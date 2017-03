Serie B: Omgång 28

Reflektioner och statistik

Målskyttar: Parigini, Galano

Pisa-Carpi 0-0

Hellas Verona-Ternana 2-0

Målskyttar: Pazzini x2

Perugia-Frosinone 1-1

Målskyttar: Kragl, Nicastro

Vicenza-Virtus Entella 2-2

Målskyttar: De Luca x2, Självmål, Pelizzer

Novara-Benevento 1-0

Målskytt: Troest

Salernitana-Spal 1-2

Målskyttar: Zigoni, Floccari, Coda

Pro Vercelli-Avellino 1-1

Målskyttar: Verde, Comi

Cittadella-Trapani 3-2

Målskyttar: Coronado, Chiaretti, Iunco, Citro, Iori

Latina-Cesena 1-1

Målskyttar: Cocco, Dellafiore

Spezia-Ascoli 2-1

Målskyttar: Piccolo, Djokovic, Gigliotti

1 Frosinone 28 15 7 6 37 27 +10 52 2 SPAL 28 14 9 5 45 27 +18 51 3 Hellas Verona 28 14 7 7 46 30 +16 49 4 Benevento 28 13 8 7 39 24 +15 46 5 Bari 1908 28 11 10 7 34 28 +6 43 6 Cittadella 28 13 3 12 39 37 +2 42 7 Spezia 28 10 11 7 29 24 +5 41 8 Perugia 28 9 13 6 34 28 +6 40 9 Novara 28 11 7 10 33 31 +2 40 10 Virtus Entella 28 9 12 7 40 34 +6 39 11 Carpi 28 9 10 9 26 28 -2 37 12 Avellino 28 9 9 10 28 33 -5 36 13 Ascoli 28 7 13 8 33 36 -3 34 14 Pisa 28 6 14 8 15 17 -2 32 15 Salernitana 28 7 11 10 30 33 -3 32 16 Brescia 28 7 10 11 32 40 -8 31 17 Cesena 28 6 12 10 34 35 -1 30 18 Latina 28 5 15 8 29 33 -4 30 19 Pro Vercelli 28 6 11 11 25 37 -12 29 20 Vicenza 28 6 11 11 22 35 -13 29 21 Trapani 28 4 13 11 25 40 -15 25 22 Ternana 28 5 8 15 22 40 -18 23

