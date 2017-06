Säsongen som gått - Juventus

La Curva har tagit vilopulsen på några redaktioner för att se hur de tycker säsonge förlöpt.

Är de nöjda och belåtna eller vill de helt enkelt bara trycka på reset-knappen?

Turen har kommit till Turin. Vi kollar in mästar-redaktionen och ser hur de sammanfattar en htdrsad fin säsong.

De har delat upp uppdraget det broderligt mellan varandra.

Självklart kommer de inte undan några snabba "Säsongens..."...

- Nästan 10/10— Fram till säsongens sista halvlek var allt perfekt. Ligatiteln bärgad, italienska cupen likaså. Men då styrdes Casemiros skott på Khediras häl i andra halvleken av Champions League - finalen, 2-1 till Real Madrid, Juventus -spelarna tappade huvudet, finalspöket äntrade planen och var andra halvleks bästa spelare, ännu en final förlorades. Det som kunde blivit en solklar 10:a slutade med ett nästan.— Visst går det fortfarande en massa "dokumentär"-serier om människor som kan tala med andar, driva ut spöken och liknande? Agnelli kunde ringt till någon av dem. För att mota bort finalspöket.— Säsongens höjdpunkt var för mig hemmamatchen i CL-kvartsfinalen mot Barca. En perfekt insats såväl taktiskt som tekniskt, där Juve verkligen spelade ut hela sitt register. Bakom 3-0-vinsten låg alltifrån spektakulära räddningar och ett urstarkt försvarsspel, till sylvassa kontringar och ljuvlig dybalabriljans. Det var en femstjärnig match, som jag tror att jag kommer bära med mig länge.— Lågvattenmärket nåddes tveklöst i höstens 3-1-förlust borta mot Genoa. Alla lagdelar, ända från det vidöppna försvaret till det fantasilösa anfallet underpresterade på ett så provocerande och löjeväckande uselt sätt att jag för första gången i mitt liv stängde av en juventusmatch redan i paus. Olidligt dåligt.— Nyförvärven har överlag skött sig bra. Juventus gjorde en imponerande mercato där man verkligen spände alla de finansiella muskler man har genom att plocka in Benatia, Dani Alves , Pjanic, Higuain, Pjaca och Cuadrado. Rekordvärvningen Higuain har haft ett bra år och levererat mål på alla fronter under hela säsongen. Pjanic och Dani Alves började lite trögt, men har hittat in i det och spelat strålande bra under våren. Både Pjaca och Benatia har tyvärr hämmats av skador och inte riktigt presterat sin bästa fotboll, medan Cuadrado varit precis så ojämn som man hade väntat sig. Stundom katastrofal, stundom lysande. Vintervärvningen Rincón har spelat helt okej, men knappast tagit Turin med storm. Allt sammantaget tycker jag att den ambitiösa satsningen i somras föll väl ut, då den gav oss flera nya startspelare, som verkligen har spetsat till laget.— Det är många spelare som har burit den svartvitrandiga tröjan med värdighet. Däremot är det en spelare som tveklöst sticker ut i mängden, nämligen Dybala. Argentinaren har varit en stor bidragande faktor till Juventus framgångar den gångna säsongen. Han har aldrig slutat briljera och har alltid satt skräck i motståndarnas ögon. Paulo har förmågan att gå hur långt som helst.— Besviken är kanske att ta i, men personligen förväntar jag mig mer av Sturaro. Han har förvisso inte fått mycket speltid, men trots den knappa tiden har han inte bjudit på något särskilt. Jag ifrågasätter inte hans grinta, för det har han. Det jag dock är skeptisk till är om han verkligen är någon att iaktta som ”Juve-material”.— Det har varit tydligt att det saknats offensiva alternativ den här säsongen. Dybala-Mandzukic-Higuain har fått spela i princip varenda match och det håller inte i längden. Jag ser gärna Patrick Shick och Douglas Costa som det ryktas om. Detta samtidigt som man får behålla nyckelspelare som Leo Bonucci och Paulo Dybala — I ärlighetens namn en lugn och skön sommar utan att behöva sitta med hjärtat i halsgropen så fort det vankas Champions League.— Ett fräscht Juventus som med ett par nyförvärv spetsat till startelvan ytterligare. Att Dybala får kliva fram som en av de absolut bästa spelarna i världen och att man bygger en stabil grund för våren då det är dags att plocka hem trippeln en gång för alla.— Tveklöst hemmamatchen mot Barcelona. Att möta upp världens bästa offensiv med en för dagen ännu bättre sådan är makalöst bra. Låt oss se det som finalen vi inte vann.— Peppen innan returmatchen mot Barca:(räddare i nöden)— Buffon vs Iniesta. Vi leder med 1-0 hemma, ett mål där och vi har ett helt annat dubbelmöte.(gjort något otroligt klumpigt eller osmart)— Cuadrado på Instagram. Sätter Pjanic i skiten efter att ha lagt upp en bild på bosnierns skåp (där en bild på honom och Spaletti satt) OCH avslöjar designen på nästa säsongs hemmaställ två månader för tidigt.— Alltid Paulo Dybala.— Mister Allegri. Det krävs riktigt hög svansföring för att sätta Bonny på läktaren i CL-slutspelet.— Det här är Juventus. Vi klagar inte i media, vi vinner.— ...ska Buffon ta mig fan få vinna Chamions League.— Higges kagge.Vi tackar Juve-redaktionen för säsongen och önskar lycka till.