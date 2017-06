Säsongens spelare - målvakten: ”Styrkan är att han aldrig är dålig”

Omröstningen är klar! Svenska Fans Italienskribenter har gjort sina röster hörda och tagit ut vilka som är säsongens bästa målvakt, back, mittfältare, anfallare och tränare.

De premierade kommer sen bilda ett lag på en 3-4-3 uppställning där de som kommit efter vinnaren i röstningen tar plats.





Serie:A Matcher: Vunna: Clean-sheets: Rädd. per match: Snittbetyg: Gigi Buffon 30 25 12 2,03 (%) 6,68

Säsongens elva: (vi bygger på efterhand)







Självklart börjar vi längst bak på planen.Vi hade en duell här. Den unge mot gamle, Kungen mot kronprinsen eller, kort och gott... Gigi vs Gigi.Donnarumma kändes när men var ändå så långt ifrån. Lite som i en tennismatch när en spelare vinner en femsettare med 3-0 fast all de tre setten i stort sett slutat med tiebreak och vinst till den mer rutinerades fördel.då, ja att han bara släppte in tre mål på elva matcher på väg till finalen i Champions League säger en hel del om anledningen varför laget just nådde finalen.Han slog också under säsongen rekord i mest spelade minuter i Serie:A - någonsin.Det var i matchen mot Sampdoria i mars som han gjorde den milstolpen.Att han i WhoScored bara snittade 6,68 säger kanske en del om Juventus överlägsenhet i ligan men också otroligt mycket varför Buffon är en av världens bästa målvakter - genom tiderna.Hans possionsspel är fulländat, returspelet likaså. Ingenting ser svårt ut och eftersom han alltid är i rätt position behöver han aldrig göra några spektakulära TV-räddning och plocka pagelle-poäng. Backlinjen vet precis var de har Carrara-sonen. Du ser aldrig att Buffon ens höjer rösten att det är hans boll till Bonucci, Barzagli eller Chiellini vid inspel och långbollar bakom deras rygg. Silence is golden.Det är en yta på planen som normalt är helt vit när det gäller motståndarnas dangerzone mot Juventus. Det finns inget att hämta där.Statistiken är rätt tydlig som Squawka tog fram. Högre antal räddningar per match den här säsongen men ändå ett lägre snittbetyg (6,77 förra säsongen hos WhoScored) skvallrar om hans unika målvaktsarbete.Eller som Juve-redaktionens Mats Engman sa i La Curva -podden. ”Han har verligen inte gjort någon exeptionellt storartad säsong men styrkan med Buffon är att han aldrig är dålig och det har verkligen synts i år”.Än har han inte abdikerat - Kungen lever, länge leve kungen.Statistik:Några skribenters kommentarer om nomineringen:Joakim Hulander (Roma-red.) - ”Jag ser Buffon som världens främsta målvakten. Ingjuter ett lugn i hela Juve som är imponerande”.Mikael Mansjö (Bologna-red.) ”Kort och gott, han fortsätter att leverera trots sin ålder på en sjukt hög nivå”.Jesper Klingnell (Udinese-red.) ”Världens bästa målvakt. Mer behöver inte sägas”.