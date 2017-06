Säsongen som gått - Bologna

La Curva har tagit vilopulsen på några redaktioner för att se hur de tycker säsongen förlöpt.

Är de nöjda och belåtna eller vill de helt enkelt bara trycka på reset-knappen?

Efter en snabbis i Turin drar vi till Emilia-Romagna och hör med Mikael Mansjö om hur han ser på Bologna s säsong.— Godkänt!— Inledningen på säsongen lovade gott, men sedan var det som att energin tog slut. Säsongen liknade till stora delar den förra och precis som då är det kanske den bleka vårsäsongen som har lämnat de mest bestående intrycken.— Målsättningen inför säsongen var att förbättra tabellpositionen, ta minst en poäng mer än under säsongen 2015/16 samt att ge truppens unga spelare ordentligt med speltid. Kravbilden var med andra ord inte sådär jättetuff och i Bologna har det pratats en hel del om att laget förmodligen hade mått bättre och stimulerats av lite högre krav.— Simone Verdis målskytte där i början på hösten, framförallt volleymålet hemma mot Sampdoria , var någonting extra.— Veckan som bjöd på 1-7 hemma mot Napoli , 0-1 hemma mot Milan trots två man mer på planen samt 1-3 borta mot Sampdoria (tappad ledning i slutminuterna) måste ju vara någon slags rekord i misär.— Överlag bra. Tror dock att vi kan förvänta oss ännu mer av Nagy, Krejci, Di Francesco, Verdi och Helander i höst.— Blerim Dzemaili blev inte särskilt långvarig i Bologna (nu i Montreal), men med sina åtta ligamål klev schweizaren fram som en riktig härförare. Simone Verdi var fram till sin skada i oktober alldeles formidabel, räkna med att han aspirerar på titeln nästa säsong. Daniele Gastaldello placerade sig på sista plats i redaktionens betygsliga och mer än så behöver vi kanske inte säga.— Tre-fyra nyförvärv och jag är nöjd. Typ en mittback, en vänsterback, en Dzemaili-ersättare och en anfallare som kan backa upp/komplettera Mattia Destro vore mumma.— En lugn och skön juni så att suget är tillbaka när transferfönstret öppnar igen.— Att få se fotboll på Dall’Ara igen. Det räcker så.— I positiv bemärkelse finns det inte så mycket att välja på. Bortasegern mot Sassuolo var typ… skön?!— Curva Andrea Costa inför den olyckliga hemmamatchen mot Milan:..eller klippet från avtackningen av Angela Belletti, en kvinna som jobbat för klubben i 38 år:(räddare i nöden)— Målvakterna Antonio Mirante och Angelo Da Costa var två av Bolognas bästa spelare under säsongen och utan deras räddningar hade nog säsongen varit ännu tuffare.(gjort något otroligt klumpigt eller osmart)— Kommunikationsmissen mellan Adam Masina och Marios Oikonomou i bortamatchen mot Lazio . Bologna ledde matchen med 1-0 och i matchens slutskede befann sig bollen i Bolognas straffområde. Allt som behövdes var en rensning, men Masina och Oikonomou förblev handlingsförlamade och istället kunde hemmaspelaren Wallace sno bollen och situationen slutade med straff och stopptidskvittering för Lazio. Att Wallace filmade sig till straffen gör inte saken bättre. Saphir Taider kanske?! Algeriern blev pappa under säsongen och har även fått lite rubriker för att han gav en strandsatt bolognabo lift där i höstas. Domenico Maietta . När Gastadello inte levde upp till förväntningarna klev istället Maietta fram som lagets stora ledare och den omtyckte mittbacken är den som oftast tar det tuffa snacket med media när det har gått rejält åt skogen.(gnälligast ute i media)— Kanske journalisterna själva den här gången. Den bolognesiska sportpressen har gått ganska hårt åt både klubben och laget och de kanske bör fundera lite på vad som egentligen är rimliga förväntningar.— ...blir det topp tio!— Nattklubbsbesöket som Masina, Pulgar med flera stod för. Det var väl egentligen ingen stor grej, men den kom mitt i en riktigt tung period för laget och blåstes genast upp till en mindre storm.— Kennet hyllar Klas: