Serie B: Omgång 29

Reflektioner och statistik

Spal-Pisa 1-1

Målskyttar: Antenucci, Mannini

Cesena-Vicenza 1-1

Målskyttar: Ciano, Orlando

Virtus Entella-Bari 2-0

Målskyttar: Ammari, Diaw

Ascoli-Novara 1-2

Målskyttar: Lancini, Cacia, Galabinov

Ternana-Pro Vercelli 1-2

Målskyttar: Falletti, Aramu, Bianchi

Trapani-Latina 1-1

Målskyttar: Manconi, Buonaiuto

Avellino-Perugia 0-5

Målskyttar: Di Carmine x3, självmål, Terrani

Carpi-Spezia 1-0

Målskytt: Di Gaudio

Brescia

Målskytt: Zaccagni

Benevento-Salernitana 1-1

Målskyttar: Coda, Ceravolo

Frosinone- Cittadella 1-1

Målskyttar: D. Ciofani, Bartolomei

1 Frosinone 29 15 8 6 38 28 +10 53 2 SPAL 29 14 10 5 46 28 +18 52 3 Hellas Verona 29 15 7 7 47 30 +17 52 4 Benevento 29 13 9 7 40 25 +15 47 5 Perugia 29 10 13 6 39 28 +11 43 6 Bari 1908 29 11 10 8 34 30 +4 43 7 Novara 29 12 7 10 35 32 +3 43 8 Cittadella 29 13 4 12 40 38 +2 43 9 Virtus Entella 29 10 12 7 42 34 +8 42 10 Spezia 29 10 11 8 29 25 +4 41 11 Carpi 29 10 10 9 27 28 -1 40 12 Avellino 29 9 9 11 28 38 -10 36 13 Ascoli 29 7 13 9 34 38 -4 34 14 Salernitana 29 7 12 10 31 34 -3 33 15 Pisa 29 6 15 8 16 18 -2 32 16 Pro Vercelli 29 7 11 11 27 38 -11 32 17 Cesena 29 6 13 10 35 36 -1 31 18 Latina 29 5 16 8 30 34 -4 31 19 Brescia 29 7 10 12 32 41 -9 31 20 Vicenza 29 6 12 11 23 36 – 13 30 21 Trapani 29 4 14 11 26 41 – 15 26 22 Ternana 29 5 8 16 23 42 – 19 23

Novara har bäst form i ligan och i jämn tabell gör det att man går från en mittenposition till en play-off plats. Novara har ett material för att klara att ta en plats i uppflyttningskvalet men då gäller det att man klarar av att bibehålla en jämnare nivå än vad man gjort innan den aktuella formtoppen. Boscaglia är dessutom en tränare som i tidigare klubbar visat att han är en duktig Serie B tränare.Avellino kom till matchen mot Perugia med ett stort självförtroende men allt gick fel denna match för hemmalaget. Ett tidigt baklängesmål som man aldrig kom tillbaka ifrån. Två utvisningar fick man också och det sammanfattar väl deras match trots allt. Perugias insats är däremot motsatt. Det är otroligt imponerade att man klarar av att vinna med 5-0 i en på förhand tuff bortamatch.Det har getts ut en minuspoäng till Pisa pga ekonomiska faktorer. Givetvis kostsamt för Pisa som är nykomlingar denna säsong och är indragna i bottenstriden. Jag tror inte slutändan att man klarar av att säkra ett kontrakt trots den poäng man blev av med.Schiattarella släppte bollen till Floccari som fick till ett skott som gick strax över. Pisa skapade en målchans efter hörna. Manaj nådde högst på bollen men nicken gick över. Spal ska ta ledningen efter ett mönsteranfall som avslutas med att Antenucci behärskat sätter bollen i mål. I slutet av den första halvleken ska Pisa kvittera genom Mannini som satt en straff. Antenucci var het denna match och skapade sig ett riktigt bra läge. Ujkani förhindrade det efter en strålande räddning. Spal satt Pisa under tung press i den andra halvleken men hade svårt att skapa riktigt heta chanser. Castagnetti sköt dock tätt utanför. Cremonesi var nära att göra mål efter ett fint inspel från Mora. Det var matchens sista farliga målchans och Spal bör känna att man tappade två poäng i denna match.(3-5-2): Meret, Bonifazi, Vicari, Cremonesi, Lazzari (Ghiglione), Schiatarella, Castagnetti (Zigoni), Mora, Costa, Antenucci (Finotto), Floccari.(4-3-3)Ujkani, Longhi, Di Tacchio, Mannini (Gatto), Manaj (Cani), Del Fabro, Angiulli, Tabanelli (Verna), Golubovic, Milan ovic, Masucci.Hemmalaget skulle få en rivstart och redan efter sex minuters spel skulle man ta ledningen. Garritano sköt utanför straffområdet. Benussi släppte en enkel retur rakt ut i banan som Ciano kunde stötta in i mål. Vicenza stack fram och Adejo fick till en nick som Agazzi gjorde en bra räddning på. Cesena dominerade den första halvleken spelmässigt men Vicenza skulle kvittera innan paus. Bellomo slog in ett inlägg från vänster som letade sig till Orlandi som ostört kunde göra kvitteringsmålet. Cesena pressade på och försökte sätta ledningsmålet men hade svårt att omvandla pressen till ett mål. Ciano borde ha avgjort matchen men han missade från nära håll. Cesena ineffektivitet fortsätter att kosta dyrbara poäng.(4-3-3): Agazzi, Donkor, Rigione, Ligi, Di Roberto (Laribi), Kone, Crimi (Panico), Garritano, Renzetti, Ciano, Cocco (Rodriguez)(4-2-3-1): Benussi (Amelia), Zaccardo, Adejo, Esposito, Bianchi, Urso, Gucher, Orlando (Rizzo), Bellomo (Giacomelli), Signori, De Luca.Troiano nickade i ribban redan efter några minuters spel. Moras stod för en ordentlig tabbe när han tappade bollen i eget straffområde till Caputo. Caputos inspel nådde nästan fram till en framstörtande Palermo . Entella skulle få utdelning efter den massiva pressen man hade i den första halvleken. Catellani slog in bollen och Caputo skarvade den vidare och Ammari avslutade det fina anfallet med ett behärskat avslut. Hemmalagets press fortsatte och Caputo höll på att sätta ett riktigt vackert mål men avslutet gick rakt på Micai. Bari hade få chanser i denna match men Salzano testade i alla fall från distans och det var inte ett helt oävet försök. Bari ryckte upp sig i andra men farliga målchanser skapade man inte. Hemmalaget skulle istället avgöra matchen. Diaw hann först på en lång djupledsboll och lättade bollen över Micai.