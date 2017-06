Ritiro Estivo 2017: Se schemat för dit lag

Känner du lite calciosug och inte planerat semestern än?

Då är Dolomiterna plats att ruva på. Italienska Serie:A lag i stort sett bakom varje buske.



Ja nu när vi vanliga dödliga börjar så smått gå på semester - Då sätter fotbollspelarna igång med sin hårdträning.Många italienska lag har som tradition att ta sitt pick och pack och kyla ner sig uppe i Dolomiterna.Så självklart även denna säsong.Här uppdaterar vi var många av lagen håller hus (klicka på lagets logo) och vilka träningsmatcher de har planerat och var (bara de som håller till i Dolomiterna är med på kartan).Kanske är det där just du är?Serie:A-lagens träningsmatcher och läger(kommer uppdateras efterhand).Håller till nästgårds (de har ju berg runt knuten) i Rovetto mellan 10 Juli-30 Juli.Träningsmatcher:1 Augusti – Atalanta - Borussia DortmundLaget har gjort klart med med att åka till Sestola i Modena-provinsen mellan 8 och 30 Juli.Troligtvis kommer de göra en lite turnee upp till bergen för att svalka av sig för Po-dalen kommer vara olidlig.Träningsmatcher:Hänger först Castiadas (Cagliari) 3-8 Juli, för att sen ta sig till Castelrotto (Bolzano) mellan 12 och 26 juli. Sen troligtvis avslutning i Kitzbüel (Öst) 30 juli-4 augusti.Träningsmatcher:5 augusti – Hoffenheim vs BolognaHåller till i Pejo (Trento) mellan 8-22 juli. Avlsutar sen "hemma" i Aritzo (Nuoro) 25-30 juli.Träningsnatcher:Startar i Brentonico (Trento) mellan 7 och 15 luglio, för att sen, traditionsenligt, åka tll San Zeno di Montagna ( Verona ) mellan 18 och 29 juli.Träningsmatcher:Mellan 16 juli och 4 augusti stannar de hemma i Kalabrien, närmare bestämt i Moccone (Cosenza).Träningsmatcher:Val di Fassa, Moena (Trento), mellan 8 och 23 juli.Träningsmatcher:12 juli – Fiorentina vs Unione Sportiva Monti Pallidi22 juli – Fiorentina vs Bari29 juli – Sporting Lissabon vs Fiorentina6 augusti – Wolfsburg vs FiorentinaI rossoblu lämnar landet för Neustift i Österrike. Är där mellan 10 och 22 juli.Träningsmatcher:I nerazzurri åker till Riscone nära Brunico (Bolzano) mellan 6 och 16 juli, sen turné i Kina.Träningsmatcher:9 juli – Inter vs Wattens15 juli – Inter vs Nürnberg24 juli – Inter vs Lyon26 juli – Inter vs Tottenham27 juli – Inter vs Bayern München29 juli – Inter vs ChelseaSticker över pölen på turné i USA och Mexico mellan 15 och 31 juli.Träningsmatcher:18 juli – Juventus vs Rayados19 juli– Juventus vs Tigres23 juli – Juventus vs Barcelona27 juli – Juventus vs PSG30 juli – Juventus vs Roma I biancocelesti åker som vanligt till Auronzo di Cadore (Belluno). Är där mellan 8 och 23 juli.Träningsmatcher:19 juli – Lazio vs Triestina22 juli – Lazio vs SpalRossoneri stnnar hemma på Milanello (Varese). Är där 5-14 juli.Har Europa League -kval att tänka på.Träningsmatcher:18 juli – Milan vs Borussia Dortmund22 juli – Milan vs Bayern MünchenPartenopei drar som vanligt upp till Dimaro (Trento) Är där i tre veckor mellan 5 och 26 juli.Träningsmatcher:1 augusti – Napoli vs Atletico Madrid2 augusti – Napoli vs Bayern München / LiverpoolKör sin rirtiro i Pinzolo (Trento), mellan 3 och 17 juli. Efter det blir det en USA-turnéTräningsnmatcher:11 juli – Roma A vs Roma B20 juli – Roma vs PSG (USA)30 juli – Roma vs Juventus (USA)10 augusti – Roma vs Sevilla (USA)i blucerchiati åker till ”fel sida” av Gardasjön, Ponte di Legno (Brescia). Är där mellan 11 och 29 juli.Träningsmatcher:15 juli – Sampdoria vs Sellero Novelle22 juli – Sampdoria vs Feralpisalò26 juli – Sampdoria vs Cremonese29 juli – Sampdoria vs Hellas Verona2 augusti – Sampdoria vs Manchester United (Dublin)5 augusti – Swansea vs SampdoriaÄr inte helt klart än men troligtvis tar de sig upp till Pinzolo i början på juli.Träningsmatcher:Från den 7 - 21 juli i Tarvisio (Udine)Träningsmatcher:19 juli – Spal vs Campodarsego22 juli – Lazio vs Spal (Auronzo di Cadore)26 juli – Spal vs Triestina30 juli – Perugia vs SpalI granata drar upp till skidorten Bormio mellan den 14 och 28 juli.Träningsmatcher:16 juli – Torino vs Casateserogoredo20 juli – Torino vs Olginatese23 juli – Torino vs Renate16-30 till Sankt Veit i Österrike.Träningsmatcher:8-23 juli i Primiero (Trento)Träningsmatcher:22 juli - Hellas Verona - Trapani29 juli– Sampdoria vs Verona6 augusti - Newcastle - Hellas Verona