 83' Byten:

Henrique-Sallai 25'

Chochev-Jajalo 66'

Trajkovski-Lo Faso 74' Tränare: Simone Inzaghi Tränare: Diego Bortoluzzi Systemändring: - Systemändring: 3-5-2 25´ Medial-linje: 57.15m Medial-linje: 42.92m Distans/Snabbhet: 101.59/6.6 Distans/Snabbhet: 105.44/6.8 Milinkovic-Savic Gazzi Domare: Michael Fabbri Stadio: Olimpico

Publik: c:a 25.000 (inga officiella siffror) Matchstatistik: Bollinnehav (%): 58-42 Räddningar: 0-2 Straffar: 1-0 Skott totalt: 13-5 Skott på mål: 11-2 Direkta frisparkarsavslut: 2-0 Fasta situationer-avslut: 2-0 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 11-2 Assists: 4-0 Offsides: 6-0 Hörnor: 5-2 Orsakade fouls: 8-9 Förlorade bollar: 26-29 Vunna bollar: 19-20 Kontringar: 0-0 Krossbollar 4-4 Långbollar: 14-23 Anfall centralt: 12-5 Anfall från höger: 12-6 Anfall från vänster 17-3 Speluppbyggnader: 20-12 Målskyttar: 0-1 Mchedlidze 40', 0-2 Thiam 67', 1-2 lapadula 72' (4-3-3): (4-3-1-2): Donnarumma

Calabria-Zapata-Paletta-De Sciglio

Pasalic-Sosa-Fernandez

Suso-Lapadula-Deulofeu Skorupski

Laurini-Bellusci-Barba-Pasqual

Mauri-Diousse-Croce

El Kaddouri

Thiam-Mchedlidze Byten:

Bacca-Fernandez 62'

Ocampos-De Sciglio 71'

Honda-Suso 87' Byten:

Maccarone-Mchedlidze 53'

Tello-Mauri 57'

Zambelli-Laurini 65' Tränare: Vincenzo Montella Tränare: Giovanni Martusciello Systemändring: 4-2-4 62´ och

3-3-1-3 71´ Systemändring: 5-3-2 65´ Medial-linje: 56.13m Medial-linje: 47.9m Distans/Snabbhet: 97.13/6.2 Distans/Snabbhet: 102.59/6.6 Sosa, De Sciglio, Lapadula Thiam, Tello, El Kaddouri, Bellusci Domare: Claudio Gavillucci Stadio: Giuseppe Meazza

Publik: 23.079 betalande - 16.450 säsongskort Matchstatistik: Bollinnehav (%): 55-45 Räddningar: 6-10 Straffar: 1-0 Skott totalt: 20-9 Skott på mål: 13-8 Direkta frisparkarsavslut: 1-0 Fasta situationer-avslut: 1-0 Ramträffar: 1-0 Målchanser: 9-7 Assists: 4-4 Offsides: 4-3 Hörnor: 9-4 Orsakade fouls: 13-13 Förlorade bollar: 37-38 Vunna bollar: 53-38 Kontringar: 0-0 Krossbollar 6-1 Långbollar: 30-34 Anfall centralt: 10-6 Anfall från höger: 17-1 Anfall från vänster 17-6 Speluppbyggnader: 19-8 Målskyttar: 1-0 Schick 21', 1-1 Falcinelli 67', 1-2 Nwankwo 80' (4-3-1-2): (4-4-2): Puggioni

Bereszynski-Silvestre-Skriniar-Dodó

Barreto-Torreira-Praet

Fernandes

Quagliarella-Schick Cordaz

Rosi-Ceccherini-Ferrari-Martella

Rohdén-barberis-Crisetig-Nalni

Trotta-Falcinelli Byten:

Djuricic-Praet 68'

Regini-Dodo 72'

Alvarez-Barreto 83' Byten:

Stoian-Rohden 59'

Nwankwo-Trotta 74'

Acosty-Nalini 80' Tränare: Marco Giampaolo Tränare: Davide Nicola Systemändring: - Systemändring: - Medial-linje: 49.7m Medial-linje: 53m Distans/Snabbhet: 110.08/6.7 Distans/Snabbhet: 113.42/7.0 Praet, Torreira Ceccherini, Ferrari, Falcinelli Domare: Nicola Rizzoli Stadio: Luigi Ferraris

