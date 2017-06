Säsongen som gått - Fiorentina

La Curva-redaktinonen har tagit vilopulsen på några redaktioner för att se hur de tycker säsonge förlöpt.

Är de nöjda och belåtna eller vill de helt enkelt bara trycka på reset-knappen?

— Den har varit mycket mellanmjölk. 5/10.— Man har gjort bra matcher mot de större lagen men sedan gjort plattmatcher mot de mindre vilket gör det hela mer frustrerande. Man har tagit ungefär lika mycket poäng som föregående tre-fyra år men glappet mellan botten och toppen ökar och därav blir poängskörden allt högre. Med tanke på att Viola tappat fundamentala poäng mot bottenlag så har alla ledsnat, inklusive ledning och tränare Sousa (som nu lämnar). Detta, kombinerat med en rutten mercato och mycket gnäll får bara ses som en femma.— Det hade inte blivit bättre av att sparka Sousa, och ingen kan förutse hur väl en värvning faller ut. Med det sagt så är nyförvärven en stor del i att Fiorentina haltar, det blev inte den injektionen som behövdes och Paulo Sousa tappade även spelartruppens fokus. Det syns tydligt i matcher som borde vinnas men där man istället förlorar eller tappar en klar ledning till oavgjort. Hade Sousa fått spelarna att vara mer konsekventa hade man tappat färre matcher och det hade resulterat i mindre negativt runt spelartrupp/tränare/ledning, då det gnällts en hel del från diverse delar.— Utan tvekan Federico Chiesa som innan säsongen var i de flesta fall en okänd ungdomsspelare (bortsett från att han är Enrico Chiesas son). Han har verkligen haft en optimal säsong och har blommat ut till en av Fiorentinas kuggar och blivit den spelaren Fiorentina kommer bygga med i framtiden. Här får man inte glömma att ge Sousa en eloge som faktiskt ger Chiesa chansen och är grunden till att han gör sån succé som han gör.— Det enda nyförvärvet jag är nöjd med är Carlos Salcedo som faktiskt gjort det bra som både mittback och defensiv mittfältare. Sedan kan man säga vad man vill med Milic och Olivera som har delat på speltiden; båda begränsade men de gör det helt okej. De Maio, Hagi och Dragowski har inte fått chansen så de vill jag inte bedöma. Cristoforo och Salcedo har varit undermåliga…— Chiesa är väl den som lyst klarast genom hela säsongen. Första halvan av säsongen hade Bernardeschi tagit vinsten men han föll av rätt kraftigt under våren. Chiesa däremot har haft en briljant debutsäsong i Serie A och fick till exempel chansen att debutera i Gli Azzurri under vänskapsmatchen mot San Marino i slutet av maj.— Jag är besviken på Ilicic. Slovenen har varit blek genom hela säsongen och har svalnat rejält på marknaden. Han har gjort elva poäng på 36 matcher och agerat allmänt oinspirerat, vilket i mina ögon är väldigt tråkigt. Närmar sig en exit allt mer och drar nog i sommar…— Corvino har redan startat flitigt och man har så gott som klart med tre backar, Vitor Hugo och Nikola Milenkovic är officiella medan Bruno Gaspar är påväg in. Man har även gjort klart med Pioli som ny tränare så han kommer nog få säga sitt i sommar. Utöver det som ska in så ligger prio på att få ut de spelarna som inte vill vara kvar. Främst tänker jag på Badelj och Ilicic som båda verkar vara påväg bort. Sedan måste man ta tag i de oklara korten Kalinic och Bernardeschi, två lirare som är väldigt eftertraktade på marknaden och vid rätt pris så tycker jag verkligen man kan sälja. Till sist måste man lösa alla lånedeals som man haft; de flesta kommer nog inte utnyttjas.— Mercaton och Moena (försäsong) med Pioli. Känns som det är relativt friska vindar i det lila lägret just nu och Pioli känns väldigt inspirerad och inspirerande för den delen, något som Paulo Sousa verkligen inte var på sluttampen.— Som sagt, Pioli känns inspirerande och det finns ändå potential i laget med Chiesa och Saponara som jag hoppas mycket på inför nästa säsong. Dessutom hoppas vi på en mer framträdande roll för Babacar som gjorde det grymt bra när han fick chansen under säsongen. Sedan måste man ta med i beräkningen att Pioli har som tradition att verkligen lyckas under hösten, så jag ser fram emot säsongsstarten och hösten kort och gott.* * *Helt ärligt så har vi inte gjort många toppmatcher. Vi vinner med 2-1 mot Juventus hemma, 1-0 mot Roma , spelar 3-3 mot ett grymt Napoli , tre resultat som sticker ut. Mitt svar blir väldigt personligt då jag var på plats och upplevde Fiorentina-Inter nu i april. Bästa matchen var det inte men en galen match med oerhört märklig inramning. Matchen slutar till slut 5-4 efter en mäktig Viola-vändning och nästan en lika imponerande Inter-upphämtning. Samtidigt var Curva Fiesole knäpptyst genom hela matchen för att hedra en supporter som dött. Sammantaget blev det en oerhört konstig match, men också väldigt underhållande.Haha vi har inte gjort några!Underbart fina Gonzalo Rodriguez är alltid där på något hörn. En riktig chef som tyvärr inte fick förlängt och lämnar nu.. Forza Gonzalo! Nenad Tomovic . Alltid klumpig.Federico Chiesa är ödmjuk, mogen och talangfull - han charmar alla, inte minst svärmor.Gonzalo RodriguezHelt klart Milan Badeljs agent som gnällt till och från hela säsongen. ”Min klient kommer inte att stanna i Fiorentina..” har gått varmt och flertalet nya klubbar har nämnts.… gör Bruno Gaspar succé som Fiorentinas första kantspringande högerback sen Ujfaluši.Vi tackar Johan Horn och önskar lycka till nästa säsong.