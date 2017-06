Säsongen som gått - Roma

La Curva har tagit vilopulsen på några redaktioner för att se hur de tycker säsonge förlöpt.

Är de nöjda och belåtna eller vill de helt enkelt bara trycka på reset-knappen?

Vi stnnar kvar i den eviga staden och tar en titt på Francesco Totti s sista säsong.Philp Lantz på Roma -redaktionen ger sin syn på Romas säsong.— Jag skulle vilja ge denna säsong en sjua på en tiogradig skala.— Anledningen till att betyget är en sjua ligger till grund i att man slutar tvåa i ligan och tar direktplatsen till Champions League . Men det finns även motgångar som inte går att glömma bort, man missar först och främst att kvalificera sig till Champions League efter två riktiga plattmatcher mot Porto. Sedan så åker man ut mot Lyon i Europa League slutspelet genom en direkt usel match borta i Lyon och missar chansen att gå långt i någon av de stora cuperna ute i Europa. Lägg även till att man åker ut mot Lazio i Coppa Italia semifinalen och förlorar även derbyt mot Lazio i ligan på våren. Det var alltså blandade resultat och hade man missat direktplatsen till Champions League så hade betyget varit betydligt mycket lägre än vad det är nu.— Man hade kunnat förbereda sig bättre till CL kvalet mot Porto där man spelade direkt dumdristigt och tog röda kort som var riktigt idiotiska. Sedan så kändes det som man gick in med en ganska stor underskattning mot Lyon i första matchen och det räckte inte riktigt till när det kom till returen. Angående Coppa Italia så var det samma sak där, det kändes som att man hade vunnit för många derbyn i rad och trodde nog att man skulle slå Lazio hur eller hur och detta gjorde att alla inte ville kämpa för vinsten.— Säsongens höjdpunkt men även det mest sorgsna är avskedet av Francesco Totti som var ett värdigt avsked för den sista riktigt stora legenden. Det var vackert och precis så enkelt som man önskade.— Lågvattensmärket är att man åkte ut i Coppa Italia mot våra största rivaler och det går inte komma ifrån att det var spelarna som underpresterade och en dålig taktik av Spalletti.— De flesta har skött sig bra, tycker en sån som Frederico Fazio som var ett riktigt frågetecken när han kom in har vuxit ut till en riktigt bra mittback i Serie A och har gjort ett stort utropstecken hos de flesta.— Jag vill gärna säga två stycken, men den som har varit allra bäst är Radja Nainggolan som nästan har varit hundraprocentig hela säsongen. Men det går heller inte blunda för att Edin Dzeko vann skytteligan efter bara två år i Serie A.— Vermaelen är den spelare som jag är mest besviken på. Han tar ett dumt rött i Champions League kvalet och därefter blir det knappast bättre. Han har fått mycket skit under säsongen men det är också välförtjänt och det är fullt förståeligt att vi inte gör det lånet permanent.— Jag vill att klubben fortsätter bygga runt de spelarna som man har varit de bästa under året. Man har redan signat upp nya kontrakt med De Rossi och Strootman men man får absolut inte släppa en sådan som Nainggolan. Däremot kan jag tänka mig att stuva om lite i backlinjen där Kostas Manolas har sett loj ut och det går att sälja av och köpa en ny hungrig mittback som vill bevisa något. Sedan så bör man lösa en permanent lösning med en till målvakt och se till att förstärka i anfallet.— Jag ser fram emot vad Monchi kan göra som sportchef i en klubb som Roma och om vi faktiskt kan bygga ett lag som kan vara slagkraftigt redan nästa säsong för att vinna ligan.— Jag vet inte om jag ser fram emot det men det ska helt klart bli intressant och se hur Roma som klubb kommer agera utan Totti i omklädningsrummet och hur De Rossi kommer axla att vara första kapten från att ha varit Capitano Futuro i väldigt många år nu.— Bästa matchen gjordes mot Juventus hemma där man inte viker ner sig och fortsätter kämpa i 90 minuter och visar att man faktiskt med en frisk elva kan utmana även ligans bästa lag.— Frederico Fazio är nog den som jag har blivit mest imponerad av gentemot vad han kostade att få in.— Jag kan inte komma på något direkt så men det är många avgörande räddningar som Wojciech Szczesny har gjort och det är till stor del hans förtjänst att vi har vunnit de jämna matcherna.— Thomas Vemaelens röda kort i Champions League kvalet får även ta detta pris….— Denna får Alessandro Florenzi , han har alltid välkammat hår och ser genomsnäll ut hela han. Hade inte Perotti haft en halstatuering så hade även han varit aktuell på detta segment.— Francesco Totti, det går aldrig att komma ifrån. En ledare för hela klubben i alla sammanhang.— Spalletti helt klart, han har varit riktigt gnällig på hur folk behandlar honom.— Det var förra säsongen men även denna och det var relationen mellan Spalletti, Totti och klubben. Detta är något som jag tror har gnagt alla romanistis under hela säsongen.— Det var bilden från hela truppen när man gick ut och åt en sista middag som Totti bjöd på inför avslutningen. På något sätt så fick man känslan av att truppen var sammansluten även om det var tjafs mellan Totti och Spalletti.Vi tackar Philip och Roma-redaktionen för gångna säsongen och .... In bocca al Lupo.