Serie B: Omgång 30 - Bari går i suget på topplagen

Målskyttar: Coda, Donnarumma

Cittadella-Perugia 1-1

Målskyttar: Litteri, Di Carmine

Målskyttar: Antenucci, Mora

Benevento-Entella 0-0

Spezia-Avellino 2-1

Målskyttar: Ardemagni, Granoche x2

Latina-Carpi 0-1

Målskytt: Mbakogu

Ternana-Trapani 2-1

Målskyttar: Di Noia x2, Coronado

Novara- Pro Vercelli 0-0

Vicenza-Pisa 2-1

Målskyttar: Manaj, Ebagua, Urso

Hellas Verona-Ascoli 0-0

1 SPAL 30 15 10 5 48 28 +20 55 2 Hellas Verona 30 15 8 7 47 30 +17 53 3 Frosinone 30 15 8 7 38 29 +9 53 4 Benevento 30 13 10 7 40 25 +15 48 5 Bari 1908 30 12 10 8 35 30 +5 46 6 Perugia 30 10 14 6 40 29 +11 44 7 Spezia 30 11 11 8 31 26 +5 44 8 Novara 30 12 8 10 35 32 +3 44 9 Cittadella 30 13 5 12 41 39 +2 44 10 Virtus Entella 30 10 13 7 42 34 +8 43 11 Carpi 30 11 10 9 28 28 +0 43 12 Salernitana 30 8 12 10 33 34 -1 36 13 Avellino 30 9 9 12 29 40 -11 36 14 Ascoli 30 7 14 9 34 38 -4 35 15 Pro Vercelli 30 7 12 11 27 38 -11 33 16 Vicenza 30 7 12 11 25 37 -12 33 17 Pisa 30 6 15 9 17 20 -3 32 18 Cesena 30 6 13 11 35 38 -3 31 19 Latina 30 5 16 9 30 35 -5 31 20 Brescia 30 7 10 13 32 43 -11 31 21 Ternana 30 6 8 16 25 43 -18 26 22 Trapani 30 4 14 12 27 43 -16 26