(4-3-1-2): Iacobucci, Belli, Ceccarelli, Pellizzer, Baraye, Moscati, Troiano, Palermo (Sini), Tremolada (Tremolada), Caputo, Catellani (Diaw)(4-3-3): Micai, Sabelli, Suagher, Moras, Morleo, Macek (Raicevic), Basha, Salzano, Galano, Floro Flores (Maniero), Parigini (Furlan)Cacia snappade upp bollen i straffområdet men avslutet var svårt och han fick inte den träffen han hade önskat. Troest fick ett volleyläge efter en hörna men dansken klarade inte av att styra bollen mot mål. Galabinov bröt sig loss i straffområdet efter ett inspel men bulgarens avslut räddades fint av Lanni. Novaras tryck gav utdelning efter att Lancini på ett vackert sätt volleysköt in bollen efter en hörna. Tre minuter senare skulle Ascoli kvittera. Bentivegna hittade Cacia i djupled. Cacia lätt kyligt bollen över en chanslös Da Costa. Gästerna skulle ta tillbaka ledningen i matchen tack vare Galabinov. Adorjan stod för assisten. Hemmalaget fick fart efter de insläppta målet och Feliciolis fina aktion stoppades av ribban. Bentivegnas inlägg nådde så när fram till Cacia men det tvingade trots allt Da Costa till en reflexräddning. Di Mariano kunde ha avgjort matchen men hans skott gick i ribban. Gatto borde ha kvitterat men han nickade från fritt läge över mål. Sett till chanserna i denna match borde inte Ascoli ha förlorat.(4-2-3-1): Lanni, Augustyn, Mengoni, Bianchi (Addae), Bentivegna, Carpani (Perez), Orsolini (Gatto), Felicioli, Cacia, Cassata, Mogos.(3-5-2): Da Costa, Troest, Mantovani, Casarini, Chiosa, Galabinov, Lancini (Scognamiglio), Sansone, Kupisz, Adorjan (Di Mariano), Orlandi (Cinelli)I Terni spelades en ångestmatch mellan två bottenlag. Pettinari fick bra tryck i sitt skott men Provedel var på tårna och boxade bort bollen. Ternana bra start gav ett mål. Falletti sköt från distans och Provedel stod för ett svagt ingripande. Skottet såg inte alls otagbart ut. Kvarten senare skulle matchen vara utjämnad. Aramu förvaltade en korrekt dömd straff. Precis innan halvtid skulle Pro Vercelli fullborda vändningen tack vare Bianchi. Aramus skott gav en retur som den rutinerade anfallaren enkelt kunde sätta dit. Contini skulle dra på sig en onödig utvisning. Det gjorde att bortalaget kunde ta intiativet i den andra halvleken. Aramu hade kunnat stänga matchen men hans avslut var för svagt.(4-3-3): Aresti, Zanon, Meccariello, Coppola, Falletti, Germoni (Rossi), Avenatti, Defendi, Palumbo (Aquafresca), Contini, Pettinari (Diakite)(3-5-2): Provedel, Germano, Bani, Eguelfi, Palazzi (Castiglia), Vives (Berra), Legati, Konate, Bianchi, Emmanuello (Osei), Aramu.Manconis soloprestation gav hemmalaget ledningen. Det var ett riktigt snyggt mål av anfallaren. Insigne låg bakom kvitteringen. Hans precisa inlägg nådde Buonaiutos panna och Latina var tillbaka i matchen. Buonaiuto kunde även ha gjort sitt andra mål i första halvleken men denna gång var hans nick missriktad och gick utanför. Trapani kom ut med energi till den andra halvleken. Citro var nära att hitta Kresic efter en hörna. Manconi fick en bra chans och gjorde ett bra försök men avslutet gick strax utanför. Hemmalaget fortsatte att pressa på för en ledning. Jallow fick ett bra läge men det saknades lite i avslutet för att bli mål. Curiale var nära även han att göra mål men det ville sig inte för Trapani framför motståndarens mål och matchen slutade utan vinnare.(4-3-1-2): Pigliacelli, Pagliarulo, Manconi (Curiale), Fazio, Barillà, Citro (Jallow), Maracchi, Coronado (Nizzetto), Colombatto, Rizzato, Kresic.(3-4-3): Pinsoglio, Bruscagin (De Vitis), Garcia, Dellafiore, Corvia (De Giorgio), Rocca, Insigne, Buonaiuto, Bandinelli, Di Matteo (Rolando), Brosco.Di Carmine som skulle vara matchen förgrundsfigur och gjorde det första målet. Han tog emot Mustacchios inspel och vände runt och bombade in bollen i nättaket. Avellino skulle få en chans att kvittera men Brignoli gjorde en fin reflexräddning på Ardemagnis skott. Di Carmine skulle istället göra sitt andra mål för matchen. Assisten stod Mustacchio för även denna gång. Di Carmine petade in bollen. Moretti testade från distans. Ett bra försök. Matchen stängdes efter en timmes spel. Di Carmine fullbordade sitt hattrick efter ett iskallt avslut. Hemmaspelarna tappade sina huvuden efter det tredje målet. Djimistis tackling var idiotisk och förtjänar verkligen en utvisning. Avellino fortsatte att skämma ut sig och matchens fjärde mål var ett självmål. Perugia ville ha mer och tack vare uselt försvarsspel tilläts Terrani att göra de femte målet.(4-4-2): Radunovic, Moretti, Djimisti, Verde (Migliorini), Belloni (Castaldo), Lasik (Camara), Laverone, Paghera, Jidayi, Gonzalez, Ardemagni.