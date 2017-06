Säsongen som gått - Milan

Henrik Edman:

Henrik Edman:

Kaveh Golestani:

Henrik Brandel:

Henrik Brandel:

Kaveh Golestani:

Henrik Edman:

Henrik Brandel:

Kaveh Golestani:

Kaveh Golestani:

Henrik Brandel:

Henrik Edman:

Erik Terzi:

Henrik Brandel:

Erik Terzi:

Kaveh Golestani:

Henrik Edman:

Erik Terzi:

”Personligen är jag övertygad om att placeringen varit betydligt högre om Bonaventura hade hållit sig skadefri.””Segern mot Juve i höstas efter Locatellis drömmål kommer jag nog aldrig att glömma. Den sena kvitteringen i vårderbyt mot Inter är också en höjdpunkt man sent glömmer.””Egentligen soppan kring försäljningen. En affär som skulle lyfta Milan och hade potential att faktiskt ge Berlusconi ett, sett till de sportsliga framgångarna, värdigt avsked förvandlades till en cirkus utan dess like. Det är skönt att det hela gick igenom till slut, men själva processen kring det hela har lämnat en bitter eftersmak.””Milan satsade över 10 miljoner euro på tre spelare inför säsongen. Anfallaren Lapadula, mittfältaren Sosa och försvararen Gomez. Ingen av dem lyckades konsekvent vara en startspelare i en sällsynt svag Milan-trupp. Mercato-betyget hade varit klart underkänt om det inte varit för lånet av Deulofeu. Spanjoren var vårens sensation.””Det står mellan Donnarumma och Suso och min röst faller på spanjoren, som konsekvent var bland Milans bästa spelare under hela säsongen. Jag ser fram emot vad han kan åstadkomma i höst med understöd från ett bättre mittfält.””Av någon anledning hoppas man inför varje säsong på att De Sciglio ska bli lite av den spelare han förutsågs bli. Och av någon anledning blir man alltid besviken. Den stora skillnaden är väl att han i slutet på denna säsong sägs ha gått till ledningen och bett om att bli såld. Från potentiell legend och kaptensmaterial till flopp och spel för någon rival...””Precis som man gör nu. Inget skitsnack och inget som dras i långbänk. Så långt från Gallianis hånfulla struntprat om Mr X varenda transferfönster man kan komma. Snabba och bra förvärv, men visst det svåra återstår – att hitta minst en vass anfallare. Jag står även helt på klubbens sida att markera mot Donnarumma och Raiola. Att Donnarumma överhuvudtaget funderar på att sälja sin själ gör att jag tycker de ska slänga ut honom på gatan och att bannlysa Raiola för all framtid. Donnarumma är inte en promille i närheten av att vara en legendar, ändå beter han sig som om han vore större än självaste Maldini. Även om han skulle bestämma sig för att stanna nu så är det bara en tidsfråga innan Raiola sliter bort honom.””En rejäl utrensning av en undermålig trupp. Mihaljovic hävdade i veckan att bara "12-13 spelare är värda att vara kvar" i Torino. Samma gäller i bästa fall för Montellas Milan. Med förvärven av Kessie och Biglia har Milan redan börjat stuva om på mittfältet och Poli verkar vara först att lämna.”Henrik Brandel: ”Jag ser med försiktig förhoppning fram emot att se om Montellas spelsystem kan fungera med en konkurrenskraftig trupp. Man imponerades inte av formationsbytet till 352 under säsongens sista matcher, men Montellas grundsystem (433) har förutsättningar att blomma ut med Biglia och Kessie på mittfältet och Bonaventura tillbaka på sin föredragna kantplats.”Som avslutning så drar vi några snabba "säsongens..." hos Milan....”Finns ju såklart många, men säsongens första match med hattrick från Bacca och straffräddning i slutet av Donnarumma som innebar tre poäng istället för en känns som ett bra alternativ. Milan - Torino 3-2 .”(räddare i nöden)”Donnarumma har räddat oss flera gånger under säsongen, men priset måste ändå gå till Zapata som med matchens sista touch stötte in 2-2 i vårens derby mot Inter. Utan det målet hade Inter och inte Milan spelat i Europa nästa säsong.”(gjort något otroligt klumpigt eller osmart) Donnarummas tavla mot Pescara . Paletta slog en enkel bakåtpassning, men Donnarumma var inte alls med på noterna och sjabblade bort två poäng för Milan. Om han redan där och då stod och dagdrömde om Raiolas feta sedelbuntar vet jag inte, men klart är i alla fall att han inte hade sin koncentration på matchen.””Svärmorsdröm - det måste väl ändå vara Lapadulas performance i sportprogrammet"Domenica Sportiva" i januari. Lapa blev bjuden som gäst i studion efter Milans seger mot Cagliari (där Gianluca stod för avgörande passningen till Bacca) och överraskade alla genom att spela Chopin på pianot inför publik och tv-tittare!””Svårt, Montolivo, Bonaventura och Abate var skadade. De Sciglio och Bacca mäktade inte med att steppa upp. Mittfältet hade ingen tydlig ledare och hade en hög rotation på spelare. Suso och Deulofeu är inte ledartyper. Uteslutningsmetoden säger 18-årige Donnarumma, som visat stor pondus mellan stolparna.”(gnälligast ute i media)”Carlos Bacca har varit ganska pratglad i år. Man har hört eller läst om intervjuer där El Peluca klagar och tjurar om säsongen i Rossonero. Sura miner eller gnäll som i Italien brukar beskrivas med uttrycket "mal di pancia" (ont i magen). Jag kan tänka mig att vissa kommentarer var skräddarsydda av spelarens agent, men det blev lite väl mycket att stå ut med.””...börjar återtåget mot Champions League och Milan hotar på allvar om pallplats i ligan!””Det segdragna ägarskiftet har genomsyrat i stort sett hela säsongen. Ett tag tydde det mesta på att det bara var en stor bluff och jag var absolut inte på något sätt säker på att det skulle bli av. Till slut blev det så, och hittills har det varit av godo helt och hållet.””Locatellis glädje. En galen, kaotisk och improviserad målgest för att fira första baljan i Serie A - kvitteringsmålet mot Sassuolo i oktober! Jag var på plats och bilden står lagrad i min hjärna som ett fantastiskt vykort från San Siro.”Vi tackar Milanredaktionen för den gångna säsongen och.... In bocca al Lupo.