Säsongen som gått - Lazio

La Curva har tagit vilopulsen på några redaktioner för att se hur de tycker säsonge förlöpt.

Är de nöjda och belåtna eller vill de helt enkelt bara trycka på reset-knappen?

Lazio full-back Patric + striker Keita Balde Diao. If this is what is believed. A significant + wonderful step forward for football. ???? pic.twitter.com/dtxQBrGWwQ — Darryl Griffiths (@LegallyBOD) 4 juni 2017

Vi kastar oss ner till den eviga staden och kollar var Lazio redaktionen har att säga om Inzaghi och hans killer den gångna säsongem:Arvid Larsson och Niklas Tellini delar upp det broderligt...”Lazio tycker jag har gjort en bra säsong. Sista månaden var under förväntan vilket betyder att Lazio tappade fjärdeplatsen. Dock om man kollar tillbaka till augusti då man inte ens hade någon tränare så tycker jag Lazio gjort det mycket bättre än vad många trodde i början. Dessutom har man slagit ut Roma i Coppa Italia vilket alltid är skönt. Mellan 1 till 10 skulle jag ge en 7 i betyg till Lazios säsong.””Måste nog ha varit när Lazio vann över Roma i semifinalen i Coppa Italia.””Förlusten i Coppa Italia-finalen, vilken dock var kanske väntat om man ser på Juventus potential.””Jag tycker att för en gångs skull har alla nyförvärv skött sig bra. Immobile har skött sig extremt bra och gjort massa mål. Lukaku har spelat bra när han fått chansen, mest mot slutet på säsongen. Wallace och Bastos har också skött sig bra, speciellt Bastos som sedan tyvärr varit skadad en lång period. Luis Alberto hade svårt att komma in i laget i början, men tycker han gjort det ganska bra nu mot slutet när han till och med gjort mål. Leitner var en besvikelse och lämnade under vintern.””Ciro Immobile. Tror många håller med om jag säger att han gjort det över förväntan. Han har nätat 23 gånger och varit avgörande i många matcher.””Inte direkt. Tycker Radu är lite överskattad och har varit det sedan en lång tid tillbaka.””Önskar såklart att de Vrij, Biglia och Keita stannar, men det ser inte så ljust ut. Tycker det är viktigast att behålla Keita och de Vrij. Biglia är inte så ung längre och är också skadebenägen. Dessutom om man kan få en fin summa pengar för honom kan jag nog tänka mig att sälja honom om jag fick bestämma. Jag önskar att man får in en till anfallare och en mittfältare då jag tycker laget saknar bredd där, speciellt i anfallet.”Niklas: ”Att Lazio gör en bra mercato och att man är ännu bättre på papperet inför nästa säsong.” Europa League . Tycker Lazio borde satsa på det och tror även att man kan göra det bra där. Vore fint att komma långt i cupen.””Det är utan tvekan Lazio-Roma 2-0 i det första mötet av Coppa Italia-semin. Lazio gjorde i stort sett allt rätt taktiskt mot Roma och bröt även en negativ trend med derbystatistiken.” Radja Nainggolan som var SÅ säker på att man skulle slå ut Lazio i cupen ...men även vårderbyt bjöd på fina scener .”(räddare i nöden)”Bastos som i cupderbyt mot Roma gick ner som en hockeymålvakt och blockerade ett skott.”(gjort något otroligt klumpigt eller osmart)”Givetvis Wallace som gick bort sig som siste man i derbyt i vintras.””Marco Parolo. Det är bara att kolla på karln. Äktenskapet med Lazio förlängdes även under säsongen. Tänkbar kommande ersättare till Biglia som lagkapten I Lazio om argentinaren lämnar.”(ledare för klubben)”President Claudio Lotito som vid nyheten om Romas nya arena var ute och poängterade för borgmästare Raggi att Lazio är förtjänta av samma behandling. Viktigt att markera sin närvaro i frågan vilket den framtunge Lotito inte har något problem med att göra.”(gnälligast ute i media)”Ungdomsspelaren Filippo Cardelli som innan säsongen bröt sitt kontrakt med Lazio efter att han ansåg i media att han som italienare inte gavs samma möjligheter och förmåner som de utländska spelarna i Lazios ungdomsverksamhet. Känns dessvärre som en illa dold bitterhet och en hel del främlingsfientlighet enligt mig. Skrev om det i krönika. ”...hoppas vi att Lazio på allvar kan utmana om en Champions League -plats. Detta blir ju mer realistiskt med tanke på den extra kvalplatsen nästa säsong. Men för att detta ska vara en möjlighet krävs det att Lazio når bättre resultat mot topplagen och undviker onödiga poängtapp mot de lite mindre lagen.””Det måste väl ändå vara de ständiga spekulationerna kring Biglias, Keitas och de Vrijs framtid i Lazio med kontrakt som går ut nästa sommar. Knappt en dag utan nya uppgifter om hur sannolikt det är att spelarna lämnar i sommar.””Kanske ändå får vara bilden nyligen på lagkompisarna Keita och Patric som bidrog till en hel del spekulationer om de båda spelarnas sexualitet. Dessvärre kom det även en hel del homofobiska kommentarer till inlägget. Det hela har dock förklarats som ett skämt enligt lagkamraten Felipe Anderson. Vore annars intressant vad det skullle innebära i ett land som Italien om spelare kom ut som gay.”Vi tackar Laziredaktionen för säsongen och önskar lycka till.