En match mellan två lag som är med i racet om playoff. Cittadella inledde matchen bäst och tog också ledningen. Chiaretti drev med sig bollen och hittade i Litteri i straffområdet. Gianluca reagerade snabbt och överlistade Brignoli. Salvi förhindrade att Perugia kvitterade. Situationen uppkom efter ett misstag från Alfonso. Salvi kunde rädda bollen på mållinjen. Perugia ryckte upp sig efter baklängesmålet. Di Carmines nick gick var nära att rendera i ett kvitteringsmål. Ett klumpigt försvarsspel från Cittadellas håll gav bortalaget straff. Di Carmine satt straffen i mål. Bartolomei fick ett bra läge att skjuta men avslutet gick rakt på Brignoli. Cittadella var laget som mest aktivt sökte ett ledningsmål. Kouamé var närmast men Brignoli gjorde en bra räddning. Lagens bristande kvalitet framför mål gjorde att matchen inte gavs någon vinnare.(4-3-1-2): Alfonso, Salvi, Benedetti, Iori, Valzania, Litteri (Arrighini), Chiaretti (Iunco), Varnier, Bartolomei, Pelagatti, Vido (Kouamé)(4-3-3): Brignoli, Fazzi, Volta, Monaco, Di Chiara, Brighi, Gnahoré, Dezi (Acampora), Mustacchio (Nicastro), Di Carmine, Terrani (Guberti)Emilia-Romagnaderby. Två lag som kom till denna match med helt olika förutsättningar. Spal är med i den absoluta toppen av tabellen. Cesena underpresterar och ligger på playoutplats. I denna händelsefattiga första halvlek skulle Spal ändå ta ledningen. Antenucci var påpassligt framme efter en rörig situation i Cesenas straffområde. Di Roberto hade ett bra läge att göra mål men hans avslut var för svagt för att hota Meret. Efter en timmes spel skulle hemmalaget avgöra efter att Moras styrde in Costas inspel. Målskytten Mora skulle inom loppet av några minuter dra på sig två gula kort och Spal var nere på tio man. Di Robertos frispark var bra slagen men Meret gjorde en kanonräddning. Spals ovårdade fortsatte och Costas idiottackling gav ytterligare ett rött kort.(3-5-2): Meret, Bonifazi, Vicari, Cremonesi, Lazzari, Schiattarella, Castagnetti (Arini), Mora, Costa, Floccari (Zigoni), Antenucci (Schiavon)(4-3-3): Agazzi, Donkor, Ligi, Rigione (Laribi), Di Roberto, Schiavone (Garritano), Crimi, Konè, Renzetti (Rodriguez), Cocco, Panico.Cicirettis fina förarbete gav Cisse ett bra läge men Karamokos avslut gick högt över. Cicirettis frispark krävde en bra räddning från Iacobucci. Del Pinto fiskade upp returen och fick till ett ganska bra skott. Benevento fortsatte att vara de spelförande laget i den andra halvleken. Ceravolo fick ett bra läge i straffområdet men skottet var missriktat. Caputo fick matchens bästa läge när han från nära håll missade. Där borde han ha avgjort matchen för Entella. Cragno hade lite att göra men de fick på sig klarade han utan problem. Ammari fick ett fritt läge men Cragno var snabbt ute och avvärjde. Benevento borde ha vunnit matchen sett till de övertaget de hade. Entella bör vara nöjda med tanke på att hur svårt det är att möta Benevento på bortaplan.(4-2-3-1): Cragno, Venuti, Camporese, Lucioni, Lopez, Del Pinto (Eramo), Buzzegoli (Viola), Chibsah, Ciciretti, Ceravolo (Falco), Cissè.(4-3-1-2): Iacobucci, Belli, Ceccarelli, Benedetti, Baraye, Moscati, Troiano, Palermo , Ammari (Tremolada), Catellani (Diaw), Caputo (Zaniolo)Fabbrini bröt sig loss och testade Radunovic. Avellino skulle ta ledningen tack vare Ardemagni som fortsätter att vara stekhet framför mål. Det tog dock knappt tio minuter för Spezia att kvittera. Djokovic sköt från väldigt långt avstånd. Radunovic gjorde ett stort misstag och tappade bollen. Granoche var först på returen och kunde göra ytterligare ett mål. Radunovic fick revanschera sig när han en hands räddade Valentinis nick. Spezia fortsatte att spela inspirerat. Piccolo var nära att sätta en frispark. Lasik fick ett av få lägen i andra halvleken för gästerna men skottet gick utanför. Det var logiskt nog Granoche som skulle avgöra denna match. Piccolos fina inspel nådde Pablo som vräkte in bollen i mål. Det var ”El Diablos” elfte mål för säsongen varav merparten har kommit under de senaste månaderna. Ardemagni hade dock än chans att även han bli tvåmålsskytt i matchen men nicken var missriktad.(4-3-3): Chichizola, Valentini, Piccolo (Datkovic), Djokovic, Errasti (Pulzetti), Migliore, Terzi, Fabbrini (Baez), Vignali, Maggiore, Granoche.(4-4-2): Radunovic, Moretti (Omeonga), Migliorini, Verde (Castaldo), D’Angelo, Lasik (Camara), Laverone, Paghera, Solerio, Jidayi, Ardemagni.Bandinelli avslutade ett fint anfall från hemmalaget i matchinledningen. Corvia var en hårsmån ifrån att kunna nicka in ledningsmålet. Latinas press fortsatte. Insigne var fri mot Belec. Belec var snabbt ute och gick segrande ur den duellen. Carpi stack upp och Beretta fick till ett bra skott som dock Pinsoglio kunde rädda. Carpi tog sig in i matchen och började skapa målchanser. Berettas nick krävde en fin räddning från Pinsoglio. Mbakogu sköt returen högt över. Buonaiutos hade de sista avslutet i den första halvleken men Belec var på tårna och räddade. En händelserik första halvlek slutade något oväntat 0-0. Den andra halvleken fortsatte precis som den första i ett högt tempo där lagen bytte chanser med varandra. Carpi skulle ta ledningen efter Fedatos läckra djupledsboll. Mbakogu visade klass när han tog med sig bollen och tryckte in den bakom Pinsoglio. Latina orkade inte med en ordentlig slutforcering. Mbakogu var närmast att göra fler mål men bollen räddas på mållinjen av hemmaförsvarare. Tung förlust för Latina