Publik: inga uppgifter av betalande - 16.789 säsongskort Matchstatistik: Bollinnehav (%): 58-42 Räddningar: 4-4 Straffar: 0-0 Skott totalt: 8-8 Skott på mål: 6-6 Direkta frisparkarsavslut: 1-0 Fasta situationer-avslut: 1-0 Ramträffar: 2-0 Målchanser: 8-7 Assists: 4-4 Offsides: 4-6 Hörnor: 5-9 Orsakade fouls: 12-10 Förlorade bollar: 49-38 Vunna bollar: 23-30 Kontringar: 2-1 Krossbollar 8-14 Långbollar: 10-25 Anfall centralt: 7-11 Anfall från höger: 5-8 Anfall från vänster 9-9 Speluppbyggnader: 30-18 Målskyttar: 1-0 Perica 70', 2-0 Angella 73', 2-1 Borriello 86' (4-4-2): (4-3-2-1): Karnezis

Widmer-Danilo-Angella-Felipe

De Paul-Badu-Hallfredsson-Jankto

Zapata-Thereau Rafael

Isla-Salamon-Alves-Murru

Barella-Tachtsidis-Deiola

Joao Pedro-Sau

Borriello Byten:

Kums-Agyemang-Badu 58'

Perica-Thereau 65'

Silva-Jankto 90' Byten:

Farias-Pedro 69'

Farago-Barella 75'

Padoin-Deiola 80' Tränare: Luigi Delneri Tränare: Massimo Rastelli Systemändring: 4-4-2 20´ Systemändring: - Medial-linje: 54.77m Medial-linje: 47.13m Distans/Snabbhet: 106.27/6.9 Distans/Snabbhet: 105.22/6.8 Felipe Barella Domare: Valerio Marini Stadio: Friuli

Publik: 5,849 betalande - 10,774 säsongskort Matchstatistik: Bollinnehav (%): 47-53 Räddningar: 2-4 Straffar: 1-0 Skott totalt: 15-9 Skott på mål: 8-4 Direkta frisparkarsavslut: 2-0 Fasta situationer-avslut: 1-0 Ramträffar: 1-0 Målchanser: 12-3 Assists: 3-6 Offsides: 1-5 Hörnor: 6-2 Orsakade fouls: 14-12 Förlorade bollar: 46-60 Vunna bollar: 36-35 Kontringar: 0-0 Krossbollar 9-5 Långbollar: 23-19 Anfall centralt: 14-9 Anfall från höger: 4-1 Anfall från vänster 5-3 Speluppbyggnader: 15-18 Målskyttar: 1-0 Munoz(Självmål) 17', 2-0 Dybala 18', 3-0 Mandzukic 41', 4-0 Bunucci 64' (3-4-1-2): (3-4-3): Neto

Barzagli-Bonucci-Benatia

Lichsteiner-Khedira-Marchisio-Asamoah

Dybala

Higuain-Mandzukic Lamanna

Munoz-Burdisso-Gentiletti

Lazovic-Veloso-Cataldi-Laxalt

Ntcham-Simeone-Palladino Byten:

Rincon-Khedira 69'

Sturaro-Mandzukic 82'

Mandragora-Marchisio 86' Byten:

Beghetto-Laxalt 48'

Biraschi-Burdisso 67'

Hiljemark-Lazovic 87' Tränare: Massimiliano Allegri Tränare: Ivan Juric Systemändring: - Systemändring: - Medial-linje: 52.19m Medial-linje: 50.86m Distans/Snabbhet: 104.20/6.4 Distans/Snabbhet: 104.17/6.5 Burdisso Domare: Giampaolo Calvarese Stadio: Juventus Stadium

Publik: 16.282 betalande - 22.938 säsongskort Matchstatistik: Bollinnehav (%): 59-41 Räddningar: 2-2 Straffar: 0-0 Skott totalt: 16-8 Skott på mål: 8-2 Direkta frisparkarsavslut: 0-0 Fasta situationer-avslut: 0-0 Ramträffar: 3-0 Målchanser: 16-8 Assists: 3-1 Offsides: 3-0 Hörnor: 3-2 Orsakade fouls: 12-9 Förlorade bollar: 24-22 Vunna bollar: 34-26 Kontringar: 0-0 Krossbollar 4-5 Långbollar: 12-19 Anfall centralt: 24-12 Anfall från höger: 4-4 Anfall från vänster 4-5 Speluppbyggnader: 21-12 Målskyttar: 0-1 Strootman 44', 0-2 Nainggolan 45', 0-3 Salah 48', 0-4 Salah 60', 1-4 Benali 83' (4-3-3): (4-2-3-1): Fiorillo

Zampano-Bovo-Coda-Biraghi

Koulibaly-Muntari-Memushaj

Benali-Bahebeck-Benali Szcezesny

Rüdiger-Manolas-Fazio-Emerson

Paredes-Strootman

Salah-Nainggolan-El Shaarawy

Dzeko Byten:

Bruno-Muntari 46'

Verre-Coulibaly 67'

Fornasier-Coda 80' Byten:

Grenier-Dzeko 71'

Jesus-Emerson 80'

Perotti-Paredes 82' Tränare: Zdenek Zeman Tränare: Luciano Spaletti Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 49.28m Medial-linje: 52.68m Distans/Snabbhet: 107.84/7.0 Distans/Snabbhet: 106.78/6.9 Biraghi, Muntari Domare: Massimiliano Irrati Stadio: Adriatico

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 42-58 Räddningar: 4-3 Straffar: 0-0 Skott totalt: 11-22 Skott på mål: 6-10 Direkta frisparkarsavslut: 1-0 Fasta situationer-avslut: 0-0 Ramträffar: 1-1 Målchanser: 9-15 Assists: 2-7 Offsides: 4-7 Hörnor: 9-5 Orsakade fouls: 11-10 Förlorade bollar: 46-36 Vunna bollar: 20-34 Kontringar: 0-0 Krossbollar 4-7 Långbollar: 16-11 Anfall centralt: 14-13 Anfall från höger: 19-12 Anfall från vänster 9-13 Speluppbyggnader: 33-25





Juventus 33 27 2 4 68-20 83 Roma 33 24 3 6 74-28 75 Napoli 33 21 8 4 77-35 71 Lazio 33 19 7 7 60-38 64 Atalanta 33 19 6 8 56-37 63 Milan 33 16 8 9 50-37 58 Inter 33 17 5 11 63-32 56 Fiorentina 33 15 10 8 55-45 55 Torino 33 12 12 9 53-54 49 Sampdoria 33 12 9 12 41-41 46 Udinese 33 12 7 14 43-44 43 Chievo 33 11 5 17 36-52 38 Cagliari 33 11 5 17 46-64 38 Sassolo 33 10 6 17 42-52 36 Bologna 33 9 8 16 31-49 35 Genoa 33 7 9 17 32-57 30 Empoli 33 7 8 18 22-51 29 Crotone 33 6 6 21 28-53 24 Palermo 33 3 7 23 27-73 16 Pescara 33 2 8 23 32-74 14