Ternana är ligans formsvagaste lag och har förlorat fem raka matcher. Den senaste segern kom i slutet av januari. Under vintermercaton valde man att plocka in rutin i form av Ledesma och Sissoko men än så länge har det inte synts någon effekt av detta. Carbone som tränade laget i inledningen av säsongen avgick i januari. Carmine Gautieri tog över som tränare efter Carbone men resultaten har uteblivit. I dagsläget tyder på mesta på nedflyttning för laget från Umbrien.Det är ingen nyhet att det blir många oavgjorda matcher i Serie B. Latina är det lag som har spelat flest kryss hittills. Efter tjugoåtta spelade matcher har man spelat femton oavgjorda. Det är mer än hälften av alla matcher som har slutat utan vinnare. Cesena har en trupp som ska vara med och utmana om Play-off spel. Denna säsong har dock varit en stor besvikelse. Drago sparkades efter en katastrof start. Camplone tog över efter Drago men någon uppryckning har det inte blivit så här långt. Kommer det inget lyft snart så kan det bli en otrevlig avslutning på denna säsong för Cesena.Bari tar ledningen genom ett drömmål av Parigini. Han bryter in från kanten och avlossar ett kanonskott som Minelli omöjligt kunde rädda. Sbrissa fick ett bra läge men skottet var missriktat. Maniero sköt från dålig vinkel som inte hotade Minelli. Hörna för Bari, Maniero får ett riktigt bra läge men nickar rakt på. Där borde Maniero förvaltat läget på ett bättre sätt. Moras får tag i en retur från Minelli men trots öppet mål skjuter greken över. Där borde Bari ha utökat sin ledning. Bonazzoli fick ett bra läge att kvittera men Bonazzoli skjuter rakt på en utrusande Micai. Galano får ett kanonläge i straffområdet men skjuter över från nära håll. Galano gör dock mål någon minut senare. Parigini släpper bollen i rätt läge och Galano sätter säkert bollen vid den bortre stolpen. Brescia får straff omgående efter Baris mål. Mauri slår en svag straff som Micai räddar. I och med straffmissen försvann Brescias chanser att komma in i matchen och hota Bari.(4-3-3): Micai, Cassani, Saugher, Moras, Morleo, Basha, Greco, Salzano (Macek), Galano, Maniero (Floro Flores), Parigini (Tonucci)(4-3-1-2): Minelli, Untersee, Blanchard, Roma gna, Coly, Dall Oglio (Prce), Martinelli, Sbrissa, Mauri, Camara (Torregrossa), Bonazzoli (Ferrante)Gästerna startade matchen bäst och tog kontroll över spelet. Mbakogu spelade fram Lasagna som från nära håll stötte bollen utanför. Lasagna fortsatte att vara inblandad i det som hände offensivt för Carpi. Kevin fick till ett tungt skott som Ujkani stoppade. Pisa var tillbaka trycka under stora delar av halvleken men Golubovic fick till ett bra distansskott som gick tätt över Belecs ribba. Matchbilden var densamma i inledningen av andra som den var i den första halvleken. Mbakogu missade ett jätteläge när han bröt sin i straffområdet. Pisa skulle få den sista målchansen. Verna fick till ett hårt skott som dock gick över. Trots flera bra målchanser för Carpi slutar matchen oavgjort och känslan är att gästerna åker hem missnöjda med att inte vunnit matchen.(4-3-3): Ujkani; Golubovic, Del Fabro, Milan ovic, Mannini; Lazzari (Longhi), Verna, Angiulli; Masucci, Manaj (Cani), Gatto (Peralta)(4-4-2): Belec; Struna, Poli, Romagnoli (Lasicki), Letizia; Fedato (M´Baye), Bianco, Lollo, Jelenic; Lasagna (Beretta), MbakoguRomulo skulle få iväg matchens första avslut när han fick till ett bra skott som inte alls var långt ifrån att träffa målet. Pazzini var matchens stora förgrundsfigur. Hans första mål var assisterat av Franco Zuculini . Giampaolo tog mot bollen för att vända runt och sätta bollen vid Arestis bortre stolpe. Ternana skulle skapa sina chanser att ta sin in i matchen. Avenatti fick till ett bra avslut i straffområdet men Nicolas