i botten av tabellen. Starkt gjort av Carpi att vinna matchen och haka på i kampen om kvalplatserna till Serie A (3-4-3): Pinsoglio, Bruscagin (Rolando), Garcia, Dellafiore, Corvia (Jordan), Rocca, Insigne, Buonaiuto, Bandinelli, Brosco, De Vitis (De Giorgio)(4-4-2): Belec, Letizia, Gagliolo, Beretta (Lasagna), Mbakogu, Poli, Lollo, Mbaye, Fedato (Sabbione), Lasicki, JelenicTernana tog ledningen i detta bottenmöte. Zanons inlägg nådde en helt fri Di Noia som kunde raka in bollen vid den bortre stolpen. En smakstart för hemmalaget. Rossi försökte på sig ett långskott utan resultat. Trapani fick mer energi i spelet vilket gav ett mer offensivt spel. Di Noia som var matchen förgrundsfigur utökade ändå ledningen i den första halvleken. Han bröt in från kanten och lurade Pigliacelli. Meccariello nickade från nära håll men Pigliacelli gjorde en grym räddning. Trapani tog väntat över spelet i den andra halvleken med tanke på underläget. Man hade bra intentioner utan att på riktigt sätta press på hemmaförsvaret. Trapanis bästa spelare för dagen skulle få utdelning på stopptid. Brassen Coronado gjorde ett riktigt drömmål efter att han fick till ett perfekt långskott. Reduceringen kom för sent för Trapanis skull. Liverani tog en seger i sin första match som Ternana tränare.(4-3-1-2): Aresti; Zanon, Meccariello, Valijent, Germoni Falletti; Petriccione, Ledesma, Di Noia (Coppola); Avenatti (Diakite), Monachello (Palombi)(4-3-1-2): Pigliacelli, Pagliarulo, Rossi (Coronado), Manconi, Fazio, Barillà (Raffaello), Maracchi (Citro), Colombatto, Jallow, Rizzato, KresicPiemontederby. Formstarka Novara inledde denna match på ett bra sätt. Det handlade dock mest om halvchanser i den första halvleken för hemmalaget. Sansone tog sig till ett bra läge men Provedel kunde enkelt fånga bollen. Da Costa sprang ner Aramu i straffområdet och gästerna fick straff. Da Costa skulle dock revanschera sig omgående då han räddade Aramus straff. Novara satt ett visst tryck under den andra halvleken. Galabinov hade ett läge men avslutet höll inte på måttet. Palazzi blev utvisad för Pro Vercelli vilket gav Novara chansen att fortsätta att dominera matchbilden. Di Mariano som hoppade in i den andra fick till ett bra skott men avståndet var för långt för att hota Provedel. Matchen slutar mållös mycket pga av Novaras svårigheter med att förvalta spelövertaget och på så sätt skapa heta målchanser.(3-4-1-2): Da Costa, Chiosa, Mantovani, Lancini, Kupisz, Cinelli (Di Mariano), Casarini, Calderoni (Orlandi), Sansone, Macheda (Lukanovic), Galabinov.i (3-5-2): Provedel, Germano, Bani, Konate, Luperto, Palazzi, Emmanuello, Vives, Mammarella (Eguelfi), Aramu (Berra), Bianchi (Comi)Söndagens sista match utspelade sig i Veneto där Vicenza tog emot ett Pisa i kris. Vicenza tog taktpinnen från start vilket skapade ett tryck mot Ujkani. Trycket avtog från hemmalaget och Pisa kunde relativt enkelt försvara sig. Halvleken präglades mest av låg spelkvalitet. I inledningen av andra skulle förutsättningarna förändras då Orlando på ett onödigt sätt drog på sig sin andra varning. Pisa skulle utnyttja detta och ta ledningen. Manaj hade endast varit på planen i fyra minuter när han på ett mycket elegant sätt pricksköt in bollen bakom en chanslös Amelia. Vicenza gav inte upp utan istället jagade man en kvittering. Ebagua och De Luca kombinerade fint mellan varandra men avslutet var svagt. Kvitteringen kom tillslut för Vicenza. Ebagua visade styrka när han nickade in ett inlägg från Zaccardo. Pisa blev försiktiga i slutskedet men hemmalaget jagade frenetiskt ledningsmålet. De Luca hade kunnat göra ett riktigt drömmål när han konstsparkade bollen men Ujkani gjorde en bra räddning. Urso fullbordade Vicenzas imponerade vändning. Zonta har dock stor i målet när han sparkar ner en hemmaspelare i straffområdet.(4-2-3-1): Amelia, Adejo, Esposito, Zaccardo, D'Elia, Gucher (Urso), Rizzo (Vita), Signori, Bellomo (Bellomo), Orlando, De Luca(4-3-1-2): Ujkani, Birindelli (Zonta), Milan ovic, Del Fabro (Lisuzzo), Longhi, Di Tacchio, Verna, Angiulli (Manaj), Peralta, Gatto, MasucciHellas startade matchen bättre men Ascoli åt sig in i matchen ju längre halvleken gick. Ferrari fick ett bra nickläge men nicken var felriktad. Gigliottis frispark hittade Cacia som från nära håll nickade över målet. Hemmalaget tog över spelet i slutet av halvleken. Siligardi satt upp en kontring på egen hand men han borde ha spelat någon av sina medspelare som följde med i anfallet. Han sköt ett svagt skott istället. De där riktigt heta målchanserna saknades i den första halvleken. Efter ett fint anfall får Siligardi bollen av Bessa. Siligardi får till ett bra skott som inte går allt för långt utanför. Matchen dittills bästa läge. Verona tog ett bastant spelövertag över den andra halvleken. Hellas fick straff. Romulo sumpar straffen efter ett dåligt försök. Romulo fick ett nytt läge att göra mål. Lanni var snabbt ute och stoppade skottet. Ganz nickar i virket. Det var hemmalagets bästa målchans efter straffen. Hemmalaget bör vinna denna match sett till spelövertag och målchanser. Ascoli försvarade sig bra och åker hem med ett meriterande oavgjort resultat.(4-3-3): Nicolas, Ferrari, Bianchetti, Caracciolo, Souprayen, Romulo, Fossati, F. Zuculini (Zaccagni), Bessa, Cappelluzzo (Ganz), Siligardi (Luppi)(4-4-1-1): Lanni, Almici, Gigliotti, Mengoni, Felicoli, Mignanelli, Bianchi, Cassata, Gatto (Slivka), Cacia (Favilli), Bentivegna (Orsolini)