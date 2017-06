Säsongens spelare - mittfältaren: ”Springer tills han stupar”

Omröstningen är klar! Svenska Fans Italienskribenter har gjort sina röster hörda och tagit ut vilka som är säsongens bästa målvakt, back, mittfältare, anfallare och tränare.

De premierade kommer sen bilda ett lag på en 3-4-3 uppställning där de som kommit efter vinnaren i röstningen tar plats.

Kejsaren på mittens rike är utsedd.Efter en ganska tät kamp mellan Roma och Napoli s offensiva mittfältskungar Radja Nainggolan och Marek Hamsik så drog den första det längsta strået.Så här säger Philip Lantz på Roma-redaktonen om belgarens säsong:Årets kanske mest lysande stjärna i Roma laget tillsammans med Edin Dzeko är Radja Nainggolan. Det är en spelare vars vikt knappt går att förklara, han gör så pass mycket i både det tysta men även i det klara. Hans största styrka är hans kondition och arbetsvilja när det kommer till uppoffring för sitt lag. Det är en spelare som springer tills han stupar och skulle tränaren be han så skulle han spela två matcher i rad om det krävdes. Det är en komplett tvåvägs mittfältare, han gör ett enormt jobb i defensiven med att ta bort ytor och vinna bollar från motståndarlaget men även framåt är det en spelare som kan göra mål från distans men även lägga de avgörande passningarna.Hans uppoffrande spel på mittfältet har under året varit det som har betytt mest och utan Radja så hade vi inte hamnat på andraplats i ligan. Det är en av de spelarna som betyder mest för sitt lag och det är även en av de spelarna som Roma absolut inte får släppa om vi ska bygga vidare för att kunna utmana Juventus om ligan framöver.Övriga uttagna till säsongens lag:,29 - Napoli - 38 matcher och 12 mål.Skribenters kommentarer:”Slovaken toppar alldeles för sällan dessa listor. År ut och år in presterar han på topp för Napoli såväl som ledare som offensiv spets. Den här säsongen har varit ännu bättre. Tuppkammen skulle ta plats i vilket lag som helst”.- Tommi Uksila (Milan-red.)”Hamsik har blivit en av lagets mest erfarna och ledande spelare från sin fria roll på mitten. Sarris fotboll passar honom väldigt bra med sin spelförståelse och bollkontroll på små ytor. Har stått för många assist och mål” - Oliver Persson (Inter-red.), 27 - Juventus - 30 matcher och 5 mål.Skribentkommentar:”Trots att han kanske inte levt upp till sina höga förväntningar så han bosnien visat att hans känsliga fot har hållt höga klass vilket starkt bidragit till Juventus klassiga säsong” - Johan Stistrup (Verona-red), 30 - Juventus - 31 matcher och 5 målSkriben kommentar:”Utgör en stor del av centrallinjen i Juventus och har tagit ett ännu större ansvar den här säsongen. Har tvingats spela i olika formationer och med olika partners bredvid sig hela tiden, något han klarat av på ett helt fantastiskt sätt. En fantastisk säsong av tysken". Lukas Sjögren (Juventus-red.)Imorgon fredag tar vi tag i spetsen...