var snabbt nere och styrde ut bollen till en resultatlös hörna. Strax därefter skulle Ternana få en korrekt dömd straff efter att Pettinari revs ner av Nicolas. Avenatti pallade inte trycket och slog en svag straff utanför. Bessa testade Aresti med ett bra skott men Aresti visade kvalitet och räddade skottet. På den efterföljande hörnan skulle Hellas Verona och Pazzini avgöra matchen. Caracciolo nickade fram bollen, Bianchetti nickade i ribban. Pazzini var kvickt framme och petade in bollen i mål. Caracciolo var åter igen framme vid hörna, denna gång nickade han strax över. Ferrari fick ett bra läge att utöka ledningen efter att Pazzini spelade fram ytterbacken men Ferraris vänsterskott gick över. Pettinari skapade Ternanas chans i den andra med en frispark som var nära att sitta bakom Nicolas. Det sista läget skapade Cappeluzzo när han försökte på sig på en konstspark som gick utanför.(4-3-3): Nicolas; Ferrari, Bianchetti, Caracciolo, Souprayen; Romulo (Fossati), Zaccagni (Luppi), Bessa; B. Zuculini, F. Zuculini, Pazzini (Cappelluzzo)(4-3-3): Aresti; Zanon, Meccariello, Valjent, Contini (Germoni); Defendi, Coppola, Di Noia (Sissoko); Falletti (Aquafresca), Avenatti, PettinariTerranova var väldigt nära att ge gästerna ledningen i matchens inledning. En superräddning från Brignoli förhindrade dock detta. Brignoli höll kvar Perugia i matchen när han även räddade Kragls skott i straffområdet. Kragl skulle få utdelning några minuter senare. Oliver sköt ett välplacerad skott högerskott som inte ens Brignoli kunde rädda. Di Chiara skulle skapa en het målchans för hemmalaget. Via en frispark fick han till ett bra skott som Zappino gjorde en bra räddning på. Perugia ryckte upp sig efter de insläppta målet och Brighi var nära att utjämna men skott strök stolpen. Perugia närmade sig en kvittering och fick ett mål tveksamt bortdömt för offside. Terrani fick till ett bra avslut men Zappino var på tårna och räddade skottet. Den intensiva pressen fortsatte mot Frosinones mål men Forte borde gjort bättre när han missade att göra mål från nära håll. I en match där lagens bägge målvakter gjorde riktiga bra matcher skulle ironiskt nog Zappino göra en tavla när Nicastro tillslut skulle kvittera. Denna välspelade match skulle dock inte få någon vinnare men poängen för lagen kan bli mycket viktiga när säsongen summeras i maj.(4-3-3): Brignoli; Belmonte (Terrani), Volta, Monaco, Di Chiara; Brighi, Ricci (Nicastro), Dezi; Mustacchio, Forte, Guberti.(3-5-2): Zappino; Ciofani, Terranova, Krajnc (Ariaudo); Fiamozzi, Gori, Maiello, Kragl (Soddimo), Crivello; Mokulu (D. Ciofani), Dionisi.Catellanis styrning efter Ammaris skott tvingade Benussi till en räddning. Vicenza skulle ta ledningen tack vare De Luca. Det var efter en kontring som De Luca tog med sig bollen och spelade Bellomo som försökte skjuta men en försvarare blockade skottet men inte bättre än att De Luca kunde fånga upp bollen och kyligt sätta bollen i mål. Fin aktion av De Luca. Giuseppe fortsatte att vara aktiv och skapa målchanser vid detta tillfälle räddade dock Iacobucci. Entella skulle något överraskande kvittera efter ett fatalt misstag av Esposito och Benussi. Dålig kommunikation ledde till att Esposito gjorde självmål när Benussi försökte springa ut och fånga bollen. Vicenza borde ta tagit tillbaka ledningen efter Zaccardos inspel mot mål men Bellomo misslyckades att göra mål från nära håll. Chanser saknads inte för hemmalaget att göra mål och Orlando sköt i stolpen efter ett inspel från vänsterkanten. Precis som när Entella kvitterade kom målet i ett läge av matchen när Vicenza tryckte på. Vid en hörna var Pelizzer först framme och nickade in bollen bakom Benussi. Kvitteringen skulle komma och det var återigen De Luca som skulle göra