Intressant möte på Atleti Azzurri där Atalanta öppnde riktigt starkt. 2-0 efter bara en kvart. Dock var 2-1 bara någon minut senare ett faktum efter Destro reducerat och givit liv till matchen. En match där jag tycker att hemmalaget var numret större och välförtjänt tog alla tre poäng. Man tog sin seger efter att tidigae kryssat mot både Sassuolo och Roma . Inför slutspurten i ligan har man givit sig sjlva ett riktigt bra utgångsläge.För Bologna var det tredje förlusten på fyra matcher, och man ska vara glada att lagen under har rätt tuffa matcher framöver. Matchen får ändå ses som ett litet fall framåt. Spelet såg ganska bra ut, så det finns bitar för Roberto Donadoni att bygga vidare på inför liga-avslutningen.Helgen, på förhand, mest kittlande tillställning levde helt klart upp till förväntningarna. En mycket, mycket underhållande match där andra halvlek sprakade rejält. Jag tycker att matchen var jämn, men att Fiorentina blev för starka i andra. Två snabba mål tio minuter in i andra tog hårt på Inter som trots det ändå kom tillbaka starkt och såg till att det blev match ända in till slutsignalen.Vecino i Viola gjorde sina två första mål för säsongen. Icardis hattrick hamnar helt i skuggan av lagets resultat.I matchens slutskede lyckades Inter jobba till sig en hörna och en sista möjlighet till kvittering. Domaren valde då att blåsa av matchen eftersom tillägstiden faktiskt runnit ut. Snopet för Inter som senast själva straffades av liknande sitution då Milan kvitterade efter att tillägstiden nått sitt slut.Mötet mellan Sassuolo och Napoli var en väldigt underhållande historia. En välspelad match där Napoli, efter att ha tagit ledningen tidigt i andra halvlek, såg ut att gå mot segern. En slarvig bakåtnick av Marek Hamsik bäddade för en kvittering för Sassuolo som dessutom tog ledningen tio minuter från slutet. Där och då kändes det som att Napoli verkligen skulle få det svårt att ta andraplatsen i kamp med Roma. Inbytte Milik lyckades dock kvittera efter att ha gjort sitt första mål sedan i höstas. En poäng får ses som en besvikelse för napolitanarna som såg ut att ha tre poäng i säcken. Chievo -Torino med välförtjänt seger för bortalaget. Första halvlek var sömning och trevande från båda lgen. I andra ryckte Torino upp sig, Man gjorde två tidiga mål in i andra halvlek. En ledning som känndes trygg matchen ut. Anmärkningsvärt var Belotti inte gjorde mål i matchen eftersom italienaren visat strålande form på senaste när det gäller just målskyttet.För Chievo var det femte raka förlusten i ligan. Med kontraktet säkrat ser motivationen ut att ha försvunnit ur de gula.Smack, smack, smack, sa det när Palermo gästade Lazio på ett soligt Olimpico. Rent av pinsam insats från de rosa då man släppte in hela fem mål 26 minuter. Balde Diao Keita stod för ett hattrick och Ciro Immobile satte två bollar i nät. Om motivationen runnit ur Chievo är det inget mot hur det ser ut i Palermo. Man har inte vunnit sedan den 5:e februari, och helgens match var en klar spegling av hur deras säsong sett ut.I konkurrens med Crotones vinst över Sampdoria får Empolis tre poäng mot Milan ses som omgångens skräll. En match som på förhand känndes rätt tydlig. Ett Empoli som skull backa hem och låta Milan föra matchen. Så blev också fallet. Få trodde dock att bortalaget skulle ta ledningen i matchem, än mindre vinna den. Ledningsmålet kom strax innan paus. En höna som nickades i mål av anfallaren Mchedlidze.Milan fick chansen till kvittering en kvart in i andra halvlek. Man fick straff och Suso tog den, men missade. En stund senare utökade Empoli sin ledning till 2-0. Milan reducerade senare men man lyckades aldrig utjämna.Empoli håller avståndet när till crotone. Man ligger fortsatt fem poäng för sydklubben.Jag tycker uppriktigt sagt synd om Crotne. Man har på slutet stått för en rad fina resultat, inklusive helgens seger mot Sampdoria på Luigi Ferraris. Men trots segern närmar man sig inte Empoli i kampen om överlevnad. Säsongens spelare för Crotone, Sassuolo-lånet Diego Falcinelli, stod för sitt tolfte mål för säsongen. Den italienske anfallarens mål inledde Crotones vändning i matchen som senare fullbordades av inbytte Simmy Nwankwo. Crotone gör sin första säsong någon sin i Serie A och chanserna till en andra ser tyvärr ut att krympa för varje omgång som går.Matchen Udinese -Cagliari bjöd på tre mål. Förutom detta var det ett hemmalaget som tryckte på rejält i första halvlek. Man hade några bra lägen att ta leningen, inklusive en straff. Trots alla lägen dröjde det till den andra halvleken innan det rasslade till i nätmaskorna. Udinese var de som fick fira först. Ett vackert skott av Perica letade sig in Rafael i Cagliaris mål. Strax efter uttökade de svart-vit-randga sin ledningefter en tafflig hörnsituation.Cagliari lyckades reducera i slutet genom Borriello, men närmre kom man inte.Udinese har gått bra på slutet. Förutom förlusten mot Napoli senast har man inte förlorat sedan slutet av februari.Mot Genoa gjorde Juventus som man brukar göra genom att vinna komfortabelt. Man tog ledningen med hjälp av ett självmål från backen Munoz. En ledning som Dybala dubblade bara minuten senare. Resten av matchen kontrollerade Juventus totalt. Genoa var aldrig nära att hota segern som var klar redan innan pausvisslan ljudit.Det är fortsatt bara en tidsfråga innan "Den gamla damen" får lyfta sin sjätte raka Lo Scudetto.Omgångens sista match spelades på måndagskvällen. Pescara tog emot Roma som visade klasslkillnaden mellan toppen och botten i ligan. Bortalaget hade tryck mot Pescaras mål matchen igenom och man lyckades näta fyra gånger i matchen. Pescara lyckades putsa till siffrorna genom ett sent mål. I och med helgens förlust är bottenlagert endast ytterliggare en nollpoängare ifrån att definitivt kalla sig ett Serie B-lag nästa säsong.Matchens spelare var Mohamed Salah . Yttern stod för två mål och en lysande insats offensivt.Svenskarna har det fortsatt tufft i ligan. Endast Marcus Rohden(6) startade och fick fint betyg i Gazzettan.Oscar Hiljemark och Emil Krafth byttes båda in i slutet av respektives matcher. Samul Gustafsson fanns med i Torinos trupp mot Chievo, men svensken fick inte delta.Varken Filip Helander i Bologna eller Stefan Silva i Palermo fick vara med i repektive lags matchtrupp.