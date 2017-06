Säsongens spelare - försvararen: ”Hans attityd personifierar laget”

Omröstningen är klar! Svenska Fans Italienskribenter har gjort sina röster hörda och tagit ut vilka som är säsongens bästa målvakt, back, mittfältare, anfallare och tränare.

De premierade kommer sen bilda ett lag på en 3-4-3 uppställning där de som kommit efter vinnaren i röstningen tar plats.

Juventus har idag sex raka ligatitlar, och det börjar nästan bli svårt att minnas tiden dessförrinnan. Men bara som en påminnelse:

Aerie A 2009-2010: Sjunde plats och 56 insläppta mål.

Serie A 2010-2011: Sjunde plats och 47 insläppta mål

Under våren 2010 blev Juventus utslagna av Fulham (ja, Fulham!) i åttondelsfinalen av Europa League, och följde upp med att därefter bli utslagna redan i Europa League-gruppspelet under hösten, utan att vinna en enda match!



Vad som är huvudförklaringen till vändningen under säsongen 2011-2012 och framgångssagan därefter går det att ha många åsikter om. Juventus Stadium säger vissa, Antonio Conte säger andra. För egen del säger jag Leonardo Bonucci.

Bonucci kom till Juventus sommaren 2010, efter en succésäsong i Bari. Första säsongen i Juventus var inte speciellt imponerande. Bonucci såg tanig och osäker ut, gjorde en hel del misstag och pryddes dessutom av södra Europas minst imponerande mustasch. Inför säsongen 2011-2012 betraktades han av de flesta som backup till förstaelvan. Någon vecka in på säsongen valde Conte, i strid med sin grundläggande filosofi, att spela Bonucci i en trebackslinje med Barzagli och Chiellini. Där och då föddes dagens Juventus! Våren 2012 blev man ligamästare efter att ha plöjt igenom Serie A utan förlust, och bara släppt in 20 mål. Resten är historia, som det brukar heta.







Vad finns då att säga om Bonuccis säsong 2016-2017...? Ja, egentligen ingenting. Bortsett från ett uppmärksammat gräl med tränare Allegri, som renderade en intern disciplinavstängning i CL-åttondelsfinalen mot Porto, har Bonucci har spelat ungefär som vanligt (även om 4-0-målet mot Genoa onekligen var något extra). Och en helt normal Bonucci-säsong räcker med god marginal till en plats i säsongens lag. För egen del håller jag honom som Europas bästa mittförsvarare under de senaste 3-4 åren, och även om det definitivt finns andra kandidater till en sådan utnämning så är det ingen speciellt kontroversiell åsikt. Bonucci är placeringssäker, klarar sig bra i närkamps- och huvudspelet, är en skicklig passningsspelare och gör få misstag. Dessutom är han en stark personlighet, vars attityd personifierar Juventus.



Dubbla italienska titlar och Champions Leaue-final i all ära, men säsongens största seger vann Bonucci vid sidan av plenen. Sonen Matteo var under hösten och vintern mycket svårt sjuk, och som så ofta visade sig fotbollsfamiljen från sin bästa sida när det gäller. Supportrar till bland annat Roma, Lazio och Napoli visade öppet och hjärtligt sitt stöd för familjen Bonucci, vilket den gode Leonardo också uttryckte sin största tacksamhet för. Såvitt jag förstår ska de akuta problemen för lille Matteo nu vara åtgärdade (familjen har föredömligt valt att inte uttala sig om sonens tillstånd annat än i allmänna ordalag) - jag tyckte mig se en pigg och levnadsglad parvel under Juventus titelfirande i Turin.



Under sommaren lär Bonucci ryktas till Antonio Contes Chelsea och till en rad andra storklubbar i Europa, men för egen del tror jag han spelar I Juventus backlinje precis som vanligt i september. Det vore en gigantisk besvikelse om han lämnade Juventus. Men skulle så bli fallet är det nog ett lämpligt tillfälle att vara lite ödmjuk som supporter. Bonucci har varit en nyckelspelare under sex fantastiska säsonger. Oavsett vad som skulle hända i sommar är förtjänar han vår oreserverade tacksamhet.