mål. Den lille anfallaren visade stor klass när han elegant tog med sig bollen och avslutade vid Iacobuccis bortre stolpe(4-3-3): Benussi; Zaccardo, Adejo, Esposito, Bianchi; Rizzo, Orlando, Signori (Urso); Giacomelli (Vita) (Doumbia), De Luca, Bellomo(4-3-1-2): Iacobucci; Sini, Pecorini (Beli), Pellizzer, Benedetti, Baraye; Moscati, Troiano, Ammari; Caputo, Catellani (Tremolada)I inledningen startade Benevento bra och fick iväg några avslut som dock inte testade Da Costa allt för mycket. Macheda sköt hemmalagets första avslut mot mål men skottet träffade burgaveln. En chansfattig och jämn första halvlek slutade logiskt nog mållös. Novara började att pressa mer och mer under den andra halvleken. Det började med att Chiosa nickade över från ett bra läge. Utdelningen för Novara skulle inte vänta allt för långt på sig. Målet kom till efter en frispark som skarvades vidare av Sansone till Troest som från nära håll dunkade in bollen i mål utan chans för Cragno. Bortalaget hade kunnat kvittera omgående men Del Pinto nådde inte fram på ett inlägg. Macheda hade kunnat stänga matchen när han fick ett kanonläge att göra men han brände chansen. Novara radade upp chanser att göra mål. Denna gång sköt Sansone ett bra skott som Cragno gjorde en bra räddning på. Pajac fick matchen sista avslut men ur dålig vinkel sköt han rakt på Da Costa.(3-4-3): Da Costa; Troest, Mantovani, Lancini; Dickmann (Kupisz), Cinelli (Orlandi), Casarini, Chiosa; Sansone, Lukanovic (Adorjan), Macheda.(4-2-3-1): Cragno; Gyamfi, Lucioni, Melara, Camporese; Del Pinto, Viola; Matera (Pajac), Falco, Lopez; Ceravolo (Cisse)Spal tog initiativet direkt och satt ett visst tryck mot Salernitana. Zigoni var nära att runda Gomis men Gomis lyckades stoppa anfallaren från att göra mål. Rosina stack iväg i en omställning men hans högerskott hotade inte allt för mycket. Spal fick en högst tveksam straff. Zigoni gjorde inget misstag när han säkert satt straffen. Coda fick ett bra läge efter att han nickade i straffområdet. Meret gjorde en fin räddning när han undvek att släppa någon retur. Vitale fick ett mål avvinkat för offside, reprisen visade att den assisterande domaren gjorde rätt. Hemmalaget började mer intensivt jaga ett kvitteringsmål. Minala var nära att få en tå på bollen efter Codas skott. Sprocati testade från distans men drog bollen högt över. Trots pressen från Salernitana skulle Spal utöka sin ledning. Ett fint kombinationsspel ett något svagt ingripande av Gomis föranledde att Floccari kunde rulla in bollen i öppet mål. Coda skulle göra reduceringens målet men tiden var för knapp för hemmalaget att göra något mer än så åt detta.(4-4-1-1): Gomis; Bittante, Perico, Schiavi, Vitale; Zito, Ronaldo, Minala, Mantovani; Rosina, Coda(3-4-3): Meret; Bonifazi, Gasparetto, Giani; Pontisso, Mora, Schiavon, Del Grosso; Ghiglione, Zigoni, FinottoAvellino fick straff direkt i matchen. Verde stegade upp för att slå straffen och satt den i mål men eftersom det sprang in spelare i straffområdet fick den slås om. Verde missade den straff men han lyckades sätta returen i mål. En chockstart för Pro Vercelli som dock inte gav sig utan Bianchi fick ett bra nickläge men Rolandos nick gick över. Emmanuello bröt sig fram och sköt men Radunovic kunde parera skottet. Hemmalaget fortsatte att pressa på utan att inledningsvis i den andra halvleken skapa allt för heta chanser. Läget blev bättre och bättre och det var en tidsfråga innan Pro Vercelli skulle kvittera. Avellino skapade dock en fin målchans efter att Lasik bröt sig fram och avslutade. Hemmalaget skulle få med sig en poäng från denna match efter en tveksamt dömd straff. Comi gjorde dock inget misstag och rullade in straffen.