(4-3-3: Brignoli, Fazzi (Garofalo), Acampora (Ricci), Gnahorè, Guberti (Terrani), Mustacchio, Di Carmine, Dezi, Dossena, Del Prete, Di Chiara.Carpi rivstartade och gjorde mål redan efter en minuts spel. Di Gaudio var påpasslig och smet förbi en försvarare och satt bollen förbi Chichizola. Errasti sköt ett bra skott vid straffområdeslinjen men missade målet med knapp marginal. Jelenic fick ett bra läge att avgöra matchen men sköt rakt på en försvarare. Valentini borde ha kvitterat efter Piccolos hörna men nickade från nära håll utanför. Efter en kontring för hemmalaget spelade Mbakogu fram en fristående Lasagna som inte fick med sig bollen. Granoche fick ett jätteläge vid bortre stolpen men sköt rakt på Belec. Spezia fortsatte att forcera men fick inte till någon kvittering.(4-4-2): Belec, Letizia, Struna, Gagliolo, Mbakogu, Di Gaudio (Fedato), Lasagna (Sabbione), Lollo, Roma gnoli (Poli), Mbaye, Jelenic.(4-3-3): Chichizola, N. Valentini, De Col, Piccolo, Djokovic (Sciaudone), Errasti, Migliore, Terzi, Mastinu (Piu), Granoche, Pulzetti (Baez)Sbrissa slog in bollen mot Caracciolo. Andrea försökte på sig ett sax liknande avslut men fick ingen kraft i det. Det var en tät match mellan två försiktiga lag som inte ville ge bort något. Bessa sköt från utkanten av straffområdet men Minelli gjorde en bra räddning. Hellas skulle ta ledningen efter en frispark. Bollen studsade fram till Zaccagni som satt dit bollen i de bortre hörnet. Bessa missade en bra chans som kom till efter en kontring. Zuculinis avslut i straffområdet gick rakt på Minelli. Brescias förlust gör att man är djupt indragen i bottenstriden och Brocchi hänger löst.(4-3-3): Minelli, Untersee (Torregrossa), Romagna, Blanchard, Prce, Sbrissa, Dall'Oglio (Pinzi), Martinelli, Mauri (Bonazzoli), Caracciolo, Camara(4-3-3): Nicolas, Ferrari, Bianchetti, Caracciolo, Souprayen, B. Zuculini, Romulo, Zaccagni (Fossati), Bessa, Pazzini (Cappeluzzo), Fares. (F. Zuculini)Kampanienderbyt slutade oavgjort och det var en välspelad och het match. Improta testade från långt håll och det var inte allt för långt över Cragnos ribba. Ceravolo tog sig fram till ett bra läge men Gomis kunde rädda utan allt för stora problem. Cisse sköt ett tungt skott som styrdes ut till en resultatlös hörna. Gästerna skulle ta ledningen när Pezzi klumpigt drog ner Improta. Coda rullade säkert in straffen i mål. Odjer fick direkt rött efter en tuff satsning. Cissés skott gav Gomis en enkel retur på men Alfred kompenserade det hela med att vara snabbt tillbaka och hinna före Ceravolo. Cisse var aktiv i denna match men missade ytterligare ett bra läge. Benevento forcerade för att kvittera. Salernitana och Sprocati ställde om men skotten gick precis utanför. Falco sköt på halvvolley men Gomis gjorde en bra räddning. Beneventos hårda slit och bra spel för att få till en kvittering gav frukt i matchens slutskede. Domare Nasca gav hemmalaget en korrekt dömd straff. Ceravolo gick säkert fram och dunkade in bollen bakom en chanslös Gomis.(4-2-3-1): Cragno, Venuti (Viola), Camporese, Lucioni, Pezzi (Lopez), Busellato, Chibsah, Ciciretti, Del Pinto (Falco), Cisse, Ceravolo(3-5-2): Gomis, Perico, Tuia, Bernardini, Bittante, Minala, Odjer, Busellato, Zito (Ronaldo), Improta (Sprocati), CodaFiamozzi fick till ett tungt skott. Alfonso kunde inte hålla bollen men ingen Frosinone spelare hann först på bollen. D. Ciofanis nick gick precis över och hemmalaget satte press direkt från start. Dionisi fick ett bra skottläge även han men anfallaren sköt rakt på Alfonso. Frosinone fortsatte att spela ett bra spel som generade många chanser. Ciofani var nära att lobba in bollen över Alfonso men bollen gick knappt utanför. Utdelningen kom efter dryga halvtimmen och det var D. Ciofani som gjorde mål på hörna. Hemmalagets dominans fortsatte i början av den andra halvleken. Dionisi fina aktion var värt ett bättre öde när skottet retligt gick i ribban. Frosinone förmådde inte att döda matchen utan Cittadella kvitterade på sin första målchans. Vido snodde bollen av Fiamozzis. Vidos avslut gav en retur och vid bortre stolpen vräkte sig Bartolomei fram och satt kvitteringen. En stark upphämtning gav gästerna en poäng. Det är dock inget snack om saken att Frosinone missade chansen att rycka i toppen av tabellen.(3-4-1-2): Bardi, Terranova, Ariaudo, Krajnc, Fiamozzi (M. Ciofani), Maiello, Sammarco, Mazzotta, Kragl (Soddimo), D. Ciofani, Dionisi(4-3-1-2): Alfonso, Salvi, Pelagatti, Varnier, Pedrelli, Bartolomei, Iori, Pasa, Chiaretti (Schenetti), Arrighini (Iunco), Litteri (Vido)