(3-5-2): Provedel; Legati, Bani, Konaté; Berra (Germano), Emmanuello, Vives, Palazzi, Mammarella; Aramu (Starita), Bianchi (Comi)(4-4-2): Radunovic; González, Djimisti, Jidayi, Laverone; D’Angelo, Moretti, Paghera (Omeonga), Lasik; Verde (Castaldo), Ardemagni (Eusepi)Trapani tog ledningen efter en blunder från Pigliacelli. Jallow sköt ett inte allt för bra skott rakt på som han släppte en retur rakt ut i banan. Coronado var först på returen och gjorde mål. Coronado försökte på sig ett konstnummer men fick inte till träffen. Cittadella kvittering i början av den andra halvleken. Salvis inspel från högerkanten nådde Chiaretti som bombade in bollen i nättaket. Arrighini fick ett öppet läge men hans avslut var svagt. Hemmalaget fick luft under vingarna och började sätta in en press på Trapani. Chiarettis tunga skott räddades av Pigliacelli. Barilla fick ett kanonläge att göra mål men han sköt rakt på Alfonso. Det sista tio minuterna av matchen skulle innehålla tre mål. Litteri bröstade ner bollen och Iunco tryckte in bollen bakom Pigliacelli och Cittadella hade vänt matchen. Citro kvitterade på övertid efter att han förvaltade en straffspark. Cittadella skulle gå segrande ur striden när en omarkerad Iori kunde göra mål på hörna.(4-3-1-2): Alfonso; Salvi, Scaglia (Pelagatti), Varnier, Pedrelli; Bartolomei, Iori, Paolucci; Chiaretti (Iunco); Strizzolo (Litteri), Arrighini(4-3-1-2): Pigliacelli; Fazio, Legittimo, Pagliarulo, Visconti; Maracchi (Canotto) Colombatto, Barillà; Coronado (Nizzetto); Manconi, Jallow (Citro)Ciano fick till ett tungt distansskott som Pinsoglio räddade. Cianos frispark nådde tillslut fram till Garritano som från några meters avstånd sköt rakt på en försvarare. Matchens dittills klart bästa chans. Cesena var det bästa laget i den första halvleken och Cocco skulle spräcka nollan. Renzettis inlägg nådde Cocco som knoppade in bollen i mål. Garritano fick en till chans att göra mål men han saknade skärpan framför mål. Med cirka tjugo minuter kvar att spela kvitterade Latina. Insigne fick till ett fint inspel och Dellafiore var framme och nickade in bollen. Crimis långskott gick precis utanför stolpen. Cesena var ytterst nära att göra segermålet. Panico stod för en fin aktion som ledde till att han sköt i ribban.(3-4-3): Pinsoglio; Brosco, Dellafiore, Garcia; Bruscagin (Rolando), Rocca, De Vitis, Di Matteo (Insigne); Bandinelli, Corvia, Buonaiuto (De Giorgio)(3-5-2): Agliardi; Perticone, Rigione, Donkor; Setola, Garritano (Laribi), Kone, Crimi (Schiavone), Renzetti; Ciano (Panico), Cocco.Det tog endast några minuter sedan fick hemmalaget straff. Granoche missade dock straffen. Cassatas skott gick precis utanför och Ascoli började hitta in i matchen. Favilli kom nästan från på ett inspel. Chichizola var alert och snabbt ute och avvärjde. Spezia tog ledningen i slutet av halvleken. Piccolos frispark letade sig in i mål. Lanni bör vara besviken på sitt ingripande vid målet. Djokovic testade från distans och vid detta tillfälle var Lanni med på noterna och räddade. Djokovic fick en ny chans men Lanni gjorde en mycket fin räddning. Spezia tryckte ner Ascoli och det hängde verkligen ett mål i luften. Granoches inspel nådde Fabbrini men Lanni räddade och han höll kvar sitt lag i matchen. Lanni kunde inte stå emot längre. Han räddade Granoches nick men Djokovic kunde sätta dit returen. Ascoli jagade en reducering och tvingade Chichizola till två bra räddningar. Målet skulle vid det tredje läget. Gigliotti nådde högst med pannan och gjorde matchens sista mål.(4-3-3) - Chichizola; De Col, Valentini, Terzi, Ceccaroni; Pulzetti (Sciaudone), Signorelli (Maggiore), Djokovic; Fabbrini, Granoche, Piccolo (Mastinu)(4-2-3-1) - Lanni; Almici, Gigliotti, Mengoni, Felicioli; Addae, Bianchi (Slivka); Gatto, (Orsolini) Cassata, Bentivegna (Cacia); Favilli